2022 H1 视频号互选平台优秀创作者奖发布 获10万流量值奖励

站长之家（ChinaZ.com）6月23日 消息:今日，视频号正式发布2022H视频号互选平台优秀创作者奖，共有35为创作者获奖，获奖人可获得10万流量值奖励。
该奖主要是关注商业合作和内容体验俱佳的视频号互选平台标杆创作者。优秀创作者奖四大评选标准包括:
内容质量|反映内容制作水平、价值导向与平台契合度
商单数据|反映内容被用户观看和喜爱水平
垂类优势|反映作者在所属垂类的竞争力
合作深度|反映作者在互选平台的长期投入度
视频号表示，越来越多才华横溢的创作者入驻视频号互选平台，在摄影、时尚、旅游、生活、科技、汽车、财经7大垂类中，35位创作者脱颖而出，成为2022H1视频号互选平台的优秀创作者。具体如下:
摄影类获奖创作者:
星球研究所、李政霖、onete、真的卷毛、摄影师鬼迹
时尚类获奖创作者:
卡大人、意公子、原来是西门大嫂、Marina 任桃桃、MK 凉凉
旅行类获奖创作者:
耀阳环游记、旅行中的小希、流浪在西藏的_毛毛、破产兄弟 BrokeBros、二叔探游记
生活类获奖创作者:
奶龙、杨小雪生活美食记、都靓Amber、何关月Gru、陶然vlog
科技类获奖创作者:
黑马公社、爱范儿、科技探长、科技刘同学、暴走大测评
汽车类获奖创作者:
电动星球News、老窦说车、懂车小黑、终极小腾、阿飞聊车
财经类获奖创作者:
晓芳聊财经、本元财经、财才说、白话财经的周媛
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