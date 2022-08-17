腾讯企业服务毛利水平持续改善，健康可持续战略初见成效

支持。小米Watch Color2是支持蓝牙，版本为蓝牙5.2。您可在手表主页上滑进入快捷控制面板，可查看蓝牙连接状态，图标为灰色表示未连接，图标为蓝色表示已连接。蓝牙5.2版本中对的ATT协议进行了完善（EnhancedAttributeProtocol），EATT支持并发事务，允许与来自不同应用程序的ATT数据包与相关的L2CAP数据包交叉，并允许在连接期间更改ATT最大传输单元（MTU）。总的来说，这些更改可以在设备上提高和改进用户体验，当有多个应用程序同时使用蓝牙低功耗（LE）协议栈时，可以通过暂时减少一个应用程序对协议栈的使用，以阻塞另一个应用程序的使用。这可以减少一个或多个应用程序的端到端延迟，并改善用户的响应体验。