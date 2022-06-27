首页 > 业界 > 关键词  > iPhone14Pro最新资讯  > 正文

Gurman ：苹果 iPhone14 Pro 的息屏显示将支持 iOS16 锁屏小组件

2022-06-27 17:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月27日消息:人们普遍预计，iPhone14Pro机型将配备息屏常亮的显示屏，允许用户查看时间、日历等常用信息而无需点击唤醒屏幕。Mark Gurman在为彭博社撰写的最新一期Power On通讯中说，这项功能将包括支持iOS16的新锁屏小工具，包括天气、健身等。

iPhone13Pro图片来源苹果

「像Apple Watch一样，iPhone14Pro将能够显示显示天气、日历、股票、活动和其他数据的小组件，同时屏幕保持低亮度和帧率，」Gurman写道。「而且会有一个设置——也和Apple Watch一样——使敏感信息不会出现在锁屏上，让所有人看到。」

息屏常亮的显示屏也可能会显示时间、日期和未读通知。与从Apple Watch5系列开始就具有息屏常亮模式的Apple Watch一致，苹果很可能会让用户选择通过设置应用程序在iPhone14Pro机型上启用或禁用息屏常亮功能。

正如Gurman所提到的，iPhone14Pro的息屏常亮显示模式应该通过低亮度和低刷新率的组合来保持电池续航。在iPhone13Pro机型上推出的ProMotion允许显示屏在空闲时降至10Hz，显示行业分析师Ross Young预计，iPhone14Pro机型可能会像Apple Watch一样降至1Hz，以进一步提高电池效率。

Apple iPhone 13 (A2634) 128GB 星光色 支持移动联通电信5G 双卡双待手机
京东自营
￥5999

如果没有任何重大的供应链中断，苹果可能会像往常一样在9月左右公布其iPhone14系列。预计只有Pro和Pro Max机型会采用息屏常亮的显示屏，但该功能在未来可能会下放到标准机型。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 尼康Z 30适合初学者吗？

    适合尼康Z30适合初学者，Z系列的镜头设计小巧且易于使用，而且具有高性能。它们能高清晰渲染细节，创建柔和、自然的背景虚化，并且易于操作。所有DX镜头都搭载尼康VR减震系统，有助于在边走边录制时提供稳定的画面。尝试使用不同的镜头，拓展您创意的可能性。

    尼康Z 30

  • GTX 1630和GTX1080比哪个好？

    GTX1080更好。GTX 1630的性能其实是和GTX1050TI差不多的，那么来对比一下GTX1050TI就好了。GTX1630 显卡配备 TU117-150-A1 核心，12nm 工艺打造，采用 PCIe3.0* 16 接口，拥有 512 流处理器，配备4GB64bit GDDR6 显存，显存带宽96GB / s，接口包括 HDMI2.0、DP1. 4 和 DVI。GeForceGTX1080 拥有 2560 个CUDA处理器，核心频率1607MHz，boost频率1733MHz，等效显存频率10GHz。显卡位宽为256bit，带宽320GB/s。公版显卡最高温度94℃，采用单8pin供电，TDP180w。

    GTX 1630

  • 尼康Z 30显示屏可以翻转吗？

    可以尼康Z30屏幕可以翻转180°，只需将相机对准自己并将显示屏旋转，这样，就能在自拍的同时，让自己在镜头中表现得更好。通过查看状态和使用显示屏上的触控操作，调整曝光补偿。利用可翻转显示屏的优势，可以从腰部高度，或以更高角度和更低角度拍摄，

    尼康Z 30

  • 苹果iPhone14 Plus摄像头可以用酒精擦吗？

    不建议如果手机的摄像头有污渍，清洁的方法最好是使用专门的清洁水，或者是普通的水稍微擦拭一下即可，也有专门的擦拭布可以使用。酒精是属于化学物质，苹果官方也建议使用无绒布或温肥皂水进行清洁，并建议用户勿用清洁产品，原因是清洁产品或者研磨性材料会减少 iPhone 的疏油层，并且可能划伤 iPhone。

    iPhone14 Plus

  • 尼康Z 30影像传感器类型是什么？

    CMOS尼康 Z30采用约2090万像素 APS-C 画幅 CMOS 图像传感器。CMOS图像传感器，是一种使用CMOS的固态图像传感器。使用了光电二极管。通过为每个单位单元具有放大器，其特征在于，可以抑制由于读取转换为光的光信号而产生的电噪声。

    尼康Z 30

  • 苹果A15和A12性能差距大吗？

    有以下差距区别。先来看看具体的参数规格。处理器苹果 A12仿生苹果 A15仿生市场（主要）手机手机ISAARMv8.3-A（64位）ARMv8.5-A（64位）微架构漩涡，暴风雨雪崩、暴风雪部件号，S 规格APL1W81APL1W07发布日期2018年第三季度2021年第三季度光刻7纳米鳍式场效应晶体管5nm FinFET晶体管690000000015000000000核心66线程66基频1，6GHz1，8GHz涡轮频率2，5GHz3，2GHz能量核心4x Apple Tempest @1，59GHz4x Apple Blizzard @1，82GHz高性能内核2x Apple Vortex @2，49GHz2x Apple Avalanche @3，23GHz高速缓存存储器8MB12MB最大内存容量4GB6GB内存类型LPDDR4X-2133LPDDR4X 内存最大内存通道数44最大内存带宽42.7GB/秒42.7GB/秒TDP6瓦6瓦GPU 集成显卡苹果 A12仿生 GPU苹果 A15仿生 GPUGPU核心44GPU 执行单元3280GPU 着色单元256640显卡时钟1125兆赫1200兆赫GPU FP32浮点数576帧1500GFLOPS插座系统级芯片系统级芯片人工智能加速器神经引擎8核神经引擎16核每秒 AI 计算操作数5顶15，8上衣安兔兔368880839664（iOS）PassMark CPU 标记462310067（iOS64位）Geekbench4单核46957106（iOS64位）Geekbench4多核1098518595（iOS）Geekbench5单核11161698（iOS）Geekbench5多核25674425（SGEMM）GFLOPS 性能134，6GFLOPS249，6GFLOPS（多核/瓦特性能）性能/瓦特比1831分/W3099分/W苹果A15和A12性能差距还是挺大的，毕竟相差了很多代，单纯的看跑分就可以看出来。

    苹果A15

  • 苹果iPhone14 Plus摄像头凸起会磨损吗？

    不会iPhone14 Plus的摄像头使用的是蓝宝石玻璃镜头表面，抗耐划能力很强，即使是摄像头凸起，也基本上不会因为日常的使用而磨损，只要不是刻意使用小刀或锋利的东西去接触的话，基本上不会有划痕。当然也可以使用手机壳，现在大多数的手机壳戴上后，可以保护镜头模组，让手机在桌面或其他地方尽可能少的直接触碰到坚硬的东西。

    iPhone14 Plus

  • 尼康Z 30使用什么卡口？

    尼康Z卡口尼康Z30使用的是尼康Z卡口，Z卡口系统将提供多种高性能镜头，其中将包括尼康目前为止最快的镜头f/0.95。新的卡口适配器还能使其兼容大部分尼克尔F卡口系统，为摄影人士带来更加丰富多样的选择。据了解，虽然尼康 Z30是定位比 Z50更低的 Z 卡口 DX 格式微单数码相机，但相比 Z50并没有阉割太多，并且体积重量都控制的不错。

    尼康Z 30

  • 苹果iPhone14 Plus屏幕亮度突然变暗怎么回事？

    光线传感器影响iPhone14Plus有自动亮度调整功能，即在不同的环境光线下，手机可以自动的调整屏幕亮度，让使用者可以更好、更舒服的看清楚屏幕。如果在光线传感器进入了灰尘，很容易导致检测亮度错误，就会导致屏幕突然变暗。有两个解决方法，第一种是清洁下光线传感器，它的位置是刘海屏上的模组，可以使用柔性布擦一擦;第二种方法是关闭自动亮度调节功能，方法是【设置】-【显示与亮度】-【自动】，将其关闭即可

    iPhone14 Plus

  • 苹果A15和A12Z哪个好？

    苹果A15更好。苹果A15的单核得分为1724，多核得分为4625，苹果A12Z的单核得分为1117，多核得分为4570。Apple A15Bionic 是 Apple 的系统级芯片 （SoC），可在 iPhone13和 iPad Mini (2021) 型号中找到。它于2021年底发布，提供6个内核，分为2个性能内核和4个能效内核。与 A14相比，CPU 性能仅略有增加，但 GPU(在高端型号中)提供了更高的增益，该芯片采用5nm 工艺制造，集成了158亿个晶体管(相比 A14的11.8个)。Apple A12Z Bionic 是 Apple 的片上系统 （SoC），发布在2020年的 iPad Pro11和12.5英寸。它提供8个内核，分为4个性能内核和4个能效内核(从6个内核开始)在 iPhone XS 的 A12中)。与 iPad Pro2018型号中较旧的Apple A12X Bionic的区别似乎是额外的 GPU 核心。

    苹果A15

  • 佳能 EOS 5D Mark IV机身是什么材料？

    镁合金佳能 EOS5D Mark IV机身材质使用了具有高刚性与电磁保护效果的镁合金材料。可抗冲击，保护内部机械结构与电子部件。从外壳的接缝处到按钮、转盘类的边缝均进行了防水滴防尘处理。与同样具有防水滴防尘结构的EF镜头或SPEEDLITE EX系列外接闪光灯搭配使用，可构建一整套具有防水滴防尘结构的摄影系统。在佳能标准下，相机经受了严格的耐久性试验。具有专业级相机应有的坚固耐用性。

    佳能 EOS 5D Mark IV

  • 苹果iPhone14 Plus支持防抖吗？

    支持iPhone14Plus支持光学防抖，打开iPhone14Plus的自带相机APP，点击屏幕左边的HDR，将会弹出自动、打开、关闭三个开关，在拍摄静止景物的时候，可以将HDR调为自动，在拍摄一些动态的景物，将HDR调为关闭，开启这一功能之后，iPhone会连拍3张分别为欠曝光、正常曝光和过度曝光的照片，然后自动合成一张，这样可以很好地还原真实的环境。

    iPhone14 Plus

  • 苹果A15和M1跑分哪个好？

    M1跑分更好。Geekbench跑分上苹果M1单核得分为1714，多核得分为7317，而苹果A15的单核得分为1724，多核得分为4625，多核上M1秒杀苹果A15，毕竟在电脑上需要进行多线任务的需求。Apple A15Bionic 采用6个内核和6个 CPU 线程运行。当 TDP 设置为8.5W 时。处理器连接到 N/A CPU 插槽。这个版本包括——一个芯片上的 L3缓存，支持2个内存通道以支持 LPDDR4X-4266RAM，并具有 PCIe Gen 通道。Apple M1使用8个内核和6个 CPU 线程运行。当 TDP 设置为15W 时，它运行在 No turbo base No turbo 所有内核上。处理器连接到 N/A CPU 插槽。这个版本包括——一个芯片上的 L3缓存，支持2个内存通道以支持 LPDDR4X-4266RAM

    苹果A15

  • 苹果iPhone14 Plus可以几倍变焦？

    5倍数码变焦iPhone14 Plus后置摄像头可提供2 倍光学变焦，最高5 倍数码变焦，它的主摄镜头是1200万像素，可支持杜比视界 HDR 视频拍摄，最高可达 4K，60 fps，拍照方面可支持六种人像光效 (自然光、摄影室灯光、轮廓光、舞台光、单色舞台光和高调单色光)，但它没有Pro版上的激光雷达以及长焦镜头，因此在拍摄远距离的景物时效果没有那么强

    iPhone14 Plus

  • 尼康Z30什么时候上市？

    2022年7月14日尼康发布最新一款APS-C 无反相机 Z30，该款相机定位是入门级别微单。将于2022年7月14日发售。尼康Z30微单相机可以平替Z50，并且比D3400、D5600等都有大幅提升，机身售价4799元起。这款尼康 Z30采用约2090万像素 APS-C 画幅 CMOS 图像传感器，为尼康 Z fc 同款。这款相机没有了电子取景器，但屏幕翻转便利，可以录制自拍视频。其4K30P视频几乎没有视角裁切，同时也有120p慢动作视频，以及延时视频。

    尼康Z 30

  • 苹果A15和M1有什么区别？

    有以下区别。1.苹果A15专门为手机打造的，M1是专门为MAC ipad打造的。2.虽然苹果A15和M1都是5纳米工艺，但是晶体管数量不同，苹果A15是150亿，而M1是160亿。3.苹果A15Bionic 共有 6 个 CPU 核心，由 2 个高性能核心和 4 个节能核心组成。Apple M1 拥有 8 个CPU核心，其中 4 个高性能核心和 4 个节能核心。 4.Geekbench跑分上苹果M1单核得分为1714，多核得分为7317，而苹果A15的单核得分为1724，多核得分为4625，多核上M1秒杀苹果A15，毕竟在电脑上需要进行多线任务的需求。

    苹果A15

  • 苹果iPhone14 Plus换屏要多少钱？

    2559元iPhone14 Plus的换屏价格是2559元，这是在没有购买Apple Care+的情况下的价格，如果是购买了Apple Care+则换屏价格是188元。6.1英寸的iPhone14和iPhone14 Pro的换屏价格是2149元。如果是选择手机不带壳的换，建议还是购买苹果的Apple Care+服务，这样可以让手机在意外损坏的时候可以获得比较便宜的维修价格。

    iPhone14 Plus

  • 苹果A15和M1哪个强？

    M1更强。M1是为 Mac 制造的，而A15是为手机制造的，M1专为 Mac 设计，迄今为止出现在MacBook Air、Mac Mini 和 iMac 之类的产品中，与此同时，新发布的 A15Bionic 将搭载在 iPhone13、iPhone13Pro 和 iPad Mini6中，因此基本上比笔记本电脑更小、更便携。将苹果A15Bionic 与 Apple M1处理器进行比较可能有点像将苹果与橙子进行比较。尽管这两款芯片都受到 Arm 的支持，但它们使用不同的架构，性能可能有很大差异。就Geekbench的跑分来看，M1的性能都是比苹果A15强大很多的。苹果A15的单核得分为1724，多核得分为4625，而苹果M1芯片单核得分为1714，多核得分为7317，两者是没有什么可比性。

    苹果A15

  • 佳能 EOS 5D Mark IV可以外接麦克风？

    可以佳能 EOS 5D Mark IV在拍摄短片时可以使用外接麦克风录制高品质声音。佳能 EOS 5D Mark IV可通过相机侧面的3. 5 毫米直径立体声微型插孔与外接麦克风连接。使用佳能指向性立体声麦克风DM-E1，可根据不同场景切换指向性范围，附带的防风罩可大幅降低风声对录音的影响。此外，DM-E1 采用了减振结构，可抑制相机操作及镜头驱动等带来的噪音，提供高质量的录音效果。

    佳能 EOS 5D Mark IV

  • 苹果iPhone14 Plus有多重？

    约210克iPhone14Plus的重量大约是210克左右，比iPhone14Pro Max的238克轻一点。主要是因为iPhone14Plus的铝金属边框比14Pro Max的不锈钢要轻，且它的后置镜头是两个，也少于Pro版的，因此在尺寸差不多的情况下，重量要轻一些。和差不多尺寸的安卓手机来说，iPhone14Plus的重量还是轻一点的，主要原因是它的电池容量更小，机身厚度比较薄，所以比较轻。

    iPhone14 Plus

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM