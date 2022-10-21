京东双11手机预售 单品销量日榜前三名被Redmi包揽

站长之家（ChinaZ.com）10月21日 消息:10月20日，京东商城双11预售活动已经正式开启。目前，京东手机竞速排行榜显示，单品销量日榜前三名已经被Redmi包揽，分别是Redmi K50、Redmi K50至尊版、Redmi K40S。
降价1000元的小米12Pro天玑版排名第四，IQOO Neo7排名第五。6-10名分别为Ace Pro、IQOO10、华为P50、三星S22、IQOO Neo6SE。
同时，预售品牌销量当日榜中，小米排名第一、vivo/iQOO第二、OPPO/一加第三、华为第四、三星第五、真我第六、摩托罗拉第七、诺基亚第八、魅族第九、ROG排名第十。
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