变现经验 | 一个帮人搞优惠券的在线购物社区，月入20万

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EMUCoupon 是一个帮助消费者省钱的在线购物者社区，主要为零售和数字产品推广折扣、促销代码和优惠券。业务范围主要在澳大利亚，目前已扩展到欧洲、美洲和亚洲等地区。

EMUCoupon 提供全站折扣、免费包邮代金券以及购物者省钱所需的一切，充当在线购物者和小型电子商务企业之间的桥梁。根据平台介绍，其每天帮助数百家零售商增加销售额并为成千上万的买家提供省钱的机会。

目前，这个购物者社区月收入3万美元（约合20万元人民币）。Elice Max是EMUCoupon的创始人，在下文中，她分享了自己创办EMUCoupon的过程，希望能对你有所帮助。

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一个教人“薅羊毛”的购物社区

我叫 Elice Max，是 EMUCoupon 的联合创始人，我的网站让澳大利亚人在网上购物时可以省钱。由于在这个国家消费很高，很多消费者经常想找某些商品优惠和打折渠道。EMUCoupon不仅为消费者带来最新的折扣和优惠券，我们会定期上传一些省钱妙招、购物技巧帮助想要过节俭生活方式的人。

虽然有很多在线折扣购物社区，但没有一个网站专注于澳大利亚市场。这也是我们能够在如此短的时间内取得巨大成功的原因。

我们还试图重点介绍澳大利亚的小型零售商，尤其是那些由女性或少数族裔经营的零售商。

我们建立这个网站已经三年多了。每天，有成千上万的用户访问EmuCoup，享受优惠，学习最新的购物技巧。与此同时，我们的团队也在成长，有21名员工。自公司成立以来，年增长率大约保持在16%。

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想法的诞生

我于2016年就读于昆士兰大学。由于我在波士顿出生和长大，对比下发现澳大利亚是一个消费很高的地方。

在最初的几个月里，我一直为在校园的开销而烦恼。最终，我找了一些兼职工作赚些外快，比如不同的企业执行文案、社交媒体和在线营销项目。

在这段时间里，我开始和一个校友谈论开始创业的事情。由于我们都做过自由职业，他认为我们应该建立一个网站并更专业地提供我们的服务，但我有不同的想法。作为一个在最初几个月尽量节省每一美元的人，我注意到在澳大利亚在线购物时获得折扣的机会有限。

回到美国后，我经常使用折扣平台在当地零售商网购以节省开支。但在澳大利亚却很少有这种优惠渠道，就连我找到的优惠券和优惠码也大多过期了。

于是，我就询问澳大利亚同学，当地人是否会对一个提供当地商店折扣的平台感兴趣。几乎所有人都对这个想法表现出极大的兴趣。这启发了我对此事进行调查并进行一些研究。结果发现，超过85% 的受访者表示他们会使用专门针对澳大利亚购物者的折扣网站。

接着，我和合伙人出资创办了这家公司。我投资了4500美元，虽然创业是一个令人兴奋的前景，但我很快就意识到必须再次削减开支。

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创立公司和产品设计的过程

创建一个托管数千家零售商折扣的平台并非易事。第一步为公司取一个吸引人的名称，并准备一个可用的域名，最终我们决定取名为 EMUCoupon。

一开始，这家公司在我的公寓里经营了六个月，后来才租了一间办公室。同样，我们最初招聘的两名员工，一名网络开发人员和一名数字营销主管。

一开始我面临的主要挑战之一是学习处理公司账目。

为此，我参加了昆士兰科技大学的在线会计课程，这样就可以管理公司财务。我还必须了解商标，因为与其他品牌和企业合作时，这些东西是至关重要。

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开展业务的过程

我们战略中最重要的一步是设计网站，需要在有限的预算内为用户创建无缝的 Web 体验。

网站还需要具有一定的设计美感，这是未来品牌标识的重要组成部分。为此，开发人员使用了WordPress ，因为它带有一个优惠券插件。网站是仿照传统的优惠券网站，而我们在整个过程中主要填充内容。

网站启动并运行后，是时候充分利用我的在线营销技能了。我们的团队最初依靠 SEO 和电子邮件营销来推广网站。其中，早期的大部分 SEO 工作都是针对优化网站以符合 Google 的标准。比如必须确保我们的网站上没有死链，分析各种索引问题，并在页面上添加meta描述和标签。

另外一个SEO 策略是做好内容。我们在 EMUCoupon 上创建了一个专门的博客版块，专门介绍有关省钱和在线购物技巧的文章。最后，我们开始通过访客在不同网站上发帖来站外优化。

此外，我们的电子邮件营销主要针对零售商。由于我们采用Affiliate网络营销模式，与愿意给我们佣金来推广他们的产品的零售商合作是很重要的。这也许是整个过程中最困难的部分。为了说服他们，我们只能作出一些妥协，比如在推广他们的优惠券时收取极低的佣金。只有在我们提供了大量转化后，他们才同意提供可观的佣金。

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吸引和留住客户的策略

幸运的是，我有一位导师指导我逐步提升网站流量。我制定了一个长期策略来提高 EMUCoupon 在搜索结果中排名，不过需要一些时间才能有效果。

我与在线零售商合作，在更大的平台上提交文章，以获得一些吸引力，确保经常在我的网站上上传优质的内容。我们几乎没有在付费营销上投入任何预算，因为它只能在短时间内获得流量。

作为社区参与策略的一部分，我们在万圣节邀请了来自 Twitter 的知名化妆师。这有助于我们借助一些有影响力的人为网站带来一些社交媒体流量。

在创业的早期，我们确实在社交媒体获得了一些红利。但后来我了解到，社交网络并不是我们行业网站流量的主流来源。寻找优惠和折扣的客户通常会直接进入搜索引擎。然而，我们也尝试着在Facebook和Twitter上建立一些存在感，这样我们便能够利用所有可行的渠道去吸引用户。

我们创业已经三年了，没有走捷径去获取流量也许是我们迄今为止最好的决定。

我们的业务每天都在增长，起初的重点是为澳大利亚用户带来当地商店的折扣。但现在，我们正在与来自世界各地的店主合作。如今，我们20% 的流量来自美国、英国和以色列等国家/地区。

我们最近组织了付费营销活动以扩大我们的扩张范围。目前，我们还在为来自12个不同国家的消费者创建专用页面。

由于我们在前几年帮助许多零售商增加了销售额，这使得我们能够重新谈判附属协议。我们现在的转化收入比往年更多了。我们还为一些非常受欢迎的数字产品做广告，并获得丰厚的佣金。

内容参考链接:

[1]https://www.emucoupon.com/c

[2]https://www.starterstory.com/stories/emucoupon

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