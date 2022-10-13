李鹏担任华为运营商BG总裁

沃达丰在今天早些时候向市场发表的官方声明中写道：设想的交易将涉及两家公司合并其英国业务，沃达丰拥有51%的股份，我们的合作伙伴长江和记拥有合并后业务的49%...到那时，O2已经转向不同的组合：它与维珍传媒/维珍移动合并（维珍传媒本身已被自由传媒收购，并与其付费电视资产合并），交易金额为390亿美元...在过去，Three公司被推翻的合并裁决并没有导致Three公司与O2公司走到一起，但最终它可能仍然被证明是有用的，因为它为批准Three公司随后试图进行的任何大型合并奠定了基础，比如现在与沃达丰的合并......