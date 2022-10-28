CINNO Research：2022年第三季度国内智能手机市场销量同比下降21%

站长之家（ChinaZ.com）10月28日消息:根据 CINNO Research 月度智能手机销量调研数据显示，2022年第三季度中国内地市场智能手机销量约为6220万台，环比增长3.7%、同比下降20.8%。9月中国内地市场智能手机销量约为1960万台，较8月销量环比下降4%，同比下降18%。

图片来自CINNO Research

手机品牌呈现的明显分化趋势。随着苹果 iPhone14系列的发布与出货，苹果手机的销量持续上升，同比与环比双双增长。与 Top5中其余安卓品牌情况相比，苹果呈现一枝独秀的市场表现。具体来看，9月苹果以约460万部的销量重回国内市场第一，同比增长26.8%，环比增长68.4%，环比、同比双增长，Top5品牌同比和环比唯一正增长，主要得益于苹果新品 iPhone14系列上市以及 iPhone13持续良好的市场表现。

CINNO Research 表示，随着第四季度的到来，双十一、年尾促销等活动开启，各家手机厂商都开始新一轮的减价促销，预计会给中国内地手机市场带来一定的增量与活力。不过在品牌、软硬件功能等并没有核心革命的当下，存量市场换机周期延长已是常态，手机市场后续走向需要持续观察。

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