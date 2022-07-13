雪糕刺客雪糕护卫商标被抢注

站长之家（ChinaZ.com）7月13日 消息:天眼查App显示，近日，“雪糕护卫”商标被自然人李某和天津某食品公司申请注册，国际分类为广告销售，当前商标进度为申请中。

与雪糕刺客相反，雪糕护卫指的是每次看到就感觉心安，味道不错价格合适的雪糕。

据了解，此前，“雪糕刺客”商标已被自然人李某申请注册，国际分类为广告销售，商标进度为申请中。

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