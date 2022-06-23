首页 > 业界 > 关键词  > 视频号最新资讯  > 正文

2022 H1 视频号互选平台优秀创作者奖发布 获10万流量值奖励

2022-06-23 17:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:今日，视频号正式发布2022H视频号互选平台优秀创作者奖，共有35为创作者获奖，获奖人可获得10万流量值奖励。

image.png

该奖主要是关注商业合作和内容体验俱佳的视频号互选平台标杆创作者。优秀创作者奖四大评选标准包括:

  • 内容质量|反映内容制作水平、价值导向与平台契合度

  • 商单数据|反映内容被用户观看和喜爱水平

  • 垂类优势|反映作者在所属垂类的竞争力

  • 合作深度|反映作者在互选平台的长期投入度

视频号表示，越来越多才华横溢的创作者入驻视频号互选平台，在摄影、时尚、旅游、生活、科技、汽车、财经7大垂类中，35位创作者脱颖而出，成为2022H1视频号互选平台的优秀创作者。具体如下:

摄影类获奖创作者:

星球研究所、李政霖、onete、真的卷毛、摄影师鬼迹

时尚类获奖创作者:

卡大人、意公子、原来是西门大嫂、Marina 任桃桃、MK 凉凉

旅行类获奖创作者:

耀阳环游记、旅行中的小希、流浪在西藏的_毛毛、破产兄弟 BrokeBros、二叔探游记

生活类获奖创作者:

奶龙、杨小雪生活美食记、都靓Amber、何关月Gru、陶然vlog

科技类获奖创作者:

黑马公社、爱范儿、科技探长、科技刘同学、暴走大测评

汽车类获奖创作者:

电动星球News、老窦说车、懂车小黑、终极小腾、阿飞聊车

财经类获奖创作者:

晓芳聊财经、本元财经、财才说、白话财经的周媛

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】618年中专享优惠抢先看，价值1206元礼券一键领取

    腾讯云618采购采购季,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!

    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 18元起
    2核4G云服务器 74元/1年

    2核4G云服务器

    去看看
    2核4G云服务器 10元/每月
    2核2G学生服务器

    免费体验云服务器

    去看看
    免费体验云服务器 0元试用
    大带宽云服务器

    大带宽云服务器

    去看看
    大带宽云服务器 性价比提3倍
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 月亮与六便士，视频号创作者都要

    在这些优秀创作者身上，映射着当下互联网创作者的成长路径——既要月亮，也要六便士...卡大人毅然地选择了视频号，并认为不存在内容见底，只需要有足够好的内容，会有受众喜欢...有行业数据显示，视频号中10W+赞作品时长多分布在50-60秒，占比达29.84%，其次是10-20秒的短视频...官方数据显示，近半年视频号互选平台创作者数量增长1.2倍，创作者总收益增长6倍...每一种努力都被视频号互选平台看到，2022年，视频号互选平台再次将创作者变现成绩浓缩在“创作者奖”中......

    ​视频号 ​微信 ​博主

  • 百度发布2022共度计划” ：超3亿专项扶持流量

    百度发布“2022共度计划”，为中小企业提供2亿专项扶持资金，超3亿专项扶持流量等多重支持，全新升级本地生活、综合电商两大解决方案...新发布的“2022共度计划”，将加大对中小企业的扶持力度，用科技助力企业成长、实现长效经营...流量上，百度提供本地生活和综合电商专属扶持流量，并通过运营、激励等措施扶持品牌商家...

    ​百度 ​流量扶持 ​百度搜索

  • 让创意推动市场，走向2022金狮

    品牌、企业、广告公司、创作人如何在创意的头脑风暴中，仍能保持对商业价值的实现与追求，让每一个优秀的创意更有效地体现自身价值，是金狮奖一直所表达的观点...本届金狮奖设有、、、 4 大竞赛单元，共 45 个奖项类别...除了“金狮奖评审委员”的专业评审和终审，此外TVCBOOK的专业用户与消费者亦可通过TVCBOOK平台对线上作品进行点赞、评论及打分，你的互动与评审将影响着作品的入围与奖项评审结果......

    ​小鹏G3i ​心向星辰 ​小鹏

  • 逸仙电商发布2022Q1财报 创新护肤研发实力

    逸仙电商 2022 年第一季度财报显示，逸仙电商第一季度总净营收为人民币8. 91 亿元...数据可以看出，逸仙电商将加大对护肤研发的投入，不断创新和完善产品体验...逸仙电商不断创新，依托强大的研发实力不断创新，开发出多项创新产品...在此类要求下，护肤品类保持了高质量的增长，在此背景下，逸仙电商将在未来几年内大力发展业务，开发新的产品和服务，扩大对护肤研发投入的比重......

    ​逸仙 ​完美日记

  • 手机通话怕泄露!天翼1号2022来啦 今晚开启预售

    今年5月，中国电信发布业内首款搭载量子安全通话产品的手机——天翼1号2022，主打天翼量子高清密话，可对手机通话量子加密...这款手机搭载国产唐古拉T770芯片，采用国产芯片的量子安全SIM卡，自主研发量子安全中间件，在手机侧完成对VoLTE话音数据的加解密，有效防止通话在网络传输中被监听，实现端到端的高清语音安全通话...

    ​天翼1号2022 ​手机 ​天翼

  • 2022，骑行火爆到“堵车”了

    也正是将骑行当作运动，而不仅仅是代步工具的这一波人，构建了城市骑行这一道风景线...孙璐的店里有售日本品牌Tokyobike的自行车，主打城市骑行场景、复古外观，价格在4000元-6000元不等...在社交平台上可以看到，骑行爱好者的穿搭风格大致分为两类，一种戴着头盔、骑行镜，身着紧身骑行服，另一种则是走工装路线，马甲、工装裤、休闲鞋...从价格上看，专业的骑行自行车仍然和上世纪80年代一样是“奢侈品”...“我认为骑行本身在装备上不应该有鄙视链...“骑行活动在个体商业圈非常受欢迎......

    ​公路车 ​单车 ​山地车

  • 2022，雪糕还敢再贵点吗？

    今年夏天，你有没有尝到被雪糕价格“致命一击”的滋味?00后消费者李小桃，在盲挑了十根雪糕去结账时被告知总价136元，两支18元的钟薛高，两支15元的伊利须尽欢，三支7元的和路雪，还有三支20-7元不等的不知名雪糕，她反复确认了三次后咬着牙付了账。没想到，制霸职场一时的00后，却也要对冰柜里雪糕唯唯诺诺。“今年的钟薛高们，统统潜伏在罗森的便利店里，随时准备给那些随手一拿就结账的人一个迎头痛击。”这是今年最火的关于雪糕涨价的调侃文案?

    ​雪糕 ​网红 ​甜品

  • 视频2022关键词：理性、增效与新机会

    5月26日，爱奇艺发布了截至2022年3月31日未经审计的第一季度财报。其中显示，爱奇艺当季营收73亿元，non-GAAP运营利润3.3亿元，首次实现季度盈利，净利润为1.622亿元，大幅超出市场预期。而在更受关注的会员数据维度，爱奇艺当季实现会员规模和营收双增长。近两年间，受经济下行等因素影响，互联网行业大环境收紧，数字经济增长放缓，上至巨头企业，下到创业公司，减肥增瘦、去泡沫化成为发展大趋势。比如在一个月前发布今年一季度财报的流媒体巨擘奈飞

    ​长视频 ​爱奇艺 ​财报

  • 2022可及信息无障碍优秀案例评选揭晓 蚂蚁两项目上榜

    15日，由中国盲人协会、中国聋人协会与联合国教科文组织联合指导，信息无障碍研究会与凤凰网、凰家评测联合发起的“2022可及信息无障碍优秀案例评选”活动公布最终结果，来自腾讯集团、蚂蚁集团、12306、vivo等企业的7个案例最终上榜......

    ​蚂蚁集团

  • 寻找优秀智能建筑人！2022智建行业奖项评选正式启动

    每一年，这些奖项的评选都根据行业发展的主基调，坚守初心，从众多智能建筑从业者中优选出佼佼者作为楷模，为行业增彩，助力智能建筑业发展进步...2022 年，智建行业奖项组委会将继续秉承公平、公正、公开的原则，在线评选出中国智能建筑行业优秀设计师奖、智能建筑工匠奖、青年杰出人才奖、百强优质供应商奖四大奖项... 2022 智能建筑工匠奖，让工匠精神代代相传...智能建筑行业的企业主要负责人（管理、技术）...1、在线颁发“ 2022 年中国智能建筑行业青年杰出人才奖”电子证书；......

    ​河姆渡 ​建筑智能化 ​建筑行业

  • 华为Mate 50会出合约机吗？

    不会华为Mate 50系列不会推出合约机版本。安卓合约机的版本已经很少推出，Mate50系列更是不太可能，原因之一就是现在Mate50系列的产量比较少，正常非合约机的版本已经是货源紧张的状态，基本上没有可能推出合约机的版本。目前大多数的运营商也很少推出合约机手机，主要原因是三大运营商都开始推广5G，且用户可以比较方便的换运营商，因此合约机的市场已经很小。

    Mate 50

  • 天玑1100玩游戏怎么样？

    目前市面上手游都可以玩。联发科天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。集成 5G 调制调节器，为您带来不凡的 5G 表现。MediaTek 天玑 1100 采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达 2.6GHz 的 Arm Cortex-A78 高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。

    天玑1100

  • vivo X90有几个摄像头？

    四摄vivo X90采用了后置四摄的影像系统，后置四摄设计在手机背部左上角的位置，并且集成在一个“圆角矩形”模块里面，加上较为方正的机身设计以及全新的机身配色，因此整个手机看起来非常好看。据悉该机采用了2亿像素主摄+5000万像素超广角+1200万像素长焦镜头以及TOF镜头组成+500万像素辅助镜头的后置四摄组合，同时该机还采用了新一代“微云台”OIS光学防抖技术。

    vivo X90

  • 华为Mate 50 Pro会不会使用屏下摄像头？

    可能不会华为Mate 50系列还是会有四个型号，分别是mate50，mate50 Pro、mate50 Pro+，还有最高端的保时捷版本，但使用屏下摄像头的可能性还是比较小。目前从爆料的信息来看，Mate 50系列使用还是挖孔屏的设计，基本款Mate50是单摄像头，Pro和Pro+都是前置双摄像头，但它们都会有屏下指纹解锁以及人脸解锁。

    Mate 50

  • 华为Mate 50 Pro和Pro+区别是什么？

    屏幕、摄像头等屏幕：Mate 50 Pro屏幕是6. 8 英寸，2K 分辨率屏幕和 120Hz 自适应刷新率，Pro+的屏幕是6. 79英寸、2K级别分辨率、120Hz刷新率、LTPO自适应刷新率技术、1920 高频PWM调光，提供超声波屏下指纹识别摄像头：Mate 50 Pro和Pro+最大的区别是在摄像头，Mate 50 Pro可能是后置四摄，主摄是6400万像素，Pro+则是5000万像素大底主摄、4000 万像素超广角、6400 万像素超级潜望镜头、3D Tof镜头的后置四摄组合，主摄和长焦镜头均加入了OIS技术充电：Mate50 Pro预计提供66W快充，Pro+则是提供100W的快充，它们都支持50W无线充电和反向无线充电

    Mate 50

  • 天玑1100是几纳米工艺？

    6纳米。天玑1100是由联发科发行的一款5G手机芯片。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。MediaTek 天玑1100采用旗舰级的八核 CPU 架构，包括四颗主频高达2.6GHz 的 Arm Cortex-A78高性能核心，为您提供不凡的应用运行体验。天玑1100支持16GB 的强大四通道内存，以及双通道 UFS3.1闪存，可提供更快的读写与响应速度。

    天玑1100

  • 华为Mate 50 Pro有高刷吗？

    有华为Mate 50 Pro屏幕将提供120Hz的高刷新率屏幕，预计是一块6.78英寸OLED瀑布屏，支持1300P分辨率与120Hz自适应高刷新率，应用1920Hz高频PWM调光。Mate50系列应该都会有高刷新率屏幕，而且这也逐渐成为了安卓阵营中高端型号标配的功能。甚至不少2000元价位的手机也提供了高刷新屏幕。

    Mate 50

  • 天玑1100跑分是多少？

    单核得分为863，多核得分为2929。天玑1100在Geekbench5上的表现结果，单核得分为863，多核得分为2929。在安兔兔上的跑分结果为668279，其中中央处理器为175383，图形处理器为231154，记忆118538，用户体验140457，整体表现上和骁龙780G是差不多的。

    天玑1100

  • vivo X90支持北斗导航吗？

    支持vivo X90是支持北斗导航、GPS导航，Galileo导航，GLONASS导航，QZSS，NavIC。目前北斗导航是国内导航定位的主流之一，采用三频定位的卫星定位系统，三个不同频率的信号能够有效消除误差，从而带来更高的卫星定位精度。北斗+5G的天然契合，强强联手大大的提升了用户的体验。同时vivo手机是率先支持北斗系统。

    vivo X90

  • 天玑1100能玩原神吗？

    能玩，但是画质需要开低。正如大多数原神玩家所知道的那样，这是一款对手机图形要求很高的游戏，但是天玑1100还是可以玩玩原神的，但是你的画质特效不能开到很高，不然的话会有点掉帧，玩久了也会有点卡顿。MediaTek 天玑 1100 率先采用先进的 6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括 4 颗高性能的 Arm Cortex-A78 核心。MediaTek HyperEngine 3.0 游戏优化引擎为玩家带来更加可靠、稳定的游戏网络连接，多点触控技术可进一步提升手机用户的游戏跟手性，升级的游戏优化引擎可降低游戏功耗、让终端更加省电。

    天玑1100

  • 华为Mate 50 Pro可以升级什么系统？

    鸿蒙3.0华为Mate 50 Pro在出厂的时候将会预装鸿蒙3.0系统，如果之后华为发布鸿蒙4.0的话，预计也会在之后更新鸿蒙4.0。鸿蒙3.0系统预计在2022年7月、8月开始推送更新，支持的机型包括华为P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为平板：MatePad Pro 12. 6 英寸2021 款等等。

    Mate 50

  • vivo X90最高存储空间多大？

    16+512Gvivo X90的存储版本最高16+512G，最高运存不再是上代的12G了。骁龙8Gen Plus、16+512G存储组合，vivo X90这一点就很值得期待，最大的运行内存带来的是更高的流畅度。此外还有线性双扬声器、X线性电机和IP68防水防尘功能。

    vivo X90

  • vivo X90电池容量多大？

    5200 毫安vivo X90 内置了一个5500mAh大容量电池，并且支持120w超级快充，充电速度非常快，续航时间非常长，缓解了用电焦虑的问题。以4000mAh电池为例，120w超级快充， 5 分钟就能充进去50%电量，用时 15 分钟就能充至100%电量。vivo X90 内置的这块5500mAh大容量电池时间上将提升一个档次。

    vivo X90

  • 天玑1100相当于苹果A几？

    苹果A12。从Geekbench5的分数来看，天玑1100和苹果A12的得分相近，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，苹果A12的单核得分为1115，多核得分为2843，总体而言，苹果A12的单核性能更强，但是多核的性能是天玑1100比较好一点点。安兔兔的跑分来看，天玑1100的跑分为668279，苹果A12的跑分为532036，安兔兔的跑分天玑1100会好一点，两者相比的话，相差的都不是特别大。

    天玑1100

  • 华为Mate 50 Pro有没有120瓦充电器？

    没有 Mate 50 Pro的有线充电是100W，无线充电是50W，还可以支持反向无线充电，电池容量预计是4600mAh。Mate50系列的充电速度在安卓旗舰手机中不算最快的，因为现在已经有120W甚至是200W的有线充电，但是Mate50无线充电达到了50W算是非常快的，同时也支持了反向无线充电，也是安卓阵营中比较少见的。

    Mate 50

  • 天玑1100相当于麒麟多少？

    相当于麒麟9905G。首先来看看Geekbench5的跑分结果，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，麒麟9905G的跑分结果是单核779分，多核得分为3193，两者的性能差距是不大的。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低;它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC，采用2个大核2个中核4个小核的三档能效架构，最高主频可达2.86GHz。

    天玑1100

  • 天玑1100相当于骁龙多少？

    相当于骁龙780G。骁龙780G在Geekbench5的跑分结果，单核为807，多核分数为2888，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，两者的性能上的差距不是很大。骁龙780G是高通公司旗下的手机处理器，已于2021年3月25日正式发布，小米11青春版全球首发。采用了 三星 5nm 工艺制程。包括一个主频 2.4GHz 的 Cortex-A78核心，三个主频 2.2GHz 的 Cortex-A78核心，以及四个主频1.9GHz 的 Cortex-A55核心。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。

    天玑1100

  • 华为Mate 50 Pro有手写笔吗？

    没有华为Mate 50 Pro没有手写笔功能。手写笔功能目前在安卓手机市场中已经逐渐被淘汰，甚至是三星也早早自家的旗舰手机上取消手写笔。使用手写笔的前提是需要一块比较大的屏幕，Mate 50 Pro的屏幕尺寸为6.7英寸左右，不算是特别大的的屏幕，使用手写笔的效果可能不会特别好。而在华为的折叠屏手机Mate Xs系列上屏幕打开后超过8英寸，因此比较适合使用手写笔。

    Mate 50

  • vivo X90是曲面屏吗？

    不是vivo X90采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计，预计和上一代一样采用了一块6.76英寸的顶级三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，这块屏幕的最高亮度达到了1300尼特，支持120Hz高刷新率技术，同时还加入了新一代LTPO技术。沉浸式一体直屏是指该机不仅采用了极具黑科技的屏下相机技术，同时还采用了直面屏的屏幕封装工艺，再加上极窄的黑边处理，因此整个手机正面的视觉效果沉浸感十足。

    vivo X90

  • 天玑1100什么时候发布的？

    2021年1月21日。联发科在2021年1月21日。发布了全新的天玑旗舰5G移动芯片——天玑1200与天玑1100。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。

    天玑1100

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

Z传媒广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM