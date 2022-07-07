比尔盖茨成美国“地主” 持有土地面积相当于3个柏林

站长之家（ChinaZ.com）7月7日 消息:据美联社报道，微软创始人比尔·盖茨刚刚获得法律批准，允许他购买价值1350万美元的北达科他州2100英亩（1英亩约合6亩）农田。北达科他州总检察长办公室根据国家禁止公司和有限责任公司购买农田对初始投资进行了审查。

在该州给盖茨的原始信中，北达科他州总检察长 Drew Wrigley 写道:“我们的办公室需要确认贵公司如何使用这片土地，以及它是否符合任何法定例外情况，例如商业目的例外情况。”

美国的土地价格一直在飙升，人口老龄化可能会给年轻的农民和未来的农民带来挑战。然而，少数人能够毫不犹豫地接受新的价格。比如比尔盖茨的红河信托基金，它现在在美国拥有近270，000英亩的土地。这片土地的近90% 是农田，只有较小的过渡和休闲区。

尽管超过97% 的美国农场为家庭所有，但其余的则为公司所有。盖茨不仅是地球上第四富有的人;据《土地报告》报道，他现在还是美国最大的农田私人所有者 ，比特德·特纳（Ted Turner）高出约70，000英亩。

盖茨拥有的农田分布在19个州，包括24.2万英亩的农田、1234英亩休闲用地和2.575万英亩的其他土地，正在从农田过渡到住宅和商业用途。北达科他州的收购将使其土地总持有量超过27万英亩，面积差不多相当于整个香港那么大，抵得上3个柏林。在全球高通胀、股市波动的背景下，欧美国家买农田的“地主”也越来越多

。其所拥有的土地仅占美国农田总英亩数的1%。盖茨在美国拥有农田的个人、家庭和企业名单上也排名第49位。

盖茨表示:“农业部门很重要。有了更高产的种子，我们就可以避免森林砍伐，并帮助非洲应对他们已经面临的气候困难。目前尚不清楚生物燃料有多便宜，但如果它们便宜，它可以解决航空和卡车的排放问题。”

（举报）