比亚迪电子：前三季度营业额711.56亿元 同比增长7.92%

站长之家 10 月 28 日讯：比亚迪电子发布未经审计业绩称，前 9 个月营业额为711. 56 亿元，同比增长7.92%。母公司权益拥有人应占溢利12. 37 亿元，同比减少42.66%;每股盈利0. 55 元。
（举报）
腾讯云双十一活动来了,云服务器多种机型限时抢购,爆品提前购 同价11.11。专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
比亚迪在港交所公告称，预计第三季度净利润为55.05亿-59.05亿元，较去年同期的12.7亿元同比增长333.6%-365.11%;基本每股收益为1.89元/股-2.03元/股，去年同期为0.44元/股...比亚迪在公告中表示，尽管面对众多不利因素，但新能源汽车行业继续加速上行，比亚迪销量保持强劲增长，持续创下历史新高，市占率遥遥领先并持续强化，同比和环比均实现大幅增长，推动了盈利大幅改善，有效缓解了上游原材料价格上涨带来的盈利压力...
天齐锂业发布2022年前三季度业绩预告，预计今年前三季度归属于上市公司股东的净利润为152至169亿元，同比增长2768.96%至3089.83%；扣除非经常性损益后的净利润为142至158亿元，同比增长11747.89%至13060.33%；基本每股收益9.97至11.08元......
公告显示，前三季度，宁德时代预计归母净利润为165亿元~180亿元，同比增长112.87%~132.22%，超去年全年净利（159.3亿元）...今年第三季度，宁德时代预计归母净利润为88亿元~98亿元，同比增长169.33%~199.94%...宁德时代是第一大供应商，在8月份的装机量为18GWh，去年同期为7.9GWh，同比增长128.6%，所占的份额也由去年同期的32.7% 增至39.3%...
比亚迪股份有限公司在港交所公布了2022年前三季度业绩预告，预计前三季度归母净利润91亿元~95亿元，同比增长272.48% ~ 288.85%；预计第三季度归母净利润55.05亿元~59.05亿元，同比增长333.60% ~ 365.11%...就在日期，比亚迪股份在港交所发布2022 年9月产销快报：9月新能源汽车销量201259辆，去年为71099辆，累计同比增长249.56%；9 月新能源汽车产量达204893辆，去年同期为71115辆，累计同比增长248.74%......
比亚迪股份有限公司在港交所公布了2022年前三季度业绩预告，前三季净利预计超91亿元，同比增近3倍...乘联会数据显示，9月份比亚迪预估批发销量超20万辆，稳居第一...
比亚迪发布公告称，预计前三季度净利润91亿元-95亿元，同比增长272.48%-288.85%;预计第三季度净利润55.05亿元-59.05亿元，同比增长333.60%-365.11%...比亚迪表示，本集团新能源汽车销量保持强劲增长，持续创下历史新高，市场占有率遥遥领先并持续强化，同比和环比均实现大幅增长，推动盈利大幅改善，有效的缓解了上游原材料价格上涨带来的盈利压力...
今天，佳能公布了2022年第三季度财报，整个第三季度集团营业额为9960.9亿日元（约合人民币490.08亿），同比增长19.5%...在影像领域，佳能的收入达到了2029亿日元（约合人民币99.83亿），同比增长达到了32%...在影像领域外，第三季度佳能打印业务领域营业额对比去年同期增长20.1%，为5515亿日元；医疗业务营业额同比增长9.0%，为1261亿日元...
宝马集团公布最新销量数据。今年9月，宝马集团向中国客户交付59.29万辆BMW和MIN汽车，其中纯电动车型同比增长65%。
站长之家 10 月 12 日讯：完美世界发布公告称，2022 年 1-9 月，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为 142，748 万元至 144，748 万元，较上年同期增长 78.45%至 80.95%，...
顺丰控股公告称，预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元，同比增长146%-154%，第三季度净利润预计同比增长84%-99%。顺丰控股表示，在国内实施科学精准防疫及快递行业增速转正的背景下，公司采取精益经营的举措，助力第三季度业绩同比及环比均实现较快增长:
是的。天玑1080是5G芯片。5G、Wi-Fi 6、蓝牙和 GNSS 连接都直接内置在 Dimensity 1080 中，这意味着它们的工作效率比其他多芯片设计要高得多，从而延长您的日常电池寿命。搭载联发科技天玑 1080 的智能手机可以结合 5G 低频段和中频段，以实现更快的平均速度、更大的覆盖范围以及跨覆盖层的 5G 区域之间的无缝移动，让您的 5G 体验永不出错。
PWM调光Redmi Note 12 Pro和Pro+都是使用1920Hz 高频 PWM 调光。这两款手机的屏幕参数一样，尺寸：6.67 英寸、分辨率：2400*1080、对比度：5，000，000:1、调光级数：16000 级、全局激发亮度：900 nit* 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz、触控采样率：全局 240Hz、1920Hz 高频 PWM 调光、DCI-P3、HDR10+、10bit 色深、杜比视界、阳光屏、护眼模式。
很适合。天玑1080采用联发科 HyperEngine3.0网络引擎，即使在接到电话和旅行时也能继续玩游戏。与其他芯片设计相比，连接朋友的设备并在线玩游戏的时间延长33%，并且很省电，也有用于游戏的5G HSR 模式。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙695（配备 Adreno619显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙695的优点开发人员针对高通骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑联发科天玑8100的优点支持201% 更高的内存带宽（51.2对17GB/s）显示明显更好（高达2倍）AnTuTu9分数 –798K 与398KCPU 时钟速度提高30%（2850与2200MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）更高的 GPU 频率 （~9%）
QC3+/PD2.0/PD3.0快充协议Redmi Note12 探索版支持210W 有线秒充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，USB Type-C 双面充电接口，标配 210W 双 GaN 充电器，兼容220V电压、110V电压。
北斗、GPS、Galileo等Redmi Note 12 Pro支持的定位方式有：北斗：B1I + B1C｜GPS：L1｜Galileo：E1｜GLONASS：G1｜QZSS：L1｜A-GPS 数据网络定位｜Wi-Fi 网络定位｜sensor 辅助定位。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:联发科天玑920（带有 Mali-G68MC4显卡）和天玑8100(Mali-G610MC6)。联发科天玑8100的优点具有比天玑920大2MB 的 L3缓存大小显示明显更好（高达65%）AnTuTu9得分 –798K 与483K具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）CPU 时钟速度提高14%（2850与2500MHz）安兔兔Benchmark 测量不同场景下的 CPU、GPU、RAM 和 I/O 性能:GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:跑分来看的话，天玑8100也比天玑920是要好上一个档次，性能提升很多，自然是天玑8100更好。
不是Redmi Note 12是单扬声器的设计，Pro/Pro+版本才是双扬声器。Pro以上版本使用超线性双扬声器，支持的音频格式有MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB，且有Hi-Res Audio认证、Hi-Res Audio Wireless 认证、Dolby Atmos 杜比全景声。
天玑8100更好。比较了两款8核处理器:高通骁龙778G（配备 Adreno642L 显卡）和联发科天玑8100(Mali-G610MC6)。高通骁龙778G 的优点开发人员针对骁龙处理器优化游戏的频率高于针对天玑更好的指令集架构联发科天玑8100的优点支持100% 更高的内存带宽（51.2对25.6GB/s）更高的 GPU 频率 （~86%）显示明显更好（高达52%）AnTuTu9得分 –798K 与526KCPU 时钟速度提高19%（2850与2400MHz）具有更小尺寸的晶体管（5对6纳米）安兔兔跑分如下:骁龙778G是526631分，天玑8100跑分是798665分。GeekBench 测试显示原始单线程和多线程 CPU 性能:
Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / gRedmi Note 12 Pro支持的WLAN协议：Wi-Fi 6、Wi-Fi 5、Wi-Fi 4 以及 802.11a / b / g；WLAN频率：2.4G WiFi | 5G WiFi；支持 2x2 MIMO，WiFi Direct，Miracast；蓝牙 Bluetooth 5.2 支持 SBC / AAC / LDAC / LHDC。
骁龙8+更好。骁龙8+是目前高通公司最新最好的芯片之一，骁龙8+是高通新一代骁龙8Gen1 芯片优化版，对标的是天玑9000，相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。CPU最大主频是3.2GHZ，这次高通在功耗的问题上下了苦功夫，所以天玑 8100 还是不能和骁龙8Gen1Plus比拼的。
有Redmi Note 12自身的屏幕刷新率最高可以达到120Hz，同时也支持60Hz或90Hz模式，因此王者荣耀是可以开90Hz或120Hz帧率的。当然考虑到Redmi Note 12的处理器是骁龙4移动平台八核架构，最高主频2.0GHz，GPU是Adreno 619，都是比较入门级的配置，因此王者荣耀高画质情况下高帧率可能会不如其他型号流畅，因此建议玩的时候将画质调至中低水平。
八核。天玑8100采用台积电5nm 工艺，与天玑8000相比游戏性能提升20% ，CPU 能效比上一代提高25% 。八核 CPU 架构包含4个 主频高达2.85GHz 的 Arm Cortex-A78大核，GPU 为 Arm Mali-G610MC6，让玩家在手游大作中享受流畅、高帧率的游戏体验，并获得更长的电池续航。
有Redmi Note 12有红外遥控功能，可以控制很多具有红外功能的设备，如空调等，此外它也有3.5mm耳机孔，可以连接传统有线耳机，这是目前很多智能手机上比较少见的配置。
支持。天玑8100是支持新型北斗 III代-B1C GNSS，并且天玑 8100 支持 Wi-Fi 6E 2x2 MIMO，支持三频段连接（2.4/5/6GHz）和 MediaTek Wi-Fi 蓝牙双连抗干扰技术，提供快速、稳定、低延迟的网络连接。
是Redmi Note 12是5G双卡双待手机，支持5G频段包括5G：SA：n1｜n3｜n5｜n8｜n28A｜n41｜n77｜n78 NSA：n41｜n78。
支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。
有Redmi Note 12 Pro和12 Pro+两个型号，以及探索版和潮流版都有胶片画框或是胶片相机。在镜头方面，Redmi Note 12 Pro后置 5000 万像素索尼IMX 766 超清相机以及800 万像素 超广角镜头：119° FOV、200 万像素微距镜头；Redmi Note 12 Pro+后置 2 亿像素极清相机、 800 万像素 超广角镜头：119° FOV和 200 万像素微距镜头。
支持。天玑8100支持的蓝牙最新版本是5.3。最新版本增加了多项功能增强功能，包括对定期广告、加密密钥大小控制和频道分类的增强。最新版本还包含一个新的连接子评级功能，并删除了备用 MAC 和 PHY (AMP) 扩展。这些更新有可能提高许多支持蓝牙®的产品的可靠性、能源效率和用户体验。
最高4K30fpsRedmi Note12Pro+后置摄像头可以拍摄视频格式为:4K 视频拍摄:30fps、1080p 视频拍摄:30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄:120fps、720p 视频拍摄:30fps、720p 慢动作视频拍摄:120 / 240 / 960fps。