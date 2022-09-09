​网络水军为50余名艺人有偿删帖 公安部打击网络违法犯罪

站长之家（ChinaZ.com）9月9日 消息:据公安部消息，昨日，公安部新闻发布会在京召开，针对“网络水军”的相关提问，公安部表示，近年来，自媒体、短视频和直播平台快速兴起，随之而来，出现了造谣引流、舆情敲诈、刷量控评、有偿删帖等各类“网络水军”违法犯罪活动。常见的“网络水军”违法犯罪活动涉及利用信息网络实施的寻衅滋事、敲诈勒索、非法经营等。

公安部称，对此高度重视，组织开展打击整治“网络水军”专项工作，今年已累计侦办相关案件339起，超过历年的全年侦办案件总数。下面结合打击情况，简要介绍“网络水军”突出表现形式。

一是“网络水军”造谣引流违法犯罪。一些不法分子为吸引流量，赚取平台奖励，利用各类网络热点收割流量，有的为吸引眼球发布虚假信息甚至恶性谣言。如，重庆网民周某为制造热点吸引流量，录制发布视频，谎称自己系新冠病毒患者并发布不当言论，引发网民大量转发，严重扰乱疫情防控管理秩序，被依法刑事拘留。

二是“网络水军”舆情敲诈违法犯罪。一些不法分子开办假冒媒体网站和自媒体账号，以撰写、炒作负面信息相要挟实施敲诈勒索。如，广东公安机关打掉一个专门撰写发布装修公司负面信息并实施敲诈勒索的“网络水军”犯罪团伙，抓获14名犯罪嫌疑人，查明该团伙在网上发布全国各地50余家装修公司的负面信息，非法牟利50余万元。

三是“网络水军”刷量控评违法犯罪。当前，一些企业、个人盲目追求对其商品和信息的正面内容及转发、点赞数量等流量指标，寻求有偿刷量炒作服务，滋生有偿刷量控评乱象。如，山东公安机关摧毁一个“网络水军”流量造假产业链，打掉相关“网络水军”团伙25个，抓获犯罪嫌疑人81名，扣押作案手机3000余部，查获操控虚假流量的网络平台68个、网络账号20余万个，涉案金额2000余万元。

四是“网络水军”有偿删帖违法犯罪。一些不法分子为牟取非法利益长期提供有偿删除、屏蔽网上负面信息服务，涉及食品、医疗、文娱、电商等多个行业领域，侵犯群众知情权，破坏市场经济秩序。如，江苏公安机关打掉一个“网络水军”有偿删帖团伙，抓获犯罪嫌疑人25名，查获涉案合同800余份，查明该团伙为30余家企业和50余名明星艺人提供有偿删帖服务，涉案金额2000余万元。

公安部称，下一步将聚焦“网络水军”突出问题，按照“以打开路、以打促治”的思路，依法严厉对“网络水军”违法犯罪活动持续实施集群打击，全力挤压“网络水军”违法犯罪活动空间，切实维护网络公共秩序。

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