2022 H1 视频号互选平台优秀创作者奖发布 获10万流量值奖励

今年夏天，你有没有尝到被雪糕价格“致命一击”的滋味?00后消费者李小桃，在盲挑了十根雪糕去结账时被告知总价136元，两支18元的钟薛高，两支15元的伊利须尽欢，三支7元的和路雪，还有三支20-7元不等的不知名雪糕，她反复确认了三次后咬着牙付了账。没想到，制霸职场一时的00后，却也要对冰柜里雪糕唯唯诺诺。“今年的钟薛高们，统统潜伏在罗森的便利店里，随时准备给那些随手一拿就结账的人一个迎头痛击。”这是今年最火的关于雪糕涨价的调侃文案?