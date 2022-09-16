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淘宝联盟上线“新人专区” 赠送30天淘宝客权限

2022-09-16 16:13 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:日前，淘宝联盟宣布上线仅面向新用户的【新人专区】页面，通过设计新人引导任务、增加通用推广物料&新人专属货品模块，叠加推出最高赠送30天高级淘宝客权限的活动。

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据悉，当您首次注册成为淘宝联盟用户，新人专区将在您的淘宝联盟app首页展示30个自然日;新手淘宝客登录淘宝联盟app首页时，将会收到弹窗提示领取新人限时福利，点击立即收下按钮，进入新人专区即可按要求做相应任务，最高可免费得30天高级淘宝客权限。值得一提的是，拥有高级淘宝客权限推广商品获得的佣金会提高。

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当进入新人专区时，就已经获得1天高级淘宝客权限，完成学习新人入门课程等其他任务会额外获取对应天数。在新人专区获得的高级淘宝客权限天数、剩余的天数、还可得到的天数等以专区页面显示为准。

访问新人货品专区任务则进入该货品专区，该专区是官方精选的适合新人推广的货品，您可以点击【自购省】跳转至淘宝，购买商品成功后即可获得佣金收入，也可以点击【推广赚】获取口令后分享给他人，如果他人通过您的口令购买商品成功，你也可以获得对应的佣金收益。

目前，不是所有的淘宝客都可以看到新人专区页面的，新人专区目前处于测试状态，只有部分首次注册淘宝联盟成功的新用户可以看到。

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  • Apple Watch Ultra怎么接收心率不齐的通知？

    按照以下方法操作。Apple Watch 可在检测到疑似房颤 （Afib） 的心律不齐状况时向您发送通知。在 Apple Watch 上打开“设置” App 。轻点“心脏”，然后打开“心律不齐通知”。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，轻点“心脏”，然后打开“心律不齐”。

    Apple Watch Ultra

  • Apple Watch Ultra怎么看心率曲线图？

    按照下面方法操作。在 iPhone 上打开“健康” App。轻点右下方的“浏览”，轻点“心脏”，然后轻点“心率”。若要将心率添加到您的“摘要”，请向上轻扫，然后轻点“添加到个人收藏”。您可以查看过去一小时、一天、一周、一个月或一年的心率。轻点“显示更多心率数据”，您还可以查看所选时间段内的心率范围;查看静息心率、步行平均心率、体能训练心率、睡眠心率和呼吸频率;以及查看任何高心率或低心率通知。

    Apple Watch Ultra

  • 苹果iPhone14发货时间会提前吗？

    会苹果iPhone14手机官网订单中的发货时间一般只快不慢，也就是说如果显示预计2周内到货，那么这“2周”是最晚会到货时间，正常情况下用户可以在2周内就收到手机。如果是天猫、京东平台的订单，则会按照电商平台的规则发货，一般来说如果你在电商平台抢到货，那么最晚也是14天内发货。

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  • Apple Watch Ultra怎么设置心率异常通知？

    按照以下方法设置。 当您至少 10 分钟未活动而心率依然保持在所选阈值之上或之下时，Apple Watch 会通知您。您可以在首次打开“心率” App 时打开心率通知，也可以稍后随时打开。在 Apple Watch 上打开“设置” App，然后轻点“心脏”。轻点“高心率通知”或“低心率通知”，然后设定心率阈值。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，然后轻点“心脏”。轻点“高心率”或“低心率”，然后设定阈值。

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  • 苹果iPhone14什么时候发货？

    以官方订单信息为准苹果iPhone14系列从9月16日开始陆续发货，用户可以在自己的官方订单信息中查看到目前的状态。苹果订单会有一个预计时间，但正常来说发货时间会比这个时间短，因此加入你的订单是4周等待的话，实际到货时间比4周短。订单信息查看方法：苹果官网——底部【Apple Store 账户】——【订单】，然后就可以看到当前订单状态。

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  • Apple Watch Ultra怎么查看其他城市时间？

    按照以下方法查看。在 Apple Watch 上打开“世界时钟” App。旋转数码表冠或轻扫屏幕来滚动浏览列表。若要查看一座城市的更多信息，包括日出和日落时间，请在列表中轻点该城市。查看有关城市的信息时，您可以滚动以在列表中查看上一座或下一座城市。完成后，轻点左上角的 < 或者向右轻扫以返回城市列表。如果希望始终查看某个城市的时间，您可以将

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    自动开启苹果iPhone14 Pro主摄是4800万像素，对比上一代的iPhone13 Pro上的主摄1200万提升巨大，在拍照或摄像的时候4800万主摄会自动工作，用户需要设置的是照片质量。设置方法是进入到iPhone的【设置】——【相机】——【格式】，选择自己需要的照片存储格式，最高可以选择Apple ProRaw。需要注意的是Apple ProRaw格式拍出的照片质量较大，一张照片占用几十M的空间。此外还可以在拍摄的界面控制格式和焦段，点击进入相机APP，在拍摄界面的右上角可以选择照片/视频的格式，界面下方可以选择焦段以及拍摄模式。

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  • Apple Watch Ultra秒表功能怎么用？

    按照以下方法使用。在 Apple Watch 上打开“秒表” App ，然后执行以下任一项操作:开始:轻点“开始”按钮（指针秒表上的绿色按钮）。记录分段时间:轻点“分段”按钮（指针秒表上的白色按钮）。记录最终时间:轻点“停止”按钮（指针秒表上的红色按钮）。还原秒表:秒表停止时，轻点“还原”按钮（指针秒表上的白色按钮）。即使切回至表盘或打开其他 App，计时仍将继续。可在用于计时的屏幕上查看结果，或更改显示方式以您喜欢的格式分析各段用时及最快/最慢的段数（分别以绿色和红色标记）。如果屏幕上包含分段时间列表，旋转数码表冠即可滚动浏览。

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  • 苹果iPhone14多久可以容易买到？

    大概一个月苹果iPhone14系列在9月16日正式发售，目前大多数消费者的订单都排到1个月之后，部分型号比如iPhone14 Pro紫色版本，排队时间超过5周，因此在前期这些订单都消化完后，积压的订单数量减少的时候，iPhone14也就更好买到。当然，在线下渠道，如苹果授权经销商通常是可以比官网更容易买到，但可能也会出现加价的情况。如果想要以原价买到的话，建议可以等一段时间。

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  • Apple Watch Ultra怎么创建多个计时器？

    按照以下方法操作。在 Apple Watch 上打开“计时器” App。创建计时器并开始计时。【提示】若要给计时器分配标签（如“披萨”），请使用 Siri 来创建计时器。抬起 Apple Watch，然后像这样说:“设置一个 12 分钟的披萨计时器”轻点 < 以返回“计时器”屏幕，然后创建另一个计时器并开始计时。所有正在运行的计时器都会显示在“计时器”屏幕上。请轻点以暂停计时器，轻点以继续计时。若要删除“计时器”屏幕上正在运行或暂停的计时器，请向左轻扫，然后轻点 X。

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  • 苹果iPhone14需要购买AppleCare+吗？

    建议购买苹果iPhone14系列比较推荐购买AppleCare+，原因是iPhone14系列的维修费用比上一代又增加了。以iPhone14 标准版为例，电池更换是 748 元，屏幕 2298 元，后置相机 1198 元，背面玻璃 1298 元，均比上一代的iPhone13增加不少。如果没有AppleCare+的情况下，维修的成本是非常高的。目前AppleCare+的价格是iPhone14需要1198元，iPhone 14 Plus是 1448 元，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max是 1498 元，提供 2 年期的服务，这个价格相对于维修费来说是非常便宜，尤其是那些不戴手机壳的用户十分值得购买。

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  • Apple Watch Ultra怎么设置定时器？

    按照以下方法设置。在Apple Watch Ultra上打开“计时器” App。若要快速计时，请轻点一个时长（如 1、3 或 5 分钟），或者在“最近使用”下方轻点最近用过的计时器。若要创建自定计时器，请向下轻扫，然后轻点“自定”。当计时器响起时，您可以轻点以开始相同时长的计时。

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  • 苹果iPhone14 Pro截图会显示灵动岛吗？

    目前会苹果iPhone14 Pro专有的新功能是灵动岛，目前在截图的时候也会出现灵动岛的“药丸形状”，这需要后续各种APP适配之后才会消失。就像之前iPhoneX刚刚推出时使用刘海屏一样，应用开发者需要一段时间将APP适配手机，才可以隐藏掉顶部的“刘海”/“灵动岛”。

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  • Apple Watch Ultra怎么删除闹钟？

    按照以下方法删除。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点列表中的闹钟。滚动到底部，然后轻点“删除”。

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  • 苹果iPhone14官网怎么退款？

    官网订单中进行退款苹果iPhone14官网下的订单如果要退款的话，可以在苹果官网点击右上角的【技术支持】，然后在最下方找到【联系我们】——【申请订阅退款或购买项目退款】——【请求退款】，输入自己的Apple ID后即可取消订单。另外还可以在自己手机上的Apple Store这个应用，点击右上角自己的头像，进入【订单】，进行退款。

    iPhone14

  • Apple Watch Ultra怎么关闭稍后提醒？

    按照以下方法操作。 闹钟响后，您可以轻点“稍后提醒”让闹钟在数分钟后再次响起。如果不想允许稍后提醒，请按照以下步骤操作:在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点闹钟列表中的闹钟，然后关闭“稍后提醒”。

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  • 苹果iPhone14官网发货用什么快递？

    EMS或者顺丰苹果iPhone14在官网下单的用户通过物流方式收货的话，只有EMS和顺丰两种方式，物流信息可以在苹果官网账户内查看，或者是手机上的Apple Store订单信息中查看。在订单中显示的预计送达时间，通常情况下收货时间会比该时间更快，因此即使苹果官网显示时间需要比较久，实际等待时间没有那么长。

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  • Apple Watch Ultra怎么设置闹钟？

    按照以下方法设置。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点“添加闹钟”。轻点“上午”或“下午”，然后轻点小时数或分钟数。使用 24 小时制时无需此步骤。旋转数码表冠以进行调整，然后轻点。若要打开或关闭闹钟，请轻点其开关。或者轻点闹钟时间以设定重复、标签和稍后提醒选项。【提示】若要创建一个轻点您的手腕但不发出声音的闹钟，请打开静音模式。

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  • 苹果iPhone14充电器在哪买？

    苹果官网、电商平台苹果iPhone14的充电器只要满足20W以上的充电功率，无论是在苹果官网还是电商，或者是线下店铺都可以购买，没有品牌要求，但最好是支持PD充电协议的。目前还是比较推荐电商平台上的充电器，价格相对苹果官网（169元）便宜很多，同时充电效率也符合要求。需要注意的是购买的充电器接口是Type-C接口。

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