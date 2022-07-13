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雪糕刺客雪糕护卫商标被抢注

2022-07-13 14:18 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:天眼查App显示，近日，“雪糕护卫商标被自然人李某和天津某食品公司申请注册，国际分类为广告销售，当前商标进度为申请中。

雪糕刺客相反，雪糕护卫指的是每次看到就感觉心安，味道不错价格合适的雪糕。

QQ截图20220713141913.jpg

据了解，此前，“雪糕刺客”商标已被自然人李某申请注册，国际分类为广告销售，商标进度为申请中。

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    可以。RTX4060是支持光线追踪的功能的，毕竟30系显卡就支持光线追踪，40系肯定也是把这个基本的功能都包含了，所以不用担心可以不可以开光追。关于光线追踪：光线跟踪（也叫ray tracing或者光束投射法）。是一个在二维(2D)屏幕上呈现三维(3D)图像的方法。一个光线跟踪程序数学地确定和复制从一幅图像的光线的路线，但是方向相反(从眼睛返回原点).光线跟踪现在被广泛用于计算机游戏和动画，电视和DVD制作，电影产品中。

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  • iQOO 10 Pro和真我GT2大师版区别是什么？

    快充、屏幕、摄像头等配置不同屏幕:iQOO10Pro是2K分辨率的屏幕，真我GT2大师版屏幕分辨率是FHD+1080x2412快充:iQOO10Pro有线快充200W，真我GT2大师版有线快充100W摄像头:iQOO10Pro双5000万像素主摄+微距镜头，主摄还有微云台功能;真我GT2大师版后置为索尼 IMX766OIS主摄像素:5000万+5000万超广角镜头+40倍显微镜镜头

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    约3250万像素佳能EOS R7搭载了佳能自行研发生产的新APS-C画幅CMOS图像感应器，具有约3250万有效像素。具备高光学素质的RF镜头搭配，三者实现优化配置，在清晰度、噪点表现、光学性能等多方面都有提升。约3250万有效像素能够满足A2尺寸的商业印刷需求，让风光、商业、人像等专业摄影师轻松获得精致细腻且还原真实质感的图像效果。

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  • RTX 4060带的动4K吗？

    带的动。首先4K显示屏没有传闻中对显卡要求那么高，还得看个人需求去，如果你是看视频、浏览网页或者是办公之类的，那么4K显示器别说4060了，甚至1060都可以带的动。那么你如果拿4060来玩3A单机游戏的话，那也是能带的动的，毕竟30系显卡就完全可以带的动4K显示屏了，更不用说性能之上的40系显卡。

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  • iQOO 10 Pro是屏下摄像头吗？

    不是iQOO 10 Pro没有屏下摄像头，采用的是挖孔屏的前置摄像头，其像素为1600万，并支持屏下指纹解锁功能。iQOO 10 Pro是一块6.78 英寸2K AMOLED 屏幕，支持120Hz LTPO 自适应刷新率，支持 10bit 色深，广域超声波屏下指纹。

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  • 佳能EOS R7支持自动对焦吗？

    支持佳能EOS R7采用双像素CMOS自动对焦II技术，能提供高达100%的全方位自动对焦覆盖范围及最多651个自动对焦区域，即使主体移动至画面边缘仍能准确对焦及关注，在对焦区域内，可手动选择的自动对焦点位共5915个，操作多功能控制钮可微调对焦位置，实现对焦位置的精细把控。

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  • 4060显卡电源接口有变化吗？

    不会有变化。据悉，GeForce RTX4060是双插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4060通过1个12针电源连接器供电，最大额定功率为200W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4060使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。此外显卡厂商也不可能不顾利益直接升级改变电源接口，肯定也是会为用户考虑电源的使用情况，基本上就是16pin接口。

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    不是iQOO 10 Pro的边框是有一点弧度的，不是直角设计。iQOO 10 Pro整体采用比较圆润的设计风格，边框是金属材质，但不是直角风格，因此手持的时候不会有咯手的感觉。iQOO 10 Pro的机身背壳还是两种配色风格，一种是玻璃+素皮，另一种是玻璃+有机硅皮革，没有全玻璃设计，这样的设计风格也是比较有辨识度

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  • 4060预计比3060强多少？

    至少50%NVIDIA GeForce RTX4060系列显卡可以同时使用 AD104和 AD106GPU。据说 GPU 的尺寸约为200平方毫米，将采用台积电4N 工艺制程，这是台积电为英伟达设计的5nm （N5） 节点的优化版本。游戏 GPU 的性能，我们只能在这里使用理论数据，因为距离发布时间有点远，但据我们所知，RTX40系列显卡可能是第一款达到100TFLOPs计算马力限制的游戏显卡.鉴于传闻中的核心数量，与 RTX3090相比，带有完整芯片的显卡可以提供多达76% 的性能提升，GeForce RTX4060显卡与其前代显卡相比计算性能提升约54%，这甚至没有考虑到 RT 和 Tensor 核心性能。

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  • iQOO 10 Pro机身背壳是什么材料？

    有素皮和玻璃版本iQOO 10 Pro的机身后壳有多个不同的材料，两个配色是玻璃+素皮和玻璃+有机硅皮革，上半部分的玻璃质感，没有全玻璃机身。iQOO 10 Pro机身厚度 9.46 毫米，重量达到了 216.2 克。从重量来看是目前这一尺寸手机中稍微比较重的机型，但考虑到它的电池容量达到4700mAh，这样的重量也是可以接受的范围。

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  • 4060显卡耗电厉害吗？

    长时间耗电厉害。RTX 4060的功耗据爆料是300W左右，也就是说如果你一天跑满功率的话是7.2度电，但是不可能功率跑满，加上一天时间多的估计也就玩个10个小时，4060 的电脑大概也就700W到800W左右，一个月的电费比起30系显卡其实也不是特别耗电。但是长时间玩电脑的话，自然算是比较耗电了，但是比起空调这样的家用电器，电脑目前还是比不过的。

    RTX 4060

  • iQOO 10 Pro是游戏手机吗？

    游戏性能不错iQOO 10 Pro没有明确定位是不是游戏手机，但它的游戏性能不错。处理器方面搭载了骁龙8Gen 1 Plus处理器，这是目前为止高通发布的性能最好的旗舰处理器，采用台积电4nm工艺，功耗对比骁龙8Gen 1有了明显的降低。在屏幕方面，iQOO 10 Pro是6.78 英寸 2K AMOLED 屏幕，120Hz LTPO 自适应刷新率，可以支持多款游戏的高帧率模式，比如王者荣耀、和平精英等游戏可以开高帧率，比较适合游戏时玩。

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  • 4060显卡预计功耗为多少？

    至少260W左右。推特爆料者Kopite7kimi爆料，RTX4060显卡将采用AD104或者是AD106为核心，AD104功耗大约为400W，而AD106功耗大约为260W，所以4060最少也是260W的功率，可以说算是比较高了，但是也是符合预期的，3090TI的功率是450W，所以消息属实的话，4060就仅仅比3090TI少50W，将要配备的电源起码也是要800W之上，可以说是耗电大户了。

    RTX 4060

  • iQOO 10 Pro有防水吗？

    不支持IP68防尘防水iQOO 10 Pro没有IP68级别的防尘防水。在vivo旗下手机中，高端的X80系列才有IP68级别防水，其他的机型基本上不具备这一防水级别。大多数的智能手机都不可能长时间呆在水中，非常容易出现进水的问题。此外，如浴室、桑拿等一些水蒸气较多的地方也不建议将手机带入。

    iQOO 10

  • 40系显卡工艺制程是多少？

    爆料为台积电5纳米工艺。RTX40系列显卡将使用在芯片制造商台积电的5纳米工艺，目前RTX30系列显卡采用三星8纳米工艺，AMD RX6000显卡采用台积电7纳米工艺，DigiTimes 的一份报告进一步证实了这一传言，援引业内消息人士的话称，英伟达将与台积电合作并使用其5纳米工艺。还有另一种可能性:Nvidia 可以选择4纳米工艺，不过5纳米工艺的可能性最大。AD102（RTX4080-90series）5纳米AD103（RTX4070series）5纳米AD104（RTX4070series）5纳米AD106（RTX4060series）5纳米N31（RX7900series）5纳米N32（RX7800series）5纳米N33（RX7700series）6纳米N22（RX7600series）6纳米

    RTX 4060

  • 40系列显卡发热会很严重吗？

    功耗大增必然带来发热严重。性能的显着提升通常伴随着功率需求的增加，有传言称，RTX40系列卡可能比任何以前的 Nvidia 版本都更耗电。各种爆料者已经证实，这些卡将需要大量电力，尽管确切的数字还未公布。著名油管博主Moores Law is not dead认为RTX4090甚至可能需要600W 的功率，如果顶级40系列卡向500W 或600W 迈进，你可能需要1000W 或更高的电源，所以功耗高成为了必然，这也将带来发热的问题。所以届时如果功耗确实是如爆料所说，那么散热一定是大家装机要考虑的重点。

    RTX 4060

  • iQOO 10 Pro和X80 Pro哪个好？

    iQOO 10 Pro处理器更好，X80 Pro拍照更强iQOO 10 Pro处理器是骁龙8Gen 1 Plus，X80 Pro处理器则是骁龙8Gen 1，两个处理器差距半年屏幕：两个手机都是2K分辨率的AMOLED屏幕，支持120Hz刷新率拍照：X80 Pro是后置四摄，分别是5000 万像素GNV超大底主摄 、4800 万像素超广角摄像头、1200 万像素专业人像摄像头、800 万像素潜望式超远摄像头；iQOO 10 Pro后置三摄，拍照能力来看是X80 Pro有绝对的优势充电：X80 Pro是80W有线快充和50W无线闪充；iQOO 10 Pro是200W有线充电，这个两款手机各有优点

    iQOO 10

  • 佳能EOS R7画质好吗？

    画质不错如果拍高清可视可能不如索尼微单锐，原因很简单，因为没有超采，但是拍摄4K无裁切画质肯定是好的，跟佳能C系列数字摄影机的画质相似，因为采用了同样的超采方式，每个像素分别负责RGB记录画质肯定好。

    佳能EOS R7

  • 40系列显卡发布顺序是怎么样？

    最先出RTX4090。如果是按照以前的惯例，那么最先出的一般是旗舰显卡RTX4090，之后才会出RTX 4080等等显卡，也有报道说之RTX4090会在2022年的9月份上市，并且每隔一个月上市一款显卡，也就是说如果RTX4090确实是9月份上市，那么RTX4080就是10月份上市，RTX4070就是11月份上市。

    RTX 4060

  • 佳能EOS R7有没有全景拍摄功能？

    有佳能EOS R7有全景拍摄功能，是EOS系列中首次配备的机型，在全景拍摄模式下，相机以约5张/秒的速度连续拍摄并自动生成全景图像，一次最多可拍摄200张照片并自动合成，因此用户可以拍摄超过180°的大范围全景图像。如果是横向摇摄，照片最大尺寸可达到30240×3248像素，纵向摇摄照片最大尺寸可达4880×30240像素。摇摄时机身防抖可补偿抖动，所以手持拍摄也能获得清晰锐利的照片。想拍摄高精细的广阔风景、高层建筑时，此模式非常方便。

    佳能EOS R7

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