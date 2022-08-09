天猫超市物流详情页面“丹鸟”已改为“菜鸟直送”

站长之家 8月 9 日讯：今日，天猫超市、天猫国际购物物流详情页面“丹鸟”已改为“菜鸟直送（丹鸟）”。菜鸟表示，在大部分地区，大家上午 11 点之前在天猫超市下单，承诺当天就可以送货上门。
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一个最新变化是，淘宝物流详情当中，原来页面显示由“丹鸟”配送，现在已经更改为“菜鸟直送（丹鸟）”...菜鸟直送官方服务号今天也发布信息，称从丹鸟到菜鸟，物流详情这一字之差的变化，是为了给大家带来更好的服务体验...菜鸟CEO万霖近期公开表示，将送货上门列为 2022 年最重要的事情之一...菜鸟送货上门方式多样，除了自营的菜鸟直送，还有加盟式的菜鸟驿站也联合天猫淘宝，继续推行在末端提供送货上门选择...
你在淘宝买东西时有见过丹鸟物流吗？现在它改名了...最近天猫超市、天猫国际的物流已经从丹鸟”变成了菜鸟直送（丹鸟）”...官方透露，菜鸟内部已经送货上门提到更高优先级，自营的菜鸟直送被推到前台，成为送货上门的主要配送力量，不仅要送得更快，还要送货上门...这两年，菜鸟一直在加速...官方表示，菜鸟直送是菜鸟的自营物流，一开始就是高标准建设的，现在送货上门覆盖了全国300多个城市...现在菜鸟又将天猫超市式”送货上门扩展到了天猫国际，80%的菜鸟保税仓接入了菜鸟直送，以后进口商品也送上来了...
天猫超市在浙江的首个冷链中心“雪糕镖局”正式启用，内部设立了零下18度的冷冻区以及0度到5度的冷藏区...天猫超市售卖的100多种雪糕，全部储藏在零下18度的冷冻区内，消费者下单后，拣选工人将会在仓内完成雪糕拣选、打包和发货...“雪糕镖局”通过IoT设备、智能算法等技术，整个库区实现了智能化管理，确保雪糕保存和冷链配送不化冻...
在同期举办的物流时代之夜—物流品牌价值企业TOP100 发布晚会上，科箭获评“ 2021 物流业‘金飞马’杯智慧物流企业TOP10”“ 2021 物流业‘金飞马’杯品牌价值企业TOP100”两项殊荣，这既是对科箭赋能企业供应链数字化、智能化转型战略的充分认可，也是鼓励科箭持续创新、进取不止的强大动力......
在 7 月 25 日启动的 2022 菜鸟开放周上，菜鸟地网发布的新业务大图显示，通过国内物流设施服务、全球物流设施服务、产业园设施服务、航空地服、数智资管五大业务板块，菜鸟地网已形成了投、建、招、管、服的全方位服务能力，将构建数智化全链路服务体系，为全球合作伙伴提供一站式的数智化服务体验...菜鸟地网在全国起网布点，构建国内数智物流基础设施骨干网，目前已覆盖全国主要枢纽城市，拥有50+综合园区，提供以中高端仓储、分拨一体化网络设施为核心的综合服务......
昨日，京东物流发布公告称，收购德邦控股的股本权益相关交易完成（即第一期转让完成、MVA第一期转让完成及少数权益卖方协议完成，相关卖方因此向买方合共转让德邦控股超过50%的股本权益）已于2022年7月26日发生...相关交易完成后，德邦控股将成为京东物流的附属公司...德邦股份表示，如本次交易顺利实施，德邦物流股份有限公司的实际控制人将发生变更，由 JD.com， Inc. 控制的宿迁京东卓风企业管理有限公司将成为公司的间接控股股东...
其原料物流、成品物流、三方物流三种平行运输方式，加大了整体的管理难度、操作难度和运营成本...数据连接整个物流中的参与者，通过数据采集、数据分析，恒逸物流管理信息系统大屏能展示车辆运行状况、运输时效、运输成本，通过建立数据分析模型，数据能辅助业务流程优化、运输资源优化、运输成本优化，以此让数据为参与者在决策时提供帮助和依据，在一定层面上用数据驱动物流运作，从而使整个物流体系高效运转......
8月2日，京东物流宣布推出「预制菜专属解决方案」，依托遍布全国的冷链物流体系，为预制菜企业提供从商品生产储存到打包配送，从线上业务到线下场景的全程冷链解决方案...而在物流运输中，京东冷链通过全程可视化的温度监控平台和对冷藏车的在途管理系统，全力呵护商品品质...据艾媒咨询相关数据显示，2021年中国预制菜市场规模预计为3459亿元，2023年将达到5156亿元，若未来中国预制菜市场增速保持稳定在20%，则在2027年预制菜市场规模将破万亿，市场潜力巨大...
昨日晚间，京东在港交所发布公告称，附属公司京东智能产业发展集团已完成强制性收购中国物流资产控股有限公司，其股份于香港联合交易所有限公司主板上市，且中国物流资产余下全部股份已转让予京东产发...去年9月，中国物流资产发布公告称，京东同意收购9.16亿股股份，购买价为每股4.35港元，总代价为39.9亿港元...资料显示，中国物流集团有限公司由中国铁路物资集团有限公司工商登记信息变更而来，截至2020年底，中国物流资产在位于19个省份或直辖市物流枢纽的37个物流园拥有176套营运中之物流设施...
手机天猫App全新升级，发布“有点特别版”，新版App首页采用当下流行的极简风，商品推荐不再“猜你喜欢”，用户可自主订阅兴趣标签；升级后“拍立享”拍图找货功能，从推荐多款到只推荐最优一款；搜索支持筛选送货上门商品，围绕用户体验全面升级...系统会综合价格、销量、服务等因素，筛选出最优一款商品，帮用户省去挑选时间...天猫App本次升级，还上线了新猫享频道、天猫排行、猫猫币、AR交互等多个全新功能......
折叠：84.9 x 71.9 x 17.1~15.9mm展开：165.2 x 71.9 x 6.9mmGalaxy Z Flip4机身尺寸为折叠：84.9 x 71.9 x 17.1~15.9mm，展开：165.2 x 71.9 x 6.9mm，重量：187g，它的屏幕为6. 7 英寸内屏（22:9 支持120Hz自适应刷新率/Dynamic AMOLED 2X/UTG玻璃）1. 9 英寸外屏
长按开机键12秒。不少朋友会遇到一些手表错误需要重启的场景，如果要强制进行重启的话，就可以长按开机关机键12秒即可，强制重启最好少按，如果频繁的强制重启的话还是会对手表有些许影响的，所以不到万一必须进行强制重启，还是不建议平时随意进行强制重启操作。
6.7英寸内屏，1.9英寸外屏Galaxy Z Flip4屏幕参数为：6. 7 英寸内屏（22:9 支持120Hz自适应刷新率/Dynamic AMOLED 2X/UTG玻璃）1. 9 英寸外屏，屏幕上使用的是康宁Victus+玻璃，外屏则是康宁DX玻璃。
Galaxy Z Flip4搭载了骁龙8 Gen1 Plus处理器，屏幕是6. 7 英寸内屏（22:9 支持120Hz自适应刷新率/Dynamic AMOLED 2X/UTG玻璃），1.9英寸外屏，相机方面是12MP主摄（OIS）+12MP超广角，前置10MP 镜头，3700mAh+25W有线（支持无线），其他功能还包括NFC/双扬声器/IPX8 级防水/多角度悬停/装甲铝合金中框/康宁Victus+玻璃，康宁DX玻璃（外屏拼接）。机身尺寸为折叠：84.9 x 71.9 x 17.1~15.9mm 展开：165.2 x 71.9 x 6.9mm 重量：187g
有以下注意事项。1.将手表充电口与充电底座的金属触点对准贴合，直到手表屏幕出现充电电量指示。※请使用设备随附的充电底座及USB-C充电电缆为设备充电。充电时请使用获得CCC认证的电源适配器。2.※Watch vO0C闪充功能:电池温度在20~40°℃，适配器额定输出为5V--1.5A及以上且符合要求时，手表将进行闪充充电。※充电前请保持充电口清洁干燥，以免汗液残留导致金属触点腐蚀或其他风险。3.※为延长电池寿命，请在电量完全耗尽前及时为设备充电。4.※如长时间存放设备，应每 3 个月充电一次，以防电池过度放电导致无法正常使用。
能。OPPO Watch3系列支持5ATM 游泳级防水.依据 ISO22810First edition:2010检验标准，通过南德认证检测。可用于游泳池或海滨游泳等浅水域的水上活动。不适用于浮潜、热水淋浴、温泉、桑拿（蒸汽室）、跳水、潜水、滑水、面对高速水流的其他涉水活动及深水活动。手表接触水后可以轻甩手表，再用干净的布擦干清洁(在海水中使用之后应先用清水冲洗手表)。防水功能并非永久有效，可能随着时间推移而减弱。
263克Galaxy Z Fold4机身重263克，机身尺寸为折叠：155.1×67.1×14.2~15.8mm，展开：155.1×130.1×6.3mm，屏幕尺寸则是内屏7. 6 英寸，外屏6. 2 英寸，使用侧边指纹识别，并且对称式双扬声器、X轴线性马达、IPX8 级防水、支持S Pen手写笔、前后康宁Victuc+玻璃、装甲铝合金中框
按以下步骤开通。1.手表支持eSIM独立通话功能，脱离手机也可以独立使用电话、短信和移动数据网络功能。2.手表与手机配对后，在"欢太健康"App中点击进入“设备>eSIM管理"，根据屏幕提示申请开通eSIM.※eSIM业务详情及资费标准等请咨询对应运营商。3.eSIM卡，即Embedded-SIM，嵌入式SIM卡（电子SIM卡）。eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上，而不是作为独立的可移除零部件加入设备中，用户无需插入物理SIM卡。这一做法将允许用户更加灵活的选择运营商套餐，或者在无需解锁设备、购买新设备的前提下随时更换运营商，简单来说，eSIM就是电子化的SIM卡，是一个数据文件，可通过网络下载到移动终端。功能上和普通SIM卡无异，有了它，各种电子产品就能连接上网、接播电话、发短信等。
有Galaxy Z Fold4内屏有屏下摄像头，为400 万像素（F1.8，2.0μm，FF），此外外屏的前置 1000 万像素（F2.2，1.22μm），后置摄像头参数为后置50MP主摄（F1.8，1.8μm，OIS，2PD）+12MP超广角（F2.2，1.12μm）+10MP长焦（3x，OIS，1.0μm）三摄
骁龙W5+Apollo4Plus。2022年8月10日，OPPO Watch3系列正式发布，新品标配骁龙W5+Apollo4Plus旗舰双芯、UDDE双擎混动2.0，骁龙W5可穿戴芯片，4nm制程工艺，媲美手机!芯片能效比、触控流畅性、响应速度再攀新高。小核采用Apollo4Plus ，功耗显著降低，承载应用再次强大。
6.2英寸Galaxy Z Fold4 外屏是6. 2 英寸Dynamic AMOLED 2X居中打孔屏，分辨率2316×904（23.1:9），120Hz自适应刷新率，前置 1000 万像素（F2.2，1.22μm），此外还有一个内屏屏下摄像头 400 万像素（F1.8，2.0μm，FF）
支持。OPPO Watch 3是支持iOS系统的，但是其中有一些功能是不能支持苹果手机。连接 iOS 不支持使用 Fit，滴答清单，咕咚，薄荷健康，小睡眠，最美天气，同程旅行，喝水时间，同花顺，Keep，九号出行，岚图汽车，会跑，掌上公交，yoyo日常，同花顺，智导互联，智导互联云钥匙，具体以实际情况为准；微信支付需要下载「微信儿童手表版」方可使用。比亚迪 NFC 车钥匙不支持连接苹果手机时开通，智导互联、智导互联云钥匙、九号出行不支持连接 iOS 时下载。手机鼾声监测仅支持 Android 6 及以上的手机，不支持 iOS 手机，鼾症风险评估结果仅供参考，不作为医疗诊断依据。
X轴线性马达Galaxy Z Fold4内置了X轴线性马达，是目前旗舰智能手机中常用的线性马达。X轴线性马达比Z轴、Y轴线性马达可以模仿更多类型的振动，也是现在比较受欢迎的一种线性马达。
4天。OPPO Watch3的全智能模式典型场景续航是 4 天，轻智能模式典型场景续航是 10 天，全智能模式连接LTE网络续航是 3 天，全智能模式里度使用续航是1.5天。所以OPPO Watch3是根据自身使用场景来看续航时间的，一般来说是3-10天左右。
有以下这些。OPPO Watch 3是支持车钥匙功能的，支持的汽车品牌有爱驰、长安欧尚、特能行、比亚迪、长安汽车、岚图、九号，其中理想汽车APP官方表示正在适配中，也就是一定会出，但是出的时间还需要等待官方宣布，这样就不用担心自己出门忘记带车钥匙了，很是方便。东风 Honda 下载智导互联 App， 广汽本田下载智导互联云钥匙，长安汽车需要下载腕有引力，长安欧尚下载欧尚 Style；比亚迪 NFC 车钥匙不支持连接苹果手机时开通，智导互联、智导互联云钥匙、九号出行不支持连接 iOS 时下载。
可以Galaxy Z Fold4可以支持IPX8级防水，设备在三米的水深中，还可以持续工作 30 分钟以上。在大多数情况下的水渍泼溅是可以防护的，但是不建议使用水冲洗手机或者是在水池、浴室、桑拿房等环境中使用手机，比如容易因为环境的潮湿进水。通常这种进水是无法获得官方的保修的。
可以。OPPO Watch3是可以通过第三方应用软件下载到抖音等APP的，还可以下载一些游戏游玩，此外还可以看腾讯视频、爱奇艺视频，但是由于OPPO Watch3原本是不支持这些软件，现在只是投机取巧能玩，自然体验上不会很好。首先就是发热会比较严重，长时间刷抖音、B站等应用，由于是手表，大量的热量堆积，自然就发热严重，此外掉电的速度也是极快，所以也很伤电池，手表的寿命也会大幅度降低。所以推荐大家，就算能通过ADB助手、唯趣等第三方软件达到可以刷抖音，普通人还是别去折腾，不如直接用手机，最多图个新鲜玩玩就好。
可以Galaxy Z Fold4无线充电的速度是15W，同时也支持反向无线充电，有线充电速度是25W，4400mA电池。如果按照旗舰智能手机来看，它的电池容量和充电速度都是比较低的，但折叠屏手机内部电池不容易放下比较大的，因此如果是当主力机型使用的话，可能一天的续航时间勉强能够满足需求。
展开三维：155.1 x 130.1 x 6.3 mmGalaxy Z Fold4机身大小是折叠三维：155.1 x 67.1 x 15.8 mm，展开三维：155.1 x 130.1 x 6.3 mm。Galaxy Z Fold4屏幕的尺寸是7. 6 英寸2176 x 1812 分辨率内屏，6. 2 英寸Dynamic AMOLED 2X居中打孔外屏，分辨率2316×904（23.1:9）
可以。OPPO Watch 3手表本身是不可以玩原神的，毕竟游戏的大小摆在那边，下载都没那么大空间，更别提玩了，但是手表是支持玩云游戏的，很多人已经拿OPPO Watch 2来玩原神了，具体的方法就是用网易云游戏打开原神，你即可在OPPO Watch 3上玩原神，不过也是图一乐，没什么游戏体验。