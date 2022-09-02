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阿里女员工案二审宣判：驳回上诉，维持原判，张某获刑一年半

2022-09-02 10:45 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:今天上午10点，山东省济南市中级人民法院二审公开宣判原审被告人张国强制猥亵上诉一案，经法院审理，裁定驳回上诉，维持一审原判，判处张国有期徒刑一年六个月。

法律，条规、法院

山东省济南市中级人民法院认为，上诉人张国违背妇女意志，趁被害人醉酒之机猥亵被害人，其行为依法构成强制猥亵罪。

张国及其辩护人所提上诉理由和辩护意见没有事实和法律依据，不能成立。一审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。

以下为案件回顾:

2021年7月27日晚，张国在参与宴请时与被害人周某初次相识，趁周某醉酒之机，在餐厅前台附近及包间内对周某实施猥亵行为。次日7时许，张国到周某所住酒店房间内又对周某实施猥亵行为。

2021年8月7日，阿里女员工匿名称，自己被男领导强制要求去出差，被灌醉后，在酒桌上被男商户摸胸、摸腿、摸私处，且被男商户带到其他无人包间进行猥亵。该员工表示，男领导当夜更是带着避孕套四次进入自己的房间，并对自己进行侵犯!

同日，阿里回应决不容忍，全力配合警方，涉嫌员工已停职接受警方调查。

2021年8月8日警方介入调查阿里“女员工被侵害”案件。阿里方面已成立调查组，济南华联称已停职涉事员工，接受警方调查。

2021年8月10日，中纪委网站刊文评“阿里女员工被侵害”:铲除潜规则滋长的土壤。

2021年8月23日，“阿里女员工案”王某文妻子在社交平台发文自述，称周某涉嫌虚假陈述。

2021年8月25日，济南市公安局槐荫区分局分别以犯罪嫌疑人张某涉嫌强制猥亵罪、王某文涉嫌强制猥亵罪提请济南市槐荫区人民检察院审查批准逮捕。经济南市槐荫区人民检察院审查，犯罪嫌疑人张某涉嫌强制猥亵犯罪，依法批准逮捕;犯罪嫌疑人王某文涉嫌强制猥亵罪一案正在审查过程中。

2021年9月6日，山东省济南市槐荫区人民检察院经依法审查，犯罪嫌疑人王某文实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。警方通报依法对王某文终止侦查，对其作出治安拘留15天的处罚决定。

2021年9月27日王某文妻子及张某妻子共称:已控告周某，称其捏造大量事实。

2021年12月13日，阿里女员工周某称被辞退，除了王某文被处以最高行政处罚外，张某的案子也已经被检察院移交法院了。

2022年6月6日，“阿里女员工案”张某之妻控告周某案开庭。

2022年6月22日，“阿里女员工被侵害案”一审宣判:张某犯强制猥亵罪获刑一年半。被告人张某当庭上诉

2022年9月2日10时，山东省济南市中级人民法院二审公开宣判原审被告人张国强制猥亵上诉一案，裁定驳回上诉，维持原判。

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  • iPhone SE 4能不能玩原神？

    可以iPhone SE 4处理器是满血版A15，性能基本上和iPhone13 Pro差不多，除了屏幕不是高刷率之外，其他性能都不会太差，玩原神基本上没问题。当然，现在原神也不支持iPhone的高刷新率模式，因此也不需要高刷的屏幕，因此如果是打算使用iPhone SE4玩原神是可以的，如果是王者荣耀的话，最高也是60Hz的刷新率

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  • iPhone SE 4有高刷吗？

    没有iPhone SE 4没有高刷新率屏幕，它的屏幕刷新率是60Hz，尺寸是6.1英寸，前置单摄像头和Face ID面容解锁。iPhone产品线中只有iPhone13 Pro、iPhone14 Pro是提供高刷新率屏幕的，其他的机型都是60Hz刷新率。高刷新率可以带来动态更好的画面，尤其是看视频以及玩游戏的时候，动作更加流畅

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  • iPhone SE 4有nfc功能吗？

    有iPhone SE 4有NFC功能，可以用来刷公交地铁、门禁、银行卡、NFC支付等各种功能。但目前苹果还未像安卓手机那样完全开放NFC功能，用户想要模拟门禁卡的操作还是比较难的

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    可以iPhone SE 4可以使用华为的充电头，其插口也是type-C，但充电功率不一定达到最高效率，不过iPhone SE4的充电达到20W左右基本就可以达到最高的充电速度，因此大多数安卓手机的充电器都可以满足这一速度。

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    不可以iPhone SE 4不可以磁吸充电，它的机身内没有magsafe磁吸功能，无法使用magsafe磁吸充电或磁吸的配件。在已经推出的iPhone中拥有magsafe磁吸的有iPhone12系列和iPhone13系列，但iPhone SE4是定位中端手机，因此不会功能相对简单，不具备磁吸功能

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  • iPhone SE 4是指纹解锁吗？

    不是iPhone SE 4使用的是Face ID面容解锁，不是屏下指纹解锁，也不是侧面指纹解锁。iPhone SE 4基本上可以说使用的是iPhone XR的外壳，屏幕尺寸是6.1英寸，圆润的边框以及后置单摄像头，屏幕刷新率为60hz，但升级了处理器和内存，因此是性能升级版的iPhone XR

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    没有iPhone SE 4没有3.5mm耳机孔，它的接口是Type-C，可以使用Type-C插口的耳机或者是无线蓝牙耳机。目前大多数的智能手机已经取消了耳机孔的设计，主要为手机内部提供更多空间，并提高气密性，防尘防水能力获得提升

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    骁龙X65iPhone SE 4的基带是高通骁龙X65，采用4nm工艺制程，支持10Gbps 5G速率和符合3GPP Release16 规范的调制解调器及射频系统，能够实现最高达10Gbps的下载速率，并且同时支持sub 6GHz和毫米波。骁龙X65基带也被使用在iPhone13、iPhone14系列手机上

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    是iPhone SE 4是双扬声器的设计，分别位于机身的顶部听筒和底部。双扬声器在外放声音、看视频的时候体验会很不错，音量也会更大。目前iPhone新推出的手机都是支持了双扬声器，而iPad部分型号更是支持4扬声器的设计。

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    可能是满血版A15iPhone SE 4很可能使用满血版的A15处理器，也就是和iPhone13 Pro、iPhone14上的处理器同款，主频达3.23GHz，5 核GPU，跑分为单核1734，多核4818，功耗性能较上一代均有比较大的提升，对于想要使用性能比较强手机的用户，iPhone SE4的性价比比较高，但缺点也比较明显，就是外观不够新，后置单摄像头

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    双卡iPhone SE 4是双卡双待机型，可以使用实体双SIM卡。它的机身模型是iPhone XR，可支持国内三大运营商网络，但不可以同时使用双电信卡，同时还支持Sub-6GHz标准5G网络

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    不可以iPhone SE 4不支持magsafe磁吸充电，它只能使用普通的无线充电，比如Qi协议，充电功率较低，为7.5瓦。目前支持magsafe的iPhone型号包括了iPhone12、iPhone13，其他型号的iPhone暂时还不支持该功能，同时也不可以使用magsafe的配件，如钱包夹、电源背夹等

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    不建议扩容iPhone SE 4不建议用户自己在第三方店铺进行扩容内存和存储，因为这样首先就会失去保修，同时扩容后造成的意外损害是不确定的，万一出现问题也无法获得比较好的维权，建议在购买存储版本的时候就根据自己的需求选择最佳的版本

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  • iPhone SE 4可以双卡双待吗？

    可以iPhone SE 4可以使用实体的双卡双待，它的机身模型使用的是iPhone XR，这款手机有双实体卡槽设计，因此可以使用双实体SIM卡。它支持移动、联通、电信三家运营商，但不可以同时使用两个电信卡，最好在搭配电话卡之前联系当地运营商了解要求

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  • iPhone SE 4可以无线充电吗？

    可以iPhone SE 4可以支持无线充电功能，但不可以支持Magsafe充电，最高支持15W无线快充，还支持Qi无线充电方案，但支持7.5W无线充电功率。iPhone SE 4的无线充电功率比较慢，最佳充电场景还是在车载充电中，无需数据线即可为手机充电

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  • iPhone SE 4充电速度多少瓦？

    20瓦左右iPhone SE 4的充电速度大概是20瓦左右，和其他的iPhone机型充电速度差不多，需要2小时左右时间才可以将手机充满电。苹果一直都没有给iPhone搭配比较快的充电器，对比安卓手机普遍60W以上的快充，苹果充电速度较慢已经被很多用户吐槽，但预计在未来相当长一段时间内iPhone的充电还是不会太快

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  • iPhone SE 4会采用哪个模板？

    iPhone XR的模板iPhone SE 4机身外观会采用iPhone XR的模板，屏幕尺寸是6.1英寸，后置单摄，刘海屏设计。之前传闻iPhone SE4会使用iPhone 8 Plus的外观，但现在越来越多的信息显示，iPhone SE4不会有Home键，并且是全面屏的iPhone XR外观，这样的外观设计也比较符合现在苹果的思路，即全面屏设计和Face ID解锁，在系统UI方面也更统一一些

    iPhone SE 4

  • iPhone SE 4会是几寸屏幕？

    6.1英寸iPhone SE 4屏幕尺寸是6.1英寸LCD屏幕，刘海屏的设计方案，Face ID面容解锁，没有屏下指纹解锁。iPhone SE 4基本上就是处理器升级版的iPhone XR，从原本的A12处理器升级到了满血版的A15，并且支持了5G网络，其他方面配置基本没变，但价格便宜不少，起售价预计是3499元

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  • iPhone SE 4什么时候发布？

    2023年3月iPhone SE 4发布时间预计是2023年3月或4月，也就是苹果春季发布会。苹果可能会通过春季发布会发布这款iPhone SE 4，也可能直接在苹果官网上架该机型。iPhone SE 4主要升级的地方是处理器改成了满血版A15，屏幕为6.1英寸的LCD屏幕，后置单摄摄像头，Face ID面容解锁，和iPhone XR基本上是同一个模型

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  • iPhone SE 4续航怎么样？

    观看视频16小时iPhone SE4 续航可以达到通话 25 小时、浏览网页 15 小时、观看视频 16 小时、听音乐 65 小时，它的电池容量预计是2942mAh。iPhone SE4的充电速度大概是20W，可以在2小时左右将手机充满电，是目前iPhone手机普遍的充电速度

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