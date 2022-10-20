淘宝网暂停淘字造招商与运营 10月26日生效

B站发布公告称，公司自愿将其在联交所第二上市地位转为主要上市的事项将于2022年10月3日生效，届时公司将成为于联交所及纳斯达克双重主要上市的公司，股票标记“S”将于生效日期自其股票简称中删除...B站表示，主要上市转换事项后，本公司将仍为于香港联交所主板及纳斯达克全球精选市场双重上市的公司，其Z类普通股及美国存托股将继续在两个证券交易所内买卖（视情况而定），且仍可以继续互相转换...双重主要上市公司会同时拥有在两个上市地的同等上市地位，如在其中一个上市地退市，并不影响在另一个上市地的上市地位......