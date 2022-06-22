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如何用设计软件快速完成一件高质量海报？

2022-06-22 15:45 · 稿源：站长之家

如今，想要在各种信息中迅速引起用户的注意，一张高质量、醒目的海报是非常重要的。优秀的海报不仅准确地传达了你想要呈现的信息，还可以在社交平台，如朋友圈中为用户创造疯狂的传播效果，达到宣传、宣传、推广的目的。甚至营销..

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这个在线设计平台，帮助大家轻松完成海报制作过程

图夫设计

图夫设计是一款拥有多场景的在线设计平台，他打破了工具和技术限制，根据不同场景不同尺寸，创建海量优质模板素材，满足中小型企业、自媒体、电商、运营、学生等人群对图片或模板的使用需求。拖、拉、拽的操作模式十分便捷，让新手设计师或完全不懂的小白也能轻松上手!

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除了静态的海报，你也可以制作动态海报，将制作好的静态海报直接一键添加动画效果

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  • 华为Mate 50 Pro有没有120瓦充电器？

    没有 Mate 50 Pro的有线充电是100W，无线充电是50W，还可以支持反向无线充电，电池容量预计是4600mAh。Mate50系列的充电速度在安卓旗舰手机中不算最快的，因为现在已经有120W甚至是200W的有线充电，但是Mate50无线充电达到了50W算是非常快的，同时也支持了反向无线充电，也是安卓阵营中比较少见的。

    Mate 50

  • 天玑1100相当于麒麟多少？

    相当于麒麟9905G。首先来看看Geekbench5的跑分结果，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，麒麟9905G的跑分结果是单核779分，多核得分为3193，两者的性能差距是不大的。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。麒麟9905G是华为推出的全球首款旗舰5G SoC芯片，是业内最小的5G手机芯片方案，面积更小，功耗更低;它可率先支持NSA/SA双架构和TDD/FDD全频段，是业界首个全网通5G SoC，采用2个大核2个中核4个小核的三档能效架构，最高主频可达2.86GHz。

    天玑1100

  • 天玑1100相当于骁龙多少？

    相当于骁龙780G。骁龙780G在Geekbench5的跑分结果，单核为807，多核分数为2888，天玑1100的单核分数为863，多核分数为2929，两者的性能上的差距不是很大。骁龙780G是高通公司旗下的手机处理器，已于2021年3月25日正式发布，小米11青春版全球首发。采用了 三星 5nm 工艺制程。包括一个主频 2.4GHz 的 Cortex-A78核心，三个主频 2.2GHz 的 Cortex-A78核心，以及四个主频1.9GHz 的 Cortex-A55核心。天玑1100采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU，CPU架构为4×A782.6GHz+4×A552.0GHz。

    天玑1100

  • 华为Mate 50 Pro有手写笔吗？

    没有华为Mate 50 Pro没有手写笔功能。手写笔功能目前在安卓手机市场中已经逐渐被淘汰，甚至是三星也早早自家的旗舰手机上取消手写笔。使用手写笔的前提是需要一块比较大的屏幕，Mate 50 Pro的屏幕尺寸为6.7英寸左右，不算是特别大的的屏幕，使用手写笔的效果可能不会特别好。而在华为的折叠屏手机Mate Xs系列上屏幕打开后超过8英寸，因此比较适合使用手写笔。

    Mate 50

  • vivo X90是曲面屏吗？

    不是vivo X90采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计，预计和上一代一样采用了一块6.76英寸的顶级三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，这块屏幕的最高亮度达到了1300尼特，支持120Hz高刷新率技术，同时还加入了新一代LTPO技术。沉浸式一体直屏是指该机不仅采用了极具黑科技的屏下相机技术，同时还采用了直面屏的屏幕封装工艺，再加上极窄的黑边处理，因此整个手机正面的视觉效果沉浸感十足。

    vivo X90

  • 天玑1100什么时候发布的？

    2021年1月21日。联发科在2021年1月21日。发布了全新的天玑旗舰5G移动芯片——天玑1200与天玑1100。MediaTek 天玑1100率先采用先进的6nm 制程工艺及旗舰级的八核 CPU 架构，包括4颗高性能的 Arm Cortex-A78核心。集成5G 调制调节器，为您带来不凡的5G 表现。

    天玑1100

  • 华为Mate 50和苹果14哪个好？

    各有优点处理器：Mate50的处理器是骁龙8Gen1，iPhone14处理器是A15（满血版），性能上A15是完胜骁龙8Gen1屏幕：Mate50屏幕是6.7 英寸 FHD分辨率屏幕，支持1300P分辨率与120Hz自适应高刷新率，iPhone14的屏幕是6.1英寸，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi，2000000:1 对比度，1200 尼特最大亮度 (HDR)摄像头：Mate50后置三摄，主摄摄像头5000万像素，iPhone14后置双摄，主摄是1200万像素，Mate50在拍照上更有优势电池：Mate50的电池超4000mAh还有66W快充，iPhone14电池大约3279mAh，充电速度是20W，这一点是Mate50更有优势

    Mate 50

  • 天玑1200和骁龙855哪个好？

    天玑1200更好。先来看看Geekbench5的跑分情况，天玑1200的，单核得分是975，多核得分是3374，骁龙855的单核得分是759，多核得分为2860，比起天玑1200还是有一定的差距的。两者对比联发科天玑1200的优点:1.更高的 GPU 频率 （~45%）2.天玑1200发布时间更晚3.更好的（高达30%）安兔兔得分 –677K 与520K4.具有更小尺寸的晶体管（6纳米对7纳米）5.CPU核心频率提高6%（3000与2840MHz）6.更好的指令集架构

    天玑1200

  • 华为Mate 50和13 Pro Max哪个好？

    各有优点处理器：Mate50Pro处理器是麒麟9000S，13Pro Max处理器是A15，性能A15更强屏幕：Mate50Pro的屏幕是6. 76 英寸柔性四曲面屏，1300P分辨率，120Hz高刷新率，1920Hz高频PWM调光，支持LTPO自适应刷新率；13pro max的屏幕是6. 7寸，分辨率2778 x 1284 像素，像素密度为458ppi，屏幕支持1200nits 最大亮度，支持Apple ProMotion 显示技术，也就是自适应 10-120Hz 刷新率。在屏幕方面，两个手机差不多电池：两个手机的电池容量差不多，都超过了4000mAh，但是充电速度是Mate50Pro更快，超过66W，还支持无线反向充电，13pro max官方标配是20W有线充电，速度较慢摄像头：Mate50Pro的摄像头预计是5000万像素IMX800 系列超大底主摄＋ 5000 万像素超广角＋ 6400 万像素3. 5 倍潜望式长焦镜头＋ 5000 万像素黑白融合镜头，13pro max的摄像头是1200 万像素摄像头系统 (长焦、广角及超广角) 长焦：ƒ/2.8 光圈 广角：ƒ/1.5 光圈 超广角：ƒ/1.8 光圈和 120° 视角，摄像头参数方面Mate50Pro更强

    Mate 50

  • 天玑1200和骁龙8gen1哪个好？

    骁龙8gen1更好。首先来看看Geekbench5的跑分情况，天玑1200的，单核得分是975，多核得分是3374，骁龙8Gen1的单核得分为1200，多核得分为3810，性能远远的超过了天玑1200。两者对比高通骁龙8Gen1的优点:1.具有更小尺寸的晶体管（4纳米与6纳米）2.明显更好的（高达53%）安兔兔得分 –1039K 与677K3.11个月后公布4.更好的指令集架构

    天玑1200 骁龙8 Gen1

  • 华为Mate 50 Pro多少钱？

    预计6499元华为Mate 50 Pro的起售价格预计和上一代Mate40Pro一样，是6499元（8GB+128GB），8GB+256GB价格是6999元。目前安卓旗舰智能手机的价格基本上都已经达到了6000元以上，一些型号甚至超过1万元，与三星、苹果等旗舰的型号十分接近，这也说明了消费者对于国产旗舰手机性能配置的认可。尤其是华为是国产安卓手机中高端型号销量表现比较早就受市场认可的一个品牌。

    Mate 50

  • 天玑1200和骁龙888哪个好？

    骁龙888性能更强。首先来看看Geekbench5的跑分结果，首先是天玑1200的，单核得分是975，多核得分是3374，然后是骁龙888的，单核得分为1145，多核得分为3727，无论是单核还是多核，骁龙888都是比天玑1200要好很多，所以性能上毫无疑问是骁龙888更强。从功耗上看，天玑1200曼哈顿3.1跑分，天玑1200是89FPS，7.8W功耗，而骁龙888，在 GFXBench 曼哈顿3.1的测试为8.34W，两者表现的差不多，都是属于发热严重的。

    天玑1200

  • 天玑1200和骁龙778G哪个好？

    天玑1200好。先来看看Geekbench5的跑分情况，天玑1200的单核得分是975，多核得分是3374，而骁龙778G的单核得分是810，多核得分是2884，无论是单核还是多核都是天玑1200比较好。天玑1200在安兔兔的 CPU 测试中表现更好，得分为173352，比骁龙778G 的161328高出约7%。这仅表明 AnTuTu 偏爱单核性能，天玑1200由于其更高时钟频率的 Cortex A78内核（3.0GHz 与2.4GHz）而具有优势，总而言之，很明显，天玑1200提供的峰值图形性能比骁龙778G 好得多。

    天玑1200

  • vivo X90是什么处理器？

    骁龙8Gen2处理器vivo X90在核心处理器上，将搭载骁龙8Gen Plus处理器，以及5500mAh大电池加持，采用台积电4nm制程工艺。相比骁龙8Gen1处理器，依旧采用“1+3+4”三丛集架构，由超大核Cortex X2、大核Cortex A710和小核Cortex A510组成，CPU主频为2.99GHz，性能提升了，功耗也更低了。并且最高还给配备了16GB的运存，为手机的流畅度，增加一道助力。同时这款vivo X90新机还支持IP68防水防尘功能。

    vivo X90

  • 华为Mate 50有什么颜色？

    黑色、白色、银色等华为Mate 50至少有黑色、白色、银色三个基础颜色，还会可能推迟素皮版本，上一代的素皮颜色是夏日胡杨和秋日胡杨，这次可能也会推出两个的素皮版本，一个颜色较沉稳，另一个颜色比较艳丽。Mate50系列的多个型号版本的颜色可能不同，但基本上会保留传统的黑、白、银三色，考虑到主要的购买人群，Mate系列一直以来的颜色都比较稳重，因此颜色不会太浮夸。

    Mate 50

  • 天玑1200和天玑1100差距有多大？

    差距不是很大。规格天玑1200天玑1100过程台积电6nm台积电6nm中央处理器1x Cortex-A78@3.0GHz +3x Cortex-A78@2.6GHz +4x Cortex-A55@2.0GHz4x Cortex-A78@2.6GHz +4x Cortex-A55@2.0GHz图形处理器ARM 马里 G77MC9ARM 马里 G77MC9记忆4x LP4x @2133MHz PoP2通道 uFS3.14x LP4x @2133MHz PoP2通道 uFS3.1相机支持:200MP 单摄像头或32MP +16MP 双摄像头 支持:108MP 单摄像头或32MP +16MP 双摄像头人工智能APU3.0（+10% 性能提升）辅助动力装置3.0视频解码4K60fps，10位，AV14K60fps，10位，AV1视频编码4K60fps，10位4K60fps，10位展示支持:QHD+ @90Hz，或全高清+ @168Hz 支持:QHD+ @90Hz，或全高清+ @144Hz连接性无线网络6全球导航卫星系统 L1+ L5蓝牙5.2无线网络6全球导航卫星系统 L1+ L5蓝牙5.2调制解调器低于6GHz2CC5G +5G DSDS低于6GHz2CC5G +5G DSDS这两款新芯片均采用台积电的6nm 工艺制造，是天玑1000Plus 的7nm 工艺的升级版。两者都具有集成的5G 调制解调器，支持5G NSA 和 SA 模式、跨 FDD 和 TDD 的5G 载波聚合 （2cc）、动态频谱共享 (DSS)、双卡双待5G 和 VoNR 支持。还有5G HSR 模式和5G 电梯模式，可实现更可靠的跨网络5G 连接。天玑1200和天玑1100均采用八核 SoC，但它们之间存在细微差别。更高端的1200具有主频高达3GHz 的“主”Cortex-A78内核，而其他三个性能内核是主频高达2.6GHz 的 Cortex-A78内核。天玑1100具有四个这样的性能核心，而不是1x prime +3x 性能设置。这两个 SoC 上的其他四个内核是 Cortex-A55，主频高达2.0GHz。在 GPU 端，两者均配备九核 ARM Mali-G77GPU，支持联发科的 HyperEngine3.0游戏技术。这包括5G 通话和数据并发支持，以及用于提高触摸屏响应能力的多点触控增强。完整的组合还允许在游戏和 AR 应用程序中支持光线追踪，并且还支持超级热点省电。

    天玑1200

  • vivo X90 预计什么时候上市？

    预计2022年9月份左右vivo X90手机预计在2022年9月左右发布，从曝光的概念图显示，vivoX90正面采用了沉浸式一体直屏的全面屏设计。同时采用一块6.79英寸的三星AMOLED屏幕，屏幕分辨率为3080*1440，同时这块屏幕还集成了新一代LTPO技术。在处理器方面。vivo X90搭载了高通下一代旗舰处理器高通骁龙8Gen2。另外，该机还搭载了双扬声器、IP68等等核心硬件和技术。

    vivo X90

  • 华为Mate 50有没有副屏？

    可能有从目前曝光的信息来看，华为Mate 50的机身背后是一个圆形的摄像头模组，在模组上有多个相机传感器，在圆环的中间有一个圆形屏幕，可能会显示照片或一些手机信息提示，如未接来电，通知等等。Mate50手机主打的还是摄像能力，预计会使用四摄镜头模组，不仅全部支持OIS光学防抖，还将支持 10 倍光学防抖和8K的视频录制。

    Mate 50

  • 天玑1200散热怎么样？

    跟同性能手机对比不是很好。天玑1200曼哈顿3.1跑分，天玑1200是89FPS，7.8W功耗，而骁龙888，在 GFXBench 曼哈顿3.1的测试为8.34W，两者都是发热比较严重的，要知道骁龙888被戏称为火龙，天玑只比火龙低一点点功耗。而相对骁龙870的曼哈顿3.1跑分就好很多了，所以天玑1200如果不长时间玩的话，其实不会特别严重，长时间玩游戏人是会感觉发烫的。

    天玑1200

  • 天玑1200王者能开120帧吗？

    不能。天玑1200目前是不支持王者荣耀开120帧的，最高是能到90帧左右，现在还不支持，不过也有用某些软件进行处理能开到120帧率的，但是不建议这样做，这些软件开启120帧率的话，很可能被系统当作是作弊软件，这样如果被封号了就得不偿失了。现在只能等王者荣耀后期等支持更多的手机型号，其实90帧已经很高了，普通人对120帧也没特别大的感觉，所以也是没有很大的必要去开。

    天玑1200

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