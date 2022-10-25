京东双十一红包什么时候发放？2022年京东双11活动时间节奏来了

10月20日晚，京东双11就开启了预售。10月31日晚8点全面开启，11月10日晚8点迎来巅峰高潮。期间将有跨店每满299减50、每满1000减100等超值福利放送，价保服务全程护航，更有超5亿种商品享30天超长价保。
此外，不仅全品类跨店每满299减50，不用领券，下单即享。而且开门红和高潮期还有两波红包雨，能瓜分亿元补贴，更有最高1111元红包等惊喜福利。
|2022京东双11活动会场入口
|京东双11优惠力度
|主会场
|每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍
|京东超市
|好物低至 5 折
|预售爆品
|定金膨胀不止 10 倍
|京东国际
|进口毫无每满 300 减 30 元
|家电预售
|付定金赠百元好礼
|手机预售
|抢神券、现货价保
|电脑数码
|尾款至高 24 期免息，价保 30 天
|品质男装
|领券每满 200 减 30 元、不止 5 折
|小家电
|定金享多倍膨胀
|户外运动
|每满 200 减 30 元
|京东生鲜
|生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
|图书文娱
|定金膨胀不止 5 折
京东超级红包发放时间
第一波:10月28日中午12:00-11月3日
第二波:11月4日0点-11月13日
领取方法:打开手机京东APP即可领取最大面值11111元红包。
加码时间:10月31日、11月7日、11月10日
红包攻略
A.天天领红包，即每天进入抽奖页面都有3次抽奖机会， 最大面值11111元红包。
B.每日任务，活动期间每天都可以邀请好友助力领红包，每天分别邀请1人，4人即可获得2个红包。持续完成任务还可以获得11.11元大额助力红包。
C.超燃大额红包，活动期间有不定时的大额红包，超燃时刻，大家要蹲好点去抢，比淘宝更好抢。
D.双11红包雨，10月31日11月1/2/3日和11月10/11日晚8点，进去主会场页面有红包雨。
2022年京东11.11整体将围绕“预售期、现货预热、开门红、场景期、高峰期、返场期”六个时期重点布局营销玩法，各时期具体活动时间如下:
（1）预售期:10月20日00:00:00-10月31日19:59:59
①预售预热:10月20日00:00:00-10月20日19:59:59
②预售定金支付:10月20日20:00:00-10月31日19:20:00
③预售尾款支付:10月31日20:00:00-11月3日23:59:59
（2）现货预热:10月28日00:00:00-10月31日19:59:59
（3）开门红:10月31日20:00:00-11月03日19:59:59
（4）场景期:11月03日20:00:00-11月10日19:59:59
（5）高峰期:11月10日20:00:00-11月11日23:59:59
（6）返场期:11月12日00:00:00-11月13日23:59:59
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