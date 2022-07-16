热门景区开启暑期揽客！多地文旅局上支付宝直播间发福利

7月，各地进入暑期旅游旺季，记者关注到各大旅游城市开始纷纷“花式”揽客，通过“直播”“沉浸式体验”等数字化方式吸引游客注意，重构旅游体验，也满足了不少游客“人在景中游”的心愿。

7月19-23日期间，黄山、西双版纳、三亚等旅游热门城市文旅相关负责人，纷纷在支付宝生活频道直播间向全国发出“城市邀请函”，直播介绍本地旅游特色，并发放城市旅游福利，开门迎客。

早在今年3月，黄山、华山等景区就已经在支付宝生活频道开启了“直播”揽客玩法，通过导游带路、慢直播、双山连线等多样化形式，将景区的美、文化和服务都展现给网友，“让自然和文化遗产活起来，让美景、文化底蕴内涵超越地域限制，化作更多游客渴慕的诗与远方”黄山市副市长刘力告诉记者。这一次，黄山、西双版纳、三亚三个热门旅游城市“上支付宝发邀请函”，既可以多纬度展现景区特色，让手机屏幕前的游客有一定的沉浸感，还可以通过景区小程序串联服务，推介带货，将更好推动疫后景区消费复苏。

除了这些耳熟能详的热门城市，这个夏天，支付宝将联动多个景区同步上线文旅直播专场。7-9月，网友们可在支付宝生活频道搜相关景区、文旅生活号，看到不同旅游城市的景区直播，享受金牌导游讲解和服务，在线撸大熊猫、摸中华鲟…还可以领到官方优惠券、旅游大礼包等福利。“比如在黄山支付宝生活频道的直播间里，除了1分钱可抢的全城旅游折扣卡之外，还有面向全球的终极大奖，全球往返大交通+3天2晚食宿落地安排一份。”活动相关负责人向记者展示了部分直播间福利。

此外，除了“游景”还可以“赏文化”。暑期，支付宝生活频道“云游中国夏日直播会场”还聚集了博物馆、文化馆推出的“文化大餐”。例如，中国航海博物馆带来“南越王探墓之旅”、世界音乐文化博物馆带来“黑胶音乐鉴赏会”;《四川日报》官方账号“光合社”直播间还有大咖带读《红楼梦》、了解城市文脉发源地等趣味内容;网友们上支付宝生活频道搜索相关生活号，即可预约观看。

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