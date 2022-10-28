京东联盟将于10月29日全面恢复与快手外链合作

站长之家(ChinaZ.com) 10月28日 消息:今日，京东联盟宣布将与快手全面恢复商品外链合作，目前已完成产品灰度测试，于10月28日逐步开放京东商品在快手直播间挂车功能，10月29日将正式全面恢复完成。

京东表示，此次京东联盟与快手恢复外链合作，意味着快手用户在消费路径上有了更多元的选择，可以更便捷的方式体验到由京东提供优质的商品和服务。

在短视频直播电商快速发展的当下，京东联盟与快手合作的全面恢复，将有助于双方打造更丰富的线上消费新场景，为用户带来更优质的购物体验。此外，这也将有助于双方进一步加强品牌营销能力共建，基于快手在短视频、直播等方面的运营经验，以及京东的消费趋势洞察，提升精准营销能力。

另外，10月31日晚8点，京东11.11更将全面开启。今年京东11.11以“给生活多点实在”为主题，延续去年由京东创下的晚8点开启京东11.11的惯例。不仅推出了跨店每满299减50、每满1000减100等超值福利。

值得一提的是，此前报道称，10月28日起，快手将重新开放淘宝联盟外链。淘宝联盟商品链接将逐渐恢复在快手直播间购物车、短视频购物车、商详页等发布商品及服务链接，10月31日将正式全面恢复完成。

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