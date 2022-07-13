雪糕刺客雪糕护卫商标被抢注

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:天眼查App显示，近日，“雪糕护卫”商标被自然人李某和天津某食品公司申请注册，国际分类为广告销售，当前商标进度为申请中。
与雪糕刺客相反，雪糕护卫指的是每次看到就感觉心安，味道不错价格合适的雪糕。
据了解，此前，“雪糕刺客”商标已被自然人李某申请注册，国际分类为广告销售，商标进度为申请中。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
近年来，网络热词成为商标抢注的主要目标，基本上哪个词，哪个人火了，都会被抢注商标...“雪糕刺客”用来形容“天价雪糕”，指那些平平无奇躲在冰箱里，却在结账时用价格刺你一剑、给出“致命一击”的雪糕...近日湖南怀化，洪江一家冰饮店也取名为雪糕刺客，成立日期为2022年6月29日，第二天该冰饮店就已注销...
有网友发现微博已上线雪糕刺客、雪糕护卫表情包...7月9日，广州市市场监督管理局宣布开展“雪糕明码标价”专项执法行动，着力整治雪糕销售市场不明码标价、标价混乱、价格欺诈等问题...雪糕刺客是网络流行语，是“天价雪糕”的代名词...
小米12S系列均配备徕卡影像，全系搭载新一代骁龙8+处理器，CPU功耗降低33%、GPU功耗降低30%，跑分超110万...8+128GB售价4699元、8+256GB售价4999元、12+256GB售价5399元、12+512GB售价5899元...8GB+128GB售价3999元、8GB+256GB售价4299元、12GB+256GB售价4699元、12GB+512GB售价5199元......
6月29日起至9月30日，天猫超市发起“反雪糕刺客”行动，雪糕全场满199减100元，上百款雪糕低至1元，最便宜的仅要0.68元，中街1942、钟薛高等网红雪糕价格叠加优惠后相较线下打5折...“像中街1946流心巧巧冰淇淋，有的便利店卖到20元，但是通过天猫超市购买8只可立减100，叠加88VIP的95折优惠，再加上限时返还猫超卡24元，折算下来一支雪糕仅在8元多，比五折还低......
不难看出，这届网友们在似乎针对铺天盖地的雪糕溢价，通过支持雪莲这样的低价解暑雪糕，一边回忆童年的味道，一边换了一种方式，来发泄踩雷雪糕刺客的愤愤不平...究其缘由，雪糕提价的链路大致如下:首先是像钟薛高此类高价网红雪糕出现，线下渠道如便利店和商超等更愿意上架高价雪糕，这样一来，普通雪糕也不断内卷研发新口味，而原材料成本上升波及到了雪糕价格，所以普通雪糕也不得不提价销售，形成溢价循环......
近一段时间，钟薛高可谓是被顶上了舆论的风口浪尖，不仅被当做是雪糕刺客”的代表性产品，也被不少消费者质疑产品的质量...今天，钟薛高对《中国企业家》表示，近两年一直在积极推进线上线下全渠道布局，公司已经在推动线下渠道单独冰柜的陈列，以便于消费者做区分...因此，这一举措或许能够在一定程度上避免钟薛高被认为是雪糕刺客”的代表性品牌...根据乳业分析师宋亮的解答，雪糕之所以会出现烧不化的问题，是因为产品中存在的乳脂肪含量较高，这类物质在火烤的过程中会碳化而非融化，就会导致无法烧化的情况...
但今年，不少看起来平平无奇的雪糕，在结账时却出现了动辄10元、20元起步的高价，雪糕刺客”一词因此被多次顶上热搜...
最近一段时间，因价格昂贵到超出消费者的认知，而被广大网友调侃为雪糕刺客”的钟薛高不断引起网友热议...罗永浩在交个朋友直播间谈到近日有关钟薛高的争议时表示，第一，钟薛高按质量算价格的话没有哈根达斯贵；第二，在价格比哈根达斯便宜的情况下，钟薛高的品质一定是碾压式的好过哈根达斯，因为当双方有类似获相同口味的时候，比较后一定是钟薛高做得好...并称，通过烤雪糕、晒雪糕或加热雪糕，来评断雪糕品质的好坏是不科学的...
2022年夏天，钟薛高被定义为“雪糕刺客”，还是“扼杀雪糕自由”的刺客头子...上一次钟薛高狠狠出圈就是因为创始人林盛说的一句:它就那个价格，爱要不要...甚至在2021年发售68元~88元雪糕期间，要像爱马仕等奢侈品配货似的与基础款雪糕捆绑才能购买...2018年双十一，钟薛高上线一款名叫“厄瓜多尔粉钻”的雪糕，一支仅75g，价格高达66元，被称为“雪糕届的爱马仕”...钟薛高的产品，不凑巧赶上疫情，越来越多的消费者对价格敏感度直线上升，还没把高端消费者稳住，为了提升业绩又过早地下沉到大众的冰柜里......
可以。RTX4060是支持光线追踪的功能的，毕竟30系显卡就支持光线追踪，40系肯定也是把这个基本的功能都包含了，所以不用担心可以不可以开光追。关于光线追踪：光线跟踪（也叫ray tracing或者光束投射法）。是一个在二维(2D)屏幕上呈现三维(3D)图像的方法。一个光线跟踪程序数学地确定和复制从一幅图像的光线的路线，但是方向相反(从眼睛返回原点).光线跟踪现在被广泛用于计算机游戏和动画，电视和DVD制作，电影产品中。
快充、屏幕、摄像头等配置不同屏幕:iQOO10Pro是2K分辨率的屏幕，真我GT2大师版屏幕分辨率是FHD+1080x2412快充:iQOO10Pro有线快充200W，真我GT2大师版有线快充100W摄像头:iQOO10Pro双5000万像素主摄+微距镜头，主摄还有微云台功能;真我GT2大师版后置为索尼 IMX766OIS主摄像素:5000万+5000万超广角镜头+40倍显微镜镜头
约3250万像素佳能EOS R7搭载了佳能自行研发生产的新APS-C画幅CMOS图像感应器，具有约3250万有效像素。具备高光学素质的RF镜头搭配，三者实现优化配置，在清晰度、噪点表现、光学性能等多方面都有提升。约3250万有效像素能够满足A2尺寸的商业印刷需求，让风光、商业、人像等专业摄影师轻松获得精致细腻且还原真实质感的图像效果。
带的动。首先4K显示屏没有传闻中对显卡要求那么高，还得看个人需求去，如果你是看视频、浏览网页或者是办公之类的，那么4K显示器别说4060了，甚至1060都可以带的动。那么你如果拿4060来玩3A单机游戏的话，那也是能带的动的，毕竟30系显卡就完全可以带的动4K显示屏了，更不用说性能之上的40系显卡。
不是iQOO 10 Pro没有屏下摄像头，采用的是挖孔屏的前置摄像头，其像素为1600万，并支持屏下指纹解锁功能。iQOO 10 Pro是一块6.78 英寸2K AMOLED 屏幕，支持120Hz LTPO 自适应刷新率，支持 10bit 色深，广域超声波屏下指纹。
支持佳能EOS R7采用双像素CMOS自动对焦II技术，能提供高达100%的全方位自动对焦覆盖范围及最多651个自动对焦区域，即使主体移动至画面边缘仍能准确对焦及关注，在对焦区域内，可手动选择的自动对焦点位共5915个，操作多功能控制钮可微调对焦位置，实现对焦位置的精细把控。
不会有变化。据悉，GeForce RTX4060是双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4060通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为200W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4060使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。此外显卡厂商也不可能不顾利益直接升级改变电源接口，肯定也是会为用户考虑电源的使用情况，基本上就是16pin接口。
不是iQOO 10 Pro的边框是有一点弧度的，不是直角设计。iQOO 10 Pro整体采用比较圆润的设计风格，边框是金属材质，但不是直角风格，因此手持的时候不会有咯手的感觉。iQOO 10 Pro的机身背壳还是两种配色风格，一种是玻璃+素皮，另一种是玻璃+有机硅皮革，没有全玻璃设计，这样的设计风格也是比较有辨识度
至少50%NVIDIA GeForce RTX4060系列显卡可以同时使用 AD104和 AD106GPU。据说 GPU 的尺寸约为200平方毫米，将采用台积电4N 工艺制程，这是台积电为英伟达设计的5nm （N5） 节点的优化版本。游戏 GPU 的性能，我们只能在这里使用理论数据，因为距离发布时间有点远，但据我们所知，RTX40系列显卡可能是第一款达到100TFLOPs计算马力限制的游戏显卡.鉴于传闻中的核心数量，与 RTX3090相比，带有完整芯片的显卡可以提供多达76% 的性能提升，GeForce RTX4060显卡与其前代显卡相比计算性能提升约54%，这甚至没有考虑到 RT 和 Tensor 核心性能。
有素皮和玻璃版本iQOO 10 Pro的机身后壳有多个不同的材料，两个配色是玻璃+素皮和玻璃+有机硅皮革，上半部分的玻璃质感，没有全玻璃机身。iQOO 10 Pro机身厚度 9.46 毫米，重量达到了 216.2 克。从重量来看是目前这一尺寸手机中稍微比较重的机型，但考虑到它的电池容量达到4700mAh，这样的重量也是可以接受的范围。
长时间耗电厉害。RTX 4060的功耗据爆料是300W左右，也就是说如果你一天跑满功率的话是7.2度电，但是不可能功率跑满，加上一天时间多的估计也就玩个10个小时，4060 的电脑大概也就700W到800W左右，一个月的电费比起30系显卡其实也不是特别耗电。但是长时间玩电脑的话，自然算是比较耗电了，但是比起空调这样的家用电器，电脑目前还是比不过的。
游戏性能不错iQOO 10 Pro没有明确定位是不是游戏手机，但它的游戏性能不错。处理器方面搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，这是目前为止高通发布的性能最好的旗舰处理器，采用台积电4nm工艺，功耗对比骁龙8Gen 1有了明显的降低。在屏幕方面，iQOO 10 Pro是6.78 英寸 2K AMOLED 屏幕，120Hz LTPO 自适应刷新率，可以支持多款游戏的高帧率模式，比如王者荣耀、和平精英等游戏可以开高帧率，比较适合游戏时玩。
至少260W左右。推特爆料者Kopite7kimi爆料，RTX4060显卡将采用AD104或者是AD106为核心，AD104功耗大约为400W，而AD106功耗大约为260W，所以4060最少也是260W的功率，可以说算是比较高了，但是也是符合预期的，3090TI的功率是450W，所以消息属实的话，4060就仅仅比3090TI少50W，将要配备的电源起码也是要800W之上，可以说是耗电大户了。
不支持IP68防尘防水iQOO 10 Pro没有IP68级别的防尘防水。在vivo旗下手机中，高端的X80系列才有IP68级别防水，其他的机型基本上不具备这一防水级别。大多数的智能手机都不可能长时间呆在水中，非常容易出现进水的问题。此外，如浴室、桑拿等一些水蒸气较多的地方也不建议将手机带入。
爆料为台积电5纳米工艺。RTX40系列显卡将使用在芯片制造商台积电的5纳米工艺，目前RTX30系列显卡采用三星8纳米工艺，AMD RX6000显卡采用台积电7纳米工艺，DigiTimes 的一份报告进一步证实了这一传言，援引业内消息人士的话称，英伟达将与台积电合作并使用其5纳米工艺。还有另一种可能性:Nvidia 可以选择4纳米工艺，不过5纳米工艺的可能性最大。AD102（RTX4080-90series）5纳米AD103（RTX4070series）5纳米AD104（RTX4070series）5纳米AD106（RTX4060series）5纳米N31（RX7900series）5纳米N32（RX7800series）5纳米N33（RX7700series）6纳米N22（RX7600series）6纳米
功耗大增必然带来发热严重。性能的显着提升通常伴随着功率需求的增加，有传言称，RTX40系列卡可能比任何以前的 Nvidia 版本都更耗电。各种爆料者已经证实，这些卡将需要大量电力，尽管确切的数字还未公布。著名油管博主Moores Law is not dead认为RTX4090甚至可能需要600W 的功率，如果顶级40系列卡向500W 或600W 迈进，你可能需要1000W 或更高的电源，所以功耗高成为了必然，这也将带来发热的问题。所以届时如果功耗确实是如爆料所说，那么散热一定是大家装机要考虑的重点。
iQOO 10 Pro处理器更好，X80 Pro拍照更强iQOO 10 Pro处理器是骁龙8Gen 1 Plus，X80 Pro处理器则是骁龙8Gen 1，两个处理器差距半年屏幕：两个手机都是2K分辨率的AMOLED屏幕，支持120Hz刷新率拍照：X80 Pro是后置四摄，分别是5000 万像素GNV超大底主摄 、4800 万像素超广角摄像头、1200 万像素专业人像摄像头、800 万像素潜望式超远摄像头；iQOO 10 Pro后置三摄，拍照能力来看是X80 Pro有绝对的优势充电：X80 Pro是80W有线快充和50W无线闪充；iQOO 10 Pro是200W有线充电，这个两款手机各有优点
画质不错如果拍高清可视可能不如索尼微单锐，原因很简单，因为没有超采，但是拍摄4K无裁切画质肯定是好的，跟佳能C系列数字摄影机的画质相似，因为采用了同样的超采方式，每个像素分别负责RGB记录画质肯定好。
最先出RTX4090。如果是按照以前的惯例，那么最先出的一般是旗舰显卡RTX4090，之后才会出RTX 4080等等显卡，也有报道说之RTX4090会在2022年的9月份上市，并且每隔一个月上市一款显卡，也就是说如果RTX4090确实是9月份上市，那么RTX4080就是10月份上市，RTX4070就是11月份上市。
有佳能EOS R7有全景拍摄功能，是EOS系列中首次配备的机型，在全景拍摄模式下，相机以约5张/秒的速度连续拍摄并自动生成全景图像，一次最多可拍摄200张照片并自动合成，因此用户可以拍摄超过180°的大范围全景图像。如果是横向摇摄，照片最大尺寸可达到30240×3248像素，纵向摇摄照片最大尺寸可达4880×30240像素。摇摄时机身防抖可补偿抖动，所以手持拍摄也能获得清晰锐利的照片。想拍摄高精细的广阔风景、高层建筑时，此模式非常方便。