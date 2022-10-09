百度Apollo：极狐汽车再交付200台共享无人车Apollo Moon

Midjourney、Dream by WOMBO、Disco Diffusion、NVIDIA GAUGAN2、DALL·E 2等Midjourney的入门门槛十分低，普通用户只需要在Midjourney官网点击进入它们的Discord服务器，任意选择一个新手频道（#newbies），在聊天框里输入或者调用“ / imagine”选项，输入一句描绘你想要实现画面的文字即可。输入想要绘画的内容后，你就可以看到根据你的文字所自动生成的四张缩略图开始逐步渲染。短短一分钟内，AI就可以生成四张图片。Dream by WOMBO（WOMBO Dream），中文也叫做“梦境生成”，这是一款简单易上手的绘画类软件。利用AI能够完成各种不同的绘画效果。软件中设置了大量的素材模板和工具可供用户发挥，用户可以在这里随意的进行内容的创作，发挥自己的想象才能。软件中还提供了多种创作作品可供用户欣赏，一键保存更加方便。Disco Diffusion（DD）是一个CLIP指导的AI图像生成技术。该AI软件使用过程有点麻烦，要注册谷歌账户，在程序上需要设置一些基础数值。要带有一定的想象力，会用英语描述画面，让程序听懂你的要求。NVIDIA GAUGAN2是英伟达团队推出的产品，用简笔画就可以让AI给你一副逼真的风景美图！目前提供了免费测试版，网页端可以直接使用，软件版对电脑的显卡配置有一定的要求。该软件图片渲染时间也很快。对于手残党友好，没有绘画基础的用户也可以尝试。趣味性强，生成图片后还可以实时在画面上添加元素改变画面。DALL·E 2 比Disco Diffusion更恐怖的是它秒出结果，一秒渲染！速度之快也是很多用户难以想象的。然而这个软件使用需要在官网填写资料申请测试。