首页 > 业界 > 关键词  > 网信办最新资讯  > 正文

网信办：集中查处散布虚假信息等问题 严厉查处诱导未成年人参与直播打赏

2022-07-18 15:58 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月18日消息:据央视新闻报道，中央网信办等部门将组织开展为期2个月的专项行动，聚焦未成年人使用频率高的短视频直播、社交、学习类APP、网络游戏、电商、儿童智能设备等平台，集中解决涉未成年人问题乱象。

网信办 (2)

一是严格管控侵犯未成年人个人隐私问题，查处对未成年人人身攻击、侮辱谩骂等网络欺凌行为，清理对未成年人造成不良导向的污言秽语等内容。

二是严肃查处利用“网红儿童”牟利以及让未成年人做出不雅姿势、性暗示动作吸引流量问题，整治诱导未成年人做危险动作等行为。

三是督促网站平台不得为未满16周岁的未成年人提供网络主播服务，严厉查处诱导未成年人参与直播打赏的问题。

四是集中清理以未成年人为形象创作的色情小说、漫画内容，查处引诱未成年人不良交友、煽动负面情绪等问题。

五是严厉查处利用社交软件、群组、同城频道等，对未成年人进行性引诱、教唆未成年人拍摄裸露视频图片、实施网络猥亵等行为。

六是集中查处散布虚假信息、虚构离奇故事和低俗剧情进行炒作引流、恶意营销等问题，进一步查处炫富拜金、奢靡享乐、扭曲审美等问题，防止对未成年人造成不良影响。

七是持续查处向未成年人提供网络游戏账号租售服务的信息，清理以问答等形式教授破解防沉迷系统的信息内容。

八是密切关注学习类APP和版块，集中清理色情低俗及其他导向不良内容。

九是深入排查电商平台商品信息，关注评论区、问答区等互动环节，严防展示涉未成年人低俗、血腥等内容。

十是强化对专门供未成年人使用的智能手表、智能音箱、平板电脑、早教故事机等智能设备信息内容管理，深入排查语音、视频、文字、图片、游戏等场景，全面清理违法不良信息。

2020年以来，中央网信办已连续2年组织开展暑期未成年人网络环境专项整治行动，针对网上涉未成年人重点环节、突出问题持续开展治理工作。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 佳能EOS R5适合哪些镜头？

    推荐镜头如下佳能EOS R5适合哪些镜头既能做到兼顾性价比又能满足需求1、佳能RF15-35mm F2.8L镜头:这个镜头是应用在全画幅单反相机上的超广角变焦镜头，恒定F2.8的大光圈减少了拍摄的局限性，商业摄影师以及摄影发烧友的最爱，15-35是个不错的选择。2、佳能RF245-70mm F2.8L镜头:佳能所有镜头中口碑最好的一支，涵盖了从广角到中焦的常用焦段，F2.8的恒定光圈足够应付所有的场景，适合风景、人文、人像等众多题材。3、佳能RF70-200mm F2.8L镜头，配备USM超声波对焦马达，对焦安静切迅速，全时手动对焦功能可迅速改变对焦距离，标准变焦镜头能涵盖从广角到中焦的常用焦段，使用方便灵活，适合风景、人文题材。这三款镜头被业界成为顶配大三元，另外这三款镜头都是带防抖功能，配上佳能R5最高能达到8级防抖，对新手非常的友好。

    佳能EOS R5

  • 酷睿I9 12900HX支持DDR5吗？

    支持。酷睿I9 12900HX支持双通道接口的 DDR4 和 DDR5 内存。还支持 ECC 内存，这是任务关键型系统的一项重要功能，可避免数据损坏。为了与计算机中的其他组件通信，Core i9-12900HX 使用 PCI-Express Gen 5 连接。该处理器采用 UHD Graphics 770 集成图形解决方案。

    I9-12900HX

  • 努比亚Z40S Pro是双扬声器吗？

    是努比亚Z40S Pro配置了大尺寸双扬声以及DTS Ultra，立体声场，沉浸式3D音质，带来现场级的音质享受，在游戏中更容易听音辩位。目前双扬声器的配置，也是旗舰智能手机的标配，在影音和游戏的体验可以获得比较高的提升。

    努比亚Z40S Pro

  • 佳能EOS R5支持平板电脑操作吗？

    支持在拍摄现场利用平板电脑及时对RAW（CR3）图像进行处理可以大幅提升照片的使用效率。利用佳能推出的iOS应用程序“Digital Photo Professional Express”，与通过Wi-Fi从相机向移动设备传输图像的应用程序Canon Camera Connect联动，有助于缩短工作时间和及时在网络上发布所拍照片等。

    佳能EOS R5

  • 酷睿I9 12900HX功耗是多少？

    55瓦。Intel Core i9-12900HX 是一款基于 Alder Lake 架构的笔记本电脑高端移动 CPU。它于2022年年中发布，提供8个性能核心（P 核心、Golden Cove 架构）和8个高效核心(E 核心、Gracemont 架构)。在制造过程中，在 SKU 分段和配置数据表中指定的基本频率和结点温度执行英特尔指定的高复杂度工作负载时，处理器被验证不超过的时间平均功耗为55W。

    I9-12900HX

  • 努比亚Z40S Pro散热性能怎么样？

    散热性能不错努比亚Z40S Pro采用了直通式冷封散热系统，拥有高达十层的散热材料。 3062平方毫米的VC，航天级微纳腔石墨烯相变均温板，以及金刚石导热凝胶，形成一个双层合围的结构，在极短时间内把热量快速传导出去，散热系统总面积高达 38387 平方毫米

    努比亚Z40S Pro

  • 佳能EOS R5是单反还是微单？

    微单佳能EOS R5 是一款全画幅微单旗舰机，同时也是 一款能够满足你所有需求的专业相机，它配备了 210 万像素的3. 2 英寸翻转屏，机身大小适中，外观设计符合佳能的 一贯水准，整体重量只有650g，轻巧方便，画质表现也是非常出色的，可以拍摄4500W像素的高画质照片，搭配佳能全新的低噪点全画幅传感器，使其拥有极其出色的高感表现，支持8K高清视频录制，无论是清晰度还是细节的丰富度都让人眼前一亮。对焦和防抖也是目前微单的第一梯队，除了过热之外，几乎是一台完美的相机。

    佳能EOS R5

  • 酷睿I9 12900HX是几纳米工艺？

    10纳米。酷睿I912900HX基于10nm 工艺制造集成内存控制器支持高达 DDR5-4800和 DDR4-3200的各种内存类型。线程控制器（在硬件中）可以支持操作系统决定在性能或高效内核上使用哪个线程以获得最佳性能。对于 AI 任务，CPU 还集成了 GNA3.0和 DL Boost(通过 AVX2)。版本8中的快速同步与 Rocket Lake CPU 中的相同，并且在硬件中支持 MPEG-2、AVC、VC-1解码、JPEG、VP8解码、VP9、HEVC 和 AV1解码。CPU 支持48个 PCIe 通道，包括16Gen5(x16或2x8)、20Gen4和12Gen3。

    I9-12900HX

  • 酷睿I9 12900HX和I9 12900HK有什么区别？

    有以下区别。1.酷睿I9 12900HX核心数是16，I9 12900hk核心数是14。2.线程方面，12900HX是24，HK是20。3.基本频率方面，I9 12900HX是2.3GHZ，I9 12900hk是2.5GHZ，最高睿频都是5GHZ。4.TDPI9 12900HX是45-55瓦，而I9 12900HK是35-45瓦。5.GPU 加速时钟酷睿I9 12900HX是1550MHZ，而I9 12900hk是1450 MHZ。

    I9-12900HX

  • 佳能EOS R5可以外接麦克风吗？

    可以佳能EOS R5 相机具备外接麦克风端子及耳机端子。两者均为3. 5 毫米直径微型插孔，外接麦克风能够提供高质量音频录制，并可通过耳机对录音进行监听，且耳机音量可调。此外，除自动录音模式外，还可根据短片拍摄时的不同需要，对录音进行手动设置或关闭。手动时录音电平可进行 64 级调整。此外，相机还具有衰减器和风声抑制功能，可应对突然出现大音量时的破音，以及降低受风声影响而产生的噪音。

    佳能EOS R5

  • 努比亚Z40S Pro是X轴线性马达吗？

    是努比亚Z40S Pro使用的是X轴线性马达，振动量提升80%，300+振动效果。X轴线性马达相较于Y轴和Z轴线性马达，可以模拟出更多的振动效果，因此也被许多中高端手机使用。

    努比亚Z40S Pro

  • 酷睿I9 12900HX有哪些笔记本？

    有以下笔记本。1.联想新款 ThinkPad P16联想新款 ThinkPad P16笔记本搭载12代酷睿 HX系列处理器，可选12核i5-12600HX以及16核的i7-12800HX到i9-12900HX。显卡可选4GB显存的RTX A1000到16GB显存的RTX A5500。主板芯片组为 WM690，支持128GB DDR5内存，支持安装两个PCIe4.0SSD。2.联想拯救者 Y9000K联想拯救者Y9000K是联想公司旗下的一款笔记本电脑，于2019年01月正式发布。联想拯救者Y9000K系列一共有3个版本。3.惠普 暗影精灵8Plus惠普 暗影精灵8Plus笔记本使用i9-12900HX处理器，16核24线程，睿频可达5.0GHz，支持Wi-Fi6/6E。搭配RTX3080Ti显卡，支持显卡直连，功耗可达175W，支持性能释放调节。使用32GB DDR54800MHz双通道内存，搭配2TB PCIe4.0SSD。使用一块17.3英寸屏幕，拥有85%屏占比，2560*1440分辨率，支持165Hz刷新率，3ms响应时间，100%sRGB高色域，支持DC调光，通过德国莱茵低蓝光认证。4.Alder Lake-HX2022年，英特尔最新一代 Alder Lake-HX 笔记本电脑处理器 i9-12900HX 得到确认。

    I9-12900HX

  • 佳能EOS R5支持外接记录输出吗？

    支持佳能EOS R5 可从HDMI端子输出4K影像，在外部设备中保存或显示。启用HDR PQ或Canon Log时，支持色彩采样4:2: 2 的 10 位无压缩输出和Rec. 2020 的色彩空间输出。这样就以专业级水准集齐了高品质影像制作的三大要素，即输出设备、丰富的层次（ 10 位）和宽广的色彩空间（Rec.2020）。

    佳能EOS R5

  • 努比亚Z40S Pro充电速度是多少瓦？

    80瓦或120瓦努比亚Z40S Pro充电速度有两个版本，分别是5000mAh+80瓦充电，或者是4600mAh+120瓦充电，120瓦的版本，从 0 充到100%，只需约 19 分钟，价格方面， 120 瓦的版本只有12GB+256GB/18GB+1TB两个存储版本可选

    努比亚Z40S Pro

  • 酷睿I9 12900HX相当于桌面什么CPU？

    I7-12700左右。英特尔酷睿 i9-12900HX 是一款16核的移动处理器，于2022年5月推出。它是酷睿 i9系列的一部分，采用 BGA1964的 Alder Lake-HX 架构。得益于英特尔超线程技术，核心数为有效地翻了一番，达到24个线程。英特尔酷睿 i7-12700是一款12核的桌面处理器，于2022年1月推出。它是酷睿 i7系列的一部分，使用带有 Socket1700的 Alder Lake-S 架构。多亏了英特尔超线程技术，核心数为有效地增加了一倍，达到20个线程。Core i7-12700具有25MB 的三级缓存，默认运行频率为3.3GHz，但根据工作负载可提升至4.9GHz。

    I9-12900HX

  • 佳能EOS R5支持蓝牙的无线连接吗？

    支持佳能EOS R5支持蓝牙的无线连接。在与支持蓝牙的智能手机首次配对后，只需将启用了Canon Camera Connect的智能手机靠近相机就能快速完成连接。蓝牙连接状态下，可以通过操作智能手机连接/切断Wi-Fi，因此能够更便捷地使用Wi-Fi功能。相机自动关闭电源时也不会切断连接，因此蓝牙连接状态下，把相机放包里也能在移动期间仅通过智能手机的操作接入Wi-Fi，浏览、传输相机内的图像。此外，相机还支持与多个设备进行配对，方便不同设备与相机的连接。

    佳能EOS R5

  • 努比亚Z40S Pro摄像头参数怎么样？

    主摄是定制的原生高感IMX787，支持6400万高像素努比亚Z40S Pro后置摄像头是定制的原生高感IMX787，支持 6400 万高像素，ISO可以完美调用到25600，拥有F1. 6 的超大光圈，7P高透镜片，并支持OIS光学防抖。35mm等效焦距 +F1. 6 大光圈的组合；还搭配了 5000 万像素超广角超微距二合一主摄，14mm等效焦距、 116 度超广角，支持最近对焦距离为2cm的超高清微距拍摄、8K微距视频拍摄；一颗潜望式长焦镜头，125mm等效焦距，并且支持OIS光学防抖

    努比亚Z40S Pro

  • 酷睿I9 12900HX跑分是多少？

    单核1921分、多核15974分。在分数方面，这款旗舰酷睿 i9-12900HX 在 Geekbench 上发布了类似桌面的分数，单核测试得分 1921 分，多核测试得分 15974 分。与当前的旗舰 ie Core i9-12900HK 相比，您在 Geekbench 中看到的性能分别提高了 7% 和 14%。Intel Core i9-12900HX，拥有两个额外的性能内核，并且在基准测试中它以 2.5 GHz 的主频和 4.89 GHz 的睿频运行。

    I9-12900HX

  • 努比亚Z40S Pro屏幕参数怎么样？

    6.67英寸柔性直屏，2400*1080分辨率努比亚Z40S Pro采用了一块6.67英寸，2400*1080分辨率的居中单挖孔OLED柔性直屏;144Hz屏幕刷新率，480Hz智能采样率，左右边框仅有0.95mm，上边框为1.46mm，机身三围161.27*73.95*厚约8.05mm，DC调光，最高1000nit，10.7亿色，10bit色深，100%DCI-P3色域

    努比亚Z40S Pro

  • 佳能EOS R5能拍8K短片吗？

    可以EOS R5是佳能EOS数码相机系列中首款具备8K短片拍摄能力的机型，最高支持以29.97P/25P（NTSC/PAL）的帧频机内录制分辨率为8192×4320的8K DCI短片或分辨率为7680×4320的8K UHD短片。水平视角无裁切的8K短片可充分发挥全画幅易获得大虚化的特点，并充分利用镜头水平视角，为宏大场面等的拍摄提供了便捷。

    佳能EOS R5

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM