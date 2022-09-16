淘宝联盟上线“新人专区” 赠送30天淘宝客权限

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:日前，淘宝联盟宣布上线仅面向新用户的【新人专区】页面，通过设计新人引导任务、增加通用推广物料&新人专属货品模块，叠加推出最高赠送30天高级淘宝客权限的活动。

据悉，当您首次注册成为淘宝联盟用户，新人专区将在您的淘宝联盟app首页展示30个自然日;新手淘宝客登录淘宝联盟app首页时，将会收到弹窗提示领取新人限时福利，点击立即收下按钮，进入新人专区即可按要求做相应任务，最高可免费得30天高级淘宝客权限。值得一提的是，拥有高级淘宝客权限推广商品获得的佣金会提高。

当进入新人专区时，就已经获得1天高级淘宝客权限，完成学习新人入门课程等其他任务会额外获取对应天数。在新人专区获得的高级淘宝客权限天数、剩余的天数、还可得到的天数等以专区页面显示为准。

访问新人货品专区任务则进入该货品专区，该专区是官方精选的适合新人推广的货品，您可以点击【自购省】跳转至淘宝，购买商品成功后即可获得佣金收入，也可以点击【推广赚】获取口令后分享给他人，如果他人通过您的口令购买商品成功，你也可以获得对应的佣金收益。

目前，不是所有的淘宝客都可以看到新人专区页面的，新人专区目前处于测试状态，只有部分首次注册淘宝联盟成功的新用户可以看到。

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