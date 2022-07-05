抖音直播严惩汽车行业“擦边”营销问题 5956个帐号遭处罚

站长之家（ChinaZ.com）7月5日 消息:今日，抖音直播发布了关于严厉惩治汽车行业“擦边”营销问题的治理公告，6月至今共处罚违规帐号5956个。

公告称，为了切实维护绿色健康、风清气正的直播社区环境，抖音直播一直坚持从严整治“泛黄”低俗内容。

近期平台发现，在汽车销售行业部分主播以“香车美女”为噱头，在直播间打低俗擦边球来吸引流量，肆意“擦边”营销为自己谋取利益，严重破坏了汽车直播生态健康。

抖音直播针对汽车行业“擦边”营销问题进行了全面整治，2022年6月至今共处罚违规帐号5956个，并对存在严重违规行为的994个帐号回收了直播权限。

主播们应当避免以下几种行为:

一、严厉惩治借助“泛黄”擦边互动行为推销汽车

抖音直播严厉惩治以恶俗挑逗为目的，表达性暗示、性隐喻的行为，包括但不限于:诱惑性手法抚摸汽车档位，用穿着丝袜的脚演示挂档，或刻意聚焦拍摄具有性暗示挑逗意味的敏感部位。

二、从严整治通过低俗声音博取眼球

抖音直播从严整治以低俗互动博眼球的行为，包括但不限于:讲述两性话题、黄段子或演绎娇喘类低俗声音，从而刺激购买者消费，拉动销量。

三、严厉处置刻意制造性暗示氛围展示汽车

抖音直播严厉处置刻意制造性暗示氛围的行为，如卖车主播以展示车内空间、介绍车内陈设为借口，在座椅或后备箱躺播，借助车内私密空间刻意营造低俗氛围。

四、禁止以诱惑性表演为手段进行汽车营销

抖音直播从严整治在直播间表演低俗舞蹈、低俗动作的行为，包括但不限于:在车内摆弄姿势、倚靠汽车诱惑性展示身体曲线、表演具有强烈性挑逗意味的低俗动作来吸引购买者消费。

五、从严整治以低俗着装吸引眼球

抖音直播从严整治穿着低俗暴露服装的行为，如卖车主播以“职业装”为托辞，诱惑性穿着黑丝、渔网袜、紧身包臀裙等性感服装，刻意营造“香车美女”低俗氛围。

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