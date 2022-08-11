中国移动：上半年营收4969亿元 5G套餐客户数达5.11亿户

站长之家 8 月 11日讯：今日，中国移动公布数据称，上半年营运收入4969 亿 元，同比增长12.0%。移动客户数为 9.70 亿户，其中 5G 套餐客户数为 5.11 亿户。
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中国移动5G 套餐用户数 5.109 亿户、中国联通5G套餐用户数 1.85 亿户、中国电信5G 套餐用户数 2.3165 亿户...
中国移动发布2022年6月份运营数据，公告显示，当月，中国移动移动客户数净增325.2万户，用户总数达到9.6985亿户；5G套餐客户数净增1581.4万户，客户数累计达到了5.1亿户，5G渗透率53%；有线宽带客户数净增249.9万户，累计达到2.56057亿户...
站长之家 8 月 8 日讯：中国联通公布数据称，2022年上半年，实现营收1762.6 亿元，同比增长 7.4%...
完美世界今日发布2022年半年度报告，报告显示，完美世界上半年实现营业收入39.23亿元，同比下滑6.73%；实现归母净利润11.37亿元，同比增长342%；实现扣除非经常性损益后的净利润6.71亿元，同比增长1654%...游戏业务营收37.36亿元，同比增长约10%，游戏业务归母净利润11.83亿元，同比增长430%......
中国联通香港发布公告称，2022年上半年，公司营业收入实现人民币1，762.6亿元，同比增长7.4%;2022年上半年，公司净利润实现人民币109.6亿元，同比增加人民币17.9亿元...报告显示，该公司上半年服务收入1610亿元，同比上升8.3%，增速创近年同期新高...上半年实现移动服务收入人民币849亿元，同比提升3.4%，移动出账用户达到3.2亿户，其中5G套餐用户淨增2，999万户达到18，492万户，5G套餐渗透率达到58%，用户结构进一步优化...
分产品来看，主业产品及服务营收293.66亿元，同比增长5.21%，毛利率为44.61%，同比减少2.88%；主业建造工程营收为8.84亿元，同比增长114.95%，毛利率为17.53%，同比减少11.50%；创新业务营收70.08亿元，同比增长25.62%，毛利率为40.25%，同比减少1.39%...分地区来看，今年上半年海康威视境内营收为252.45亿元，毛利率为42.69%，同比减少3.08%；境外营收117.13亿元，毛利率为44.14%，同比减少3.54%......
8月11日，中国移动发布中期业绩报告，该公司2022年上半年营运收入为人民币4，969亿元，同比增长12.0%；...而上半年净利润方面，中国移动进账702.8亿元人民币，同比增长18.9%，平均一天净赚3.8亿元，吸金能力不俗...数据显示，中国移动客户数为9.7亿户，其中5G套餐客户数为5.11亿户，移动ARPU（每用户平均收入）同比增长0.2%，为52.3元......
中国移动发布了中期业绩报告，根据报告显示2022年上半年营运收入为人民币4，969亿元，同比增长12.0%净利润方面，中国移动的表现也非常不错，总净利润702.8亿元人民币，同比增长18.9%，平均一天净赚3.8亿元...根据数据显示，中国移动客户数为9.7亿户，其中5G套餐客户数为5.11亿户，有线宽带客户数为2.56亿户，其中家庭宽带客户数为2.30亿户...
公司预计上半年实现营收35.08-35. 67 亿元，同比增长10.5%-12.5%，主营业务云+软件收入同比增长18%-20%...公司表示，用友以大型企业为服务重心，这些企业绝大部分分布在北京、上海及广东地区，前两者的疫情防控，给公司客户签约、收款及实施交付都带来了不小的影响，但最终营收实现增长，表明了在疫情等不确定因素影响下，用友以大型企业为核心的客户结构带来更稳定的产出，充分体现公司成长的韧性...在预告中，用友披露了半年度归母及扣非净利润情况...
财报显示，李宁上半年营收124.09亿元人民币，同比上升21.7%；归母净利润21.89亿元，同比上升11.6%；净利率由19.2%下降至17.6%，毛利率下降5.9个百分点至50.0%...李宁方面表示，本期受上海、深圳等诸多大城市疫情的影响，以布局都市为主的直营渠道经营受到冲击，收入扩张步伐放缓，同比增长率为10.8%;电子商务渠道积极发展直播板块业务，同时进行更高效、更精准的宣传和投放，收入获得19.2%的稳定增长......
支持以下设备。浮窗投屏电视功能需手机支持妙享中心方能使用，目前仅支持部分电视机型，包括:小米电视 ES 55/65/75英寸 、小米电视 5及小米电视 5 Pro 55/65/75英寸、小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸 、Redmi X55/X65/X75（2022款）、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
支持以下设备。手机音频流转功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型，支持的音箱机型包括:Xiaomi Sound、Xiaomi AI 音箱第二代、小米小爱音箱、小米小爱音箱 Pro、小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、Redmi 小爱触屏音箱 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、小米小爱触屏音箱 Pro 8;支持的电视机型包括:小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸、小米电视 6 至尊版 55/65/75 英寸、小米电视 6 OLED 55/65英寸 、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/75英寸、小米电视全面屏Pro 43/55/65英寸、小米透明OLED电视 55英寸、小米电视 ES 43/50/55/65/75英寸、小米电视 ES Pro 86英寸、小米电视 EA 32/40/43/50/55/58/60/65/70/75 英寸 （2022款）、小米电视 4A 32/40/43/49/50/55/58/60/65/70 英寸、小米电视 4S 43/50/55/65/75英寸、小米电视 4C 40/43/50/55/58英寸、小米电视 4X 55英寸、小米电视4 55英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 (2022款)、Redmi 智能电视 A32/42/A43英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等Redmi K50 至尊版支持的频段：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8 频段需运营商发布后通过软件升级支持；4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42注：LTE B41(2496-2690 194MHz) ；3G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0
支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机
需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。
最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps
有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。
有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头
不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。
不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz
支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。
有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机
1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。
没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电
支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。
3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面
支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。
支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。
交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。