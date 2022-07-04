小米12S系列发布：骁龙8+徕卡 售价3999元起

站长之家（ChinaZ.com）7月4日 消息:今天晚上，小米正式发布了小米12S系列旗舰。据了解，这是小米史上首代徕卡联名旗舰，全系搭载骁龙8处理器。

外观方面，小米12S搭载6.28英寸AMOLED小微曲屏，分辨率为2400*1080，支持120Hz高刷。小米12S Pro配备6.73英寸三星E5屏，分辨率为3200*1440，支持第二代LTPO1-120Hz智能动态刷新。

小米12S机身厚度为69.9mm，整机重量只有182g，握持手感极佳。

影像方面，小米12S这次主摄升级了与12Pro完全同款的IMX707传感器，拥有5000万像素，1/1.28英寸超大底，配合1300万像素超广角镜头+长焦/微距镜头，前摄配备一颗3200万像素镜头，支持原生美肌人像，可满足全场景拍摄需求。

作为徕卡旗舰，小米12S Pro内置IMX707索尼超大底，拥有1/1.28英寸超大感光尺寸和融合像素2.44m，配备5000万像素广角镜头+5000万像素人像镜头+5000万像素超广角镜头，三颗均为徕卡专业光学镜头，支持OIS光学防抖。

不仅如此，小米12S Pro搭载大师镜头包，内含三款经典镜头效果，分别是35mm f/1.4的人文黑白镜头、50mm f/0.95的人像旋焦镜头、以及一颗90mm f/2.2人像柔焦镜头。

续航方面，小米12S内置4500mAh电池，支持67W有线快充、50W无线快充、10W无线反充，有线秒充39分钟即可充至100%。小米12S Pro内置4600mAh单电芯大电池，搭载自研澎湃P1芯片，支持120W有线秒充，疾速模式下19分钟充电100%，50W无线秒充则可用42分钟充满100%电量。

价格方面，小米12S8GB+128GB版本售价:3999元，8GB+256GB版本售价:4299元，12GB+256GB版本售价:4699元，12GB+512GB版本售价:5199元。

小米12S Pro8GB+128GB版4699元、8GB+256GB版4999元、12GB+256GB5399元、12GB+512GB版5899元。

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