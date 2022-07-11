微博上线雪糕刺客、雪糕护卫表情包

站长之家（ChinaZ.com）7月11日 消息:今日，有网友发现微博已上线雪糕刺客、雪糕护卫表情包。
此前，因遭遇“雪糕刺客”一事引起网友共鸣，“雪糕刺客”一词登上热搜。
7月9日，广州市市场监督管理局宣布开展“雪糕明码标价”专项执法行动，着力整治雪糕销售市场不明码标价、标价混乱、价格欺诈等问题。
据悉，雪糕刺客是网络流行语，是“天价雪糕”的代名词。指其貌不扬的雪糕，拿去付钱的时候价格出乎意料。
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“雪糕护卫”商标被自然人李某和天津某食品公司申请注册，国际分类为广告销售，当前商标进度为申请中...与雪糕刺客相反，雪糕护卫指的是每次看到就感觉心安，味道不错价格合适的雪糕...
近年来，网络热词成为商标抢注的主要目标，基本上哪个词，哪个人火了，都会被抢注商标...“雪糕刺客”用来形容“天价雪糕”，指那些平平无奇躲在冰箱里，却在结账时用价格刺你一剑、给出“致命一击”的雪糕...近日湖南怀化，洪江一家冰饮店也取名为雪糕刺客，成立日期为2022年6月29日，第二天该冰饮店就已注销...
6月29日起至9月30日，天猫超市发起“反雪糕刺客”行动，雪糕全场满199减100元，上百款雪糕低至1元，最便宜的仅要0.68元，中街1942、钟薛高等网红雪糕价格叠加优惠后相较线下打5折...“像中街1946流心巧巧冰淇淋，有的便利店卖到20元，但是通过天猫超市购买8只可立减100，叠加88VIP的95折优惠，再加上限时返还猫超卡24元，折算下来一支雪糕仅在8元多，比五折还低......
不难看出，这届网友们在似乎针对铺天盖地的雪糕溢价，通过支持雪莲这样的低价解暑雪糕，一边回忆童年的味道，一边换了一种方式，来发泄踩雷雪糕刺客的愤愤不平...究其缘由，雪糕提价的链路大致如下:首先是像钟薛高此类高价网红雪糕出现，线下渠道如便利店和商超等更愿意上架高价雪糕，这样一来，普通雪糕也不断内卷研发新口味，而原材料成本上升波及到了雪糕价格，所以普通雪糕也不得不提价销售，形成溢价循环......
近一段时间，钟薛高可谓是被顶上了舆论的风口浪尖，不仅被当做是雪糕刺客”的代表性产品，也被不少消费者质疑产品的质量...今天，钟薛高对《中国企业家》表示，近两年一直在积极推进线上线下全渠道布局，公司已经在推动线下渠道单独冰柜的陈列，以便于消费者做区分...因此，这一举措或许能够在一定程度上避免钟薛高被认为是雪糕刺客”的代表性品牌...根据乳业分析师宋亮的解答，雪糕之所以会出现烧不化的问题，是因为产品中存在的乳脂肪含量较高，这类物质在火烤的过程中会碳化而非融化，就会导致无法烧化的情况...
但今年，不少看起来平平无奇的雪糕，在结账时却出现了动辄10元、20元起步的高价，雪糕刺客”一词因此被多次顶上热搜...
五位职场人向深燃讲述了他们因为表情包陷入的尴尬时刻，有的是职场新人，把领导私底下的搞笑照片做成表情包，传遍公司，被老板教训不懂职场规则;有的是职场老人，忽略了职场边界，将调侃女性客户的表情包误发到工作群，不仅让人尴尬，也是不尊重他人的表现;有人本来要将自己给同事买蛋挞的事情讲给朋友听，却误发到工作群，还不小心配上了一个“白眼”的表情，让同事怀疑自己的真诚度...还有一点经验是，工作上使用的表情包和生活上会用的表情包应该分开......
最近一段时间，因价格昂贵到超出消费者的认知，而被广大网友调侃为雪糕刺客”的钟薛高不断引起网友热议...罗永浩在交个朋友直播间谈到近日有关钟薛高的争议时表示，第一，钟薛高按质量算价格的话没有哈根达斯贵；第二，在价格比哈根达斯便宜的情况下，钟薛高的品质一定是碾压式的好过哈根达斯，因为当双方有类似获相同口味的时候，比较后一定是钟薛高做得好...并称，通过烤雪糕、晒雪糕或加热雪糕，来评断雪糕品质的好坏是不科学的...
2022年夏天，钟薛高被定义为“雪糕刺客”，还是“扼杀雪糕自由”的刺客头子...上一次钟薛高狠狠出圈就是因为创始人林盛说的一句:它就那个价格，爱要不要...甚至在2021年发售68元~88元雪糕期间，要像爱马仕等奢侈品配货似的与基础款雪糕捆绑才能购买...2018年双十一，钟薛高上线一款名叫“厄瓜多尔粉钻”的雪糕，一支仅75g，价格高达66元，被称为“雪糕届的爱马仕”...钟薛高的产品，不凑巧赶上疫情，越来越多的消费者对价格敏感度直线上升，还没把高端消费者稳住，为了提升业绩又过早地下沉到大众的冰柜里......
小米12 Ultra定位更高，iQOO 10 Pro性价比更好iQOO 10 Pro和小米12 Ultra性能上看差不多，两款手机都是骁龙8Gen1 Plus处理器，LPDDR5 + UFS3.1的配置，屏幕分辨率也都达到了2K级别，不过小米12 Ultra的定位更高端，首先是摄像方面更强，拥有索尼IMX989 主摄， 4800 万 潜望式长焦和 4800 万 超广角，还是徕卡联合调教的镜头；iQOO 10 Pro摄像头方面的优势是微云台5000万像素镜头，没有徕卡认证。小米12 Ultra另一个优势是可以无线充电和反向无线充电，且无线充电的功率为50W，但劣势是有线充电速度是67W，慢于iQOO 10 Pro的200W有线充电iQOO 10 Pro的优势是它的价格较低，小米12 Ultra的起售价达到了5999元，最高只能选项12GB的运存，iQOO 10 Pro最高可以选择16GB，从性价比角度考虑iQOO 10 Pro更好
相机底部电池舱佳能EOS R7相机底部有一个电池舱，卡槽舱就在电池舱的旁边，我们打开卡槽舱后，就可以安装存储卡进去了，佳能相机的存储卡是支持一个4K的拍摄，所以建议大家搭配U3规格的一个存储卡，或者是搭配写入速度95mb以上的一个存储卡，安装存储卡时是触点朝下的一个方向去进行安装，往下按住存储卡以后，存储卡自己就会卡好，如果需要对存储卡进行更换的情况下重新往下按住储存卡，储存卡自己就会弹出来。我们便能对储存卡再次进行更换。
支持。30系列显卡就支持光追了，那么何况是40系显卡。光线跟踪（也叫ray tracing或者光束投射法)。是一个在二维(2D)屏幕上呈现三维(3D)图像的方法，现在的光源追踪技术也远非完美。计算出正确的反射和折射角度也不代表就能达到完全真实的视觉效果，因为光有颜色，不同颜色的光还会叠加等等，这些额外的计算也需要很好地算法和大量的计算。游戏开发人员试着在游戏中加入了光线追踪效果，悬浮的奖励道具在墙上的投影就是通过光学追踪计算出来的，使得光源的真实感大大提高。目前，光学追踪技术在3D游戏中的应用尚属初级阶段，DirectX10 为这种技术的发挥提供了良好的基础，再加上新一代高性能显卡的推出，相信在不久的将来就会有更真实的光影效果呈现在您眼前。
电池续航能不错佳能EOS R7 配备了和EOS R5、EOS R6 相同的LP-E6NH电池，这块电池的续航能力表现不错，使用电子取景器：23℃时节电模式约 500 张/流畅模式约 380 张；使用背面液晶监视器：23℃时节电模式约 770 张/流畅模式约 660 张。23℃时拍摄全高清约 3 小时 50 分钟。并且这块电池支持USB Type-C接口充电，可以及时的为相机补充电量，提升续航能力。
支持。据报道下一代消费级 GeForce RTX40系列显卡将配备 PCIe4.0主板接口，而不是最新的 PCIe5.0。这将使 Ada 成为 NVIDIA 的第二个使用 PCIe Gen4的图形架构，仅次于当前的“Ampere”。上一代“Turing”使用 PCIe Gen3。PCI-Express4.0x16提供32GB/s 每个方向的带宽，NVIDIA 已通过“Ampere”实现 Resizable-BAR 功能。显卡通过 PCIe Gen4.0协议与 CPU 通信。PCIe Gen4.0协议允许64GB/s 的总带宽和32GB/s 的双向带宽。但英特尔和 AMD 的最新平台支持全新的PCIe Gen5.0接口协议。这一新标准允许高达128GB/s 的总带宽和64GB/s 的双向带宽。家用消费级显卡其实用不了这么大的带宽，所以这可能是英伟达选择用PCIE4.0的原因。
5000 万像素大底微云台双主摄+长焦40X数字变焦iQOO 10 Pro后置摄像头有三颗镜头，其中将有50MP大底微云台双主摄，长焦镜头也有小升级，将支持 40 倍数字变焦，同时还将拥有vivo自研的ISP影像芯片V1+。 微云台是vivo推出的一个针对手机防抖的解决方案，将手持云台嵌入到手机设备中，让手机可以在拍照录影的时候更加的稳定
约132×90.4×91. 7 毫米佳能EOS R7 有着约 3250 万有效像素的APS-C画幅相机，截止目前发布的EOS系列APS-C画幅机型历史上达到了最高水平。佳能EOS R7 机身约132×90.4×91. 7 毫米，整部机子的重量约 612 克（含电池、 1 张存储卡）；约 530 克（仅机身）。
RTX4090。按照以往的惯例，先会出RTX4090旗舰版，之后就是按照顺序出RTX4080，然后就是RTX4070以及RTX4060，所以这次很多人关注的4060显卡很可能是在2023年的年初才会发布。根据爆料者的说法，RTX4090将配备126个流式多处理器，总共提供16，128个 CUDA 内核，并将配备24GB 的 GDDR6X 内存，时钟频率为21Gbps。这意味着384位内存总线和1TB/s 以上的带宽。
150瓦一加 10T的在包装盒内提供160W充电头，手机支持150W 快充 ，内置4800mAh 电池容量，该手机搭载骁龙 8 Gen 1 Plus处理器，正面配备6.7 英寸柔性直屏支持120Hz 高刷，前置1600 像素自拍镜头，后置 5000 万像素主摄 + 800 万像素广角镜头 + 200 万像素镜头三摄
电子取景器佳能EOS R7采用了约236万点的电子取景器设计，具备1.15倍放大倍率和33度的视角，取景器上方则是多功能热靴，除原有热靴的功能外，前端部分增加了电子触点。安装兼容附件使用时，无需连接线即可实现数据通讯。
16GB+512GBiQOO 10 Pro可提供最大16GB+512GB的内存组合，这在目前安卓旗舰手机中的内存也是非常大的。大多数的安卓手机目前内存是在8GB-12GB左右，很少提供16GB的运行内存，这也是因为iQOO 10 Pro是主打高性能，提供更大的内存也可以让手机在运行的时候减少杀后台的现象
台积电。去年年底，NVIDIA 向台积电提供了大笔资金，以确保他们有足够的晶圆用于下一代 Ada Lovelace GPU 架构，根据DigiTimes报告，RTX40系列显卡将基于台积电的 N5工艺，这与传闻 AMD 用于其Ryzen6000处理器的节点相同。据说这种新的制造工艺可将晶体管密度提高1.8倍，同时减少30% 的功耗。凭借 RTX30系列，Nvidia 放弃了与台积电的长期合作伙伴关系，转而与三星合作。RTX30系列显卡基于三星的8nm 制造工艺。然而，发布后不久的报告显示，三星遇到了良率问题，这可以解释为什么 Nvidia 会转回台积电。
方便佳能EOS R7配备了智能热靴，可以在热靴上直接接上xlr，音频接口适配器，这样连任何专业话筒都很方便。所以佳能EOS R7在录制声音方面是很方便的。
有佳能EOS R7机身内置5轴防抖机构，搭配大部分EF/RF镜头都能实现抖动补偿。利用APS-C画幅在尺寸上的优势，图像感应器位移角度扩大，可更大幅度地补偿摇摆轴的抖动。如果搭配支持协同防抖的RF镜头使用，机身防抖与镜头光学防抖协同控制，防抖效果更强。搭配RF-S18-150mm F3.5-6.3IS STM使用时可获得最高7级，搭配RF-S18-45mm F4.5-6.3IS STM使用时可获得最高6.5级的手抖动补偿效果。在光线条件不佳的场景下也方便手持拍摄得到清晰照片。
有影响。PCI-E4.0和PCI-E3.0对比自然是有影响了，英伟达官方也解释了，用PCI-E4.0和PCI-E3.0会在性能上有几个百分比的差异，也就是说，是有影响，但是这影响不是很大。PCI-Express（peripheral component interconnect express）是一种高速串行计算机扩展总线标准，它原来的名称为“3GIO”，是由英特尔在2001年提出的，旨在替代旧的PCI，PCI-X和AGP总线标准。2011年11月29日，PCI-SIG宣布PCI Express 4.0提供16Gb / s比特率，使PCI Express3.0提供的带宽增加一倍，同时保持软件支持和二手机械接口的向后兼容性。 PCI Express4.0规格也将带来OCuLink-2，这是Thunderbolt连接器的替代品。 OCuLink版本2将具有高达16GT / s（总共8GB / s×4通道），而Thunderbolt3连接器的最大带宽为5GB / s。 另外，还要研究主动和空闲功率优化。 最终规格预计将于2017年发布。所以建议主板还是最好换PCI-E4.0的。
有iQOO 10 Pro将采用 5000 万像素大底微云台双主摄，此外长焦镜头将支持 40 倍数字变焦，后置三摄为两颗 5000 万像素镜头和一颗 1460 万像素镜头，并且该机将拥有 vivo 自研 ISP 影像芯片 V1+，该机前置 1600 万像素前置镜头。微云台功能可以让手机在拍照摄影的时候拥有更加稳定的画面
DIGIC X数字影像处理器佳能EOS R7 具有高速度、高精度计算处理能力的DIGIC X数字影像处理器，约 3250 万有效像素APS-C画幅全像素双核CMOS图像感应器。与专业机型EOS R3 相同，EOS R7 导入了深度学习技术，提高了被摄体识别能力，具备强大的被摄体追踪能力。
多看电商平台。40系显卡发售之时会上架各个电商平台，所以按照以下顺序来找应该不难抢到首发。1.首选自然是京东了，京东的售后有目共睹，买这类产品看各家知名品牌方的自营店，一般会有预约活动，点击预约按时拼手速抢购。2.淘宝天猫上届时上架也是需要靠手速开抢。3.上拼多多商城，显卡刚刚出来，拼多多商城买也是一个选择，不必担心水很深，选择百亿补贴的商家比较靠谱。4.上抖音、快手平台，届时会有很多商家出来直播带货，可以在其中捡漏。5.多看什么值得买网站或者贴吧等社交平台，查看其他网友发布的各类40系显卡消息。6.届时也会有溢价的显卡，如果钱多可以试试，但是不建议，40系不会像30系那样严重了，时间一长自然就有货了，不用太担心矿卡问题。
没有iQOO 10没有屏下摄像头功能，它使用的是挖孔屏设计，前置单摄像头，预计像素为1600万。iQOO 10在后置镜头主摄将采用1/1.5 英寸大底的 5000 万像素摄像头。不过iQOO 10支持屏下指纹解锁，可以比较方便的解锁手机。目前屏下摄像头在旗舰智能手机中使用不算广泛，主要还是挖孔屏的设计。
根据型号450W到1200W之间。本次40系显卡的功耗根据型号的不同呈几何式增长。1.从RTX4050来看，根据爆料为150W的功耗，大概需要450W到550W电源。2.根据爆料RTX4060显卡将采用AD104或者是AD106为核心，AD104功耗大约为400W，而AD106功耗大约为260W，也有报道说是200W的功耗，所以大概需要600W到800W之间，需要等待官方发布才能确认。3.根据爆料，此次的RTX4070显卡功耗大概是在400W到450W左右，所以需要950W到1100W左右，需要等待官方发布才能确认。4.根据爆料，RTX4080显卡可以将功耗提高到比 RTX3080多100W，所以需要1000W到1100W左右，需要等待官方发布才能确认。5.根据爆料，RTX4090显卡很可能至少是600W的功耗，那至少是1000W以上的电源了。