美团APP首页改版 超市便利被置顶

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:美团APP首页改版，顶部新增“美食百货，随叫随到”专区，改版后的首页顶部专区内设置了“外卖”“美团买菜”“超市便利”“品质百货”和“买药”等五个入口。
据了解，这是商超服务首次占据黄金位置，意味着未来将有更多流量倾斜至美团上的商超便利店。
目前，“超市便利”版块包含了超市卖场、便利店、生鲜菜市场、鲜花绿植、美妆服饰、宠物用品等商品店铺品类。“品质百货”版块中则涵盖了屈臣氏、无印良品、小米之家等附近品牌门店。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
今天，有用户发现，淘宝上线了全新的PC版首页，与原版网页相比，改动幅度堪称巨大...新版的淘宝首页在整体UI布局上依旧沿用了此前的结构，网页顶部功能栏一字排开，下面则是Logo、搜索框与移动端淘宝的下载二维码，但主体部分却采用了新的设计...整体来看，新的UI删除了原版UI中大量多余的装饰性元素，整体以白色、灰色为主，让页面整体显得更为简洁，长期浏览也更不容易感到视觉疲劳...此次改版目前仅对淘宝首页做出了调整，在其他页面上依旧沿用了此前以直角矩形为主，且颜色元素复杂的UI设计，与首页相比难免有些割裂......
据消息显示，搜狗搜索App已于2022年8月8日23时59分正式停止服务，后续搜狗搜索App将无法使用，而网页版搜狗搜索仍可继续使用...
搜狗搜索发布公告宣布，搜狗搜索App已于 2022 年 8 月 8 日 23 时 59 分正式停止服务，后续搜狗搜索App将无法使用...Bingo App将保留原搜狗搜索App的搜索引擎与小说书架服务...
此次天猫还上线AR购物功能，家电商品也能通过手机，按照真实比例以3D投影方式摆放在家中，下单前就可预览实景入户效果，消费者在天猫拍照搜同款可一键下单...消费者在天猫App选购商品时，选择带“3D”标签的商品，点击屏幕左下角“AR体验”按钮，即可体验AR购物，需要手机支持XR功能，洗衣机、冰箱、帐篷等品类率先可体验AR购物......
在已接入“APP签名服务系统”的360手机助手、华为应用市场、小米应用商店中，快手等7款App均已实现了“认证签名”的标签展示，用户点击标签链接，可在二级页面了解详细的“认证信息”和“签名信息”，帮助用户确认开发者身份可信，更加有效准确的甄别正版产品...截至APP签名服务系统共注册用户583个，发放开发者和分发者认证签名证书291张，累计为33392款APP提供了49345次签名......
日前，数字人民币试点版App更新到了1.0.13.6版本，将“子钱包”改名为“钱包快付”。用户可以在我的-钱包快付管理中使用原“子钱包”功能。据了解，目前数字人民币已在文化旅游、政务服务、居民生活、大学校园、商业连锁、示范街区、大型活动、普惠金融等多个领域应用，创新试点也取得一定突破。今年8月，数字人民币（试点版）APP也进行了一次版本更新，主要更新内容为“数字人民币支付服务升级，钱包添加银行卡，随用随充更便捷”。
8月25日消息，近日，东方甄选推出了独立的App，并已在各大平台应用商店上线。其下载介绍为“新东方旗下甄选好物平台，为国民挑选真正的好物，提升生活品质，爆款农品好物，健康又美味”。（图片截自小米应用商店）进入App后可以看到，底部可选择“甄选”“分类”“购物车”“我的订单”四个栏目。其商城销售的SKU大概在1000种左右，产品类目包括自营商品、生鲜果蔬、海鲜水产和图书文娱等等，在目前的11个类目中有8个都是零食、生鲜、农副产品相关。通过对比不难发现，东方甄选App的商品与其直播间带货商品基本一致，且在价格上也并没有太
但多数事实证明，离开平台之后的品牌，很难把自己的app做好，包括近期关停的蜜芽...比如三只松鼠以前做过自己的app，各大电器品牌都有自己独立的app，公众号一些大号也有，以及快手一哥辛巴曾经多次尝试要推出辛选app...另外东方甄选还要思考，东方甄选独立app的定位到底是什么?...做独立app等于回归传统的货架电商模式，虽然三大电商平台还是如此，但是新用户入场只能喝点水了，还很吃力才能喝到...现在做独立电商app一方面是流量成本很高，哪怕东方甄选前期能靠直播间带来一些冷启动的流量，但后续流量从哪里来是个问题......
8月22日消息 苹果将在2023年从地图APP开始增加系统广告，广告将在手机自带应用中出现...苹果广告团队试图将广告部门的收入从40亿美元一年提高到两倍...
看天上的月，吹人间的风，看爱快e云APP重大改革～中秋佳节来临之际，我们无法一同享受月饼但小编可以分享此次版本更新的最新消息Ps:千万别错过～～～随着爱快e云APP不断更新升级，今天迎来了新的重大功能——产品库，同时我们还优化了方案设计功能。此次推出的爱快e云APP4.3.1版本，可以帮助用户通过手机端就能查看爱快全线硬件设备的详情介绍，进行价格编辑、自定义周边设备的添加，以及自主设计网络方案报告，实现查看、复制、调整、分享等功能。本次更新主要体现在爱快e云APP中的【工具】菜单中，用户将爱快e云APP更新到最新版本，进入
支持。Apple Watch Ultra是支持摔倒检测的，无论在家还是在户外，都能检测到你是否发生摔倒，还会在你无法回应时主动联系紧急救援服务。SOS 紧急联络要求使用蜂窝网络连接或无线局域网通话功能。使用无线局域网通话时，Apple Watch 或附近的 iPhone 需要接入互联网。
官网比较快苹果iPhone14首发预约的话官网速度一般比京东快，而且官网的首批的货比较多，适合大多数消费者在官网上抢购。京东平台上如果可以抢到首发的话，速度也是非常快的，同城如果有货的话，也一般会在发售日当天或次日就可以收获。对于大多数消费者来说，推荐还是从官网抢首发，优势是货更多，且有14天的无理由退货
支持。Apple Watch Ultra是支持体温感应的，创新的体温传感器，能帮女性深入了解自己的健康状况，并优化经期跟踪功能。还可以记录夜间体温变化，在健康 app 中即可查看。
9月9日晚8点开始预购苹果iPhone14京东平台和苹果官网一样，都是9月9日晚8点开始预购，9月17日开始发售，第一批的下单的用户将会从9月17日陆续收到iPhone14。预计在首发后的数周，消费者可以在京东上买到iPhone14的现货，但前期的优惠幅度不会很大，因此想要购买的消费者建议在第一批预购的时候就下单
可以苹果iPhone14首发的时候除了苹果官网之外，也可以在京东、天猫这些电商平台购买到。9月17日发售日当天，第一批的iPhone14也会开始陆续发货，因此如果是在苹果官网没有抢到的，可以考虑在京东和天猫平台试试能不能抢到
是的。Apple Watch Ultra是平面蓝宝石玻璃表镜，为打造这只超强的运动手表，我们精心打磨每处设计，反复钻研每个细节，力求带来突破极限的性能表现。钛金属能巧妙平衡重量和坚固，更具出色抗腐蚀性。全新的表壳设计，边缘隆起以保护平面蓝宝石玻璃表镜免受冲击。还有更大的数码表冠和凸出的侧边按钮，用起来更容易，戴着手套也能轻松操控。
没有苹果iPhone14系列首发的价格就是官方的定价，没有任何的优惠，iPhone14起步价都是5999元，其他版本也是官方价格。实际上在前期的时候，由于抢购第一批的人比较多，货源甚至可能有紧张的情况，因此少部分的线下渠道商甚至可能会加价的情况，预计到首发2个月之后，价格会回归理性，甚至会出现一些打折优惠
支持。Apple Watch Ultra是支持心电图监测的。移动心电图房颤提示软件适用于 Apple Watch Series 4 及后续表款 (不包括 Apple Watch SE)，并要求安装最新版本的 iOS 和 watchOS。请参阅 apple.com.cn/watch 了解兼容性详情。移动心电图房颤提示软件不适合 22 岁以下人群使用。通过移动心电图房颤提示软件，Apple Watch 可记录与导联 I 心电图类似的单通道心电图。有关使用移动心电图房颤提示软件的注意事项和禁忌内容，请参阅说明书。
卡针取出卡托后插入双卡苹果iPhone14首先需要关机，同时长按住音量+键和电源键，然后将手机关机；然后用卡针插入卡托，卡托会弹出；卡槽正面和背面都可以放SIM卡，将背面放入一张，正面放入一张，把卡托插入手机内即可；再将卡托重新放回手机；然后重启手机确认是否双卡正确插入，可以在手机的右上方看是不是有两个信号格，出现了就说明双卡都有连接网络
支持。Apple Watch Ultra是支持血氧监测的。血氧，是指血液中的氧气，人体正常血氧饱和度为95%以上。血液中含氧量越高，人的新陈代谢就越好。当然血氧含量高并不是一个好的现象，人体内的血氧都是有一定的饱和度，过低会造成机体供氧不足，过高会导致体内细胞老化。
无法查看苹果iPhone14无法查看是哪家工厂生产制造的。目前iPhone14在国内的代工制造商有富士康、和硕等，同时国外的越南、印度未来也会制造iPhone14，苹果没有具体的给出可以区分制造工厂的方法，因此想要购买某个工厂制造的手机是无法达到的
2000尼特。Apple Watch Ultra屏幕是全天候视网膜显示屏，最高达 2000 尼特亮度。尼特是亮度的单位，1nit=1 cd/m²。亮度是指发光体（反光体）表面发光（反光）强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源，在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比，定义为该光源单位的亮度，即单位投影面积上的发光强度。亮度的单位是坎德拉/平方米（cd/m2）亮度是人对光的强度的感受。
少部分是印度生产苹果iPhone14系列手机会有少部分在印度制造生产，不过目前大多数的产能都是在国内，一部分产能是在越南，印度制造的iPhone14预计会在首发后的数个月才开始生产交付，因此如果是购买第一批的消费者不用担心是印度制造。实际上苹果已经有一些产品产线搬到了越南或印度，比如Apple Watch、iPad等已经有部分是国外制造
不是苹果iPhone14不是不锈钢边框，它使用的是铝金属材质，重量相对较轻，但质感和外观不如Pro系列上的不锈钢材料。作为尺寸差不多的iPhone14 Pro，重量却多了近300克，主要原因是边框是不锈钢，相机模块也更大，因此追求较轻握持手感的话，普通版会比较适合
不可以。Apple Watch Ultra是无法检测到心脏病这类问题的，只能作健康的数据，如果您经历过胸痛、压力、紧绷或您认为是心脏病发作，请立即致电紧急服务部门。
紫色、星光色、蓝色苹果iPhone14比较推荐购买的颜色是紫色（今年新颜色）、星光色和蓝色。选紫色的原因是这是今年的新颜色，在外观尺寸变化不大的情况下，颜色是区分今年新机的主要方法，其次今年的蓝色也比去年的更好看，淡淡的风格要比之前的深蓝看起来更舒服。此外星光色是去年热门颜色，估计今年也会有不少人购买这个颜色
不可以。Apple Watch Ultra是不可以测量血压的。今天唯一在医学上准确且经过验证的方法是通过给上臂周围的血压袖带充气来阻止血液流动，然后在聆听动脉变化的同时放气。
可通过序列号识别苹果iPhone手机都有自己独有的序列号，可以在手机包装盒或者手机设置内查看到序列号号码，然后在苹果官网上查询该序列号，即可知道它的激活时间。手机内查看序列号方法：“设置”>“通用”>“关于本机”，如果发现手机已经被激活，可以联系客服进行退换
华为mate50更好1.iPhone14 依旧是刘海屏幕和a15 处理器，和iphone13几乎一样，没有吸引人购买的亮点2.Mate50 和iPhone14 都是在 2022 年 9 月发布，性能方面iphone14虽然略胜一筹，不过Mate50的性能也足够用户在各种场景使用。处理器：Mate50 是骁龙8Gen 1(4G)，iPhone14 是满血版A15屏幕：Mate50 的屏幕有120Hz刷新率，屏下指纹解锁;iPhone14 是60Hz，Face ID面容解锁摄像头：Mate50 后置三摄，iPhone14 是后置双摄，参数方面也是Mate50 更好，长焦性能上更是吊打iphone14电池和快充：Mate50 电池更大，快充是66W；iPhone14 充电只有20W，充电速度没得比3.因此这次的iPhone14pro系列才是热门，可是价格却很高，性价比方面mate50完胜4.mate50使用最新的鸿蒙3系统，无论是用户体验还是使用效率上来说，搭载鸿蒙系统的华为mate50都更为符合国人使用习惯。综合来说，华为mate50更值得购买。
支持。Apple Watch Ultra支持SOS功能，全球紧急呼救电话需要使用 Apple Watch Ultra （GPS + 蜂窝网络）、Apple Watch Series8(GPS + 蜂窝网络)、Apple Watch Series7(GPS + 蜂窝网络) 或 Apple Watch SE (GPS + 蜂窝网络)。如需查询支持该功能的国家和地区列表，请访问 apple.com.cn/watchos/feature-availability。