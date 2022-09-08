美团APP首页改版 超市便利被置顶

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:美团APP首页改版，顶部新增“美食百货，随叫随到”专区，改版后的首页顶部专区内设置了“外卖”“美团买菜”“超市便利”“品质百货”和“买药”等五个入口。

据了解，这是商超服务首次占据黄金位置，意味着未来将有更多流量倾斜至美团上的商超便利店。

目前，“超市便利”版块包含了超市卖场、便利店、生鲜菜市场、鲜花绿植、美妆服饰、宠物用品等商品店铺品类。“品质百货”版块中则涵盖了屈臣氏、无印良品、小米之家等附近品牌门店。

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