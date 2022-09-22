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7年前安卓已实现灵动岛；超23%iPhone用户已升级iOS16；华为门店排长队购新机

2022-09-22 10:22 · 稿源：站长之家

俞敏洪回应东方甄选被质疑俞敏洪在直播间回应最近东方甄选的“玉米风波”:事情做了肯定会有问题，如果是我们的问题会努力改正，别人的问题跟我们没关系。

微软中国宣布扩招计划 微软中国宣布未来一年内将继续扩大在华招聘，员工总数预计突破1万人。

乐视搬离乐融大厦9月20日，乐视全员收到了一封“辞旧迎新 乐观向前”的内部信。内部信表示将在新的地方开启新的篇章。信中乐视还调侃道，“如今，新业主接手大厦，我们刚好为自己正名，我们不靠房租!”

美版iPhone14仍有SIM卡空间维修网站 iFixit 分享了对 iPhone14Pro Max 的深度拆解视频，提供了对该机内部的详细介绍。值得注意的是，该拆解显示苹果用塑料垫片取代了美国机型上的 SIM 卡托盘。

海底捞削减4个执董席位海底捞国际控股有限公司宣布了一项董事会调整，杨华、刘林毅、李瑜及杨立因工作调整已各自向董事会请辞以辞任执行董事，于2022年9月21日起生效。四人将继续担任各自目前在海底捞集团的其他职务。

特斯拉车主曝电池故障维修要花十几万一位加拿大特斯拉车主近日再次曝光特斯拉车辆问题。电池没电后，他被锁在Model S之外，根据特斯拉的维修收费情况，解决这个问题还得再花2万美金（约合人民币14万元）。

比亚迪拟进军英国 比亚迪将于今年进军英国市场，英国汽车经销商Pendragon正在与比亚迪磋商，目前谈判已进入后期阶段，预计将成为比亚迪在英国的合作经销商。

7年前安卓已实现灵动岛 iPhone14Pro系列采用了“感叹号”屏幕，苹果将这一开孔化身为灵动岛功能。事实上，在iPhone14Pro系列灵动岛诞生之前，安卓阵营也有类似的“灵动岛”功能。

阿里巴巴近3个月减持603万股快狗打车 港交所披露文件显示，阿里巴巴在9月15日减持快狗打车23.24万股，减持后最新持股数目约为8611.29万股，最新持股比例为13.99%;

小鹏G9上市 小鹏汽车公布了小鹏G9共6个版本售价——30.99-46.99万元，10月底开始正式交付。10月31日前购车即可享受订金翻倍、充电无忧、舒享升级、鹏友置换等多重权益。

超23%iPhone用户已升级iOS16根据分析公司Mixpanel的最新数据，iPhone用户采用iOS16的速度比去年采用iOS15的速度更快。发布9天后，统计显示有23.26%的iPhone安装了 iOS16。iOS15正式版推出10天后，安装率仅为19.3%。

华为门店排长队购新机 近日，华为Mate50系列新机正式开启售卖。全国多家华为门店都出现了排长队购新机的情况，线上抢购一机难求，线下当日售罄后也紧急开启现场预约。

携程发布Q2财报 财报显示，二季度，携程净营收为40亿元。其中，住宿预订收入14亿元，交通票务收入18亿元，旅游度假业务收入1.22亿元，商旅管理业务收入2.1亿元。

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马斯克父亲称马斯克应该多生几个 特斯拉CEO埃隆马斯克（Elon Musk）的父亲认为，马斯克应该继续壮大他的家庭，再多生几个孩子。目前，马斯克已有9个孩子(算上夭折的一个一共是10个)。

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  • Pico 4什么时候推出 VR头戴设备的价格是多少？

    10月通过在线渠道开始Pico4有两个版本:128GB （429EUR） 或256GB (499EUR)。预订将于10月通过在线渠道开始。该设备将于2022年10月18日在欧洲、日本和韩国上市销售。新加坡和马来西亚将在稍后添加。Pico Interactive 目前没有提供头显何时在美国上市的详细信息。那里的市场牢牢地掌握在 Meta 的手中。字节跳动在美国也面临法律诉讼的威胁。Pico 可能会先在欧洲测试 Pico4的推出，然后才会扩展到美国。尤其是在德国，目前 Pico 仍然具有优势，因为 Meta Quest2并未在德国正式销售。

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    没有Pico4没有用于本地 PCVR 流媒体的显示端口电缆连接。用于视频流信号的 USB-C 电缆也不可用。作为一个原因，Pico 指的是 Pico Neo3Link，它是为想要玩 SteamVR 游戏的游戏玩家设计的。Pico4专门用于原生移动应用程序。到2023年，应该会有一个Wi-Fi 加密狗，用于 PC 和 Pico4之间的直接传输。Pico 过去没有很好地管理无线流媒体，因此转向加密狗是显而易见的。Quest 耳机也计划很快配备 Wi-Fi加密狗。由于 Pico4支持 Wi-Fi6，如果 Pico 软件允许，Pico 当前的 Wi-Fi 流理论上可以工作。

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    Peaky Blinders等游戏Pico Store中有 VR 应用，涵盖游戏、健身、视频和社交。迄今为止已确认的 VR 游戏包括 Peaky Blinders: The Kings Ransom、Ultimechs和The Walking Dead: Saints & Sinners2。到目前为止，像 Meta 的《生化危机4》这样的独家高调游戏都不见了。与育碧的独家合作将于2023年开始:《舞力全开》随后将在 Pico Store 发布。VR 健身爱好者可以期待集成卡路里跟踪器和 Pico Fitness，这是一款建议锻炼计划并分析和跟踪个人进度的应用程序。付费健身应用包括 Les Mills Body Combat、All-in-One Summer Edition 和 Creed: Rise to Glory。Pico 还承诺与 Wave 一起提供“开创性的现场音乐体验”，并宣布 Pico Worlds，它应该是一种原始元宇宙。不过，目前 Pico Store 的 VR 应用选择跟不上 Quest Store。

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  • Pico 4是否提供直通模式？

    有直通模式厌倦了 Quest 2 颗粒感的黑白直通的人都会感到高兴。Pico 4 配备 16MP RGB 摄像头，可实现全彩直通，让您更清楚地看到周围环境。如果您听到房间里有人与您交谈或认为猫在您的脚下四处游荡，请使用直通快捷方式并自行检查。借助这款改进后的相机，Pico 还可以支持更好的 AR 或混合现实体验。您还会看得更清楚，因为 Pico 4 的 IPD 调整比 Quest 2 好得多。具体来说，它将具有“系统设置内的 0.5mm 无级 IPD 调整”。Quest 2 只有三个可能与您的眼睛宽度不匹配的固定距离，而 Pico 4 具有更好的微调，“至少有 20 个不同的级别”可供选择。

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  • Pico 4 有集成扬声器吗？

    有集成扬声器集成到头戴式耳机中并提供 3D 环绕声。两个集成麦克风支持降噪（最高 30 dB）和回声消除（最高 50 dB）。

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  • Pico 4 的电池能用多久？

    长达三个小时电池的容量为5，300 mAh，应该可以连续运行长达三个小时。Quest 2 运行大约两到三个小时。电池支持高通的Quick Charge 3.0，因此可以快速充电。

    Pico4

  • Pico 4的重量是多少？

    总重量为586克由于采用了煎饼式光学元件和背面的电池，Pico4的外壳仅重295克。据制造商称，使用头戴式耳机时，它的总重量为586克。头戴支架比 Meta Quest2的简单织物表带更坚固、质量更高，并提供带防滑合成皮革的可调节肩带。另一方面，Quest Pro 也将有一个稳定的头戴式，但它似乎将 VR 耳机的重量更多地转移到了前额的上半部分。Pico4比 Meta Quest2更薄、更小、更轻。图片：PICO官网Pico 前辈的头部安装几乎没有变化。额外的舒适度是通过较低的重量实现的，但不是通过头戴式，它不适应头部后部并且从不紧密贴合。如果您将头戴式支架收紧很多，它会坐得更好，但这是以牺牲舒适性为代价的。

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  • Pico 4可以调整镜头距离吗？

    可以调整镜头距离与仅提供三个级别的 Quest 2 不同，您可以在 Pico 4 上连续调节镜头距离。耳机支持62 至 72 毫米的 IPD 范围。如果您戴眼镜，您可以使用随附的耳机垫片更好地保护镜片。但是，正常的眼镜框可以安装在下面，没有任何问题。

    Pico4

  • Pico 4 使用什么镜头？

    Pico 4 使用的是煎饼镜头Quest 2 和 Pico 4 的主要区别在于 Pico 4 使用的是煎饼镜头。与使用经典菲涅耳透镜的 Meta Quest 2 相比，它们的外形更纤薄，重量更轻。Quest Pro也将使用煎饼镜片。根据 Pico 的说法，视野是 105 度。由于薄饼镜片靠近用户的眼睛，因此视野看起来比我们第一次动手操作时所显示的度数要大。

    Pico4

  • Pico 4 的分辨率是多少？

    2160x2160像素两个2.56英寸 LC 显示器的分辨率为2160x2160像素，比 Meta Quest2的单屏幕（1，920x1，832像素）略高。支持的刷新率为72和90赫兹。该耳机已通过低蓝光认证，因此可提供对眼睛友好的游戏体验。

    Pico4

  • Pico 4性能怎么样？

    比 Quest 2 略强在性能方面，这两款设备都配备了骁龙 XR2，这是当前独立 VR 耳机的标准芯片。但是，Pico 4 有 8 GB 的工作内存，而不是 Quest 2 的 6 GB。这应该没什么大的区别。

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