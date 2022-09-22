7年前安卓已实现灵动岛；超23%iPhone用户已升级iOS16；华为门店排长队购新机

俞敏洪回应东方甄选被质疑俞敏洪在直播间回应最近东方甄选的“玉米风波”:事情做了肯定会有问题，如果是我们的问题会努力改正，别人的问题跟我们没关系。

微软中国宣布扩招计划 微软中国宣布未来一年内将继续扩大在华招聘，员工总数预计突破1万人。

乐视搬离乐融大厦9月20日，乐视全员收到了一封“辞旧迎新 乐观向前”的内部信。内部信表示将在新的地方开启新的篇章。信中乐视还调侃道，“如今，新业主接手大厦，我们刚好为自己正名，我们不靠房租!”

美版iPhone14仍有SIM卡空间维修网站 iFixit 分享了对 iPhone14Pro Max 的深度拆解视频，提供了对该机内部的详细介绍。值得注意的是，该拆解显示苹果用塑料垫片取代了美国机型上的 SIM 卡托盘。

海底捞削减4个执董席位海底捞国际控股有限公司宣布了一项董事会调整，杨华、刘林毅、李瑜及杨立因工作调整已各自向董事会请辞以辞任执行董事，于2022年9月21日起生效。四人将继续担任各自目前在海底捞集团的其他职务。

特斯拉车主曝电池故障维修要花十几万一位加拿大特斯拉车主近日再次曝光特斯拉车辆问题。电池没电后，他被锁在Model S之外，根据特斯拉的维修收费情况，解决这个问题还得再花2万美金（约合人民币14万元）。

比亚迪拟进军英国 比亚迪将于今年进军英国市场，英国汽车经销商Pendragon正在与比亚迪磋商，目前谈判已进入后期阶段，预计将成为比亚迪在英国的合作经销商。

7年前安卓已实现灵动岛 iPhone14Pro系列采用了“感叹号”屏幕，苹果将这一开孔化身为灵动岛功能。事实上，在iPhone14Pro系列灵动岛诞生之前，安卓阵营也有类似的“灵动岛”功能。

阿里巴巴近3个月减持603万股快狗打车 港交所披露文件显示，阿里巴巴在9月15日减持快狗打车23.24万股，减持后最新持股数目约为8611.29万股，最新持股比例为13.99%;

小鹏G9上市 小鹏汽车公布了小鹏G9共6个版本售价——30.99-46.99万元，10月底开始正式交付。10月31日前购车即可享受订金翻倍、充电无忧、舒享升级、鹏友置换等多重权益。

超23%iPhone用户已升级iOS16根据分析公司Mixpanel的最新数据，iPhone用户采用iOS16的速度比去年采用iOS15的速度更快。发布9天后，统计显示有23.26%的iPhone安装了 iOS16。iOS15正式版推出10天后，安装率仅为19.3%。

华为门店排长队购新机 近日，华为Mate50系列新机正式开启售卖。全国多家华为门店都出现了排长队购新机的情况，线上抢购一机难求，线下当日售罄后也紧急开启现场预约。

携程发布Q2财报 财报显示，二季度，携程净营收为40亿元。其中，住宿预订收入14亿元，交通票务收入18亿元，旅游度假业务收入1.22亿元，商旅管理业务收入2.1亿元。

守望先锋归来 官方于今日公布了游戏上线首日的英雄平衡调整内容，渣克女王惨遭削弱，奥丽莎、D.VA、布里吉塔、堡垒等英雄获得加强。

马斯克父亲称马斯克应该多生几个 特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）的父亲认为，马斯克应该继续壮大他的家庭，再多生几个孩子。目前，马斯克已有9个孩子(算上夭折的一个一共是10个)。

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