腾讯宝可梦共同申请游戏专利公布

很适合。i9-13900KF是英特尔目前最顶级的处理器了，那么拿来玩游戏是再也适合不过。包含24个核心和32个线程。英特尔酷睿 i9-13900KF 还具有出色的单线程性能，在游戏中表现出色。搭配好显卡，这款 CPU 适合游戏吗?是的，这是一款非常适合游戏的高端芯片。