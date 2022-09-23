抖音电商助力乡村发展报告：三农电商达人数量同比增长252%

站长之家（ChinaZ.com）9月23日 消息:今日，抖音电商发布《2022丰收节抖音电商助力乡村发展报告》。报告称，过去一年共有28.3亿单农特产通过抖音电商出村进城、卖向大江南北。平台三农电商达人数量同比增长252%，农货商家数量同比增长152%。

根据报告，从2021年9月至今，平台三农电商挂车短视频播放了2873亿次，电商直播间里讲解农产品的时长累计达到3195万小时。

此外，平台还发挥全域兴趣电商特质，拓展含商城、搜索、店铺橱窗等多个渠道，为各地农产品提供增量市场。商城带动的农特产销量同比增长了527%，搜索和店铺橱窗带动的农特产销量同比增幅也都在300%以上。

在抖音电商，销量领先的农产品种类分别为大米杂粮、鲜花绿植、橘橙类、茶叶、花生及制品。此外，苹果、芒果、腊肉香肠、猕猴桃和石榴等产品也颇受欢迎。

报告还称，90后已经成为抖音电商三农带货达人里的主力军，占比达45%。80后和70后电商新农人占比分别为32%和10%。还有超10万名创作者通过抖音电商实现了农资转化，焕发出新光彩。

未来一年，抖音电商将通过“山货上头条”持续覆盖160个乡村振兴重点县域，深度助力100个山货助农产业发展。该项目还将重点扶持20个农产品区域公用品牌GMV破千万，200个地标农产品GMV达百万级。

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