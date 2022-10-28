余额宝三季度赚27亿 ；京东联盟与快手全面恢复商品外链合作；双11抢主播时薪千元招不到人

腾讯新专利可合并重复消息避免刷屏 企查查APP显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司“即时通讯消息的处理方法、装置、可读介质及电子设备”专利获授权。

刘畊宏将开启淘宝直播 据悉，刘畊宏及妻子ViVi将开启淘宝直播。目前“ViVi肥油咔咔掉”淘宝直播间已开通。

余额宝三季度赚27亿今年三季度，货币市场型基金成为市场最具赚钱效应的基金品种。其中，天弘余额宝利润达27亿，成为赚钱能力最强的基金。

京东联盟与快手全面恢复商品外链合作 目前已完成产品灰度测试，于10月28日逐步开放京东商品在快手直播间挂车功能，10月29日将正式全面恢复完成。

面包多回应主域名大面积无法访问上周六，不少用户发现面包多主域名无法访问，创作者无法进行提现等操作。对此，27日，面包多官方在其公众号上发文回应，称网站无法访问是因为面包多的DNS 被暂停解析了，暂停的原因是网站存在有害内容。目前，网站已更换新域名（mbd.pub）。

马斯克完成以440亿美元收购推特的交易 特斯拉CEO马斯克已“掌管”推特。Twitter首席执行官Parag Agrawal和首席财务官Ned Segal已经离开公司位于旧金山的总部，将不会再留任。

双11抢主播时薪千元招不到人实际上，这段时间带货主播的抢手程度远不止招聘广告提到的那样。主播们早已从日播四小时变成了一日三场，时薪大幅度飙升至1000元/小时，但商家和运营机构手上的主播依旧紧缺。

亚马逊2022年第三季度营收1271亿美元亚马逊发布截至9月30日的2022财年第三季度财报，报告显示，该季度亚马逊营收为1271亿美元，同比增长15%;净利润为28.72亿美元，同比下降9%。

库克回应iPhone14Pro供不应求 苹果CEO库克表示，iPhone14Pro和Pro Max在供应上受到限制，将努力满足需求，预计供应将在一段时间内继续受到限制。

Redmi Note12Pro+发布 该手机首发了三星HPX传感器，5000mAh电池和120W快充，像素达到2亿，同时还支持OIS光学防抖。价格方面，8GB+256版本首发2099元，12+256版首发2299元。

大众将从2033年起在欧洲只生产电动汽车 大众集团表示未来十年将缩减旗下量产品牌的车型数量以专注于核心车型生产，从2033年起，公司将在欧洲只生产电动汽车。

苹果iPadOS和iOS15.7.1正式版更新 这些更新是为无法运行iOS16和iPadOS16的老款iPhone和iPad设计的，同时也适用于那些选择不在此时更新到iOS16的用户。大家可以通过进入设置>通用>软件更新，在符合条件的iPhone和iPad上OTA下载更新。

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