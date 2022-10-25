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京东双十一红包什么时候发放？2022年京东双11活动时间节奏来了

2022-10-25 16:04 · 稿源：站长之家

10月20日晚，京东双11就开启了预售。10月31日晚8点全面开启，11月10日晚8点迎来巅峰高潮。期间将有跨店每满299减50、每满1000减100等超值福利放送，价保服务全程护航，更有超5亿种商品享30天超长价保。

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此外，不仅全品类跨店每满299减50，不用领券，下单即享。而且开门红和高潮期还有两波红包雨，能瓜分亿元补贴，更有最高1111元红包等惊喜福利。

2022京东双11活动会场入口京东双11优惠力度
主会场每日疯抢优惠神券，定金膨胀不止10倍
京东超市好物低至 5 折
预售爆品定金膨胀不止 10 倍
京东国际进口毫无每满 300 减 30 元
家电预售付定金赠百元好礼
手机预售抢神券、现货价保
电脑数码尾款至高 24 期免息，价保 30 天
品质男装领券每满 200 减 30 元、不止 5 折
小家电定金享多倍膨胀
户外运动每满 200 减 30 元
京东生鲜生鲜 5 折购，国产樱桃买一赠一
图书文娱定金膨胀不止 5 折

京东超级红包发放时间

第一波:10月28日中午12:00-11月3日

第二波:11月4日0点-11月13日

领取方法:打开手机京东APP即可领取最大面值11111元红包。

加码时间:10月31日、11月7日、11月10日

红包攻略

A.天天领红包，即每天进入抽奖页面都有3次抽奖机会， 最大面值11111元红包。

B.每日任务，活动期间每天都可以邀请好友助力领红包，每天分别邀请1人，4人即可获得2个红包。持续完成任务还可以获得11.11元大额助力红包。

C.超燃大额红包，活动期间有不定时的大额红包，超燃时刻，大家要蹲好点去抢，比淘宝更好抢。

D.双11红包雨，10月31日11月1/2/3日和11月10/11日晚8点，进去主会场页面有红包雨。

2022年京东11.11整体将围绕“预售期、现货预热、开门红、场景期、高峰期、返场期”六个时期重点布局营销玩法，各时期具体活动时间如下:

（1）预售期:10月20日00:00:00-10月31日19:59:59

①预售预热:10月20日00:00:00-10月20日19:59:59

②预售定金支付:10月20日20:00:00-10月31日19:20:00

③预售尾款支付:10月31日20:00:00-11月3日23:59:59

（2）现货预热:10月28日00:00:00-10月31日19:59:59

（3）开门红:10月31日20:00:00-11月03日19:59:59

（4）场景期:11月03日20:00:00-11月10日19:59:59

（5）高峰期:11月10日20:00:00-11月11日23:59:59

（6）返场期:11月12日00:00:00-11月13日23:59:59

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    i9-13900K

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    最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频索尼A7R5在 1.2X 裁切下，最高可以 8K24P/25P 视频或是 4K60P 视频，在 Super 35mm 模式下能够以 6.2K 超采输出 4K30P 视频，支持 MPEG-H HEVC/H.265 编解码器，All-I、XAVC S/S-I 录制和 10-bit 4:2:2 多种录制格式，S-Log3 最高能提供 14 档 + 的动态范围。

    索尼A7R5

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    8K 25p视频可连续录制约 30 分钟索尼A7R5还改进了散热以延长视频录制时间*¹⁸，8K 25p可连续录制约 30 分钟，在拍摄时需要将[自动关机温度]设置为[高]，避免出现相机因为温度自动关机的情况。

    索尼A7R5

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    索尼A7R5

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    索尼A7R5

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    索尼A7R5

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    6.7英寸2400 × 1080P 分辨率 LCD 显示屏，后置双摄镜头真我Realme 10 标准版正面搭载一枚联发科 2.2GHz 主频处理器，预计为天玑 700。正面为一块 6.7 英寸 2400 × 1080P 分辨率 LCD 显示屏，后置 1.08 亿主摄 +200 万微距双摄方案，前置 1600 万像素摄像头，辅以 4870mAh 电池。而 Pro 版本处理器为天玑 1080，正面为一块 6.7 英寸 2412 × 1080 分辨率曲面屏，后置 1.08 亿主摄 +800 万超广角 +200 万三摄方案，正面为 1600 万像素摄像头，辅以 4890mAh 电池，支持 67W 有线充电功能。

    真我Realme 10

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    i9-13900K

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    真我Realme 10

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