苹果iOS 16.1Beta 2 发布 iOS16主动粘贴不再弹窗

以下是参数性能对比。GeForceRTX4090GeForceRTX4080（16GB）GeForceRTX4080（12GB）GPU 引擎规格:NVIDIA CUDA® 核心数量1638497287680加速频率 （GHz）2.522.512.61基础频率 （GHz）2.232.212.31显存规格:标准显存配置24GB GDDR6X16GB GDDR6X12GB GDDR6X显存位宽384位256位192位技术支持:Ray Tracing Cores第3代第3代第3代Tensor Cores第4代第4代第4代NVIDIA 架构Ada LovelaceAda LovelaceAda Lovelace支持 NVIDIA DLSS333支持 NVIDIA Reflex是是是支持 NVIDIA Broadcast是是是支持 PCI Express 第4代是是是支持 Resizable BAR是是是支持 NVIDIA® GeForce Experience™是是是支持 NVIDIA Ansel是是是支持 NVIDIA Freestyle是是是支持 NVIDIA ShadowPlay是是是支持 NVIDIA Highlights是是是支持 NVIDIA G-SYNC®是是是支持 Game Ready 驱动是是是支持 NVIDIA Studio 驱动是是是NVIDIA Omniverse是是是支持 Microsoft DirectX® 12Ultimate是是是支持 NVIDIA GPU Boost™是是是支持 NVIDIA NVLink™ （SLI-Ready）否否否支持 Vulkan RT API， OpenGL4.6是是是NVIDIA 编码器 （NVENC）2x8th Generation2x8th Generation2x8th GenerationNVIDIA 解码器 （NVDEC）第5代第5代第5代AV1编码是是是AV1解码是是是CUDA 能力8.98.98.9支持 VR Ready是是是显示器支持:最高数字分辨率 （1）7680x43207680x43207680x4320标准显示器接口HDMI（2），3x DisplayPort(3)HDMI（2），3x DisplayPort(3)HDMI（2），3x DisplayPort(3)多显示器444HDCP2.32.32.3显卡尺寸:长度304mm304mm因制造商而异宽度137mm137mm因制造商而异插槽3插槽 （61mm）3插槽 （61mm）因制造商而异温度和功率规格:最高 GPU 温度 （℃）909090显卡功率 （W）450320285要求的系统功率 （W） (4)850750700辅助电源接口3个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持450W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线3个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持450W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线2个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持300W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线