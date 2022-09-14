港交所考虑降低大型科技公司上市门槛

站长之家 9月 14 日讯：据证券时报报道，港交所正考虑降低大型科技公司上市门槛，以满足产品商业化尚处于早期阶段的大型科技公司的上市融资需求。
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欧盟在旧金山设立了一个办事处以加强跟苹果等美国及其利益相关者在技术政策和法规方面的联系和更有效的沟通...“在旧金山开设办事处响应了欧盟的承诺，即加强跨大西洋技术合作并在民主价值和标准的基础上推动全球数字转型，”欧盟外交事务和安全政策高级代表JosepBorrell说道，“这是进一步加强欧盟在网络和打击混合威胁及外国信息操纵和干扰等问题上的工作的一个具体步骤...该倡议涉及促进欧盟的政策和法规标准，这些标准往往跟美国公司相冲突......
凤凰网科技讯 9月8日消息，据天眼查App显示，近日，北京搜狗科技发展有限公司发生多项工商变更：洪涛退出法定代表人、董事长、总经理，新增叶骏为法定代表人、董事长，鲁剑为董事、经理；同时，刁裕云、梁凤霞、李状退出主要人员行列，新增主要人员邓晓燕、刁云芸、金园园。图源天眼查APP北京搜狗科技发展有限公司成立于2006年2月，注册资本4000万美元，由搜狗香港有限公司全资持股。
拜登政府最近会见了大科技公司和社交媒体领域的一些主题专家以制定一些需要进一步立法的挑战性重点领域...针对大科技公司改革的原则共有六条：...负担将放在大型科技公司身上以适应这些变化，而不是强迫消费者通过冗长的条款和条件来收集他们的数据，特别是跟健康和地理位置有关的数据...3. 保护孩子，为他们制定更强大的隐私和在线保护措施，包括优先考虑在线平台、产品和服务的安全设计标准和做法：考虑到这个市场特别容易受到网络伤害，将鼓励大型科技公司将青少年的福祉置于收入和利润之上；......
站长之家 8月 18日讯：据港交所文件显示，叮当健康科技集团有限公司通过港交所上市聆讯...
据零跑汽车此前公布招股书显示，2019年至2021年，零跑汽车分别录得1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元收益...2021年，零跑汽车共计交付了43748辆汽车，同比增长443.5%，包括634辆S01、39149辆T03以及3964辆C11，总收入为31.32亿元...零跑汽车表示，筹集资金40%将用于智能电动汽车研发、25%用于提升生产能力、25%用于提升品牌知名度、10%用于运营资金及一般公司用途...
蒂姆-库克表示，苹果公司计划在2023年对公司某些领域内的招聘工作进行更深思熟虑，但暑期实习生对他们在苹果和其他地方的前景感到乐观...一位在苹果公司实习的大四学生在8月中旬实习结束前，就收到了该公司长期工作的口头邀请...虽然实习生通常只在一个公司工作三个月，但一些公司将他们的角色视为永久工作职位的延长面试...Meta公司的实习生也编制了电子表格，其中有匿名提交的信息...
公告显示，叮当健康本次IPO预计发行3353.70万股，其中香港公开发售335.40万股，国际发售3018.30万股，另有超额配售503.05万股...而2019年、2020年、2021年年内叮当健康的亏损分别为2.74亿元、9.2亿元、15.99亿元，年内亏损率分别为21.5%、41.3%、43.5%......
站长之家 9 月 1日讯：叮当健康发布公告称，拟 2022 年 9 月 1 日- 9 月 6 日招股，发售价每股12. 00 港元，每手买卖单位 500 股，将于 2022 年 9 月 14 日于联交所主板挂牌上市...
站长之家 8 月 29日讯：港交所文件显示，途虎养车向港交所提交上市申请书...
叮当健康科技集团有限公司正式于香港联交所主板上市，股票代码为（9886.HK）...2014 年，叮当健康针对用户“急懒夜专私”的用药需求，以“ 28 分钟送药到家”服务切入数字健康市场...作为数字大健康赛道的重要参与者，叮当健康通过线上至线下解决方式为主导的即时药品零售及健康咨询，致力推动中国数字医疗行业升级...基于“医药检险”大健康生态布局、线上线下一体化运营模式以及持续的大数据赋能，叮当健康营业收入持续增长，自 2018 年至 2021 年营收复合年增长率约为84.6%...
按照以下方法操作。Apple Watch 可在检测到疑似房颤 （Afib） 的心律不齐状况时向您发送通知。在 Apple Watch 上打开“设置” App 。轻点“心脏”，然后打开“心律不齐通知”。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，轻点“心脏”，然后打开“心律不齐”。
按照下面方法操作。在 iPhone 上打开“健康” App。轻点右下方的“浏览”，轻点“心脏”，然后轻点“心率”。若要将心率添加到您的“摘要”，请向上轻扫，然后轻点“添加到个人收藏”。您可以查看过去一小时、一天、一周、一个月或一年的心率。轻点“显示更多心率数据”，您还可以查看所选时间段内的心率范围;查看静息心率、步行平均心率、体能训练心率、睡眠心率和呼吸频率;以及查看任何高心率或低心率通知。
会苹果iPhone14手机官网订单中的发货时间一般只快不慢，也就是说如果显示预计2周内到货，那么这“2周”是最晚会到货时间，正常情况下用户可以在2周内就收到手机。如果是天猫、京东平台的订单，则会按照电商平台的规则发货，一般来说如果你在电商平台抢到货，那么最晚也是14天内发货。
按照以下方法设置。 当您至少 10 分钟未活动而心率依然保持在所选阈值之上或之下时，Apple Watch 会通知您。您可以在首次打开“心率” App 时打开心率通知，也可以稍后随时打开。在 Apple Watch 上打开“设置” App，然后轻点“心脏”。轻点“高心率通知”或“低心率通知”，然后设定心率阈值。您还可以在 iPhone 上打开 Apple Watch App，轻点“我的手表”，然后轻点“心脏”。轻点“高心率”或“低心率”，然后设定阈值。
以官方订单信息为准苹果iPhone14系列从9月16日开始陆续发货，用户可以在自己的官方订单信息中查看到目前的状态。苹果订单会有一个预计时间，但正常来说发货时间会比这个时间短，因此加入你的订单是4周等待的话，实际到货时间比4周短。订单信息查看方法：苹果官网——底部【Apple Store 账户】——【订单】，然后就可以看到当前订单状态。
按照以下方法查看。在 Apple Watch 上打开“世界时钟” App。旋转数码表冠或轻扫屏幕来滚动浏览列表。若要查看一座城市的更多信息，包括日出和日落时间，请在列表中轻点该城市。查看有关城市的信息时，您可以滚动以在列表中查看上一座或下一座城市。完成后，轻点左上角的 < 或者向右轻扫以返回城市列表。如果希望始终查看某个城市的时间，您可以将
自动开启苹果iPhone14 Pro主摄是4800万像素，对比上一代的iPhone13 Pro上的主摄1200万提升巨大，在拍照或摄像的时候4800万主摄会自动工作，用户需要设置的是照片质量。设置方法是进入到iPhone的【设置】——【相机】——【格式】，选择自己需要的照片存储格式，最高可以选择Apple ProRaw。需要注意的是Apple ProRaw格式拍出的照片质量较大，一张照片占用几十M的空间。此外还可以在拍摄的界面控制格式和焦段，点击进入相机APP，在拍摄界面的右上角可以选择照片/视频的格式，界面下方可以选择焦段以及拍摄模式。
按照以下方法使用。在 Apple Watch 上打开“秒表” App ，然后执行以下任一项操作:开始:轻点“开始”按钮（指针秒表上的绿色按钮）。记录分段时间:轻点“分段”按钮（指针秒表上的白色按钮）。记录最终时间:轻点“停止”按钮（指针秒表上的红色按钮）。还原秒表:秒表停止时，轻点“还原”按钮（指针秒表上的白色按钮）。即使切回至表盘或打开其他 App，计时仍将继续。可在用于计时的屏幕上查看结果，或更改显示方式以您喜欢的格式分析各段用时及最快/最慢的段数（分别以绿色和红色标记）。如果屏幕上包含分段时间列表，旋转数码表冠即可滚动浏览。
大概一个月苹果iPhone14系列在9月16日正式发售，目前大多数消费者的订单都排到1个月之后，部分型号比如iPhone14 Pro紫色版本，排队时间超过5周，因此在前期这些订单都消化完后，积压的订单数量减少的时候，iPhone14也就更好买到。当然，在线下渠道，如苹果授权经销商通常是可以比官网更容易买到，但可能也会出现加价的情况。如果想要以原价买到的话，建议可以等一段时间。
按照以下方法操作。在 Apple Watch 上打开“计时器” App。创建计时器并开始计时。【提示】若要给计时器分配标签（如“披萨”），请使用 Siri 来创建计时器。抬起 Apple Watch，然后像这样说:“设置一个 12 分钟的披萨计时器”轻点 < 以返回“计时器”屏幕，然后创建另一个计时器并开始计时。所有正在运行的计时器都会显示在“计时器”屏幕上。请轻点以暂停计时器，轻点以继续计时。若要删除“计时器”屏幕上正在运行或暂停的计时器，请向左轻扫，然后轻点 X。
建议购买苹果iPhone14系列比较推荐购买AppleCare+，原因是iPhone14系列的维修费用比上一代又增加了。以iPhone14 标准版为例，电池更换是 748 元，屏幕 2298 元，后置相机 1198 元，背面玻璃 1298 元，均比上一代的iPhone13增加不少。如果没有AppleCare+的情况下，维修的成本是非常高的。目前AppleCare+的价格是iPhone14需要1198元，iPhone 14 Plus是 1448 元，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max是 1498 元，提供 2 年期的服务，这个价格相对于维修费来说是非常便宜，尤其是那些不戴手机壳的用户十分值得购买。
按照以下方法设置。在Apple Watch Ultra上打开“计时器” App。若要快速计时，请轻点一个时长（如 1、3 或 5 分钟），或者在“最近使用”下方轻点最近用过的计时器。若要创建自定计时器，请向下轻扫，然后轻点“自定”。当计时器响起时，您可以轻点以开始相同时长的计时。
目前会苹果iPhone14 Pro专有的新功能是灵动岛，目前在截图的时候也会出现灵动岛的“药丸形状”，这需要后续各种APP适配之后才会消失。就像之前iPhoneX刚刚推出时使用刘海屏一样，应用开发者需要一段时间将APP适配手机，才可以隐藏掉顶部的“刘海”/“灵动岛”。
按照以下方法删除。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点列表中的闹钟。滚动到底部，然后轻点“删除”。
官网订单中进行退款苹果iPhone14官网下的订单如果要退款的话，可以在苹果官网点击右上角的【技术支持】，然后在最下方找到【联系我们】——【申请订阅退款或购买项目退款】——【请求退款】，输入自己的Apple ID后即可取消订单。另外还可以在自己手机上的Apple Store这个应用，点击右上角自己的头像，进入【订单】，进行退款。
按照以下方法操作。 闹钟响后，您可以轻点“稍后提醒”让闹钟在数分钟后再次响起。如果不想允许稍后提醒，请按照以下步骤操作:在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点闹钟列表中的闹钟，然后关闭“稍后提醒”。
EMS或者顺丰苹果iPhone14在官网下单的用户通过物流方式收货的话，只有EMS和顺丰两种方式，物流信息可以在苹果官网账户内查看，或者是手机上的Apple Store订单信息中查看。在订单中显示的预计送达时间，通常情况下收货时间会比该时间更快，因此即使苹果官网显示时间需要比较久，实际等待时间没有那么长。
按照以下方法设置。在 Apple Watch 上打开“闹钟” App。轻点“添加闹钟”。轻点“上午”或“下午”，然后轻点小时数或分钟数。使用 24 小时制时无需此步骤。旋转数码表冠以进行调整，然后轻点。若要打开或关闭闹钟，请轻点其开关。或者轻点闹钟时间以设定重复、标签和稍后提醒选项。【提示】若要创建一个轻点您的手腕但不发出声音的闹钟，请打开静音模式。
苹果官网、电商平台苹果iPhone14的充电器只要满足20W以上的充电功率，无论是在苹果官网还是电商，或者是线下店铺都可以购买，没有品牌要求，但最好是支持PD充电协议的。目前还是比较推荐电商平台上的充电器，价格相对苹果官网（169元）便宜很多，同时充电效率也符合要求。需要注意的是购买的充电器接口是Type-C接口。
按照以下方法设置。在播放音乐时，“播放中”会自动打开。以下是更改这个设置的方法:打开手表上的“设置”App。 轻点“通用”>“唤醒屏幕”。关闭“自动启动音频 App”。