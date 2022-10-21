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趣AI | 七个AI音乐生成器软件推荐 人工智能AI作曲都这么厉害了!

2022-10-21 16:18 · 稿源：站长之家

人工智能（AI）正在越来越多地应用于音乐、电影和绘画等艺术领域。在当下的应用中，AI已经可以影响音乐制作过程的各个方面，包括音乐生成、音频掌握等。

而这为业余音乐家提供了一种创新的方式，帮助他们改进创作过程。跟AI绘画一样，音乐产业正在将AI作为一种辅助工具，而不是代替人类艺术家。

音乐

许多专家、研究人员、音乐家和唱片公司都在寻找将人工智能技术融入音乐的新方法。一些软件可以创作出不同作曲家风格的作品，而另一些则使用机器学习算法生成全新的歌曲和声音。

这些工具的另一个优点是，许多都是开源的，这意味着任何人都可以访问它们，并开始改进现有的技术。

下面，让我们来看看市场上最好的AI音乐生成器:

1. Amper Music

网址:ampermusic.com/

1.png

说到AI音乐生成器，最推荐的是Amper music，它是最容易使用的AI音乐生成器之一，对于那些开始尝试AI音乐的人来说，它是一个完美的选择。

Amper不需对音乐理论或作曲知识有深入的了解就能使用，因为它可以基于预先录制的样本创建音乐曲目。然后这些声音被转换成真实的音频，可以通过音乐键、节奏、单个乐器等进行修改。例如，你可以调整整个乐器，达到你想要达到的情绪或氛围。

对于希望为游戏、电影或播客开发配乐和声音的内容创作者或个人来说，基于云的平台是一个很好的选择。在付费版中，还有更多艺术风格可供选择。

以下是Amper Music的一些主要优势:

  • 广泛应用领域（播客、电影和视频游戏）快速创建音乐

  • 数百万的样品和各种各样的仪器

  • 改进音乐制作的工具

  • 基于云计算平台

2. AIVA

网址:aiva.ai

2.jpg

这个AI音乐生成器开发于2016年，随着人工智能技术不断得到改进，可以为广告、视频游戏、电影等创作配乐。

AIVA的第一个出版作品名为《钢琴独奏作品1》（Opus1for Piano Solo），还发行了一张专辑，并为一款电子游戏作曲。该工具使用户可以从零开始开发音乐，还可以帮助对现有歌曲进行改进，而不必担心音乐授权过程。

使用AIVA，您可以通过首先选择一个预设的风格轻松生成多种类型和风格的音乐。当涉及到当前的音乐，你可以使用AIVA应用编辑。

以下是AIVA的一些主要优势:

  • 许多预设和指定的音乐格式

  • 功能免费版

  • 能够编辑原声

  • 修改现有的轨迹

3.Ecrett Music

网址:ecrettmusic.com

3.png

Ecrett Music可以让任何人通过数百小时的现有歌曲训练生成音乐片段。该工具拥有直观的界面和大量的场景、情感和类型的选择使它成为业余和专业人士的绝佳选择。

这款AI音乐生成器支持为任何视频或游戏创作音乐，它还附带一个免版税的音乐生成器，以避免与授权有关的问题。

使用这个工具，在点击“创建音乐”之前，首先从场景、情绪和类型中至少选择一个选项。然后，该工具根据选择类型创建音乐，即使使用相同的设置，每次都可以生成不同的音乐。

只需点击几下，你还可以自定义参数，包括一些乐器包括旋律，背景，贝斯和鼓。

用Ecrett创建音乐后，可以使用收藏夹、下载历史记录、视频上传等进行管理。

以下是Ecrett Music的一些主要优势:

  • 提供试用版

  • 直观全面的用户界面

  • 音乐创作操作简单

  • 提供多个订阅计划

4. Soundraw

网址:boomy.com

image.png

AI音乐生成器的另一个很好的选择是Soundraw，它可以让你使用人工智能创建的短语和其他许多功能来定制一首歌曲。该工具依赖于人工智能和手工工具的组合，而这能让大家能够轻松生成和定制新音乐。

该平台有一个定制功能，允许即兴创作和调整一首音乐。虽然免费用户可以使用音乐生成器创建音乐，但只有付费用户才能无限下载。

以下是Soundraw的一些主要优势:

  • 易于使用的

  • 结合人工智能组合和手动工具

  • 插件兼容谷歌Chrome和Premiere Pro

  • 付费可无限下载

5. Boomy

网址:boomy.com

image.png

Boomy是一款在扩大音乐创作渠道和降低音乐制作门槛方面发挥关键作用的工具，它可以让你在几秒钟内创作出原创歌曲。然后，您可以提交这些歌曲，以便从各种服务中获得流媒体收入，这使其成为一个非常独特的工具。

在设置几个过滤器并点击“创建歌曲”后，该工具的创造性人工智能会在几秒钟内编写并生成一首完整的歌曲。然后您将可以选择拒绝或保存它。当你按照这个过程操作时，Boomy的AI会为你开发一个个性化的档案，帮助你创造最好的音乐。

以下是Boomy的一些主要优势:

  • 提供免费版和订阅版

  • 通过提交音乐在YouTube和TikTok等平台上赚取收入

  • 访问许多特性和功能

  • 个性化的配置文件

6. OpenAI——MuseNet

网址:openai.com/blog/musenet/

image.png

人工智能行业最知名的公司之一OpenAI拥有自己的在线人工智能音乐生成工具MuseNet。据该公司介绍，该工具可以生成多达10种不同乐器的歌曲和多达15种不同风格的音乐。

OpenAI MuseNet的另一个独特之处在于，它可以模仿像莫扎特这样的著名作曲家，也可以模仿当今的顶级作曲家。该工具基于于一个深度神经网络，根据从互联网上获取的数据进行训练，这使它能够在很长一段时间内评估音乐。

需要注意的是，虽然MuseNet在Soundcloud上有许多示例，并且你可以从该工具中欣赏许多人工智能生成的音乐，但它仍然不支持个人使用，创作自己的音乐。

以下是MuseNet的一些主要优势:

  • 有许多不同的样品可供选择

  • 模仿古代和现代作曲家

  • 深层神经网络

  • 长时间内评估音乐

7. Amadeus代码

网址:amadeuscode.com/app/en

image.png

最后推荐的AI音乐生成器是Amadeus Code，它可以被任何音乐爱好者使用。这款ios的应用程序可以让你在几分钟内创造出新的旋律。

Amadeus Code依靠的是一个AI引擎，它包含了一些世界上最著名的歌曲的和弦进程。然后用户可以使用这些来创建音乐作品的新结构。

这款AI音乐生成器还支持使用手势来创建全新的歌曲，或重新创建之前创作的歌曲的特定片段。你可以将音频和MIDI文件导出到音频编辑软件，但必须购买所有想保存的歌曲。

以下是Amadeus Code的一些主要优势:

  • 可以导出为音频和MIDI文件

  • ios系统应用

  • 在几分钟内创造出新的旋律

  • 用手势创造全新的歌曲

注：本文内容参考自unite.ai

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  • i9-13900KF能玩什么游戏？

    看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。

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    iQOO Neo7

  • i9-13900KF是什么针脚类型接口？

    LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7有独显芯片吗？

    有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF支持多大内存频率？

    5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7有没有512GB？

    有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。

    iQOO Neo7

  • i9-13900KF核显性能怎么样？

    一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。

    i9-13900KF

  • iQOO Neo7王者荣耀支持120帧吗？

    支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。

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