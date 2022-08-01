小鹏汽车：7月共交付11524台 同比增长43%

部分性能可以和苹果对标Mate 50在一部分性能上还是可以和苹果iPhone14系列对标的，比如相机方面一直是华为Mate系列比较出色的部分，在多代机型上Mate系列手机都比iPhone表现的更好，在DxO上的评分也更高。此外充电方面也是Mate系列一直抖都比iPhone手机更快，Mate50系列可以支持100W的有线快充，苹果的充电速度仅为30W左右，同时Mate50也可以支持反向无线充电，功率大概是50W左右，也快于iPhone手机。Mate 50系列相对iPhone劣势的地方是处理器的性能，苹果的A15、A16处理器要强于华为手机上的处理器，各方面也十分均衡，发热功耗都是移动端顶尖级别。