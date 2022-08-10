小米耳机APP正式上线 目前仅支持Xiaomi Buds 4 Pro

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:今日，小米耳机APP正式上线，当前仅支持Xiaomi Buds 4 Pro。
据介绍，小米耳机APP是小米旗下耳机配套App，可在App中管理耳机设备，升级耳机固件，及时体验最新版本功能;
包括:个性化设置耳机功能，如降噪通透模式设置、手势设置等、解锁各种隐藏功能，如查找耳机、佩戴检测等。
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8月9日，小米应用商店上架了小米耳机App，版本号为1.1.0，大小为22.52MB，开发者显示为北京小米移动软件有限公司，介绍显示为小米耳机管理助手...据“小米耳机”是小米旗下耳机配套App，用户可以通过该App管理耳机设备，升级耳机固件，还能个性化设置耳机的降噪通透模式设置、手势设置等...
小米在应用商店上架了新的官方App小米耳机”，让耳机的升级与设置终于脱离了小爱同学...根小米耳机”是小米旗下耳机配套的App，用户能够通过该App管理耳机设置，升级耳机古剑，个性化耳机降噪、手势等功能，并支持查找耳机、佩戴检测等进阶操作...目前小米耳机App仅支持即将发布的小米Buds 4 Pro一款耳机，其他耳机将在后续逐步适配...对于使用非MIUI手机的用户来说，小米耳机App的推出，无疑使他们使用小米TWS耳机的过程更加轻松便捷...
今年2月，曾有一款标榜元宇宙”的社交软件啫喱迅速爆火，一度冲上App Store总榜、免费社交榜第一名...字节跳动正式推出了线上虚拟社区App派对岛”，这款在元素上与啫喱”有部分相似的应用，很可能会成为字节元宇宙”战略的第一枪...能够看出，目前的派对岛已经有了虚拟形象、实体化社区、线上实时互动等元宇宙”社交软件的基本内容，且凭借抖音庞大的传播与引流能力，有望快速充实社区体量......
小米今日官宣，将于8月11日晚7点给大家带来小米真无线降噪耳机小米Buds 4 Pro，目前新品已上架开启预约...从官方放出的海报可以看出，新款耳机采用了全新外观设计，较上一代更加圆润，耳柄部分进行了亮面处理，配色也采用了亮眼的金色，给人一种高贵优雅之感...该耳机支持48dB智能动态降噪，这应该是目前降噪的顶级水平...小米Buds 4 Pro还支持空间音频功能，该功能支持空间音频360声场，让用户置身带来更加优秀的沉浸感体验...
中关村在线消息：此次发布会上，除了小米MIXFold2之外，小米还发布了旗舰真无线蓝牙耳机——小米Buds4Pro...小米Buds4Pro采用么开放式磁吸收纳，12nm处理器，支持独立空间音频，第二代11mm双磁超动态单元，支持LHDC4.0、48dB主动降噪、骨声纹通话降噪，9小时续航，黑、金两款配色...
8月11日晚，小米举行新品发布会，正式推出新一代旗舰TWS耳机小米Buds4Pro...小米Buds4Pro支持自适应动态降噪，降噪深度达48dB，降噪宽度可达4000Hz，支持自适应3档自动调节，可自动识别环境并智能调节降噪深度，选择最合适的降噪模式，保证舒适性与降噪...音质方面，小米Buds4Pro配备定制11mm大振幅动圈单元，通过小金标Hires无线认证，支持96kHz高清音频，支持SBC、AAC、LHDC4.0音频编解码...小米Buds4Pro售价1099元，首发价999元，现已全渠道开售......
小米耳机APP是小米旗下耳机配套App，可在App中管理耳机设备，升级耳机固件，及时体验最新版本功能;...传闻还称，蔚来的第一款手机定位为高端旗舰，起步价可能超过5000元...我国直播行业市场规模达1844.42亿元...8月10日，《中国网络表演（直播）行业发展报告》《网络直播文艺生态报告》双报告同时发布...数据显示，2021年我国网络表演（直播）行业市场规模达1844.42亿元...主播和用户方面，报告数据显示，截至2021年12月，我国网络表演（直播）行业主播账号累计近1.4亿......
Google Store 现在开始接受 Pixel 6a 和 Pixel Buds Pro 的预订了...Pixel Buds Pro 您可以获得带 Silent Seal 的主动降噪功能、长达 31 小时的聆听时间、可在耳机外聆听的透明模式、无线充电和内置的 Google 助理...
预期的新产品之一是一对新的旗舰无线耳机，德国网站WinFuture的朋友们获得了GalaxyBuds2Pro的官方图片以及其详细规格...泄露的规格表表明，GalaxyBuds2Pro内置10毫米驱动器，支持蓝牙5.3连接，每个耳塞上包含多个麦克风，以获得最佳的高清语音拾取和噪音消除能力...充电盒将能够以无线方式以及通过其USB-C端口进行充电...它们将有Zenith灰、Zenith白和Bora紫三种颜色，欧洲的零售价为229欧元，美国为229美元...
2022年8月11日小米举办主题为“穿越人生低谷的感悟” 的雷军年度演讲，并发布了年度新机器，小米MIX Fold2、Redmi K50至尊版、小米 Buds4Pro 、 小米Watch S1Pro、米家智能净烟机P1等年度旗舰产品...小米Buds4Pro作为旗舰级耳机，具有48dB动态的超强降噪、耳机端独立空间音频的超强技术、双磁超动态单元，LHDC4.0的超强音质、以及小米设备快速连接，独立App的超强体验...科技之美，一见倾心......
支持以下设备。浮窗投屏电视功能需手机支持妙享中心方能使用，目前仅支持部分电视机型，包括:小米电视 ES 55/65/75英寸 、小米电视 5及小米电视 5 Pro 55/65/75英寸、小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸 、Redmi X55/X65/X75（2022款）、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
支持以下设备。手机音频流转功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型，支持的音箱机型包括:Xiaomi Sound、Xiaomi AI 音箱第二代、小米小爱音箱、小米小爱音箱 Pro、小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、Redmi 小爱触屏音箱 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、小米小爱触屏音箱 Pro 8;支持的电视机型包括:小米电视大师 65英寸 OLED/77英寸 OLED/82英寸、小米电视 6 至尊版 55/65/75 英寸、小米电视 6 OLED 55/65英寸 、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/75英寸、小米电视全面屏Pro 43/55/65英寸、小米透明OLED电视 55英寸、小米电视 ES 43/50/55/65/75英寸、小米电视 ES Pro 86英寸、小米电视 EA 32/40/43/50/55/58/60/65/70/75 英寸 （2022款）、小米电视 4A 32/40/43/49/50/55/58/60/65/70 英寸、小米电视 4S 43/50/55/65/75英寸、小米电视 4C 40/43/50/55/58英寸、小米电视 4X 55英寸、小米电视4 55英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/98/100英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 (2022款)、Redmi 智能电视 A32/42/A43英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a等Redmi K50 至尊版支持的频段：5G：n1 / n3 / n5 / n8 / n28a（上行：703MHz-733MHz，下行：758MHz-788MHz）/ n38 / n40 / n41 / n77 / n78注：实际网络和频段使用情况取决于当地运营商部署，n3、n5、n8 频段需运营商发布后通过软件升级支持；4G：FDD-LTE：B1 / B3 / B4 / B5 / B8 / B18 / B19 / B26TDD-LTE：B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42注：LTE B41(2496-2690 194MHz) ；3G：WCDMA：B1/ B4/ B5/ B6/ B8/ B192G：GSM：B2 / B3 / B5 / B8；CDMA 1X：BC0
支持以下设备。触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制，支持的音箱机型包括：小米智能家庭屏 6、小米智能家庭屏 10、小米小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 Pro 8、Redmi 小爱触屏音箱 8；支持的电视设备包括：小米电视大师 82 英寸/ 65 英寸 OLED、小米电视6 OLED 55/ 65 英寸、小米电视 5 及小米电视 5Pro 55/65/ 75 英寸、小米电视全面屏 Pro 43/55/ 65 英寸、小米透明OLED电视 55 英寸、Redmi 智能电视 MAX 86/ 98 英寸、Redmi 智能电视 X50/X55/X65/X75 （ 2022 款）、小米电视 ES 43/50/55/65/ 75 英寸，使用前请确保将设备软件更新至最新版本，后续将支持更多设备。
不是Redmi K50 至尊版屏幕分辨率是1.5K级别的，不是2K屏幕。它的屏幕分辨率为2712 x 1220（1.5K）。小米高管卢伟冰称此前发现有一部分用户既想要 2K 屏幕的清晰度，又要 FHD 的低功耗，所以提出了 1.5K 直屏的设想。Redmi K50 至尊版的 1.5K 直屏拥有 446PPi 像素密度，且为 Redmi 首款 12bit 屏，高达 687 亿色，同时支持 1920Hz 高频 PWM，硬件级低蓝，并获得 SGS 低视觉疲劳认证手机
需3.7.0版本小米运动健康。妙享中心功能目前支持 Xiaomi MIX Fold 2、Redmi K50 至尊版手机，并连接绑定3.7.0及以上版本的小米运动健康应用才能显示、启用此功能，触屏控制功能需手机启用妙享中心后方能使用，目前仅支持部分音箱和电视机型的控制。
最高4K 30 / 60fps视频Redmi K50 至尊版可以拍摄是视频格式有4K 视频拍摄： 30 / 60fps、1080p 视频拍摄：30 / 60fps、1080p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps、720p 视频拍摄：30fps、720p 慢动作视频拍摄：120 / 240 / 960fps
有以下这些功能。1.日常活动记录，可以记录日常的一些活动信息。2.健康功能包括心率监测、睡眠监测、压力监测、呼吸训练、血氧检测，这些都是支持安卓和iOS系统的。3.117种运动模式，自动识别运动开始（健走、跑步、划船机、椭圆机、跳绳），支持查看运动轨迹跟踪以及运动能量消耗。4.支持小爱同学语音助手。5.支持微信以及支付宝支付和NFC功能，包括公交卡、门禁卡、空白门卡。6.支持多种应用，包括表盘市场、闹钟、录音、倒计时、天气、找手机、手电筒等。7.支持蓝牙通话、来电提醒、通话降噪。
有Redmi K50至尊版主镜头支持OIS 光学防抖，这颗主镜头的参数是1亿像素超清主摄:S5KHM6，1/1.67″感光元件，1.92μm 融合像素，OIS 光学防抖，1G +5P 玻塑混合镜头，f/1.6超大光圈，后置镜头的其他两个镜头参数是800万 像素超广角镜头:120° FOV、200万 像素微距镜头
不支持。小米Watch S1Pro目前支持的系统版本是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，并没有对华为的鸿蒙系统进行适配，所以是不支持鸿蒙的。华为鸿蒙系统（HUAWEI Harmony OS），是华为公司在2019年8月9日于东莞举行华为开发者大会（HDC.2019）上正式发布的操作系统。华为鸿蒙系统是一款全新的面向全场景的分布式操作系统，创造一个超级虚拟终端互联的世界，将人、设备、场景有机地联系在一起，将消费者在全场景生活中接触的多种智能终端实现极速发现、极速连接、硬件互助、资源共享，用合适的设备提供场景体验。
不是Redmi K50 至尊版不是DC调光，使用的是1920Hz 高频 PWM 调光，K50 至尊版使用的屏幕是6.67 英寸OLED 柔性直屏，分辨率： 2712 x 1220（1.5K），色彩显示：12bit 对比度：5，000，000:1 显示帧率：最高 120Hz 触控采样率：最高 480Hz
支持。小米Watch S1Pro是支持NFC功能的，其中NFC功能有支付宝扫码支付、微信扫码支付、NFC公交卡、NFC模拟门卡、NFC空白门卡，NFC 门禁卡功能，目前仅能支持模拟市面上频率为13.56MHz但未经加密的门卡，暂时无法模拟带有门卡功能的银行卡和有储值消费功能的门卡。
有Redmi K50 至尊版使用的是屏下指纹解锁方式，它还有红外遥控功能、X轴线性马达、双扬声器，各方面性能在同价位的安卓手机中是比较齐全，性价比比较高。K50 至尊版主要参数是骁龙8 Gen 1 Plus处理器，定制1.5K OLED直屏，120W快充+5000mAh电池，一亿像素OIS光学防抖相机
1.47英寸。小米Watch S1Pro采用蓝宝石玻璃镜面 + 不锈钢机身设计，其中屏幕1.47英寸柔性AmOLED直屏，600nit亮度，屏占比72.7% 。柔性屏幕可以让机身减薄0.3mm，这样抠出了30毫安时的空间。电池到了500mAh。磁吸无线快充，85分钟充满。如果真着急，也支持手机反向无线充电给它紧急续命。
没有Redmi K50 至尊版不支持无线充电，它支持120W 有线快充，手机支持 QC3+ / PD2.0 / PD3.0 快充协议，标配 120W 充电器，兼容 PD 充电协议，手机内置5000mAh(typ)锂离子聚合物电池，另外K50至尊版也不支持反向无线充电
支持。小米Watch S1Pro是支持苹果手机的，目前支持的系统是Android 6.0 或 iOS 13.0 及以上版本，也就是说只要你的苹果手机系统达到了iOS13.0就可以连接上小米Watch S1Pro了。iOS13是苹果公司研发的移动端手机操作系统，于北京时间2019年6月4日发布，截至2020年9月2日，iOS13已更新至iOS13.7，iOS13所有版本已完成更新。
3725mm²的大VC板，散热性能不错Redmi K50 至尊版采用了3725mm的大VC板，并且还在VC上加入了导流槽的设计，能够增强热蒸汽流动的方向性，在游戏时的表现也比较不错，王者荣耀等游戏可以支持120帧稳定的画质，原神也可以保持60Hz左右的画面
支持。小米Watch S1 Pro是支持蓝牙5.2的，此外Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz（发射功率限值小于10mW(e.i.r.p)）;802.11a/n 5GHz （工作频段：5150-5350MHz及 5725-5850MHz，其中工作于 5725-5850MHz 频段发射功率限值小于25mW(e.i.r.p)）。
支持。小米Watch S1Pro是支持无线充电的，手表电池充电【方式如下】:1. 将手表放置在充电座上，使手表背部的充电触片与充电座上的金属触点完全贴合;2. 将充电座另一端连接至USB-A充电器。手表电量低于10%，将提示连接充电器充电;充电过程中，将会有充电提示。若手表长时间放置后无法开机，再次使用时需预充1分钟左右才会显示充电图标。
交通卡、Mi Pay、门卡、车钥匙等功能Redmi K50 至尊版NFC可以支持交通卡：支持 300+ 座城市，支持 40+ 张公交卡免费从旧手机迁移至新手机；Mi Pay：支持线上 APP 支付，线下刷卡、银联二维码支付、银联标签碰一碰支付；门卡：实体门卡、智能门锁、社区门卡、自定义空白卡。