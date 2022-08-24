快手处置诈骗类账号74w个 欺骗诱导行为账号3149个

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:日前，快手官方发布了关于严厉打击诈骗类帐号和欺骗诱导行为的公告，其中，处置诈骗类账号74w个，处罚欺骗诱导行为账号3149个。

公告称，一直以来，快手平台对诈骗违法犯罪行为零容忍。社区安全和风控团队长期致力于与诈骗黑灰产作斗争，不断升级迭代算法识别模型，提升平台识别和打击治理能力。

截至2022年8月15日，快手社区安全和风控团队通过风控的识别模型，对宠粉送礼诈骗、私单交易诈骗、刷单兼职诈骗、婚恋交友诈骗等内容和帐号进行了专项治理，共处罚账号74.02w。

另外，快手还表示，平台发现部分帐号利用用户的情感和心理，通过发布虚假或低质内容、制造夸张噱头、利益诱惑等方式，诱导用户进行点赞、点击、转发、关注等，违规获取流量。

点赞互动是平台内用户和创作者沟通交流的方式之一，是用户对优质创作者的鼓励和赞赏，上述恶意骗取流量的行为破坏了内容创作行业的基本准则，在一定程度上影响了优质作品的传播和优质创造者的成长。

快手一直严厉打击各种违规获取流量的不正当竞争行为，现进一步针对此类欺骗诱导行为进行专项打击，通过技术手段与人工审查等方式对存在欺骗诱导违规行为的帐号进行核查，并根据违规情况对违规帐号做出帐号限流、帐号永久封禁等处罚。本次，平台共处置此类重点违规帐号3149个。

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