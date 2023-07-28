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美国证券交易委员会提出新规 对AI在证券交易行为作出要求

2023-07-28 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:美国证券交易委员会（SEC）周三提出了新的规则，要求注册投资顾问和经纪商处理由财富管理者日益使用的人工智能、预测性数据分析和其他工具引起的潜在利益冲突。拟议的规则涵盖了分析、技术和计算功能、相关矩阵、算法、模型或类似方法或过程的使用。

证券交易 股市 金融交易大厅

该提案现在进入了公众评论期，源于对顾问和经纪商可能以一种优先考虑经纪商的财务利益而非公司客户最佳利益的方式使用预测性数据分析技术的担忧。

金融公司已经使用人工智能进行市场监测和欺诈检测多年。然而，在最近的一段时间里，重点转向了人工智能在交易建议、资产管理和贷款服务方面的应用。

SEC希望确保公司在提供交易或金融产品的建议时，将客户的利益置于自己的利益之上。

SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）说:“我们生活在一个关于预测性数据分析和人工智能使用的历史性、变革性的时代。”

“我相信，如果这些规则被采纳，它们将有助于保护投资者免受利益冲突的影响，并要求无论使用何种技术，公司都要履行不把自己的利益置于投资者利益之上的义务。”

根据SEC网站上发布的一份事实表（pdf），公司使用的分析、技术或计算功能、相关矩阵、算法、模型或类似方法或过程将受到拟议规则的约束。

它进一步指出，这些技术的使用可能在与投资者的任何互动或沟通中导致利益冲突，“包括对投资者账户行使自主权、向投资者提供信息或招揽投资者。”

根据拟议的规则，金融公司将有义务制定合理设计的书面政策和程序，以确保遵守拟议的法规。

此外，他们还将被要求保留与这些要求相关的账簿和记录。

在讨论过程中，共和党委员马克·乌耶达（Mark Uyeda）强调了已有法律涵盖了可能发生在经纪商和他们代表的投资者之间的众多潜在利益冲突的事实。

SEC主席加里·根斯勒承认了现有规则涵盖利益冲突的事实，但强调了快速发展的技术环境需要进行更新，以应对金融行业中使用人工智能、预测性数据分析和其他新兴技术引入的新挑战和复杂性。该提案以3-2的投票通过。

委员赫斯特·皮尔斯（Hester Peirce）表示反对，与共和党同僚乌耶达(Uyeda)一致反对该提案。

周三，SEC最终制定了要求公司披露重大网络安全漏洞的额外规则。

该规则保留了拟议版本中的要求，规定公司在确定安全漏洞对公司运营或财务状况具有“重大”影响后四个工作日内必须公开披露。

然而，新规则引入了一种选择，即如果美国司法部长确定公开网络安全事件会对公共安全或国家安全构成风险，则公司可以延迟披露。

此外，在更新后的法规下，公司将被要求定期提供其检测和管理网络威胁努力的描述。

该规则最初于2022年3月提出，是SEC旨在增强网络安全韧性的更广泛倡议的一部分。

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