苹果已在上周完成了iOS16的开发 计划9月7日与iPhone14一同发布

站长之家(ChinaZ.com) 8月22日消息:据彭博社Mark Gurman报道，苹果工程师上周完成了iOS16初始版本的开发。这可能意味着，苹果未来的iOS16测试版中几乎没有重大的新功能或变化计划，而是将在软件更新公开发布前的最后几周，将重点放在错误修复上。

在最新一期的 Power On 通讯中，Gurman重申，iOS16和watchOS9计划在9月与新的iPhone14和Apple Watch Series8型号一起发布，而他预计iPadOS16和macOS Ventura将在10月发布。

以下是Gurman通讯中的原话：「苹果工程师在过去一周完成了iOS16.0的更新工作，将于9月与watchOS9一起推出。这些更新将与新硬件相对应。另一方面，macOS Ventura和iPadOS的升级现在定在10月（在iPad软件出现与Stage Manager相关的延迟后），以配合新的硬件系列。」

iOS16的主要新功能包括带有小组件的可定制锁屏，临时编辑或取消发送iMessage的功能，与家人和朋友分享照片的iCloud共享照片库，改进后的Home应用等等。苹果还在大多数有刘海的iPhone上的状态栏中重新引入了电池百分比图标。

Gurman最近报道说，苹果计划在9月7日星期三举行活动，发布新的iPhone14和Apple Watch Series8型号。苹果很可能还会在活动中宣布iOS16和watchOS9的发布日期，但苹果还没有正式确认。Gurman认为，苹果很可能在10月举行另一场活动，重点是新款Mac和iPad，包括采用M2芯片的更新版iPad Pro机型。

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