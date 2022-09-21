苹果iOS 16.1Beta 2 发布 iOS16主动粘贴不再弹窗

站长之家（ChinaZ.com）9月21日 消息:今天，苹果向用户推送了iOS16.1Beta2版本。据悉，该版本主要有来干更新优化:
首先是「电池百分比」显示的更新优化。随着电量降低，仍会有进度条的流失，终于不只是数字减小而电量看着满的了。
另外是解决了复制粘贴频繁弹窗的问题。此前，有不少网友反映，新系统在粘贴内容后，会出现有关风险弹窗的提示，并且这个提示我们不可以手动关闭。而在iOS16.1Beta2中主动粘贴内容将不再有“恼人的”弹窗提示。
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中关村在线消息：9月21日，据相关爆料，在苹果发布的iOS16.1开发者预览版Beta2版本中，主动粘贴内容将不会再发生弹窗提示，新版本苹果已在今日向iPhone用户推送，内部版本号：20B5050f，本次更新距离上次发布隔了6天...此前有不少网友反映，新系统在粘贴内容后，会出现有关风险弹窗的提示，并且这个提示我们不可以手动关闭，本次系统推送不仅将这个BUG彻底修复，同时还针对电池百分比的细节进行的升级，可以显示手机剩余电量，一起期待吧！...
尤其是iOS16正式版推出之后，iOS16.1Beta1测试版也紧接着出炉了，并且有很多果粉进行了更新体验，然后首批体验反馈也就跟着一起出炉了...换言之，iPhoneXR、iPhone11、iPhone12mini和iPhone13mini这些机型都进行了支持，这对于还在纠结要不要升级iOS16正式版的用户来说，可能会产生很大的更新欲望...有果粉反馈产品本身的系统更新选项出现了Bug，并且有果粉的电池健康度走低了一些，但因为更新的时间比较短，无法体验到真正的改变......
今天，苹果开发者测试版推送了iOS16.1Beta2版本，终于修复了烦人的复制粘贴弹窗...对于正式版用户，预计苹果将在下周推送修复这一BUG...粘贴板使用许可”其实是苹果隐私保护的一部分，让用户避免遭遇在不知情的情况下被第三方App读取剪贴版内容...
苹果将在9月16日正式推送iOS16正式版，iPhone8Plus以上的机型都可以更新该机型，目前已有部分用户可更新RC版本，基本功能和iOS16正式版差不多...1、iOS16正式版主要加入的一些新功能:个性化锁屏、小组件加强，可以在照片、视频中拨打画面中的电话号码、访问网站、转换货币、翻译语言等...2、iOS16正式版支持机型...iPhone SE （第二代及后续机型）...
在该版本中，苹果修复了此前使用第三方App拍摄时，相机可能抖动导致照片模糊的问题...9月12日，苹果正式向用户推送了iOS16正式版更新......
中关村在线消息：iOS16推送之后，不出意外地获得大量尝鲜果粉们的“吐槽”，其中比较影响用户日常使用的“复制粘贴频繁弹窗”现象更是屡屡出现，如果应用程序想要访问剪贴板以粘贴文本、图像等，iOS16每次都会请求用户许可，很多用户都表示“很烦人”...他还表示，未来苹果将会继续修复、优化复制粘贴功能，减少类似的恼人情况发生...
苹果iOS16正式版在9月13日正式推送更新，iPhone8以上的机型都可以在系统内收到该更新提醒，这里我们来看下本次更新机型汇总...iOS16兼容设备...iPhone SE （第二代及后续机型）...
苹果在9月13日推送了iOS16正式版的更新，新系统在锁屏界面、iCloud共享图库、信息等方面更新幅度较大，这里我们来看下iOS16正式版的更新内容汇总。1、锁定屏幕锁定屏幕经重新设计，让你以全新方式个性化锁定屏幕，包括展示个人收藏照片，自定字体样式和显示小组件等可创建多个锁定屏幕并实现轻松切换锁定屏幕图库为锁定屏幕提供个性化建议和 Apple 精选收藏提供多种字体和颜色选项，助你自定锁定屏幕上的日期和时间外观锁定屏幕上的小组件让各类信息一览即得，如天气、电池电量和临近的日历日程等全新照片效果可将照片主体置于时间之前（?
苹果公司回应了用户关于iOS16中一个恼人的弹出窗口的投诉，该窗口要求用户在应用程序想要访问剪贴板以粘贴文本、图像和其他内容时获得许可...随着用户对这一行为的恼怒，苹果公司终于做出回应，称不断弹出的提示不是该功能的工作方式...」Ron Huang补充说，这种行为没有在苹果内部看到过，但很多用户经历了这一频繁弹窗行为...iPhone14Pro和iPhone14Pro Max的最新iOS16更新是iOS16.0.1，它解决了影响iMessage和FaceTime激活的错误等问题...
苹果推出了iOS16正式版，但是有些功能并不是所有iPhone手机都支持使用，其中就包括电池百分比显示，在新版的iOS16系统中，iPhoneXR、iPhone11、iPhone12mini、iPhone13mini均不支持电池百分比显示...不过在新爆出来的iOS16.1Beta1开发版系统中，为iPhone13mini、iPhone12mini、iPhone11以及iPhoneXR手机加入了电量百分比显示的功能...
没有vivo X Fold+没有IP68级别的防水性能。不过这款手机具备了基本的日常生活防水，在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘，可以保证一般的正常使用。但不建议带入到浴室、泳池等环境中使用，如果是进水的话要第一时间送往指定维修商进行处理。
336毫米 x140毫米 x61毫米。RTX4090显卡尺寸是336毫米 x140毫米 x61毫米，显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4090使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分，采用三插槽冷却解决方案。它的发布价格为1499美元。
是vivo X Fold+屏幕分辨率是2K级别的，这款手机配备了一块8. 03 英寸内屏和6. 53 英寸的外屏，均为2K+120Hz LTPO屏幕，前置 1600 万像素摄像头，且支持屏下超声波指纹解锁。2K分辨率的屏幕可以带来更好的视觉体验，比如现在已经有众多视频网站提供2K，甚至是4K画质的视频，因此如果手持2K以上分辨率手机的话，会有更出色的画面享受。
不支持。RTX4090目前只支持DP1.4，并不支持DP2.0，对此，英伟达表示DP2.0并不是主流，仅仅使用DP1.4就足够了，不过国外的朋友似乎不买账，认为DP2.0可以支持更高的分辨率、更高分辨率的超宽格式以及更高的刷新率，对于一些VR耳机方面也十分的不方便，并且抨击英伟达卖这么贵，竟然不给支持DP2.0。无论怎么样，RTX4090仅仅支持DP1.4已经成为定局，所以你对DP2.0有特殊需求的话，那么RTX 4090就需要重新衡量了。
850W。在RTX4090的开发过程中，有很多关于它需要多少功率以及它会释放多少热量的传言。事实证明，传言有些夸大其词，尽管 RTX4090仍然是一张要求很高的显卡。Nvidia 建议运行此显卡的任何人至少使用850W 电源，但450W 的功耗并不超过 RTX3090Ti ，因此与上一代相比并没有大幅增加，但是还是要根据你自身配置来看，依然建议买大一点的电源，至少是850W以上。
是vivo X Fold+将配备双扬声器，它还搭载了独立的 Hi-Fi 芯片，在游戏、影音场景下，可以给用户带来十分不错的视听体验。双扬声器基本是旗舰级智能手机的标配，vivo X Fold+的配置也比较高，适合那些在游戏中需要用到双扬声器的场景，比如“吃鸡类”游戏中经常需要的“听声辨位”等。
是vivo X Fold+屏幕刷新率是120Hz，这款手机的屏幕是内外双120Hz E5，还支持双屏幕超声指纹解锁，在目前的折叠屏手机中这种配置算是比较不错的，尤其是屏下超声波指纹解锁，比侧面指纹解锁更先进，使用的体验也更好，且它的外屏也可以使用屏下指纹解锁，很多折叠屏手机是没有这个配置。
450W。RTX4090显卡功率是450W，要求的系统功率是850W，要求的最低系统功率基于配置 Ryzen95900X 处理器的 PC 所作出的建议。实际要求功率以具体系统配置而定。
有vivo X Fold+使用了和蔡司联名的镜头，其后置镜头为5000 万像素大底主摄+ 4800 万像素超广角+ 1200 万像素 2 倍变焦人像+ 800 万潜望镜；前置镜头为1300万像素。vivo和蔡司已经合作调校了多代的旗舰手机产品，包括新一代的X80系列的镜头上也使用了和蔡司合作的镜头。
以下是参数性能对比。GeForceRTX4090GeForceRTX4080（16GB）GeForceRTX4080（12GB）GPU 引擎规格:NVIDIA CUDA® 核心数量1638497287680加速频率 （GHz）2.522.512.61基础频率 （GHz）2.232.212.31显存规格:标准显存配置24GB GDDR6X16GB GDDR6X12GB GDDR6X显存位宽384位256位192位技术支持:Ray Tracing Cores第3代第3代第3代Tensor Cores第4代第4代第4代NVIDIA 架构Ada LovelaceAda LovelaceAda Lovelace支持 NVIDIA DLSS333支持 NVIDIA Reflex是是是支持 NVIDIA Broadcast是是是支持 PCI Express 第4代是是是支持 Resizable BAR是是是支持 NVIDIA® GeForce Experience™是是是支持 NVIDIA Ansel是是是支持 NVIDIA Freestyle是是是支持 NVIDIA ShadowPlay是是是支持 NVIDIA Highlights是是是支持 NVIDIA G-SYNC®是是是支持 Game Ready 驱动是是是支持 NVIDIA Studio 驱动是是是NVIDIA Omniverse是是是支持 Microsoft DirectX® 12Ultimate是是是支持 NVIDIA GPU Boost™是是是支持 NVIDIA NVLink™ （SLI-Ready）否否否支持 Vulkan RT API， OpenGL4.6是是是NVIDIA 编码器 （NVENC）2x8th Generation2x8th Generation2x8th GenerationNVIDIA 解码器 （NVDEC）第5代第5代第5代AV1编码是是是AV1解码是是是CUDA 能力8.98.98.9支持 VR Ready是是是显示器支持:最高数字分辨率 （1）7680x43207680x43207680x4320标准显示器接口HDMI（2），3x DisplayPort(3)HDMI（2），3x DisplayPort(3)HDMI（2），3x DisplayPort(3)多显示器444HDCP2.32.32.3显卡尺寸:长度304mm304mm因制造商而异宽度137mm137mm因制造商而异插槽3插槽 （61mm）3插槽 （61mm）因制造商而异温度和功率规格:最高 GPU 温度 （℃）909090显卡功率 （W）450320285要求的系统功率 （W） (4)850750700辅助电源接口3个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持450W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线3个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持450W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线2个 PCIe8-pin 转接线（附赠适配器）或1根支持300W 及更大额定功率的第5代 PCIe 接口电源线
2K分辨率+120HZ LTPO高刷新率屏幕vivo X Fold+将使用2K分辨率+120HZ LTPO高刷新率屏幕，有屏下超声波指纹解锁。其他主要配置还包括高通骁龙8+处理器，19 项 DisplayMate A+ 认证，联合蔡司认证镜头及像素，有线 80W / 无线 50W 充电，4730mAh 电池 (+130mAh)。 前置：1300 万像素，后置： 5000 万像素大底主摄+ 4800 万像素超广角+ 1200 万像素 2 倍变焦人像+ 800 万潜望镜。
2倍到4倍。以上是RTX4090和3090TI性能对比，在DLSS3的加持之下，跑赛博朋克2077高达4倍的性能差距。这些测试都是3840x2160分辨率、最高游戏设置、DLSS 超分辨率性能模式、基于 RTX40系列的 DLSS 帧生成功能、i9-12900K、32GB RAM、Win11x64。所有的 DLSS 帧生成数据及“赛博朋克2077（Cyberpunk2077）”全极致光线追踪模式均基于预发布的版本测试得出。值得一提的是不是所有游戏都支持DLSS3，那些不支持DLSS3的游戏很可能帧数差距没这么大。
后置四摄，主摄是5000万像素vivo X Fold+搭载了后置四摄，镜头分别是50MP 大底主摄 + 48MP 超广角 + 12MP 2 倍变焦人像镜头 + 8MP 潜望镜头。vivo X Fold+的后置镜头模块占据了机身背部一大块面积，甚至超过了中轴线，可见该相机模块之大。
80Wvivo X Fold+电池增加到 4730 毫安时，支持有线80W和无线 50W充电，这众多折叠屏手机中，这个充电速度算是比较快的，预计可以在1小时左右将手机充满电量。作为一台大屏幕的手机，4730mAh的电池也足以满足一天的日常使用，加上80W的快充，可以在极短时间内为手机充不少电量。
骁龙8Gen 1 Plusvivo X Fold+使用的是骁龙8Gen 1 Plus处理器，骁龙8Gen 1 Plus处理器是高通在2022年下半年发布的一款旗舰级处理器，搭载众多安卓旗舰手机上。该处理器使用“1+3+4”的三丛集架构（超大核为Cortex X2，大核为Cortex A710，小核为Cortex A510），相较于上一代的骁龙8 Gen 1，功耗降低了30%，性能提升了10%，并且骁龙8Gen1Plus还将采用台积电4nm工艺。
是的。罗技G云游戏掌机是1080P的分辨率，这点是一个惊喜，很多游戏掌机的分辨率是720P，而罗技G云游戏掌机的是1080P，并且是16:9长宽比的可触控屏幕以及支持60Hz刷新率，可以说对于掌机来说，这些屏幕的素质是完全足够了。
可以玩和平精英iPad 10可以用来玩和平精英手游。和平精英在iPad版的AppStore上架了客户端，玩家们可以下载后使用。不过和平精英对于双手的操作要求比较高，iPad 10的屏幕又是10英寸的大屏幕，因此更推荐屏幕尺寸略小一点的iPad mini来玩，不仅屏幕会比手机更高，握持手感也不错。
7英寸。罗技G云游戏掌机的屏幕是7英寸，此外1080p分辨率、16:9长宽比的可触控屏幕、支持60Hz刷新率，满足掌机玩家对于屏幕表现的追求。电池续航时间超过12小时，重量仅为463克，玩家可以轻松享受更长的游戏时间。
可以iPad 10可以在蓝牙配对之后使用无线蓝牙鼠标。iPad实际上还支持鼠标模式，前往“设置” >“通用”，然后选择“触控板与鼠标”，就可以开启鼠标模式。在这种模式下iPad会像普通的电脑一样使用，在需要多窗口、多任务控制的时候会很方便。
12个小时。罗技G云游戏掌机在正常播放、50% 音量和50% 亮度下，电池续航时间为12小时。因为是云游戏掌机，所以对本身机器的要求比较低，续航也自然会高出很多了。只要有wifi，你就可以连接掌机，选择你想要游玩的内容。