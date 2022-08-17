腾讯企业服务毛利水平持续改善，健康可持续战略初见成效

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日 消息:8 月 17 日，腾讯发布 2022 年Q2 业绩报告，“金融科技及企业服务”营收 422 亿元，占总营收的31.5%。自“930”变革以来，To B业务已逐步成长为公司收入支柱，并在“健康可持续战略”推动下，稳步提升收入“健康度”。Q2 财报显示，企业服务毛利水平持续改善，自研产品收入连续增长，业务进入高含金量、高质量发展阶段。
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6月间，饿了么正式开启了今年“夏季行动”——通过“共振计划”、“猜答案免单”等多项活动举措，一方面积极服务消费者夏季需求，另一方面携手商家抓住夏季消费窗口，加速生意复苏增长...
作为腾讯游戏学堂院长，夏琳还在会上分享了基于人才培养助力游戏产业可持续发展的最新进展与成果，包括推进高校产学研合作，夯实游戏学科建设培养复合型创新人才，以学术研究加速游戏技术跨界应用；在高校游戏制作赛事中推出“非遗文化赛道”，探索游戏多元价值；通过GWB独立游戏孵化器，持续举办赛事、线下沙龙等为超过150个中小开发团队提供多方面的扶持；建立专业、全面的游戏知识体系，促进行业知识共享与交流，沉淀游戏专业知识，目前已覆盖超过86万用户......
以持续改进为目标，报告披露了过去一年雅士利在可持续发展建设上的实践成果...2021 年，雅士利根据集团战略发展规划，设立质量管理目标，出台《雅士利国际 2021 年质量目标管理制度》，将质量管理提升至集团战略目标层级，形成涵盖质量目标管理、采购管理、生产营运管理、实验室管理、合规管理等多方面内容的质量管理体系...2021 年，雅士利更新《学习发展管理制度》《高阶人才选拔晋升与任用管理办法》等制度方法，不断完善人才管理机制...雅士利在接下来的可持续发展之旅中，将专注于可持续发展目标及实践，持续创造共享价值......
构建中华数字农险工程，总体目标是紧紧把握农业保险经营规律，通过科技赋能农险实务流程再造和运作模式变革，实现农业保险实务信息化、管理数据化、决策智能化，推动农险向高质量发展转型升级，彰显中华保险在农业保险行业领域的地位和影响......
期间，2021- 2022 年度中国科技产业投资榜评选重磅出炉！微赞凭借在企业直播营销服务领域中的专业技术积累和深度的服务沉淀，荣获2021- 2022 年度企业服务最具投资价值公司奖......
vivo今天发布首个可持续发展报告《vivo2021 年可持续发展报告》，报告指出，未来vivo将深耕科技共享、绿色共生、价值共创、社会共益四大可持续战略方向，持续创造社会价值...「未来，vivo将始终坚守‘敢于追求极致，持续创造惊喜’的品牌精神，肩负起科技公司的责任与使命，创新产品和体验，践行社会责任，以科技力量助力更多社会问题的解决...
长期以来，作为国内领先的企业共享服务科技提供商，身边云持续深耕国内共享服务市场，推动供给侧与需求侧的弹性匹配，通过联动碎片化资源，实现动态及时、精准高效的供需服务对接，赋能诸多行业降本增效...如何既满足企业运营需求，又实现降本增效？身边云为各行业企业提供了通过共享服务模式来大幅降低用工成本的解决方案...未来，身边云将持续全面赋能更多行业和企业提质发展，为企业提供更有价值的产品与服务，全面满足企业对共享服务的巨大需求，助力企业创造更大经济价值和社会价值......
由麻省理工学院毕业的兄妹发起的NatalEnergy公司，正在部署具有鱼类安全的涡轮机和其他模仿自然河流条件特征的水力发电系统...通过新颖的、对鱼类安全的涡轮机和其他旨在模仿自然河流条件的功能，NatalEnergy表示，这种系统可以弥合发电厂效率和环境可持续性之间的差距...NatalEnergy开发的涡轮机具有厚实的叶片，根据第三方测试，允许99%以上的鱼类安全通过...该公司希望在今年年底前再部署两台，包括在欧洲部署一台，因为欧洲对水电站有更严格的环境法规，所以欧洲是NatalEnergy关键市场......
与很多人的刻板印象相反，快手的用户规模和黏性还在快速增长:2022年一季度，快手APP的DAU同比增长了17%、用户时长增长了29%，这意味着总流量增长了50%...在短短半个月内，他已经成为拥有307万粉丝的快手头部达人，他的快手小店里的新疆农产品销量则无声无息地突破了3.2万件...迄今为止，刘元杰的快手小店已经卖出了3.2万件农产品，包括蜂蜜、牛奶、无核葡萄、胎菊……作为快手重点扶持的“幸福乡村达人”，他将给更多主播、更多农户起到榜样作用......
随着康佳不断进军智能终端产业，截止 2020 年底，康佳在全国已拥有多个智能家电产业园...除此以外，投资超过 10 亿元的新飞智家科技产业园正在茁壮成长中，该项目占地面积 381 亩，建筑面积超过 17 万平方米，将配备先进的冷柜、冰箱智能化生产线，建成后年产能预计超过 400 万台...未来，康佳也将持续打造“科技+产业+园区”的发展思路，引入上下游产业链，推动区域产业结构转型升级......
可以AirPods Pro2 可以不戴耳塞，但比较容易掉下来。AirPods Pro2还是采用了入耳式的设计，有耳塞的情况下，可以让耳机更好的夹在耳朵内，同时也提高了隔音效果。如果是不戴耳塞的话，比较容易调出来，隔音也大大降低
不能。小米Watch Color 2是不能测血压的，只支持血氧监测、睡眠监测、24 小时的实时心率监测等功能，血压检测是需要专业的医疗设置才可以进行检测，所以为了自己和家人的安全着想，还是买血压计来测试血压比较好。
可以AirPods Pro2可以同时连接两个设备，首先连接一个设备后，取出一个耳机，然后再合上盖子，再次打开盖子，长按配对按钮，将耳机与第二台手机适配即可，这样的话两个耳机就可以和两个不同的设备进行配对。
可以AirPods Pro2既可以连接iPhone，也可以连接安卓手机。连接方法是：将两只AirPod放入充电盒，并打开盒盖，按住充电盒背面按钮，直到状态指示灯呈白色闪烁；打开手机蓝牙，在列表中点击AirPod即可连接
支持。小米Watch Color2是支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。蓝牙5.2版本中对的ATT协议进行了完善（EnhancedAttributeProtocol），EATT支持并发事务，允许与来自不同应用程序的ATT数据包与相关的L2CAP数据包交叉，并允许在连接期间更改ATT最大传输单元（MTU）。总的来说，这些更改可以在设备上提高和改进用户体验，当有多个应用程序同时使用蓝牙低功耗（LE）协议栈时，可以通过暂时减少一个应用程序对协议栈的使用，以阻塞另一个应用程序的使用。这可以减少一个或多个应用程序的端到端延迟，并改善用户的响应体验。
按照以下方法操作。在确保手机联网正常、手表和手机蓝牙连接正常的前提下，Xiaomi Watch Color2可以通过以下任意一种方式唤醒小爱同学，说出语音命令，手表识别语音命令并启动对应的服务。1、长按电源键1秒唤醒;2、手表进入应用列表页面，点击小爱同学图标;3、手表主页面左右滑动进入小爱同学卡片，点击悬浮球唤醒。
可以AirPods Pro2可以连接Mac电脑，也可以通过蓝牙方式连接PC电脑。在连接前需要确认电脑打开了蓝牙连接，将两只AirPod Pro放入充电盒中(盒盖呈打开状态)，按住充电盒的圆形适配按钮，等待充电盒指示灯闪烁白色时在电脑蓝牙设置列表中找到并点击AirPodsPro名称，成功配对后即可连接使用。
可以AirPods Pro2可以使用20W的快充充电，即使是使用功率更高的充电器，实际上对耳充电盒来说，充电功率上限是一定的，因此是多少W的没有太大影响，如果是有苹果iPhone、iPad的充电器，直接给耳机充电即可。
支持。小米Watch Color2 支持小爱同学。目前Xiaomi Watch Color2 上的小爱同学支持 40 多种生活运动工作场景，支持百科查询、闲聊、智能家庭控制、手表功能直达、手表设置修改等语音操作。 可在小米运动健康APP的小爱技能中心，查看全部支持的技能。
充电可能不充分AirPods Pro2耳机底部的充电位置可能有一些脏东西影响了充电效率，导致耳机的电量不一样，因此可以将耳机取出，用干净的布擦拭底部的充电接触位置，让其可以更充分的和充电盒接触。此外也可以送往苹果直营店让工作人员检测耳机是否正常，如果还在保修期内可以考虑更换
按照以下方法进行连接。支持连接蓝牙耳机，连接方式如下：1.打开手表设置---蓝牙耳机，等待蓝牙耳机搜索完成，在蓝牙耳机列表中点击要连接的耳机，等待手表连接成功即可；如有已配对的蓝牙耳机，点击要连接的耳机名称，进入详情页点击重新连接，等待手表连接成功。2.耳机管理：已配对的耳机会展示在耳机列表中，点击要进行管理的耳机，可在详情页对耳机断开连接、恢复连接、取消配对。3.使用场景：除通话过程和语音助手外，所有手表音频均支持通过蓝牙耳机播放。
降价不多AirPods Pro2发布出来后，airpods3的价格可能有一些小幅下降，但不会降价特别多，主要原因是airpods3和AirPods Pro2定位不一样，airpods3是入门型号，半入耳设计，没有主动降噪功能，其原本的定价已经是比较便宜，因此他们的用户群体不太一样，价格因此也影响不大
可以。小米Watch Color2是可以连接蓝牙耳机的，Xiaomi Watch Color2支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。
预计会降价200元左右AirPods Pro2如果发布之后，第一代AirPods Pro预计会继续降价。实际上目前电商平台上的AirPods Pro第一代价格已经比苹果官方价格便宜很多，大概是在1200元左右，如果第二代发布的话，第一代预计价格会再降到1000元左右，考虑到它拥有降噪功能，这个价格性价比也十分的高
按照以下方法操作。1.Xiaomi Watch Color2可以控制手机播放音乐，使用此功能需手机和手表处于连接状态，小米运动健康APP中消息通知打开，消息通知使用权开启。2.使用方法:手机端打开音乐播放器，开始播放音乐后，手表端进入功能列表，选择音乐图标即可进入音乐控制页面，可以实现音乐开始/暂停、切换上一首/下一首，音量加/减功能。3.目前支持市面上大多的音乐播放器，但由于音乐播放器的开放程度及APP版本上的差异，可能会在一定程度上影响手表音乐控制功能的体验。
1999元AirPods Pro2官方定价大概是1999元，和上一代是一样的价格。苹果今年的所有新产品预计都不会涨价，价格保持和前一代同一水平。原因可能是苹果想要利用更有吸引力的价格来争取更多的消费者，从而获得更多市场的目的。
防水。小米Watch Color2防水等级为5ATM，可用于泳池游泳和海滩游泳等浅水域的水上活动。不适用于桑拿、温泉等高湿高温场景，也不适用于潜水、跳水、冲浪等面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。
不能。小米Watch Color 2是不支持eSIM功能的，也就是说不能离开蓝牙或者是手机独立通话，如果你想买能够独立通话的手表，就需要找支持eSIM功能的手表，这样才可以用你自己的手机号码进行打电话。
有提升AirPods Pro2音质比上一代有所提升，这款耳机有望支持苹果的Apple Lossless Audio Codec (即ALAC)音频编码，这是苹果的无损音频编码格式，所以音质方面 AirPods Pro2 可能会有显著提升
按照以下方法进行连接。Xiaomi Watch Color2支持连接WiFi，支持2.4GHz WiFi（802.11b/g/n）。连接方式如下:打开手表设置---WLAN设置---开启WLAN开关，等待WLAN搜索完成，在WLAN列表中点击要连接的WLAN，打开小米运动健康APP输入该WLAN的密码，等待手表连接成功即可;如有已保存的WLAN，打开WLAN开关后可自动连接。使用场景:手表端网易云音乐应用支持通过WLAN下载音乐，实现手表独立听歌。*为延长手表续航时长，WLAN连接状态下3分钟未使用，会自动关闭WLAN。