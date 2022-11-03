SensorTower：1月至9月IP游戏营收128亿美元 苹果市场收入贡献61.7%

站长之家（ChinaZ.com）11月3日 消息:移动应用&手游情报平台SensorTower发布了《2022年全球IP游戏市场洞察》，报告将针对当前移动游戏市场IP化发展与动向进行介绍与分析。

报告称，尽管2021年全球IP游戏总收入增长有所放缓，但仍然超过2020年达到203亿美元。

2022年1月至9月期间，IP游戏已获得128亿美元营收，其中苹果市场收入贡献高达61.7%。

2022年1月至9月期间，共24款IP游戏入围全球畅销手游Top100榜单，用户总支出约75亿美元，占Top100手游总收入的24.1%。由此可见，IP游戏仍然是手游市场收入构成中不容忽视的一部分。

依靠海量的本地游戏、动漫IP储备，日本以72亿美元的成绩成为2021年移动IP游戏收入最高的市场。

下载量方面，全球移动IP游戏市场在2018至2020年期间较为稳定，年下载量一度逼近30亿。随着新冠疫情带来的移动市场增长红利逐渐褪去，IP游戏市场于2021年首次迎来明显下降，最终下载量为24亿。

2022年前3个季度，全球IP游戏下载量达16亿，其中iOS与Google Play下载量占比分别为28.3%、71.7%。2021年IP游戏在欧洲获得超5亿下载量，端游IP是该地区用户接受度最高的IP来源。IP游戏在美国与东南亚市场也成功突破3亿下载量。

《PUBG Mobile》与《宝可梦Go》成为当下最畅销的IP游戏，长年稳居全球IP手游畅销榜前两名。下载榜单中，《PUBG Mobile》继续蝉联下载榜榜首。EA旗下《FIFA Soccer》在2022年前3个季度再度发力，成功跻身下载榜第2位;榜单第3名则由Mattel163发行的桌游《UNO!》获得。

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