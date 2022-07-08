微信搜一搜品牌专区上线 覆盖公众号文章、朋友圈等10+搜索场景

站长之家（ChinaZ.com）7月8日 消息:日前，微信广告宣布全新上线搜一搜“超级品牌专区”，专区依托微信搜一搜强大的生态连接能力，将品牌内容与服务和用户需求更紧密地连接在一起。

据官方介绍，微信搜一搜月活用户已超7亿，其中搜索品牌词的用户群体展现出年轻、高知、高消费的特点。用户主动搜索品牌词来获取品牌信息、了解咨询品牌服务，同时进入品牌公众号、小程序等私域进行信息获取和消费转化。

超级品牌专区覆盖微信生态内聊天会话、公众号文章、朋友圈等10+搜索场景，满足用户边聊边搜、边看边搜的好奇搜索诉求，实现搜索流量的充分收口。同时，超级品牌专区最高支持单个品牌配置1000个品牌相关词，更全面地覆盖用户的搜索意图。

具体来看，超级品牌专区支持展示品牌基础介绍、官方账号、线上商城及线下门店等信息，品牌内容的聚合搭配和有序展示，让用户从信息中快速识别官方身份。同时，丰富的品牌展示能力让品牌能更全立体地塑造品牌形象，品牌背景支持视频自动播放。

另外，超级品牌专区实现了品牌小程序、公众号、视频号等私域阵地的一站直达，同时上线功能丰富的私域组件，满足品牌活动宣传、新品展示、视频号直播预热等诉求。

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