网信办整治利用未成年人形象不当牟利 1.1万余个违规账号被处置

站长之家（ChinaZ.com）4月19日 消息:网信中国公众号发文表示，今年以来，网信部门持续强化未成年人网络保护，根据日常管理和网民举报线索，持续清理利用未成年人形象发布的违法不良信息，多批次从严处置违规账号。此类违规行为无视未成年人身心发展特点，违背孩子主观意愿，将童真童趣异化为流量变现工具，对未成年人造成负面影响。

典型问题包括恶搞儿童、博取眼球，如用道具刀假装砍儿童肢体，制造“万万没想到”场景;在孩子身上扔食物、乱涂画，进行所谓“惩罚教育”。虚假摆拍、制造争议，部分账号摆拍亲子冲突剧情，让未成年人演绎分手、相亲感悟，教唆孩子模仿成人抽烟。不当言行、歪曲导向，在部分短视频中，未成年人频繁展示奢侈品开箱或巨额现金场景，进行网络炫富。有视频打着“揭露批判”“警示教育”的名义，刻意让未成年人演绎不当行为、作出危险动作，发布同质化文案渲染炒作，造成不良示范。违规引流、规避打击，部分账号以“举牌”售卖所谓定制图片、发布定制舞蹈等名义，引流添加好友，通过“一对一”交流等隐蔽形式传播低俗色情内容。

网信部门压实平台主体责任，指导平台加大违规线索摸排打击力度，从严审核涉未成年人信息内容，累计对1.1万余个违规账号采取禁言、取消营利权限、关闭等处置措施。网信部门指出，近期工作中发现涉未成年人问题新苗头，部分账号通过低幼装扮、添加“学生”标签、定位学校地址等方式，假借未成年人名义发布不良导向内容，企图混淆视听、牟取利益，借机在隐蔽环节实施违法犯罪行为。

对此，网信部门将按照最有利于未成年人的原则，指导平台对相关违规内容和账号从严采取处置措施，并配合公安机关强化违法犯罪打击。同时，网信部门提示，未成年人模式是引导未成年人安全合理使用网络的一项便捷技术工具，在充分保障未成年人个人信息安全的情况下，通过一键启动、时长管理、专属内容等多元功能，保护未成年人免受不良信息侵扰。但充分发挥模式保护作用，离不开各方的共同努力，希望广大家长和未成年人用户主动开启未成年人模式，最大限度保障安全上网。

（举报）