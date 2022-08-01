小鹏汽车：7月共交付11524台 同比增长43%

站长之家 8月 1日讯：小鹏汽车公布数据称，2022年7月小鹏汽车总交付11，524台，同比增长43%。其中，小鹏P7交付6，397台，小鹏P5交付3，608台，小鹏G3i交付1，519台。今年1-7月，累计交付超过8万台，为去年同期的2.1倍。
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零跑汽车发布公告，7月交付量达12044台，同比增长超177%，连续三个月创新高...7月，理想汽车交付10，422辆理想ONE，同比2021年7月增长21.3%...小鹏P7交付6，397台，小鹏P5交付3，608台，小鹏G3i交付1，519台...
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站长之家 8月 1日讯：据理想汽车公布数据显示，理想汽车 7 月交付 10422 辆理想ONE，同比增长21.3%...
在“连线2022”磁力引擎合作伙伴大会上，快手联盟负责人冯超表示，今年上半年，快手联市占率同比增幅达115%，在618期间，快手联盟整体增长120%，6月同比增长20%...快手联盟已覆盖29个一级行业、116个细分行业，以及85%的头部媒体、8000多家合作伙伴...冯超表示，外循环成为快手联盟体量最大的预算来源，内循环成为快手联盟增长最快的预算来源...
吉利汽车6月纯电动（BEVs，含换电）销量19591辆，同比增长343%，今年累计销量81196辆，同比增长486%...吉利汽车日5月汽车总销量为89070部，较去年同期减少约7%，环比增长约23%;其中纯电动（BEVs，含换电）汽车总销量为15716部，同比增长424%;插电式混动汽车总销量为3903部，同比增长111%;油电混动汽车总销量为2729部...
赛力斯集团在上交所发布7月产销快报，报告显示，集团7月新能源汽车销量13291辆，同比增长316.78%；赛力斯汽车销量7807辆，同比增长8873.56%...
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据国外媒体报道，乘联会周三公布的初步估计数据显示，特斯拉中国6月份销售了约7.8万辆中国制造的汽车，与去年同期的33155辆相比，同比增长135%，与5月份的32165辆相比，环比增长142%...乘联会发布的数据显示，该月，该公司生产了33544辆汽车，出口了22340辆，批发销量为32165辆，同比减少约4%...特斯拉近日公布的2022第二季度生产和交付报告显示，该公司第二季度生产了25.858万辆汽车，交付了25.4695万辆汽车，与2022年第一季度相比有所下降......
国产品牌中，荣耀的表现最为出色...
据乘联会消息，2022年6月乘用车市场零售达到194.3万辆，同比增长22.6%，环比增长43.5%，6月零售环比增速处于近6年同期历史最高值...6月新能源乘用车零售销量达到53.2万辆，同比增长130.8%，环比增长47.6%，1-6月形成“W型”走势...
2022年1月。AMD Ryzen76800H 是一款8核移动处理器，于2022年1月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3+（伦勃朗）架构和 Socket FP7。多亏了 AMD 同步多线程 （SMT），核心数有效地翻了一番，达到16个线程。Ryzen76800H 具有16MB 的三级缓存，默认运行频率为3.2GHz，但根据工作负载可提升至4.7GHz。
是Mate 50系列将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙3. 0 系统的变化十分多，如状态栏只显示时间、电池、WI-FI、信号图标，其他一律不显示，超级终端新增多设备移动通信共享，新增锁屏卡片，新增紧急提示音，全新设计的某一权限的访问记录界面等功能
网游能玩。锐龙R7 6800H是能玩一些大型游戏的，但是这个大型游戏的定义仅限于网游，网游的配置一般不高，但是如果你的意思是玩3A大作这样的单机，那么锐龙R7 6800H是不能玩的，它的核显是Radeon 680M，这个核显的水平是和GTX1050差不多，对付一些网游是没什么问题，比如英雄联盟、原神、绝地求生低特效、魔兽世界低特效吃力一点。但是3A的单机游戏，锐龙R7 6800H的核显带起来就吃力了，所以可能玩不了。
部分性能可以和苹果对标Mate 50在一部分性能上还是可以和苹果iPhone14系列对标的，比如相机方面一直是华为Mate系列比较出色的部分，在多代机型上Mate系列手机都比iPhone表现的更好，在DxO上的评分也更高。此外充电方面也是Mate系列一直抖都比iPhone手机更快，Mate50系列可以支持100W的有线快充，苹果的充电速度仅为30W左右，同时Mate50也可以支持反向无线充电，功率大概是50W左右，也快于iPhone手机。Mate 50系列相对iPhone劣势的地方是处理器的性能，苹果的A15、A16处理器要强于华为手机上的处理器，各方面也十分均衡，发热功耗都是移动端顶尖级别。
Zen 3+。锐龙R7 6800H集成了基于Zen 3+微架构的所有八个内核。新的 Zen 3+ 是 Zen 3 架构的更新，应该不会提供很多变化。然而，芯片本身提供了许多新功能，例如支持 USB 4 (40 Gbps)、PCI-E Gen 4、DDR5-4800MT/s 或 LPDDR5-6400MT/s、WiFi 6E、蓝牙 LE 5.2、DisplayPort 2、和 AV1 解码。
预计799元Mate 50预计不支持5G网络，使用的是骁龙8Gen 1（4G）处理器，但华为有可能会推出5G通信壳。之前华为已经在P50 Pro上推出了5G通信壳，售价为799元，因此在Mate50上的价格预计也会一样。5G通信壳搭载了双核1.35GHz CPU，支持双模5G SA/NSA频段，内嵌了eSIM芯片与5G Modem，可以将手机网络由4G升级到5G。
可以Mate 50可以当空调的遥控器，因为它内置了红外传感器可以控制带有红外功能的设备，包括空调、电视机等。红外遥控功能是一种比较早就应用在智能手机中的功能，是很多用户比较喜欢用的一种功能。当然现在有很多的家用电器支持了APP和网关控制，因此有部分手机取消了红外功能。通过APP可以控制更多的功能，包括定时、空调温度调节等，更加智能化。
45W。AMD Ryzen 7 6800H的 TDP 为45W，这个消耗的功耗算是平均水平。此外锐龙 7 6800H 上提供硬件虚拟化，大大提升了虚拟机性能。使用高级矢量扩展 (AVX) 的程序将在此处理器上运行，从而提高计算量大的应用程序的性能。除了 AVX，AMD 还包括更新的 AVX2 标准，但不包括 AVX-512。
不是Mate 50系列中有多个不同的型号，包括华为mate50、华为mate50 Pro、华为mate50X以及华为mate50 保时捷设计版，其中保时捷设计版本会使用麒麟芯片，其他的几个型号基本上都是使用骁龙8Gen 1（4G）芯片。预计Mate50系列中使用的麒麟芯片数量不多，因此可以购买到带有麒麟芯片的Mate50手机数量会很少。
6纳米。AMD Ryzen 7 6800H是基于伦勃朗一代的大型（游戏）笔记本电脑的处理器，该芯片采用现代 6 纳米台积电工艺制造。，得益于改进的 6 nm 工艺和 6000 系列中的额外节能功能，电源效率应该非常好。
有Mate 50系列中Mate 50标准版，正面将采用了一块高素质屏幕，屏幕是1280P 分辨率，120Hz刷新率，采用居中挖孔设计，屏下指纹解锁，机身后采用 5000 万像素后置三摄方案，内置 4600mAh电池支持 100W 快充，预计其价格为8GB+128GB 4998 起售。直屏手机相对曲面屏手机来说，在玩游戏时更容易操作，且侧面不容易出现误触的情况，意外跌落时摔坏屏幕的概率会低一些，维修成本也较低，适合大多数用户的使用习惯。但直屏在颜值外观上不如曲面屏那么好。
支持。锐龙R7-6800H支持的操作系统如下:1.Windows11-64位版本2.Windows1064位版本3.RHEL x8664位4.Ubuntu x8664位5.对操作系统（OS）的支持可能会随制造商而有所不同。
可以Mate 50系列有望预装鸿蒙3.0系统，该系统围绕系统架构、超级终端、一次性开发和多终端部署三大功能不断创新。这带来了系统能力和开发工具的全面升级。在该系统中，手机、平板、PC的结合，带来了多屏协同的升级版。华为的多屏协同功能是国内厂商比较早开始应用的，可以在PC、平板、手机等设备中已经资料、图文等内容的传输以及同屏操作，提升工作和学习效率
详细参数如下。系列AMD Rembrandt （Zen3+）代码名称Rembrandt H （Zen3+）频率3200-4700兆赫一级缓存512KB二级缓存4MB3级缓存16MB核心/线程数8/16功耗（TDP = 热设计功耗）45瓦制造工艺6纳米最大温度95℃插座FP7特征XFR、FMA3、SSE4.2、AVX2、SMT图形处理器AMD Radeon680M （ -2200MHz）64位64位支持结构x86发布日期2022年1月4日产品链接（外部）AMD 伦勃朗 （Zen3+） R76800H锁屏吗是的操作系统支持Windows11-64位版本，Windows10 64位版本，RHEL x8664位，Ubuntu x8664位，*对操作系统 （OS） 的支持可能会随制造商而有所不同。PCI Express 版本PCIe®4.0
可以Mate 50可以支持100W的有线快充，但需要使用华为的快充套件，此外还可以支持50W无线充电功能。它还会搭配一块4600 毫安的电池，按照100瓦的快充来看，预计可以在1小时左右就可以将手机充满电。目前在安卓旗舰手机中，主要的快充速度基本在60W-150W左右，最高的支持200W快充，但华为的100W已经是中等以上的充电速度，速度已经是比较快的，对比iPhone速度更是快了更多。
8核16线程。AMD Ryzen7 6800H 是一款8核移动处理器，于2022年1月推出。它是 Ryzen7系列的一部分，采用 Zen3+（伦勃朗）架构和 Socket FP7。多亏了 AMD 同步多线程 (SMT)，核心数有效地翻了一番，达到16个线程。
2022年9月初Mate 50系列预计在2022年9月初发布，预计时间是9月5日-9日的某个日期发布，该发布会日期和苹果秋季发布会9月中旬会十分的接近，有望成为今年下半年又一个重磅的发布会。Mate 50系列预计会推出至少三款机型，分别是Mate50、Mate50 Pro、Mate50 X，还可能推出Mate50保时捷版本，处理器可能会搭载骁龙8Gen 1（4G）以及麒麟9000S处理器，起售价格预计在5000元起。
原神吃鸡可以玩。AMD 锐龙R9 6900HX的性能是十分不错的，搭载的核显型号是Radeon 680M，这个显卡的性能相当于MX450和GTX1050，这两个显卡想必很多朋友都很熟悉，1060是当年的神卡，而1050比1060低了一个档次，不过也足以应付一般的游戏了。比如英雄联盟、原神、绝地求生，这些游戏都是可以流畅运行，而几年前的单机大作一般也是可以跑的动，只要配置不是要求很高，如果你还是喜欢JRPG的玩家，一般都是可以玩的，除非是像老头环对CPU和显卡要求都很高的3A大作。所以如果你仅仅是玩以上提到的这些配置要求不高的游戏，那么完全可以带的动。
屏幕更大、续航更长iPhone14 Plus对比iPhone14最大的区别是尺寸更大，它的屏幕是6.7英寸，比iPhone14的6.1英寸大，同时由于机身变大，带来了更大的电池容量和续航，预计视频播放的时长要多2-3小时，因此如果是需要更大续航的用户可以考虑。iPhone14 Plus由于是大屏手机，屏幕更大的情况下，看视频和玩游戏会有更好的体验，尤其是玩手游的时候，不太容易误触，操控也更方便。同时加上机身尺寸更大，散热效果也比小尺寸的手机更好
可以。AMD 锐龙R9 6900HX是完全足够带的动英雄联盟这款游戏的，本身LOL的电脑配置要求就不高，R9 6900HX的核显是Radeon 680M，这个核显的性能是和MX450和GTX1050差不多的，英雄联盟也是很多年前的游戏，用R9 6900HX来玩，都可以上百帧。总而言之，如果你仅仅是拿来英雄联盟，那么请放心，完全可以玩，如果你想玩LOL的情况下还想玩三A，那就不可以。