趣AI | 七个AI音乐生成器软件推荐 人工智能AI作曲都这么厉害了!

人工智能（AI）正在越来越多地应用于音乐、电影和绘画等艺术领域。在当下的应用中，AI已经可以影响音乐制作过程的各个方面，包括音乐生成、音频掌握等。

而这为业余音乐家提供了一种创新的方式，帮助他们改进创作过程。跟AI绘画一样，音乐产业正在将AI作为一种辅助工具，而不是代替人类艺术家。

许多专家、研究人员、音乐家和唱片公司都在寻找将人工智能技术融入音乐的新方法。一些软件可以创作出不同作曲家风格的作品，而另一些则使用机器学习算法生成全新的歌曲和声音。

这些工具的另一个优点是，许多都是开源的，这意味着任何人都可以访问它们，并开始改进现有的技术。

下面，让我们来看看市场上最好的AI音乐生成器:

1. Amper Music

网址:ampermusic.com/

说到AI音乐生成器，最推荐的是Amper music，它是最容易使用的AI音乐生成器之一，对于那些开始尝试AI音乐的人来说，它是一个完美的选择。

Amper不需对音乐理论或作曲知识有深入的了解就能使用，因为它可以基于预先录制的样本创建音乐曲目。然后这些声音被转换成真实的音频，可以通过音乐键、节奏、单个乐器等进行修改。例如，你可以调整整个乐器，达到你想要达到的情绪或氛围。

对于希望为游戏、电影或播客开发配乐和声音的内容创作者或个人来说，基于云的平台是一个很好的选择。在付费版中，还有更多艺术风格可供选择。

以下是Amper Music的一些主要优势:

广泛应用领域（播客、电影和视频游戏）快速创建音乐

数百万的样品和各种各样的仪器

改进音乐制作的工具

基于云计算平台

2. AIVA

网址:aiva.ai

这个AI音乐生成器开发于2016年，随着人工智能技术不断得到改进，可以为广告、视频游戏、电影等创作配乐。

AIVA的第一个出版作品名为《钢琴独奏作品1》（Opus1for Piano Solo），还发行了一张专辑，并为一款电子游戏作曲。该工具使用户可以从零开始开发音乐，还可以帮助对现有歌曲进行改进，而不必担心音乐授权过程。

使用AIVA，您可以通过首先选择一个预设的风格轻松生成多种类型和风格的音乐。当涉及到当前的音乐，你可以使用AIVA应用编辑。

以下是AIVA的一些主要优势:

许多预设和指定的音乐格式

功能免费版

能够编辑原声

修改现有的轨迹

3.Ecrett Music

网址:ecrettmusic.com

Ecrett Music可以让任何人通过数百小时的现有歌曲训练生成音乐片段。该工具拥有直观的界面和大量的场景、情感和类型的选择使它成为业余和专业人士的绝佳选择。

这款AI音乐生成器支持为任何视频或游戏创作音乐，它还附带一个免版税的音乐生成器，以避免与授权有关的问题。

使用这个工具，在点击“创建音乐”之前，首先从场景、情绪和类型中至少选择一个选项。然后，该工具根据选择类型创建音乐，即使使用相同的设置，每次都可以生成不同的音乐。

只需点击几下，你还可以自定义参数，包括一些乐器包括旋律，背景，贝斯和鼓。

用Ecrett创建音乐后，可以使用收藏夹、下载历史记录、视频上传等进行管理。

以下是Ecrett Music的一些主要优势:

提供试用版

直观全面的用户界面

音乐创作操作简单

提供多个订阅计划

4. Soundraw

网址:boomy.com

AI音乐生成器的另一个很好的选择是Soundraw，它可以让你使用人工智能创建的短语和其他许多功能来定制一首歌曲。该工具依赖于人工智能和手工工具的组合，而这能让大家能够轻松生成和定制新音乐。

该平台有一个定制功能，允许即兴创作和调整一首音乐。虽然免费用户可以使用音乐生成器创建音乐，但只有付费用户才能无限下载。

以下是Soundraw的一些主要优势:

易于使用的

结合人工智能组合和手动工具

插件兼容谷歌Chrome和Premiere Pro

付费可无限下载

5. Boomy

网址:boomy.com

Boomy是一款在扩大音乐创作渠道和降低音乐制作门槛方面发挥关键作用的工具，它可以让你在几秒钟内创作出原创歌曲。然后，您可以提交这些歌曲，以便从各种服务中获得流媒体收入，这使其成为一个非常独特的工具。

在设置几个过滤器并点击“创建歌曲”后，该工具的创造性人工智能会在几秒钟内编写并生成一首完整的歌曲。然后您将可以选择拒绝或保存它。当你按照这个过程操作时，Boomy的AI会为你开发一个个性化的档案，帮助你创造最好的音乐。

以下是Boomy的一些主要优势:

提供免费版和订阅版

通过提交音乐在YouTube和TikTok等平台上赚取收入

访问许多特性和功能

个性化的配置文件

6. OpenAI——MuseNet

网址:openai.com/blog/musenet/

人工智能行业最知名的公司之一OpenAI拥有自己的在线人工智能音乐生成工具MuseNet。据该公司介绍，该工具可以生成多达10种不同乐器的歌曲和多达15种不同风格的音乐。

OpenAI MuseNet的另一个独特之处在于，它可以模仿像莫扎特这样的著名作曲家，也可以模仿当今的顶级作曲家。该工具基于于一个深度神经网络，根据从互联网上获取的数据进行训练，这使它能够在很长一段时间内评估音乐。

需要注意的是，虽然MuseNet在Soundcloud上有许多示例，并且你可以从该工具中欣赏许多人工智能生成的音乐，但它仍然不支持个人使用，创作自己的音乐。

以下是MuseNet的一些主要优势:

有许多不同的样品可供选择

模仿古代和现代作曲家

深层神经网络

长时间内评估音乐

7. Amadeus代码

网址:amadeuscode.com/app/en

最后推荐的AI音乐生成器是Amadeus Code，它可以被任何音乐爱好者使用。这款ios的应用程序可以让你在几分钟内创造出新的旋律。

Amadeus Code依靠的是一个AI引擎，它包含了一些世界上最著名的歌曲的和弦进程。然后用户可以使用这些来创建音乐作品的新结构。

这款AI音乐生成器还支持使用手势来创建全新的歌曲，或重新创建之前创作的歌曲的特定片段。你可以将音频和MIDI文件导出到音频编辑软件，但必须购买所有想保存的歌曲。

以下是Amadeus Code的一些主要优势:

可以导出为音频和MIDI文件

ios系统应用

在几分钟内创造出新的旋律

用手势创造全新的歌曲

注：本文内容参考自unite.ai。

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