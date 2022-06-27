Gurman ：苹果 iPhone14 Pro 的息屏显示将支持 iOS16 锁屏小组件

站长之家（ChinaZ.com）6月27日消息:人们普遍预计，iPhone14Pro机型将配备息屏常亮的显示屏，允许用户查看时间、日历等常用信息而无需点击唤醒屏幕。Mark Gurman在为彭博社撰写的最新一期Power On通讯中说，这项功能将包括支持iOS16的新锁屏小工具，包括天气、健身等。

「像Apple Watch一样，iPhone14Pro将能够显示显示天气、日历、股票、活动和其他数据的小组件，同时屏幕保持低亮度和帧率，」Gurman写道。「而且会有一个设置——也和Apple Watch一样——使敏感信息不会出现在锁屏上，让所有人看到。」

息屏常亮的显示屏也可能会显示时间、日期和未读通知。与从Apple Watch5系列开始就具有息屏常亮模式的Apple Watch一致，苹果很可能会让用户选择通过设置应用程序在iPhone14Pro机型上启用或禁用息屏常亮功能。

正如Gurman所提到的，iPhone14Pro的息屏常亮显示模式应该通过低亮度和低刷新率的组合来保持电池续航。在iPhone13Pro机型上推出的ProMotion允许显示屏在空闲时降至10Hz，显示行业分析师Ross Young预计，iPhone14Pro机型可能会像Apple Watch一样降至1Hz，以进一步提高电池效率。

如果没有任何重大的供应链中断，苹果可能会像往常一样在9月左右公布其iPhone14系列。预计只有Pro和Pro Max机型会采用息屏常亮的显示屏，但该功能在未来可能会下放到标准机型。

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