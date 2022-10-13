李鹏担任华为运营商BG总裁

站长之家 10 月 13 日讯：华为发布最新人事任命称，由前西欧地区部总裁李鹏担任运营商 BG 总裁。
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李鹏是华为运营商业务老兵，曾担任华为西欧地区部总裁、华为南部非洲地区部总裁等职务，帮助华为运营商业务在海外开疆扩土...他于1997年加入华为，历任无线研发经理、UMTS国际产品行销副总裁、欧洲片区产品行销总裁、华为意大利&瑞士子公司总经理、无线网络产品线总裁、网络产品线总裁、产品与解决方案总裁、ICT战略与Marketing总裁等职务...
华为近日公布了一项新的人事任命，由前西欧地区部总裁李鹏担任运营商 BG 总裁一职。公开资料显示，李鹏是华为运营商业务老兵，曾担任华为西欧地区部总裁、华为南部非洲地区部总裁等职务，帮助华为运营商业务在海外开疆扩土。此外，他亦是华为持股员工代表会成员。
中关村在线消息：10月13日下午，有媒体曝光称华为公布了全新的人事变动，由李鹏先生担任运营商BG总裁，汪涛先生担任企业BG总裁...根李鹏先生之前曾任华为西欧地区部总裁、华为南部非洲地区部总裁等职位，亦是华为持股员工代表会成员...汪涛先生早在1997年就加入了华为，历任无线研发经理、网络产品线总裁、产品与解决方案总裁、ICT战略与Marketing总裁等职务，是现任公司常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任、ICT产品与解决方案总裁、产品投资评审委员会主任、华为云计算技术有限公司董事长......
三大运营商相继公布2022年8月运营数据，整体来看，八月份数据表现与前几个月相差不大，5G用户数量方面，三大运营商5G套餐用户数接近十亿...具体来看，中国电信公布的2022年8月主要运营数据显示，当月中国电信移动用户数净增190万户，移动用户数累计3.88亿户...“泛在智联”方面，截至2022年8月，中国联通“大联接”用户累计达到82701.3 万户，其中5G套餐用户累计达到19483.4万户，物联网终端连接累计达到35449.4万户...
沃达丰在今天早些时候向市场发表的官方声明中写道：设想的交易将涉及两家公司合并其英国业务，沃达丰拥有51%的股份，我们的合作伙伴长江和记拥有合并后业务的49%...到那时，O2已经转向不同的组合：它与维珍传媒/维珍移动合并（维珍传媒本身已被自由传媒收购，并与其付费电视资产合并），交易金额为390亿美元...在过去，Three公司被推翻的合并裁决并没有导致Three公司与O2公司走到一起，但最终它可能仍然被证明是有用的，因为它为批准Three公司随后试图进行的任何大型合并奠定了基础，比如现在与沃达丰的合并......
本周一，德国电信（DustcheTelekom）、Orange、西班牙电信（Telefonica）和其它13家欧洲电信运营商，以能源危机和欧盟气候变化目标为由、致力于推动大型科技企业共同分担网络成本...此外能源价格和其它成本投入的上涨，也对通讯行业造成了沉重的打击...欧洲电信运营商认为，Alphabet旗下Google、Meta和Netflix等美国科技企业占用了当地半数以上的互联网流量，所以应当承担基础设施升级的部分成本......
语音通话作为移动技术的基础功能，从出现之初就带来了便利，但同时大众也逐渐受限于单一音频的通话功能。为了改变受限于单一音频通话的现状，语音通话不断完善和升级，从普通语音到高清语音，从单一音频到高清音视频同步。为了满足人们多维度，多元化沟通，中兴通讯与运营商联合推出了5G新通话业务，提供全高清、可视化、可交互的通话体验。5G新通话自带主叫名片”业务：用户在接听电话之前，网络侧可通过IMS数据通道向被叫推送主叫身份信息、本次通话目的、位置信息以及通话重要性等内容，并通过文字、图片、视频等方式在被叫手机上呈现?
移动方面，截至2022年8月份5G套餐用户累计到达5.3879亿户；移动业务8月净增客户数210.9万，本年累计净增客户数1635万...有线宽带业务方面，当月中国电信有线宽带用户数净增93万户，有线宽带累计用户数1.7707亿户...粗略累加计算，三大运营商5G套餐用户数合计达到了9.77亿户...
韩国媒体的报道也显示，在iPhone 14即将开始在韩国发售前夕，韩国的两大电信运营商，提高了三星Galaxy Z Flip 4的补贴...从韩国媒体的报道来看，提高三星Galaxy Z Flip 4购买补贴的，是SK电讯和KT，前者是韩国第一大电信运营商，后者则是韩国第二大电信运营商...对于512GB版的Galaxy Z Flip 4，SK电讯此前给予的补贴是28万-52万韩元，目前已上调到了38-52万韩元；KT此前给予的补贴是25.5万-65万韩元，目前已将最低补贴上调到了26.5万韩元......
原欣在IT行业有 20 多年的从业经验，曾服务于VMware、甲骨文、海波龙等软件公司。历任技术总监、销售总监、事业部总经理、副总裁、中国区总经理等职。她曾服务于制造、高科技、金融、零售、电信等行业客户，主导过大量涉及到数字化转型、大数据、人工智能以及大型的企业应用等项目。原欣将全面领导微软中国区业务，积极推动云业务对各行各类型企业的促进和增长。
适合。天玑1080处理器的性能是和骁龙778G差不多的，虽然性能上比不是上目前最顶尖的CPU，但是应付一般的游戏还是可以的，并且天玑1080搭载 MediaTek HyperEngine3.0游戏引擎，可带来高性能、低延迟的游戏体验，借助 MediaTek 第三代 APU 可进一步优化游戏时的平台能效。此外，天玑1080支持 Sub-6GHz5G 全频段高速网络以及 Wi-Fi6连接。
苹果官网会下架iPad 10在发布上架后，旧款机型iPad 9会从苹果官网下架，但消费者还可以在电商平台以及线下渠道商处购买到，并且旧款会有一些降价幅度。考虑到新款和旧款实际上价格差距不是特别大，那么还是比较推荐购买新款的iPad 10，它的性能更好，外观也有变化，重量变得更轻，出门携带也更方便。
天玑8100。天玑1080对标的是骁龙778G，天玑1080采用八核 CPU:2个 ARM Cortex-A78核心，频率高达2.6GHz。6个 ARM Cortex-A55核心，频率高达2GHz。天玑8100采用台积电5nm 制程，CPU 部分包含4个2.85GHz A78核心 +4个2.0GHz A55核心，GPU 为 Mali-G610，采用自研 APU580架构，天玑8100的4个 A78大核频率为2.85Ghz，天玑8000为2.75GHz;
2022年10月底或11月初iPad 10预计在10月25日发布，之后就可以在苹果官网下单购买，最快预计在10月底或11月初可以买到。这款平板主要升级在外观，边框变窄，处理器升级为A14，其他方面的变化不大。对于主要需求是看视频、看课件、网课的用户来说，这款平板的性价比是比较高的。
可以iPad 10购买时可以享受教育优惠。苹果的教育优惠覆盖iPad、Mac等产品，全年都可以享受这项优惠，只要你是符合条件的消费人群即可，包括准大学生、在职的教职工、在校大学生人群，凭有效证件即可在苹果官网下单或者苹果直营店购买。此外在每一年的暑假，苹果还会推出返校活动，在教育优惠的基础上，购买指定的iPad、Mac型号，可以享受到AirPods耳机赠品活动。
骁龙778G。天玑1080对标的就是骁龙系列的778G这个处理器，也是一个经典的处理器了，性能不错，性价比也很高，天玑1080定位中端机，爆料称安兔兔跑分52万。骁龙778G是高通公司于2021年5月18日发布的5G移动平台。骁龙778G采用了6纳米工艺技术，骁龙778G 5G芯片组采用高通Kryo 670CPU，具有第六代人工智能引擎，采用Hexagon 770处理器，具有12 TOPS性能。
是iPad 10充电接口会变成Type-C，充电速度也会变快，原本的是20W，现在有望提升到30W的水平。这主要是因为Type-C支持更快的充电速度，原本的Lighting充电协议比较旧，支持的功率较低。
2022年10月11日。2022年10月11日，联发科发布了新款中档芯片天玑1080。天玑1080延续了 MediaTek 天玑5G 移动平台的性能和能效技术优势，提供多种先进功能，更好地满足用户对5G 智能手机的期待。MediaTek 最新的天玑1080进一步增强了在性能、影像、显示等方面的表现，助力终端快速推向大众市场。
722克Quest Pro将于 10 月 25 日正式开售， 10 月 28 日发货，定价为 1499 美元（约合人民币 10741 元）。Quest Pro是第一款采用高通骁龙XR2 +处理器以及12GB内存、256GB存储空间和90Hz刷新率的VR设备。Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。
推荐购买iPad 10定位的是入门级的平板电脑，如果你的需求主要是看视频、看课件，简单的视频编辑、图片编辑，那么iPad 10的性能足够使用。它的处理器是A14，也就是iPhone12上同款的处理器，除了绝大多数的软件都是可以满足的，只要你没有较大的软件编辑需求，那么iPad 10对于很多人都是值得购买的，尤其是有比较多苹果产品，如iPhone、Apple Watch、AirPods产品的用户，使用iPad也十分便捷。
适合。i7-13700K性能是目前最顶级的处理器之一，所以自然应付直播来说是完全没问题的，其次直播需要比较好的网络，如果对直播感兴趣的朋友需要多往这上面考虑，其次显卡也是比较重要的，如果是游戏主播的话，显卡至少都要是30系的。
2022年10月25日Meta首席执行官扎克伯格于10月11日在Connect大会上表示，该公司旗下最新款的虚拟现实（VR）头盔Meta Quest Pro售价将为 1500 美元，并将于 10 月 25 日开始发货。Quest Pro搭载升级版高通骁龙XR2+ Gen1 芯片，并采用全新的Pancake光学方案，体积比Quest2 缩小了40%。显示方面，Quest Pro配备两块2. 48 英寸的LCD屏幕+MiniLED背光板，单眼分辨率为1800×1920，刷新率为90Hz。官方表示，Quest Pro的每英寸的像素数比Quest2 多37%，每度像素数多10%。Quest Pro还拥有多达 10 个高分辨率摄像头，其中外部 5 个，内部 5 个，分别为：正面 2 个可捕获四倍于Quest2 像素的1280× 1024 摄像头； 1 个用于实现彩色透视的4680×3456 RGB摄像头；侧面 2 个用于头部追踪和深度识别的摄像头； 5 个位于头显内拥有眼动追踪、面部识别和追踪的摄像头。
预计10月25日iPad 10也就是iPad 2022款预计在2022年10月25日发布，届时可能直接在苹果官网上架，而不是通过发布会的形式公布。iPad 10在外观上有可能比iPad 9的尺寸更小，但屏幕还是10.2英寸，边框会变窄，同时处理器会升级到A14，非全贴合的LCD屏幕，支持第一代的苹果手写笔，起售价预计是64GB 2499元。
有无核显区别。i7-13700K是有核显的版本，而i7-13700KF是没有核显版本，有核显的可以直接开机直接玩，当然了核显的性能就很差劲了，i7-13700KF就是没核显版本，买回来如果没有独立显卡是不能开机的，需要额外按照独立显卡和散热器，其他方面的参数都是没有什么变化。
没有Redmi Note 12 Pro没有光学防抖，虽然在拍照和摄影的时候会出现画面抖动，但考虑到Redmi Note 12 Pro是一部入门级的智能手机，在相机方面的配置就不算高，因此它没有光学防抖也在情理之中。不过在其他配置比如处理器、快充、屏幕等，它是该价位段性价比很高的一款手机。
可以。i7-13700K自然是可以安装win10的，不过跑分上来看win11会更高一点，如果是担心系统不能安装的情况一般是不会的。Windows10是微软于2015年推出的Windows NT内核操作系统，为Windows8.1的后继者。设计目标是统一包括个人电脑、平板电脑、智能手机、嵌入式系统、Xbox One、Surface Hub和HoloLens等设备的操作系统。根据微软官方统计，Windows10的占有率已经超越Windows7，在所有Windows中位列第一。
有Redmi Note 12 Pro有对称式超线性双扬声器，支持JBL音质认证、Hi-Res Audio认证、Hi-Res Wireless认证、杜比全景声，其支持的音频格式包括：MP3，FLAC，APE，AAC，OGG，WAV，AMR，AWB。
可以。i7-13700K直接拿来玩一些老游戏还是可以的，核显是UHD Graphics 770，这个核显的性能能够玩一些配置要求不高的网游，比如英雄联盟、DNF等，但是新的网游就可能带不动了，如果要玩的舒服还是需要配一个好一点的独立显卡。
可以Redmi Note 12 Pro支持双卡不限运营商，主副卡均可采用 5G，双卡不限运营商均可 5G 驻网，支持移动/联通/电信 5G/4G/3G/2G，支持双卡 VoLTE 高清语音，最好在使用前联系当地运营商了解具体的使用规则。
不高。i7-13700K核显是UHD Graphics770，提供32个执行单元 （EU） 和高达1.55GHz 的时钟速度(取决于 CPU 型号)。性能取决于它所集成的 CPU 型号和使用的内存。游戏性能甚至在仅适用于720p 和低细节设置的低要求游戏的快速型号上也是如此。可以玩诸如GTA5、CSGO、英雄联盟，如果不介意玩游戏30帧的话，那么巫师3、地平线4、新世界这样的网游也都是可以30帧左右，人多的话就会卡，所以拿来玩玩老游戏还是不错的。