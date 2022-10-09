百度Apollo：极狐汽车再交付200台共享无人车Apollo Moon

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:百度Apollo宣布，近日，极狐汽车向百度Apollo再交付200台第五代共享无人车 Apollo Moon，萝卜快跑运力持续提升。
据百度集团资深副总裁、智能驾驶事业群总经理李震宇介绍，早在2017年，百度和北汽集团就达成战略合作。2021年6月17日，百度Apollo携手ARCFOX极狐共同发布新一代量产共享无人车Apollo Moon。
据悉，Apollo Moon成本仅为48万元，是行业L4级自动驾驶车型平均成本的三分之一。在去年6月的那次发布会现场，百度与极狐签署了全新战略合作协议，双方预计在未来3年落地1000台共享无人车。
今年8月百度Apollo在重庆、武汉两地率先开启全无人商业化运营，Apollo Moon为主要车型。
值得一提的是，上海嘉定区“无人之境”自动驾驶示范体验区于9月27日正式启动，百度旗下自动驾驶出行服务平台萝卜快跑将在此地开启自动驾驶全无人测试。
目前，萝卜快跑提供的Apollo Moon极狐版自动驾驶车已在上海汽车博览公园内开启全无人测试。
未来，在测试有序推进下，萝卜快跑将在上海嘉定区域内更多路段，面向公众开展全无人自动驾驶出行服务。
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