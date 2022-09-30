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荣耀赵怀真背景故事 赵怀真背景设定汇总

2022-09-30 15:46 · 稿源：站长之家

王者荣耀官方在近日公布了最新的一个新英雄赵怀真，用的是太极的功夫，很多玩家还不清楚赵怀真的背景故事设定，下面就来为大家详细的介绍一下。

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熙攘繁盛的长安城，孕育着多元开放的生态与文明，也见证了各路英雄的成长。

在风风火火的云缨身上，传递的是中国枪法动如掠火的热烈与豪气。

还有这样一位英雄，他与云缨恰恰相反，

含蓄淡然、温和豁达，在他身上尽显如风的温润之感。

他，是赵怀真。

世间万物，皆有阴阳，统一、对立、互化，皆在一念之间。赵怀真会在自己的故事中，深刻领悟到这层涵义——即使身患恶疾，依旧乐观豁达，勇敢地去做出选择。

一切不为结果，遵循当下本心即可。

心有寰宇，自得自在。

玄都观坐落在长安崇业坊一角，结庐繁华之中，偏得一隅清净。观前门庭若市香火长续，观后古松参天修竹滴翠。在这竹林雾霭深处，有一石壁静立，周遭山石峥嵘，清溪潺流。石壁上刻着象征两仪的图腾，似有灵气隐隐流动。

赵怀真长年在此修行太极术。

他幼时曾遭阴阳二气入体，羸弱多病被判寿元不长，药石无用。好在自身积极开阔，还有从小一起长大的好邻居云缨时常“帮助”，怀真坚信，世界之大，自己的病一定有能治愈的办法。

后得神秘高人无意中点拨，怀真开始研习太极术，理解阴阳之间的变化。

为了彻底根治顽疾，怀真决心利用两仪门的灵力，布下分离阴阳二气的阵法。只是这阵法所需材料十分难寻，有的藏在九曲深渊之下，有的又生长在万丈山巅......

这一路可谓万难，连素日温和淡定的怀真也不免感叹。正当他对着古籍沉思时，那个絮絮叨叨的云丫头又不知啥时候冒了出来，她使劲拍了拍怀真的肩膀，爽朗的声音传遍了每一个角落——

“修仙的，不就是找东西嘛，没有本大将军搞不定的事!包在我身上了!”

赵怀真出生书香门第，又从小修行太极术。气质上，给人以“谦谦君子，温润如玉”的感受。他内里身着玄青练功服，外罩不受约束的宽松衣袍，修炼时方可挥洒自如，气息连贯流畅。宽大的衣袖上点缀着两仪图腾，对应阴阳气流的变化。循环往复，无象无形。抬手挥袖间，周身充盈气流，无所不包，无所不在。

年复一年的修行，让怀真通过太极术控制了体内的阴阳二气，只要没有过于强烈的外部刺激，表面上几乎与常人无异。除了发梢和鬓边的丝丝白发还在暗示怀真体内的病症外，这位温和淡定的少年郎素日总是神采奕奕，与他的发小斗起嘴来丝毫不占下风。

束腰悬挂的太极盘，乃是怀真可以凝聚阴阳二气的象征。整洁的冠巾、领口的阴阳鱼纹饰，以及行礼时的手势，都彰显了怀真对太极之道的深刻理解。还有别在腰间的竹笛，上面缠绕着云缨亲手赠予的红绳，保佑怀真早日痊愈、平安顺遂。

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    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

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