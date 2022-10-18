腾讯宝可梦共同申请游戏专利公布

站长之家 10 月 18 日讯：天眼查App显示， 10 月 18 日，腾讯科技（深圳）有限公司、株式会社宝可梦共同申请的“游戏系统、游戏方法、游戏程序以及游戏服务器”专利公布。摘要显示，本专利提供一种多个玩家可参加的游戏，玩家通过游戏内非对人战斗行动为团队做出贡献，并且伴随着该行动能够提高对人战斗所需操作熟练度的游戏系统、游戏方法、游戏程序以及游戏服务器。
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据腾讯科技（深圳）有限公司申请的“面部鉴伪模型的训练方法、装置、设备及存储介质”专利公布...摘要显示，所述方法包括:获取伪面部图像和真面部图像，伪面部图像的面部姿态与真面部图像的面部姿态之间的差异度小于或等于门限值;基于伪面部图像对应的梯度信息，对伪面部图像和真面部图像进行融合，得到融合面部图像;基于融合面部图像对应的鉴伪结果，对面部鉴伪模型进行训练...
站长之家 10 月 20 日讯：企查查APP显示，抖音视界有限公司申请的“基于弹幕生成信息的方法和装置”专利公布...
小米汽车科技有限公司申请的“开车门动机识别方法、装置及车辆”专利公布...摘要显示，本方法包括：对本车车辆内人员的行为视频数据进行特征提取，获得人员的行为特征信息，根据该特征信息，获得人员的开车门概率，从而确定人员是否有开车门动机...
近日华为技术有限公司申请的“一种充电方法、无线充电设备及相关设备”专利公布...第一电子设备响应于用户操作，生成确定充电集合，并向无线充电设备发送确定充电集合，使得无线充电设备按照确定充电集合中的无线充电比率为第一电子设备和第二电子设备发送无线电能...
浙江吉利控股集团有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司申请的“基于车辆的碰撞预警方法、装置和设备”专利公布...摘要显示，本申请方法包括:通过获取相邻车辆的行驶速度、相邻车辆的第一距离，并获取位于自车前方横穿交通参与者的运动速度、以及横穿交通参与者的第二距离;再预测横穿交通参与者的移动距离;若根据第二距离、碰撞区的长度以及移动距离，确定横穿交通参与者在相邻车辆抵达碰撞区内时，会进入碰撞区之内，则向相邻车辆和横穿交通参与者发出预警...
浙江吉利控股集团有限公司、宁波吉利汽车研究开发有限公司申请的“遥控泊车推荐方法、装置、设备及存储介质”专利公布...吉利公布过一种车载体温检测系统及车辆来有效的检测乘客的体温，增加乘客体温检测的精确性...
站长之家 10 月 19 日讯：企查查APP显示，北京百度网讯科技有限公司“虚拟形象驱动方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布...
企查查APP显示，北京百度网讯科技有限公司“虚拟形象驱动方法、装置、电子设备及存储介质”专利公布...其中的方法可包括:获取目标人物的视频数据，所述视频数据包括第一音频数据以及与第一音频数据对应的唇部动作;对所述视频数据进行三维重建;基于第一音频数据以及三维重建结果，确定出第一音频数据与目标人物对应的三维人脸之间的表情驱动映射关系;获取第二音频数据，根据第二音频数据以及所述表情驱动映射关系，驱动目标虚拟形象...
华为技术有限公司公布了一项关于短信发送的方法、相关装置、设备以及可读存储介质”专利...专利摘要显示，本申请提供了一种短信发送的方法，相关装置、设备以及可读存储介质，其中所述的方法包括本专利方法为：处于蜂窝网络的第一终端向第二终端发送短信，当短信中心检测到第二终端处于卫星通信网络时，向第一终端发送提示信息，第一终端基于提示信息向第二终端重新发送短信，令处于卫星通信网络的第二终端接收到短信...通过上述方法，使得处于蜂窝网络和卫星通信网络的用户可以得到统一的短信服务，从而得到准确高效的通信服务......
所述方法包括:获取待预测对象的分群相关数据，根据分群相关数据确定待预测对象所属的分群类别;根据待预测对象所属的分群类别，获取分群类别对应的风险参考数据，风险参考数据包括目标特征变量对应的风险数据;根据风险参考数据以及待预测对象的目标特征数据，获得待预测对象的逾期风险预测结果，目标特征数据表示与目标特征变量对应的特征数据......
可以。i9-13900KF是可以超频的。凭借 32MB 的缓存和 5.7 GHz Turbo Boost Max 3.0 频率，可以通过 Thermal Velocity Boost 和 Adaptive Boost 技术推得更高，该处理器几乎可以处理任何工作负载。您可以超频此处理器以获得更高的性能。Core i9-13900KF 还支持 5600 MHz 的 PCI Express 5.0 和双通道 DDR5 内存。
6000mAh荣耀畅玩 40 Plus电池是6000mAh，并搭配了超级快充10V/2.25A充电器，但不支持无线充电。这对于一款价格仅1199元的入门级智能手机来说，配置已经是不错的了。这款手机使用了一块6. 74 英寸LCD屏幕，90Hz刷新率，加上6000mAh的电池，续航表现会十分的不错。
支持。i9-13900KF是支持PCIE5.0的。Core i9-13900KF 还支持5600MHz 的 PCI Express5.0和双通道 DDR5内存。Intel Thread Director 内置于 CPU 的内核中，与操作系统一起工作，以确保32个线程中的每一个都在正确的时间分配给正确的内核。
5.8 GHz。Core i9-13900KF 具有 36MB 的三级缓存，默认运行频率为 3 GHz，但根据工作负载可提升至 5.8 GHz。具有 16 个低压高效内核，可处理多任务的后台任务，而 8 个 3 GHz 性能内核为要求苛刻的应用程序和游戏提供速度。
后置双摄，5000万像素高清主摄像头+200 万感光景深摄像头荣耀畅玩 40 Plus后置双摄镜头，分别是5000 万像素高清主摄像头（f/1. 8 光圈）+ 200 万感光景深摄像头（f/2. 4 光圈），前置单摄 500 万像素摄像头（f/2. 2 光圈），后置摄像头支持的拍摄模式有：大光圈、夜景、人像、拍照、滤镜、AI摄影、录像、专业、全景、HDR、延时摄影、水印、双景录像、高像素、微电影、声控拍照、笑脸抓拍、定时拍摄等；前置摄像头：人像、拍照、滤镜、录像、延时摄影、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照等。
有荣耀畅玩 40 Plus有3.5mm耳机孔的设计，同时它的充电线接口是Type-C，支持22.5W的充电速度，不支持无线充电。目前智能手机上使用3.5mm耳机孔的已经不多，因此能拥有这个接口的已经是不错的设计，可以使用很多传统的耳机。
很适合。i9-13900KF是英特尔目前最顶级的处理器了，那么拿来玩游戏是再也适合不过。包含24个核心和32个线程。英特尔酷睿 i9-13900KF 还具有出色的单线程性能，在游戏中表现出色。搭配好显卡，这款 CPU 适合游戏吗?是的，这是一款非常适合游戏的高端芯片。
没有荣耀畅玩 40 Plus使用的是侧面指纹解锁方式，不是屏下指纹解锁。如果考虑到荣耀畅玩 40 Plus的价格仅1199元的话，侧面指纹的配置也符合它的定位，性价比也比较高，而且侧边指纹解锁方式安全性也足够高。
可以。i9-13900KF是可以用win10的，不过建议还是升级到windows11，对于 Windows10，建议使用21H1或更高版本，总而言之对于这样新的13代处理器，最好是搭配最新的系统有时候才能发挥最大的性能，win11现在也是很成熟了，不少用户的评论也是不错，建议升级win11。
是荣耀畅玩 40 Plus是5G双卡双待手机，支持联通/电信 5G/4G+/4G/3G/2G，移动5G/4G+/4G/2G，广电5G/4G+/4G。荣耀畅玩 40 Plus使用的天玑700芯片支持的5G双载波聚合技术（2CC），可实现更高的平均网速、提高了超过30%的信号覆盖率及两个5G信号间的无缝切换。
10纳米。i9-13900KF是采用10纳米工艺制造，混合用于高负载处理的 P 核（性能核）和用于低负载处理的 E 核(高效核)两种类型，实现更高效的处理共享，具有16个低压高效内核，可处理多任务的后台任务。
直屏荣耀畅玩 40 Plus使用的是直屏屏幕，这块屏幕是6. 74 英寸TFT LCD（IPS）屏，分辨率1600*720，90Hz屏幕刷新率， 1670 万色，考虑到这款手机的价格仅为1199元，这个屏幕的素质可以说是十分的不错。
天玑700荣耀畅玩40Plus使用天玑700芯片，采用八核CPU架构，包括两个大核Arm Cortex-A76，主频为2.2GHz，具体为2*2.2GHz A766*2.0GHz A55，GPU为Mali-g57mc2950MHz，天玑700采用台积电7nm制程，能效相比于8nm制程提高28%。搭载它的手机安兔兔平台跑分成绩一般在30万分左右，在Geekbench平台上单核跑分成绩为561分，多核跑分成绩为1729分。
天玑700、6.74英寸屏幕、后置双摄、6000mAh电池荣耀畅玩 40 Plus搭载天玑700芯片，CPU频率2xA76 2.2GHz+6xA55 2.0GHz，GPU是Mali-G57，屏幕是6. 74 英寸TFT LCD屏幕，1600* 720 分辨率，后置双色 5000 万像素高清主摄像头（f/1. 8 光圈）+ 200 万感光景深摄像头（f/2. 4 光圈），前置单摄 500 万像素摄像头（f/2. 2 光圈），支持5G双卡双待，Type-C接口，同时还有3.5mm耳机孔，侧边指纹解锁方式，6000mAh电池容量，搭配快充10V/2.25A。
顶级。i9-13900KF是目前英特尔最新的13代顶级处理器，这款第 13 代台式机处理器以混合核心架构和 Intel 7 工艺为基础，将 24 个核心（比上一代多 8 个）安装到单个处理器上，同时仍安装 LGA 1700 插槽。
没有红米Redmi Note 12系列最高提供的存储版本是256GB，从之前基带Redmi Note系列发布的版本情况来看，都是提供128GB和256GB两种存储版本，这可能是考虑到该系列手机在相机方面不是最大卖点，用户用这款手机拍照、摄影的需求不是非常大，因此对于手机存储的需求不是很高，所以没有提供512GB的版本。
没有红米Redmi Note 12的屏幕尺寸都会是大屏的手机，屏幕尺寸会在6.6英寸以上，不会提供小于6英寸的手机。目前大多数的智能手机都是中大屏，极少数提供小屏幕的手机，可以参考苹果取消Mini型号，而推出6.7英寸的Plus型号，也说明苹果对于市场上小屏幕手机的不看好。在安卓正营中，还在继续推出小屏手机的主要厂商有三星，但考虑其在国内市场的份额可以忽略不计，因此新推出的小屏手机在国内是比较少的。
67W红米Redmi Note 12快充是67W，Redmi Note 12 Pro快充是120W，12 Pro+版本则是210W快充。这个快充速度对于Redmi Note 12系列这个价位段来说已经是非常快的了，目前大多数安卓手机的快充在60-70W左右，少部分型号会提供100W以上的快充。
属于中端芯片红米Redmi Note12上搭载的天玑1080芯片是一款中端芯片，安兔兔综合跑分在50-55万分之间，与高通骁龙778G系列处于同一水平。天玑1080采用台积电6nm 工艺制程，八核 CPU 架构，包括2个主频为2.6GHz 的 A78大核，6个频率为2GHz 的 A55核心，GPU 则是搭载了 Mali-G68，最高支持2亿像素和4K HDR 视频录制。
2022年10月底红米Redmi Note 12系列手机发布会将在2022年10月底举行，根据Redmi品牌总经理卢伟冰的介绍，本次Redmi Note12系列会带来2 个“帅炸天”的新科技，全球首发 11 个系列首次，Note 史上最大升级，同时还将“让高端产品大众化”。据悉该系列手机这次至少会发布两款以上机型，包括Redmi Note12标准版和Redmi Note12 Pro。