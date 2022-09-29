小鹏汇天飞行汽车旅航者 X2 获迪拜飞行许可 即将海外公开首飞

站长之家（ChinaZ.com）9月29日消息:据小鹏汇天官方微博消息，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在迪拜民航局监管下进行了严谨的评审工作，顺利通过特定运行风险评估，并获得在迪拜开展海外首次公开飞行许可。10月10日-10月14日期间，X2也将在全球三大科技盛会之一——第42届「GITEX GLOBAL」亮相，展现中国智造科技力量。

图片来自 @小鹏汇天

据了解，2021年10月，小鹏汇天发布了第六代飞行汽车概念机型，根据官方透露，这款产品将于2024年实现量产。今年7月，小鹏汇天的第五代飞行汽车旅航者 X2已经对外亮相，据悉，这款飞行器采用碳纤维结构，空机重量560公斤，可搭载2位乘客，续航可达35分钟，最高飞行高度为1000米。本月初小鹏汇天表示，旅航者 X2将前往迪拜开展符合性验证飞行测试。

另外，日前广东汇天航空航天科技有限公司发生工商变更，何小鹏退出董事长职务，赵里退出董事职务，赵德力由董事兼总经理变更为执行董事兼经理，此外，该公司注册资本从2.5亿美元增加至3.2亿美元。

对此，何小鹏在其微博上回应了关于「卸任小鹏汇天董事长」的消息，何小鹏称:「小鹏汇天，是集团公司 HT Flying Car 的全资子公司，我在 HT Flying Car 公司任董事长就可以了，这样可以加快工作效率。我会在1024科技日再和大家分享飞行汽车的最新进展。」

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