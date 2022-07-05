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抖音直播严惩汽车行业“擦边”营销问题 5956个帐号遭处罚

2022-07-05 16:00 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，抖音直播发布了关于严厉惩治汽车行业“擦边”营销问题的治理公告，6月至今共处罚违规帐号5956个。

公告称，为了切实维护绿色健康、风清气正的直播社区环境，抖音直播一直坚持从严整治“泛黄”低俗内容。

近期平台发现，在汽车销售行业部分主播以“香车美女”为噱头，在直播间打低俗擦边球来吸引流量，肆意“擦边”营销为自己谋取利益，严重破坏了汽车直播生态健康。

抖音直播针对汽车行业“擦边”营销问题进行了全面整治，2022年6月至今共处罚违规帐号5956个，并对存在严重违规行为的994个帐号回收了直播权限。

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主播们应当避免以下几种行为:

一、严厉惩治借助“泛黄”擦边互动行为推销汽车

抖音直播严厉惩治以恶俗挑逗为目的，表达性暗示、性隐喻的行为，包括但不限于:诱惑性手法抚摸汽车档位，用穿着丝袜的脚演示挂档，或刻意聚焦拍摄具有性暗示挑逗意味的敏感部位。

二、从严整治通过低俗声音博取眼球

抖音直播从严整治以低俗互动博眼球的行为，包括但不限于:讲述两性话题、黄段子或演绎娇喘类低俗声音，从而刺激购买者消费，拉动销量。

三、严厉处置刻意制造性暗示氛围展示汽车

抖音直播严厉处置刻意制造性暗示氛围的行为，如卖车主播以展示车内空间、介绍车内陈设为借口，在座椅或后备箱躺播，借助车内私密空间刻意营造低俗氛围。

四、禁止以诱惑性表演为手段进行汽车营销

抖音直播从严整治在直播间表演低俗舞蹈、低俗动作的行为，包括但不限于:在车内摆弄姿势、倚靠汽车诱惑性展示身体曲线、表演具有强烈性挑逗意味的低俗动作来吸引购买者消费。

五、从严整治以低俗着装吸引眼球

抖音直播从严整治穿着低俗暴露服装的行为，如卖车主播以“职业装”为托辞，诱惑性穿着黑丝、渔网袜、紧身包臀裙等性感服装，刻意营造“香车美女”低俗氛围。

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    三明治立体双VC结构真我GT2 大师探索版采用的是三明治立体双VC结构，VC面积达4811m㎡，官方称散热与专业的游戏手机相比，也毫不逊色。真我GT2 大师探索版还使用了骁龙8Gen 1 Plus处理器，该处理器比骁龙8Gen 1能耗更低，对于手机的发热问题预计也更少。尤其是骁龙8Gen 1 Plus使用的是台积电的4nm工艺，骁龙8Gen 1则是三星的4nm，制程虽然都一样，但台积电4nm的口碑要比三星更好。

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  • 小米手环7 Pro可以蓝牙听歌吗？

    不可以。小米手环7Pro不支持连接，因为耳机和蓝牙手环同属于接收终端设备，所以不能相互连接，虽然小米手环7Pro是支持蓝牙的，但是耳机和蓝牙手环都是接收蓝牙的中设备，本身是不能一起连接的，所以不能听歌。蓝牙是一种支持设备短距离通信（一般10m内）的无线电技术，能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。利用蓝牙技术，能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信，也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信，从而数据传输变得更加迅速高效，为无线通信拓宽道路。

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  • 小米手环7 Pro腕带可以拆换吗？

    可以。小米手环7Pro是支持腕带拆换的，如果你的腕带损坏或者是想换个新的颜色都是可以拆下来然后换掉。小米手环7Pro 版6款单色抗菌腕带（夜跃黑、冥思绿、静息白、舒展蓝、悦活粉、活力橙）亲肤，防水，质轻。腕带是快拆式设计，可以便捷更换腕带。采用热塑性弹性体材质。如有任何需要和疑问您可以联系小米旗舰店客服详细咨询，将竭诚为您服务。

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