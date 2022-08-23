消息称蔚来新品牌将采用中创新航电池

站长之家 8 月 23日讯：据 36 氪消息，蔚来的新品牌“阿尔卑斯”与中创新航和比亚迪弗迪电池等确定了电池供应合作。对此，中创新航回应称，公司处于上市关键时期，相关情况不便回应。
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站长之家 8月 1日讯：截至发稿，蔚来港股股价上涨9.42%，报163.800港元，总市值达2772亿港元，盘中一度涨超10%...
早期阿尔卑斯计划定位在15万元-30万元，但今年一季度的蔚来财报电话会上，蔚来董事长兼CEO李斌最终宣布，阿尔卑斯的定价区间是20万元到30万元之间，2024年量产...截至蔚来品牌将拥有三大矩阵，有点像丰田集团的雷克萨斯、丰田和铃木”，那么最新曝光的第三品牌车型，也就是蔚来旗下的铃木”...蔚来相关人士称，随着品牌矩阵的启动，企业内部也在梳理研发资源，有些技术会采用平台化研发策略，例如电动力、ADAS等技术，但不同品牌同样需要有各自的研发体系，以及渠道和服务体系也相互独立......
有报道显示，蔚来正计划推出第三个汽车品牌，用以覆盖20万元以下的中低端市场，新品牌价格或下探至10万元...对此，有媒体向蔚来求证，蔚来创始人李斌回应称：目前没有可以说的信息”...而车辆的价格要比当前蔚来品牌下探不少，区间在10万-20万元之间，主打平民化；此前报道透露，蔚来当前已规划蔚来、阿尔卑斯两个品牌，而此次曝光的为第三品牌...不过蔚来也采取了一个偷巧的办法，推出全新第三品牌，不拉低蔚来自身品牌的形象，而其能否成功，市场后期会给出答案......
M3P电池是宁德时代基于新型材料体系研发的电池，业内人士称，M3P电池的能量密度较磷酸铁锂电池提升约15%，可达210Wh/kg，成本与磷酸铁锂电池相当，比三元锂电池要低...目前市面上电动车的动力电池主要还是三元锂和磷酸铁锂两种，不过近年来，磷酸铁锂电池已经成为了香饽饽，数据显示，今年上半年，磷酸铁锂电池和三元锂电池装车量分别为58.5%和41.4%......
8月19日消息，据国外媒体报道，在5nm制程工艺采用两年之后，苹果自研芯片预计在今年就会开始采用更先进的3nm制程工艺代工。而最新的消息显示，苹果采用3nm制程工艺的芯片，在今年下半年就将投片，首款可能是自研M2 Pro芯片。外媒在报道中提到，苹果的M2 Pro芯片，计划用于下一代的14英寸和16英寸MacBook Pro及一款高端的Mac mini，有望在今年年底或明年上半年推出。苹果自研Mac芯片的计划，是在2020年6月份的全球开发者大会上公布的，首款产品M1在当年10月11日凌晨推出。在2021年的10月19日，苹果又推出了M1 Pro和M1 Max，一并推出了新一?
那时候，Hibrew从中小B端卖家转型C端不久，遇到了难题:一台咖啡机大概4-5千克，走传统跨境快递的话，每台机子的运费约400元，还要15天才送抵消费者，试水几个月后，营收、口碑均不乐观...但在国外，添可仍是新开拓市场里的“新品牌”，其经营策略需要因地制宜......
外媒的报道显示，荷兰机动车辆管理机构批准的搭载比亚迪电池的ModelY，列出的型号为005，内部称为Y7CR版本，搭载了55kWh的比亚迪刀片电池，续航里程为440公里...刀片电池是比亚迪在2020年的3月份推出的，通过结构创新，刀片电池在成组时可以跳过“模组”，大幅提高了体积利用率，拥有其他动力电池无法企及的安全性，并且兼具长寿命和长续航，相较传统的有模组电池包，“刀片电池”的体积利用率提升了50%以上，续航里程已经达到了高能量三元锂电池的同等水平......
虽然A14仿生芯片并不是苹果最新的A系列芯片，但性能较第9代iPad搭载的A13芯片还是有明显提升...苹果去年推出的第9代iPad，起售价为329美元，在国内市场的起售价为2499元...分析师已预计今年秋季的第一场发布会，将在当地时间9月13日举行，也有可能提前一天举行，第10代iPad是否会在发布会上登场，届时就将见分晓，设计、配置、售价等信息，随着发布会的推进就将逐步公布......
有网友晒图称瑞幸在泰国开店...数据显示，该公司第二季度净收入为32.987亿元 ，同比增长72.4%；净亏损为1.147亿元 ，2021年同期净利润2100万元...
图片内容显示，慧聪网将于8月25日停止运营，全员停工待岗，办公区关闭...企查查APP显示，慧聪叁陆零公司全称为北京慧聪叁陆零科技有限公司，成立于2021年1月，注册资本为1000万元，法定代表人为张涛，由北京慧聪科技集团有限公司全资持股，对外投资有慧聪集团（惠州）科技有限公司，同时间接持股北京慧聪数字科技有限公司...慧聪网成立于1992年，是中国B端企业服务商和行业门户，累计注册用户超2700万...
iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus苹果iPhone14系列一共有四个型号，分别是iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Plus，其中iPhone 14 Plus是新增加的型号，屏幕尺寸为6.7英寸，取代之前的小屏幕版本Mini。今年升级幅度比较大的是iPhone 14 Pro系列，屏幕为新设计的药丸屏幕，支持息屏显示功能
不支持。米兔儿童学习手表6C仅支持连接2.4GWiFi，但不支持企业级加密WiFi和5G WiFi。5G Wi-Fi（802.11ac）是指运行在5Ghz无线电波频段，且采用802.11ac协议的Wi-Fi。更高的无线传输速度是5G Wi-Fi的最大特征。业界认为，5G Wi-Fi的入门级速度是433Mbps，这至少是Wi-Fi速率的三倍，一些高性能的5G Wi-Fi还能达到1Gbps以上。
设置内使用面容ID添加苹果iPhone14设置人脸识别的方法是【设置】——【面容ID及密码】——【重设面容ID】，同一个iPhone手机可以设置两个面容，可以选择一个用户戴口罩和不戴口罩两种情况下的人脸识别。
按照以下方法操作。若您遇到无法给儿童电话手表打电话的情况，可能原因如下：1、手表安装的SIM卡支持来电显示，且在手表端开启了通话白名单，未将联系人添加至手表；2、新添加的手机号未同步至手表通讯录；3、手表所处环境网络信号比较差；4、手表中安装的SIM卡已经欠费停机；5、确保手表中安装的SIM卡支持通话功能，而不是仅上网的流量卡。
能苹果iPhone14系列可以支持苹果官网的分期购买，苹果官网支持最多 24 期分期付款，招行、建行和工商银行三家信用卡，最高 24 期分期免息消费；苹果官网还支持花呗最高 12 个月的分期免息；苹果天猫旗舰店支持花呗分期免息，分期数为 12 期；京东平台则支持京东白条的分期免息政，同样也是 12 期分期
按照以下办法尝试。若米兔儿童手表系列产品无法开机，建议你：1、可能是手表电量不足，请先充电 5 分钟及以上，手表充电自动开机后可以正常使用；2、检查手表充电接口，充电线，电源适配器及插座板是否供电正常；3、若是磁吸充电接口的手表，检查手表本体和磁吸充电线上的金属探针是否有污垢，将其清理干净（干净的绒布）后，查看能否正常充电；4、若以上方法均无效，建议售后检测。
9月中旬才可以预定苹果iPhone14系列将在北京时间9月8日凌晨发布，大概在发布会的一周之后开始接受预定，发货时间预计是两周后。如果是下单时间比较晚或者是热门的型号，等待的时间可能会比较晚。第一批货源最好是在苹果官网、直营店、天猫旗舰店、京东自营店以及苹果授权经销商购买。
普通版iPhone14不会取消苹果iPhone14普通版不会取消刘海屏设计，高端的iPhone14 Pro系列大概率会取消刘海，改为药丸屏的设计。iPhone14普通版除了还是刘海屏之外，屏幕刷新率还是60Hz，且不支持息屏显示功能。
支持。米兔儿童电话手表6C是支持电信的，不过也需要注意以下几点：1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。
不支持。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。所以米兔儿童电话手表6C最高支持4G，5G的网络目前还是不支持的，不过就4G来说已经是完全足够用了。
不会苹果iPhone14系列的接口会继续是lighting，不会使用Type-C。预计最快也要等到iPhone15系列才会使用Type-C接口。在苹果旗下产品中，目前Mac、iPad均陆续使用了Type-C，就连AirPods系列耳机的充电盒也开始使用Type-C，因此未来替换接口会是一个大趋势。
是小米公司的。小米米兔儿童手表6C是小米旗下的儿童手表。2022年5月，小米推出了一款新的儿童手表 —— 米兔儿童学习手表6C，目前预售中，定价499元，5月31日19:55首发479元。米兔儿童学习手表6C 新增了仰卧起坐、运动王者、体测达标等，可监测及记录儿童活动情况，例如监测孩子的每天步数信息、消耗的卡路里、活动时间等。
不会苹果iPhone14系列整体的价格预计不会上涨。iPhone14普通版128GB的起售价预计和上一代iPhone13一样，都是5999元起，但iPhone14 Pro最低存储版本可能是256GB起售，因此相对来说Pro系列价格略有上涨。目前苹果的价格相对安卓旗舰手机还是贵一点点，但从过去一年的市场表现来看，iPhone销量还是十分不错，苹果有可能以更有吸引力的价格来提高市场份额，挤压安卓手机份额
有苹果iPhone14系列会加入新的天体摄影模式，提升iPhone在弱光环境下的拍照性能，尤其是在室外和夜景环境中，这和很多安卓手机中的月亮模式有点类似，但具体的效果还需要等待正式的拍照情况来看。同时iPhone14系列将配备4800W像素的后置摄像头，因此Pro系列的拍照能力提升比较明显
支持以下网络。米兔儿童学习手表6C网络支持情况:4G:移动/联通/电信;3G:联通/电信;2G:移动。温馨贴士:1、电信用户需先开通VoLTE语音通话服务方可使用语音通话功能;2、不支持电信制式的虚拟运营商SIM卡的VoLTE业务，使用该虚拟SIM卡的手表将无法使用语音通话功能;3、停用SIM卡数据流量后VoLTE功能无法使用，请勿停用。
Nano-SIM。米兔儿童学习手表6C无内置SIM卡，SIM卡需要单独购买，需插入SIM卡后才可以使用手表完整功能。未插入SIM卡的情况下，灭屏1小时后会自动关机。支持标准Nano-SIM卡，请勿使用剪卡插入手表卡槽内，否则可能造成SIM卡无法正常插拔并损坏卡槽。支持4G全网通网络，中国移动、中国联通、中国电信的SIM卡均可使用（SIM卡需开启数据流量功能，上网套餐建议500MB以上，流量实际消耗量以实际使用情况为准）。
推荐购买iPhone14 Pro苹果iPhone14如果是普通版本的话，不太建议购买。首先它的处理器是满血版A15，和iPhone13 Pro同款，但对比iPhone13 Pro，iPhone14没有120Hz高刷新率的屏幕，也没有后置三摄和激光雷达，机身材质也是铝金属，相对而言没有那么优秀。iPhone14 Pro升级的幅度就比较大，处理器是新的A16，屏幕采用了新设计的药丸屏幕，后置摄像头升级幅度更大，主摄换成了4800万像素。如果想要购买这一代iPhone14系列的话，比较推荐购买Pro版本
按照以下方法操作。米兔儿童学习手表6C出现自动关机，请您检查：1、为了保证手表在用户购买后仍然有电可以正常开机使用，手表在未插入SIM卡使用时会在手表灭屏 1 小时候后自动关机，请插入 SIM卡并正常绑定后使用；2、确认SIM卡是否已正常识别并连网成功，手表在未识别到SIM卡时会在手表灭屏 1 小时后自动关机，如果未识别到SIM卡，可尝试重启手表或更换SIM卡验证是否是SIM卡的问题。3、为了增加手表续航，手表默认在休眠时段（21:00-7:00）自动关机，可在米兔App---我的---省电优化---休眠时段---调整休眠时间、或关闭休眠功能。
有可能苹果iPhone14系列在发售初期有可能出现部分型号、颜色缺货。实际上几乎每一年苹果新旗舰iPhone发布后，在第一个月都会出现一些机型的缺货，而在今年由于Pro系列的改动比较大，有可能会比较吸引消费者更换Pro系列，因此前期Pro系列抢购的热潮可能比较大，因此iPhone14 Pro系列比较有可能缺货。如果是新配色，比如紫色，以及热门的粉丝等颜色，更有可能是前期比较容易缺货的机型
长按电源键15秒。米兔儿童电话手表6C出现异常时，长按电源键15秒可以强制重启。手表已插入SIM卡且已经绑定的情况下，手表端不支持关机，可以在米兔App上控制手表关机;手表未插入SIM卡或未绑定的情况下，长按电源键5秒左右可关机;手表未插入SIM卡的情况下，灭屏1小时后会自动关机。 -- 【米兔App端关机方法】在米兔APP/--/我的/--/手表管理/--/手表关机/--/选择“关机”并确定后，手表会立即关机且不会自动启动，也可以上下滑动选择“关机**小时后自动开机”并确定后（可设置1~12小时），手表会立即关机且在**小时后自动开机。