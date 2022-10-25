京东双十一红包什么时候发放？2022年京东双11活动时间节奏来了

Arm v9。天玑9200据爆料CPU架构是新一代的超大核Cortex-X3，GPU架构则是最新的Immortalis-G715，分数比天玑9000+ 高很多。Arm公布了今年的CPU“Cortex-X3”、“Cortex-A715”、GPU“Immortalis-G715”、“Mali-G715”、“Mali-G615”产品。Arm将这些CPU/GPU作为一个平台提供，今年的平台被称为“TCS22”（Total Compute Solutions2022）。这种 TCS22的 CPU 将是 Cortex-X3和 Cortex-A715。众所周知，Arm 有高性能内核和高效内核两种 CPU 内核，基于 big.LITTLE 架构，当需要高性能时，开启高性能内核或两者兼而有之。Cortex-X3和 Cortex-A715都是基于64位 ISA 的“Arm v9架构”的产品，在 Cortex-A715上实现了额外的缓存，以减少延迟，进一步提高时钟频率等。 Cortex-X3和以前一样。