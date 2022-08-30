前华为软件副总裁谢炎加入理想汽车 出任系统研发部负责人

站长之家（ChinaZ.com）8月30日消息:据36氪报道，前华为消费者BG软件部副总裁、终端OS部部长谢炎已入职理想汽车，出任系统研发部负责人。

谢炎负责的系统研发部主要是一些底层的智能化技术研发，包括理想汽车自研的操作系统、算力平台等。消息人士透露，理想汽车的算力平台业务包括自研智能驾驶芯片项目，该项目已经有数十人的团队规模，且有明确的量产时间表。谢炎的到来显然在积极推动理想汽车的操作系统和自研芯片落地。对于上述信息，理想汽车表示不予置评。

理想汽车2022年第一季度财报显示，第一季度，公司共交付31，716辆理想ONE车型，同比增长152.1%，实现营业收入95.6亿元，同比增长167.5%。同时，一季度理想汽车净亏损1090万元，去年同期净亏损为3.60亿元。

公司2022年第一季度的研发费用为13.7亿元。较2021年第一季度的人民币5.145亿元增加167.0%，较2021年第四季度的人民币12.3亿元增加11.7%。理想汽车创始人、董事长兼首席执行官李想评论：「我们感谢用户对我们一贯的支持，这些支持和我们对自身经营效率的严格要求继续推动着我们在2022年第一季度实现强劲的财务表现，并确保我们在研发方面的投资规模和进度。」

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