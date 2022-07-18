网信办：集中查处散布虚假信息等问题 严厉查处诱导未成年人参与直播打赏

推荐镜头如下佳能EOS R5适合哪些镜头既能做到兼顾性价比又能满足需求1、佳能RF15-35mm F2.8L镜头:这个镜头是应用在全画幅单反相机上的超广角变焦镜头，恒定F2.8的大光圈减少了拍摄的局限性，商业摄影师以及摄影发烧友的最爱，15-35是个不错的选择。2、佳能RF245-70mm F2.8L镜头:佳能所有镜头中口碑最好的一支，涵盖了从广角到中焦的常用焦段，F2.8的恒定光圈足够应付所有的场景，适合风景、人文、人像等众多题材。3、佳能RF70-200mm F2.8L镜头，配备USM超声波对焦马达，对焦安静切迅速，全时手动对焦功能可迅速改变对焦距离，标准变焦镜头能涵盖从广角到中焦的常用焦段，使用方便灵活，适合风景、人文题材。这三款镜头被业界成为顶配大三元，另外这三款镜头都是带防抖功能，配上佳能R5最高能达到8级防抖，对新手非常的友好。