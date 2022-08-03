运营干货|如何制作一张高质量公众号封面图，超详细教程！

现在微信收到最多的消息就是公众号发的，越来越多做公众号的人，一篇公众号是否有流量，我觉得封面图尤为重要!因为公众号推送的消息，用户第一眼看到的就是你的封面图，所以!你还不懂吗?

公众号封面有多重要?

超重要!

如果封面图看起来很low，没有吸引到用户，那用户会直接走掉，没有想看下去的欲望了。

那么做公众号封面图有没有什么技巧呢?

当然是有的!

几点小建议分享给大家:

1、背景图尽量选择纯色或者元素少的图，以简洁为主，不易复杂。

2、作图时图片上的字不宜多

3、重要信息保留在中间区域

4、多做适配以公众号预览为主

最后一点就是多看同行大佬是如何制作封面图的。

小白应该怎么下手?有模板可以直接套用吗?

当然!这个必须有!

小编在对比了六七八家做在线设计的网站后，最终选了一个最适合你们的。快来看看吧!

神器在此:图夫设计

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