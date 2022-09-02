阿里女员工案二审宣判：驳回上诉，维持原判，张某获刑一年半

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日 消息:今天上午10点，山东省济南市中级人民法院二审公开宣判原审被告人张国强制猥亵上诉一案，经法院审理，裁定驳回上诉，维持一审原判，判处张国有期徒刑一年六个月。

山东省济南市中级人民法院认为，上诉人张国违背妇女意志，趁被害人醉酒之机猥亵被害人，其行为依法构成强制猥亵罪。

张国及其辩护人所提上诉理由和辩护意见没有事实和法律依据，不能成立。一审判决认定的犯罪事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，遂作出上述裁定。

以下为案件回顾:

2021年7月27日晚，张国在参与宴请时与被害人周某初次相识，趁周某醉酒之机，在餐厅前台附近及包间内对周某实施猥亵行为。次日7时许，张国到周某所住酒店房间内又对周某实施猥亵行为。

2021年8月7日，阿里女员工匿名称，自己被男领导强制要求去出差，被灌醉后，在酒桌上被男商户摸胸、摸腿、摸私处，且被男商户带到其他无人包间进行猥亵。该员工表示，男领导当夜更是带着避孕套四次进入自己的房间，并对自己进行侵犯!

同日，阿里回应决不容忍，全力配合警方，涉嫌员工已停职接受警方调查。

2021年8月8日警方介入调查阿里“女员工被侵害”案件。阿里方面已成立调查组，济南华联称已停职涉事员工，接受警方调查。

2021年8月10日，中纪委网站刊文评“阿里女员工被侵害”:铲除潜规则滋长的土壤。

2021年8月23日，“阿里女员工案”王某文妻子在社交平台发文自述，称周某涉嫌虚假陈述。

2021年8月25日，济南市公安局槐荫区分局分别以犯罪嫌疑人张某涉嫌强制猥亵罪、王某文涉嫌强制猥亵罪提请济南市槐荫区人民检察院审查批准逮捕。经济南市槐荫区人民检察院审查，犯罪嫌疑人张某涉嫌强制猥亵犯罪，依法批准逮捕;犯罪嫌疑人王某文涉嫌强制猥亵罪一案正在审查过程中。

2021年9月6日，山东省济南市槐荫区人民检察院经依法审查，犯罪嫌疑人王某文实施的强制猥亵行为不构成犯罪，不批准逮捕。警方通报依法对王某文终止侦查，对其作出治安拘留15天的处罚决定。

2021年9月27日王某文妻子及张某妻子共称:已控告周某，称其捏造大量事实。

2021年12月13日，阿里女员工周某称被辞退，除了王某文被处以最高行政处罚外，张某的案子也已经被检察院移交法院了。

2022年6月6日，“阿里女员工案”张某之妻控告周某案开庭。

2022年6月22日，“阿里女员工被侵害案”一审宣判:张某犯强制猥亵罪获刑一年半。被告人张某当庭上诉

2022年9月2日10时，山东省济南市中级人民法院二审公开宣判原审被告人张国强制猥亵上诉一案，裁定驳回上诉，维持原判。

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