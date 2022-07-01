苹果开始销售官方翻新的 Mac Studio 机型

站长之家(ChinaZ.com) 7月1日消息:苹果公司今天开始在美国、加拿大和部分欧洲国家（如比利时、德国、爱尔兰、西班牙、瑞士、荷兰和英国）首次销售翻新的Mac Studio机型。

图片来自 Apple

在美国，目前有两款翻新的Mac Studio配置，包括一款配备M1 Max芯片（10核CPU和24核GPU），售价1，799美元(低于全新的1，999美元)，一款配备M1 Ultra芯片(20核CPU和48核GPU)，售价3，599美元(低于全新的3，999美元)。苹果翻新店的库存经常波动，随着时间的推移，可能会增加更多的配置。

苹果公司表示，每台经过认证的翻新Mac都要经过全面的功能测试，经过彻底的清洁过程和检查，并被重新包装在一个带有手册和电源线的新盒子里。苹果公司的翻新产品享受苹果公司的一年有限保修和14天退货政策，并有资格享受AppleCare+保险。

Mac Studio于2022年3月发布，类似于Mac mini的变厚版，机身背面和底部有孔，用于空气流通。Mac Studio最多可配备20核CPU和64核GPU，根据基准测试，它是有史以来最快的Mac。

在Mac Studio的背面，连接选项包括四个雷电4接口、两个USB-A接口、一个HDMI接口、一个万兆以太网接口，以及一个支持高阻抗耳机的3.5毫米耳机插孔。在正面，有一个SD卡插槽，以及两个USB-C端口或两个雷电4接口，具体取决于配置。

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