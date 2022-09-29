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小鹏汇天飞行汽车旅航者 X2 获迪拜飞行许可 即将海外公开首飞

2022-09-29 21:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月29日消息:小鹏汇天官方微博消息，小鹏汇天飞行汽车旅航者X2在迪拜民航局监管下进行了严谨的评审工作，顺利通过特定运行风险评估，并获得在迪拜开展海外首次公开飞行许可。10月10日-10月14日期间，X2也将在全球三大科技盛会之一——第42届「GITEX GLOBAL」亮相，展现中国智造科技力量。

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图片来自 @小鹏汇天

据了解，2021年10月，小鹏汇天发布了第六代飞行汽车概念机型，根据官方透露，这款产品将于2024年实现量产。今年7月，小鹏汇天的第五代飞行汽车旅航者 X2已经对外亮相，据悉，这款飞行器采用碳纤维结构，空机重量560公斤，可搭载2位乘客，续航可达35分钟，最高飞行高度为1000米。本月初小鹏汇天表示，旅航者 X2将前往迪拜开展符合性验证飞行测试。

另外，日前广东汇天航空航天科技有限公司发生工商变更，何小鹏退出董事长职务，赵里退出董事职务，赵德力由董事兼总经理变更为执行董事兼经理，此外，该公司注册资本从2.5亿美元增加至3.2亿美元。

对此，何小鹏在其微博上回应了关于「卸任小鹏汇天董事长」的消息，何小鹏称:「小鹏汇天，是集团公司 HT Flying Car 的全资子公司，我在 HT Flying Car 公司任董事长就可以了，这样可以加快工作效率。我会在1024科技日再和大家分享飞行汽车的最新进展。」

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    13代。i5-13600KF是第13代的英尔特I5的CPU，采用14核心20线程，还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与机器中的其他组件进行通信，Core i5-13600KF 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器没有集成显卡，你需要单独的显卡。

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  • Redmi Note 12可以分屏吗？

    可以Redmi Note 12可以使用分屏功能可以在同一个界面开启两个应用操作。具体的操作方法是：从手机手势条处上划并停顿进入多任务界面；长按需要分屏的应用，点击分屏按钮，选择另一个要分屏的应用即可。

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  • i5-13600KF配什么显卡好？

    30、40系显卡都可以。i5-13600KF是性能很强大的CPU，要说到配什么显卡的话，如果不讨论矿卡，就是心里能接受30系显卡的话，那么可以搭配任何30系显卡，都足以玩市面上任何游戏，40系显卡目前就发布了4090和4080，虽然性能上很好，但是价格也是极贵，如果你能耐心等到4060或者4050这样的显卡发布的话，那么也是可以到时候考虑的。

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  • Redmi Note 12和平精英可以开多少帧？

    稳定60帧Redmi Note 12至少可以玩和平精英稳定的60帧画面。Redmi Note 12手机将配备天玑1080芯片，性能上市中端水平，在中等画质的情况下，可以玩和平精英在60帧是没有问题的。如果想要玩高画质，可能会对手机有一些要求。或者在玩游戏的时候使用手机散热背夹，降低手机的温度，这样的话也可以在比较高的帧率下运行。

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    10月20日。i5-13600KF是9月27日公布的，正式的发售日期是2022 年 10 月 20 日，英特尔酷睿 i5-13600KF 是一款 14 核的桌面处理器，于 2022 年 9 月推出。它是酷睿 i5 系列的一部分，采用带有 Socket 1700 的 Raptor Lake 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数量有效地翻了一番， 到 20 个线程。

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    不超频不需要。i5-13600KF的功耗相对比12600KF的12代来说并没有增加，都是125W，如果你平时玩游戏什么的都不需要超频的话，那么风冷就足够了，不过得买质量好一点的，也不要贪图便宜，如果你有超频的需求的话，那么就需要上个水冷了，总体而言，就功耗来说，13代的CPU确实还是有点大的，夏天一般都有空调也不会太热，风冷也就足够了。

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    没有Redmi Note 12没有呼吸灯，但可以设置息屏显示功能来显示短信、未接来电、APP消息等提示。设置方法在手机设置菜单中点击【息屏与锁屏】；点击【息屏来通知时】选项；选择【亮屏】即可。

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  • Redmi Note 12有nfc功能吗？

    有Redmi Note 12支持NFC功能，NFC功能在天星金融·钱包App开通后，通过双击电源键可使用交通卡、Mi Pay、门卡、eID、车钥匙等功能。NFC功能是目前比较常见的一个功能，可以用来支付，门禁，智能设备控制等，因此大多数手机已经支持了NFC。

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  • i5-13600KF可以超频吗？

    可以的。你可以在Core i5-13600KF上自由调整解锁倍频，大大简化了超频，因为你可以轻松拨入任何超频频率。默认运行频率为3.5GHz，但根据工作负载可提升至5.1GHz，使用高级矢量扩展 （AVX） 的程序可以在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。

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  • Redmi Note 12能玩原神吗？

    可以Redmi Note 12处理器预计是天玑1080芯片，天玑1080采用台积电6nm+A78架构，工艺制程、频率均弱于天玑8000。性能方面，天玑 1080 的安兔兔跑分则在50W到60W之间，属于中端芯片。原神这款游戏对手机处理器的要求至少是骁龙845，这是2017年发布的处理器，安兔兔跑分大约是26. 5 万分。天玑1080的性能要比骁龙845更强，技术也更先进，因此玩原神基本没问题。

    Redmi Note 12

  • i5-13600KF功耗是多少？

    125W。Core i5-13600KF 的 TDP 为 125 W，耗电量很大，因此绝对需要良好的散热。Intel 的处理器支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。

    i5-13600KF

  • Redmi Note 12是什么防水级别？

    预计是IP53防水Redmi Note 12的防水级别预计是IP53级别防水。IP53级别可以防护日常生活的泼溅，或者雨水，但是不可以在水中长时间停留，否则极容易进水，也不建议带入到浴室、桑拿房等蒸汽较重的地方。如果进水的话，建议关机，并第一时间送往维修点检查。

    Redmi Note 12

  • Redmi Note 12有红外线功能吗？

    有Redmi Note 12系列有红外线功能，基本可以取代电视遥控器、空调遥控器，来直接控制一些家电，是一个比较受欢迎的功能。虽然现在很多家用设备支持了网关功能，使用的便利性比红外遥控更好，但在一些场景下，红外遥控也十分的方便快捷。

    Redmi Note 12

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