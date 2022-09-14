港交所考虑降低大型科技公司上市门槛

欧盟在旧金山设立了一个办事处以加强跟苹果等美国及其利益相关者在技术政策和法规方面的联系和更有效的沟通...“在旧金山开设办事处响应了欧盟的承诺，即加强跨大西洋技术合作并在民主价值和标准的基础上推动全球数字转型，”欧盟外交事务和安全政策高级代表JosepBorrell说道，“这是进一步加强欧盟在网络和打击混合威胁及外国信息操纵和干扰等问题上的工作的一个具体步骤...该倡议涉及促进欧盟的政策和法规标准，这些标准往往跟美国公司相冲突......