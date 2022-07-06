蔚来：已累计为用户安装了127528根家充桩

站长之家（ChinaZ.com）7月6日 消息:在今日的NIOPowerDay2022上，蔚来官方公布数据称，截至2022年7月6日，NIO Power已在全国范围内建成1011座换电站。
其中，包括高速公路换电站256座、充电站1681座，充电桩9603根、31条Power Up Plan目的地加电路线、接入第三方充电桩520000+根。累计为用户提供超1000万次换电服务，超82万次“一键加电”服务。
同时，数据还显示，截至2022年7月6日，蔚来已累计为用户安装了127528根家充桩。
此外，蔚来还发布了NIOPower九纵九横十九大城市群高速换电网络建设新计划，到2025年，将建成覆盖十九大城市群的高速换电网络。
九纵，包括G1京哈、G2京沪、G4京港澳、G5京昆、G15沈海高速全段，G3京台高速京闵段、G6京藏高速京蒙段、G25长深高速津粤段、G45大广高速京粤段;
九横，包括G20青银、G40沪陕、G42沪蓉、G50沪渝、G60沪昆、G65包茂、G80广昆高速全段，G30连霍高速苏陕段、G56杭瑞高速浙湘段;
十九大城市群，包括京津冀、长三角、大湾区、成渝、关中、山东半岛、长江中游、山西中部、中原、哈长、海峡西岸、辽中南、北部湾、滇中、黔中、呼包鄂榆、天山北坡、宁夏沿黄和兰州西宁城市群。
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