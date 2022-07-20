2022年6月全球热门移动游戏下载量榜单：《Subway Surfers》位居榜首

站长之家(ChinaZ.com) 7月20日 消息:今日，全球领先的移动应用&手游情报平台 Sensor Tower发布了2022年6月全球热门移动游戏下载量TOP10榜单，《Subway Surfers》位居榜首。全球热门移动游戏下载量TOP10完整榜单请见下文图表:

Sensor Tower 商店情报数据显示，SYBO Games《Subway Surfers》以2600万次下载，位列6月全球移动游戏下载榜榜首，比2021年6月增长63.5%。印度是该游戏第一大市场，贡献了近14.7%的下载量;其次是美国，占10.2%。

Garena《Free Fire》以2470万次下载排名第2，相较去年同期增长26.9%。

排名前五的另外3款游戏依次Kitka Games《Stumble Guys》、Supersonic Studios《Bridge Race》，Crazy Labs《Dessert DIY》。

2022年6月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为46亿次，同比增长2.2%。印度市场以8.45亿次下载排名第1，占全球总下载量的18.4%。美国市场以9%的下载量排名第2，其次是巴西市场，占8%。

本期《Stumble Guys》下载量达到2250万次，比2022年5月增长44.7%，达到去年6月的7.4倍，是迄今为止下载量最高的月份。

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