淘宝网暂停淘字造招商与运营 10月26日生效

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:日前，淘宝网发布了关于《淘字造市场管理规范》下线的公示通知。
公告称，因业务发展需要，淘宝网暂停淘字造招商与运营。本公告于2022年10月19日进行公示通知，2022年10月26日正式生效。
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退货退款场景，新增“闪电退货”超时规则相关说明...变更后，交易状态为卖家已发货，等待买家确认;退款类型 （货物状态）为买家已收到货，退货并退款;超时时间点，若交易商品支持7天无理由退货，当买家发起主观类退款原因且符合7天无理由条件，如:尺寸拍错/不喜欢/效果不好等，对于交易诚信记录良好的买家，享受“闪电退货"权益:即买家申请退货退款后，系统默认同意买家的退款申请，进入到退货程序...
快手电商发布公告称，平台依据相关法律法律和平台规定，特制定《金银饰类目商品发布规范》...规则明确了实施细则、 材质规范、闪电购发布规范、商品赠品要求等内容，《金银饰类目商品发布规范》详细内容可点击这里查看...规则明确， 若商户违反本规则相关规定，平台将依照《快手小店商户违规管理规则》《快手小店营销违规管理规则》《实施细则（商户）》的相关规定进行处理，包括但不限于下架全部商品、禁止上架新商品、暂停使用购物车、关闭闪电购功能等处置措施...
最近，淘宝发布了通知称，为平台拟调整《淘宝网抽检标准（服饰类）》《淘宝网抽检标准》...1.更新服饰、床品母婴商品品质抽检项目依据与标准，部分旧检测标准已失效或更新...3.床品母婴、服饰部分抽检项目处罚依据、力度调整，部分处罚从违禁处罚调整为描述不符处罚，删除违禁类处罚，服饰配件部分抽检项不合格从轻微调整为情节一般...
京东众筹发布公告称，10月10日起将暂停运营...京东众筹于2014年7月1日上线，是京东金融旗下的一个互联网众筹平台，为用户提供智能科技、生活美食、智能家居多场景众筹...京东众筹业务将于2022年10月10日起暂停运营，具体安排如下:...9月30日10点，京东众筹入口下线，已经上线的项目将继续众筹，成功后正常发货...
10月21日，索尼官方正式官宣：将于10月26日晚22点正式推出新款相机...上一代A7R4发布已经是3年前，是时候新王登基了...根据之前的爆料，索尼新旗舰微单A7R5将采用与上代相同的6100万像素传感器，但升级全新处理器，速度会有很大的提升...据传，A7R5将采用A7S3同款散热设计，可实现长达30分钟的8K视频录制...
苹果的教育优惠是针对高校学生、教师的，用苹果教育优惠政策购买AirPodsPro2，各项优惠叠加到手仅需900元！这对于学生党来说价格十分友好，感兴趣的同学趁着活动没有结束可以去官网看看哦！...这里需要注意的是！并不是单独购买AirPodsPro2为900元哦！按照苹果官网给出的规则，用户除了享受折扣之外，还可以在购买指定款Mac或iPad时候，获赠AirPods耳机（第二代），或者加900元直接得到一款全新的AirPodsPro2......
B站发布公告称，公司自愿将其在联交所第二上市地位转为主要上市的事项将于2022年10月3日生效，届时公司将成为于联交所及纳斯达克双重主要上市的公司，股票标记“S”将于生效日期自其股票简称中删除...B站表示，主要上市转换事项后，本公司将仍为于香港联交所主板及纳斯达克全球精选市场双重上市的公司，其Z类普通股及美国存托股将继续在两个证券交易所内买卖（视情况而定），且仍可以继续互相转换...双重主要上市公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位，如在其中一个上市地退市，并不影响在另一个上市地的上市地位......
公告称，为保障买家在平台购买长周期履约类商品的资金安全性，提升买家购物的服务体验，天猫将新增《周期购服务保障规范》...《周期购服务保障规范》显示，周期购商品，是指商家为满足买家周期配送需求而提供的可选择配送频率、配送计划的商品...10月12日，天猫还发布关于《天猫物流时效管理规范》的内容新增公示，为了保障消费者在购买周期购商品中发货体验的保障，天猫拟针对《天猫物流时效管理规范》进行周期购商品相关内容新增......
公告称，为保障买家在平台购买长周期履约类商品的资金安全性，提升买家购物的服务体验，天猫将新增《周期购服务保障规范》...周期购订单，是指买家向特定商家达成购买周期购商品的特定订单，订单内容包括配送频率、配送计划（每次件数、配送次数）、配送地址、配送时间、订单总价等...定期送达是指商家在约定时间送达，具体时效标准为:买家付款后，商家需要在周期购订单约定的到货之日的23:59:59前进行配送...
港交所官网显示，B站在香港联交所由第二上市转为主要上市，将于10月3日正式生效...港股通是连接中国内地和香港资本市场的纽带，被纳入港股通后，中国内地投资者将可以直接交易公司在港交所的股票，有利于B站吸引北水资金，也为中国内地投资者直接投资B站创造更多便利...
2022 年 9 月 28 日。英特尔酷睿 i9-13900K是一款 24 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月 28 日推出。Core i9-13900KF 具有36MB 的三级缓存，默认运行频率为3GHz，但根据工作负载可提升至5.8GHz。性能核心提供处理高端游戏和要求苛刻的应用程序的速度，而低优先级和后台任务由处理器的高效核心处理多任务。
有可能iQOO Neo7是在2022年10月20日发布的，而这个时间距离双十一活动不到半个月，很有可能会在双十一期间有一些优惠活动，如果是打算购买这款手机的消费者，可以考虑在等到双十一的时候关注手机的价格变化。目前国内中端安卓手机可以选择的型号还是比较多，因此双十一这种促销节日不少厂商都会推出促销活动，想换机的朋友在这个时间是很好的机会。
4899元。i9-13900K国内的售价是4899元，这目前是预售价。Intel 酷睿i9 13900K，英特尔酷睿 13 代CPU产品。于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i9 产品线的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。
支持iQOO Neo7支持屏下双控压感，屏幕支持左右区域分别按压，对应两个压力操控，分别映射两个按钮，操作逻辑和传统压感按键一致，使得在游戏过程中的操作可以更加的便捷。iQOO Neo7还配备了对称式双X轴线性马达，支持4D游戏振感功能，也提升了游戏沉浸感。
能。i9-13900KF是英特尔目前最好的处理器之一，玩吃鸡是绰绰有余，但是需要配合一个说的过去的显卡，i9-13900KF是没有核显的，你需要额外的购买一个独立显卡才可以玩，显卡至少搭配一下30系或者40系的显卡，不然玩吃鸡也用不到这么好的cpu，如果不打算换好显卡，建议买价格比较低的处理器。
最高可选12GB运存版本iQOO Neo7可以选择的最高版本是12GB+512GB，这应该是可以满足大多数用户对于内存和存储的需求。大内存的好处有很多，比如在后台可以有多个APP同时运行，减少杀后台的情况，此外在使用编辑类软件，比如视频编辑、图片编辑的时候也会有比较流畅的运行。
压不住。i9-13900KF这个顶级的CPU拿风冷来压的话是很难压得住的，需要配合水冷才能更好的达到更高的性能，如果温度太高的话就会降频，这样性能反而发挥不出来了，所以一定是要配合一个好一点的水冷来压这个处理器，特别如果你还是要超频的话，那么更需要买好的水冷来压了。
没有iQOO Neo7没有长焦镜头，它的后置三摄分别是5000 万像素超高清主摄 +800 万超广角镜头 + 200 万微距镜头，后置支持 20 倍数字变焦，此外后置主摄支持OIS防抖、视频防抖，广角镜头支持视频防抖。
大。i9-13900KF是目前英特尔顶级的13代处理器，TDP是125W，自然是高功耗的处理器了，需要搭配好的水冷散热。其中Intel Thermal Velocity Boost (TVB) 是一种技术，当热余量和涡轮功率预算可用时，通过将最大频率推至 5.8 GHz 来释放额外的 CPU 性能。它非常适合 CPU 利用率突然达到峰值的突发工作负载，可提供临时性能提升以帮助避免减速。
直屏iQOO Neo7的屏幕是直面屏，而不是曲面屏。这块屏幕的材质是三星E5，支持120Hz的屏幕刷新率。直屏相对曲面屏的好处是操作更方便，不容易出现误触，且可以完整的显示屏幕内容，尤其是在玩游戏的时候，直屏的使用体验要比曲面屏更好。曲面屏的优点则是比较美观。
13代。i9-13900KF是第13代台式机处理器以混合核心架构和 Intel7工艺为基础，将24个核心（比上一代多8个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA1700插槽。Core i9-13900KF 旨在提供卓越的性能，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而8个3GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。内置的英特尔线程控制器通过在正确的时间动态、智能地将工作负载分配给正确的内核，确保两者无缝协作。
不是iQOO Neo7边框材料是塑胶，相对金属边框比较轻，单手握持也比较方便轻松。当然金属边框的好处是可以让手机更耐摔，防护性能也更强。此外iQOO Neo7在手机后壳版本也有选择，几何黑版本后壳是玻璃；印象蓝、波普橙版本后壳是素皮。
看显卡。i9-13900KF是无核显版本的处理器，所以虽然i9-13900KF作为CPU处理器的性能是顶级的，但是玩游戏主要还是看显卡，显卡好的话就可以玩任何游戏，i9-13900KF至少也是要搭配30系或者是40系显卡才能发挥出该有的性能，所以你无论是配30还是40系显卡都是能随便玩市面上任何游戏的。
不是iQOO Neo7屏幕材质是AMOLED屏幕，这块屏幕的主要参数是6. 78 英寸、屏幕分辨率 2400×1080，屏幕比例20: 9、屏占比93.11%、分辨率2400×1080、HDR支持、屏幕刷新率最高支持120Hz、屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，屏幕类型直面屏，三星发光材料E5。
LGA1700。LGA1700，是英特尔用于 2021 年推出Alder Lake微架构（第 12 代Intel Core）的台式机微处理器插槽。此插槽将取代LGA1200，且将支援DDR5 内存。由于接触点大幅增加，之前对应LGA1200、LGA1151（封装大小37.5mm x37.5mm）的处理器散热器均与LGA1700 不相容（封装大小45.0mm x37.5mm）。13 代的CPU都是支持LGA1700 针脚类型的。
有iQOO Neo7使用了Pixelworks独立显示芯片 Pro+，可以稳定功耗与游戏帧数，再结合天玑9000+可以让游戏娱乐的运行更加流畅。其他方面，该手机还拥LPDDR5 内存和超频版 UFS 3.1 闪存，4013mm² VC 均热板。
5600MT/s。i5-13600KF支持的内存频率最高为DDR5-5600MT/s以及DDR4-3200MT/s，支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。该处理器支持多达 4 个 PCIe 4.0 和 16 个 PCIe 5.0 通道，总共提供 20 个通道，可通过兼容设备实现出色的数据吞吐量。
有iQOO Neo7提供的存储版本有128GB、256GB和512GB，其中512GB的运行内存是12GB，它的售价是3599元。iQOO Neo7不支持加入扩展内存卡功能，因此在选购的时候就最好选择自己需要的存储版本，避免在后续使用的时候因为存储空间太少而需要更换手机。
一般般。i5-13600K核显是UHD Graphics770，是英特尔于2021年11月4日推出的集成显卡解决方案。该设备基于10纳米工艺，基于 Alder Lake GT1图形处理器，支持 DirectX12，具有256个着色单元、16个纹理映射单元和8个 ROP。GPU 以300MHz 的频率运行，可提升至1450MHz。虽然i5-13600K核显UHD Graphics770性能不怎么样，但是玩玩英雄联盟还是可以的，不过只能玩一些老游戏，需求不高的，如果想核显好的话，建议找AMD或者还是买独立显卡。
支持iQOO Neo7玩王者荣耀支持120帧高刷新率。iQOO Neo7的屏幕刷新率最高支持120Hz，屏幕采样率正常模式120Hz，部分游戏对战场景360Hz，因此在玩王者荣耀这样的游戏时可以支持120帧的高刷模式，在玩其他的游戏时，如果也有高刷模式，也是可以开启的，一般在游戏内的设置-画面选项中找到高刷模式即可。