苹果新品在拼多多百亿补贴上线 AirPods Pro 2 到手价 1599 元

站长之家 9月 9日讯：今日，苹果 2022 秋季发布会新品正式在拼多多百亿补贴上线。售价方面，Apple Watch Series 8 售价2798 元，直降300 。Apple Watch SE 2 售价1798 元，直降 250 。AirPods Pro 2 到手价 1599 元，直降 300 。
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站长之家 9月 9日讯：今日，苹果 2022 秋季发布会新品正式在拼多多百亿补贴上线。售价方面，Apple Watch Series 8 售价2798 元，直降300 。Apple Watch SE 2 售价1798 元，直降 250 。AirPods Pro 2 到手价 1599 元，直降 300 。
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现在，iPhone 14系列率先发布的三款新机也已经在百亿补贴上线，起售价5599元，比官网便宜400元起步...iPhone 14到手价5599元起，比原价5999元便宜400元；...iPhone 14 Pro到手价7499元起，比原价7999元便宜500元；...iPhone 14 Pro Max到手价8499元起，比原价8999元便宜500元；...
根据网友晒出的拼多多百亿补贴苹果新品专区，Apple Watch S8系列只要2792元起（官网2999元），Apple Watch SE2只要1792元起（官网1999元）...iPhone 14 Pro：128GB版7999元，256GB版8899元，512GB版10699元，1TB版12499元；...iPhone 14 Pro Max：128GB版8999元，256GB版9899元，512GB版11699元，1TB版13499元......
2022年8月11日小米举办主题为“穿越人生低谷的感悟” 的雷军年度演讲，并发布了年度新机器，小米MIX Fold2、Redmi K50至尊版、小米 Buds4Pro 、 小米Watch S1Pro、米家智能净烟机P1等年度旗舰产品...小米Buds4Pro作为旗舰级耳机，具有48dB动态的超强降噪、耳机端独立空间音频的超强技术、双磁超动态单元，LHDC4.0的超强音质、以及小米设备快速连接，独立App的超强体验...科技之美，一见倾心......
苹果在秋季发布会上带来很多重磅产品，其中有一款产品的价格最低，但也被网友吐槽太贵了，那就是属于AirPodsPro2的Incase挂绳，售价为98元...Incase挂绳长23.5厘米，重4.54克，适用于AirPodsPro2，用户可以佩戴软像手镯一样在手腕上编织绳索，或使用随附的夹子将挂绳固定在背包或手提包上，确保充电盒随时可用且易于取用...
中关村在线消息：在开启众筹1个月后，米家眼镜相机100元定金预售现已开启，预售到手价2599元...之前小米曾经推出过一款智能眼镜的雏形，不过与此款米家眼镜相机并不是同一产品...根这款眼镜采用骁龙8核运算平台，配备3+32GB存储组合，支持双Wi-Fi，蓝牙5.0，两颗相机分别是50MP主摄+8MP潜望长焦（OIS），支持15X倍变焦、连续100分钟录制...
今天苹果正式召开秋季发布会，发布会上公布了iPhone14、AppleWatchUltra等多款新品，其中新款AirPodsPro售价1899元，搭载全新H2芯片，降噪能力可高达上一代AirPodsPro的两倍，比上一代增加1.5小时，单次充电续航时间可达6小时...本次新款AirPodsPro还有一项黑科技，即可以通过iPhone的原深感摄像头的个性化空间音频，根据头部和耳朵的大小和形状为空间音频创建个人轮廓，简而言之就是使用感更好了...
大家心心念念的AirPodsPro2终于来了，这次升级了H2芯片，降噪能力提升两倍，自适应通透模式每秒钟48000次计算保证效果...AirPodsPro2还支持个性化空间音频，可根据每个用户的耳朵造型定制个性化空间音频...新款AirPodsPro售价1899元，今天开启预售，9月23日正式开卖...
站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:今天凌晨，苹果发布第二代主动降噪耳机AirPods Pro2。据悉，AirPods Pro2搭载H2芯片，降噪能力翻倍，而且续航也飚至30小时。AirPods Pro2还支持自适应通透模式，通过每秒钟48000次计算带来更出色的自适应通透效果。耳机柄在支持按压的同时还支持触控，可以滑动调节音量。此外，AirPods Pro2还新增超小号耳塞，耳朵再小也不会掉了。 续航方面，AirPods Pro2单次充电支持6小时续航，比前代提升33%，结合充电盒最长30小时。而且耳机盒这次不仅支持Lightning接口充电，也支持使用Apple Watch的充电器进行无
与新款AirPods Pro的还有一个名为“Incase 挂绳”的产品...据苹果官网介绍，“Incase 挂绳”适用于 AirPods Pro （第二代），可将柔软的编织绳像手环一样戴在腕上，也可用自带的卡夹将挂绳固定在背包或手提包上，确保充电盒随身...今日凌晨，苹果正式发布了新款AirPods Pro...新款AirPods Pro配备了挂绳孔，同时充电仓还配备了U1芯片，可使用查找 app 近距离查找，内置扬声器可以播放声音，防止丢失...
中关村在线消息：1000多天的等待，苹果终于发布了新款AirPods Pro，下面一起来看看具体的配置...AirPods Pro 2 空间音频技术提升，通过 iPhone 的原深感摄像头的个性化空间音频，根据头部和耳朵的大小和形状为空间音频创建个人轮廓，AirPods Pro 2 降噪性能相比初代提升2倍...
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。