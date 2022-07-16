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热门景区开启暑期揽客！多地文旅局上支付宝直播间发福利

2022-07-16 14:44 · 稿源：站长之家

7月，各地进入暑期旅游旺季，记者关注到各大旅游城市开始纷纷“花式”揽客，通过“直播”“沉浸式体验”等数字化方式吸引游客注意，重构旅游体验，也满足了不少游客“人在景中游”的心愿。

7月19-23日期间，黄山、西双版纳、三亚等旅游热门城市文旅相关负责人，纷纷在支付宝生活频道直播间向全国发出“城市邀请函”，直播介绍本地旅游特色，并发放城市旅游福利，开门迎客。

早在今年3月，黄山、华山等景区就已经在支付宝生活频道开启了“直播”揽客玩法，通过导游带路、慢直播、双山连线等多样化形式，将景区的美、文化和服务都展现给网友，“让自然和文化遗产活起来，让美景、文化底蕴内涵超越地域限制，化作更多游客渴慕的诗与远方”黄山市副市长刘力告诉记者。这一次，黄山、西双版纳、三亚三个热门旅游城市“上支付宝发邀请函”，既可以多纬度展现景区特色，让手机屏幕前的游客有一定的沉浸感，还可以通过景区小程序串联服务，推介带货，将更好推动疫后景区消费复苏。

除了这些耳熟能详的热门城市，这个夏天，支付宝将联动多个景区同步上线文旅直播专场。7-9月，网友们可在支付宝生活频道搜相关景区、文旅生活号，看到不同旅游城市的景区直播，享受金牌导游讲解和服务，在线撸大熊猫、摸中华鲟…还可以领到官方优惠券、旅游大礼包等福利。“比如在黄山支付宝生活频道的直播间里，除了1分钱可抢的全城旅游折扣卡之外，还有面向全球的终极大奖，全球往返大交通+3天2晚食宿落地安排一份。”活动相关负责人向记者展示了部分直播间福利。

此外，除了“游景”还可以“赏文化”。暑期，支付宝生活频道“云游中国夏日直播会场”还聚集了博物馆、文化馆推出的“文化大餐”。例如，中国航海博物馆带来“南越王探墓之旅”、世界音乐文化博物馆带来“黑胶音乐鉴赏会”;《四川日报》官方账号“光合社”直播间还有大咖带读《红楼梦》、了解城市文脉发源地等趣味内容;网友们上支付宝生活频道搜索相关生活号，即可预约观看。

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    至少5年。首先得看什么心态去买的显卡，如果是平常就喜欢高特效高配置来玩游戏的话，那么这样的人显卡使用寿命就比较短，因为如果5年的话，一般显卡都换2代了，自然是有很多人想换显卡来满足自己更高的要求。但是大部分人一个显卡是能够至少玩5年以上的，只要不出问题，该玩的游戏还是能玩，无非是特效开低一点，如果不玩游戏的话，那就能用到显卡坏或者配件老化卡顿。

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  • 华为Mate 50X有天玑芯片版本吗？

    没有Mate 50X的处理器是高通骁龙8Gen 1（4G），该手机没有天玑处理器的版本。目前天玑处理器中高端的型号有天玑8100、天玑9100、天玑9100+，这些处理器都是5G的，无法使用在Mate 50X上。而且最近几年华为的手机除了麒麟芯片外，主要使用的是高通芯片，很少使用联发科芯片，因此天玑处理器大概率不会出现在Mate 50系列上。

    Mate 50

  • 佳能ESO R10是什么镜头卡口？

    佳能RF卡口佳能ESO R10 镜头卡口是配备了佳能RF卡口，RF卡口是佳能EOSR系列专用的卡口镜头，RF镜头借助与RF卡口一致的54mm大卡口直径以及rf卡口短后对焦距离 1 等优势，实现了画面整体的高画质与光学系统的小型化。RF镜头相对于ef镜头设计的灵活性得到显著提升。

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  • RTX 4060显卡支持光追吗？

    支持。光线追踪功能现在已经成为了显卡的基本要求了，所以RTX4060自然是支持光追的。光线追踪（英语:ray tracing）是三维计算机图形学中的特殊渲染算法，追踪光线从来源开始照射到物体上，再由物体反射的光线“路径”，由于完整运算所有路径十分消耗运算资源，因此现有光线追踪技术仅运算“目所能及”的光线路径，由于是从玩家视角开始进行运算，有时被误解为光线追踪是追踪“从眼睛发出的光线”。通过这样一项技术生成编排好的场景的数学模型显现出来。这样得到的结果类似于光线投射与扫描线渲染方法的结果，但是这种方法有更好的光学效果，例如对于反射与折射有更准确的模拟效果，并且效率非常高，所以当追求高品质的效果时经常使用这种方法。

    RTX 4060

  • 华为Mate 50X支持哪些频段？

    LTE FDD：B1/B2/B3/B4/B5 等网络频段Mate 50X支持网络频率主卡：主卡： LTE FDD：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz) TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 UMTS（WCDMA）/HSPA+/DC-HSDPA：B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA（主副卡二选一）：BC0（800MHz）；（仅限中国电信（中国大陆+澳门）） GSM： B2/B3/B5/B8（1900/1800/850/900 MHz） 网络频率副卡：副卡： LTE FDD：B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28(上行:703MHz-733MHz，下行:758MHz-788MHz) TD-LTE：B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA：B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA： BC0（800MHz）（仅限中国电信（中国大陆+澳门）） GSM： B2/B3/B5/B8（1900/1800/850/900 MHz）

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    稳定100帧以上。RTX 4060玩吃鸡还是比较简单的，因为绝地求生的顶级配置推荐是1080ti，所以对于RTX 4060来说就有点大材小用了，完全是可以全高特效，然后满帧运行，3060玩绝地求生吃鸡就可以到100帧以上，那么RTX 4060更不用在话下了。绝地求生顶级配置要求：系统 Windows7/Windows1064 位内存 16GB及以上CPU Intel i7-7700K/AMD R7-1800X显卡 GTX 1070 / GTX1070TI / GTX 1080 / GTX 1080TI / RX Vega64/ RX Vega56硬盘 SSD（固态硬盘）

    RTX 4060

  • 佳能ESO R10多重？

    仅机身约382克佳能ESO R10约429克（含电池、存储卡）;约382克(仅机身)。EOS R10是EOS R系列中最轻量的机型，但是集合了众多先进的功能。支持6K超采样4K30P高画质短片和裁切4K60P短片记录，支持全高清119.88P/100.00P高帧频及HDR PQ短片。机身小型，轻量，支持使用USB电源适配器供电/充电。随身携带无负担，日常拍摄的好伙伴。

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